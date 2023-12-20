“捡垃圾也是一项竞技”：旨在减少海洋垃圾的“捡垃圾世界杯”预赛在国内外火热启动

将捡垃圾作为一项竞技的“捡垃圾运动”全球大赛于11月在东京首次举办。预赛在海外20个国家和日本47个都道府县火热展开，不分男女老少，所有参赛者都为捡得更多垃圾而使出浑身解数。这项源自日本的运动，有望为解决全球性的海洋垃圾问题做出贡献。让我们一起来了解一下吧。

能让三代人共同参与的“对地球最友好的运动”

“我捡到了一个烟头！”

一个小学男生像是挖到了宝贝一样，高兴地叫了起来。这是发生在5月27日，在埼玉县举行的“捡垃圾世界杯”埼玉赛区上的一幕。

将捡垃圾作为一项竞技的“捡垃圾运动”，是2008年在日本诞生。参与运动的每支队伍由3到5人组成，在规定的时间内，在指定的区域捡拾垃圾。有时候比赛也会在市区举行，因此赛中禁止奔跑。时间到后，要把收集到的垃圾进行分类后称重，以总分定胜负。赛后，比赛场地的垃圾被清理一空，因此这项运动也被称为“对地球最友好的运动”。



能让全家人一起参与也是捡垃圾运动的一个魅力

每次比赛，规则都有一些细微的改变，比如组队人数、各类垃圾的得分等。目前正在进行的“捡垃圾世界杯”预赛则规定，每队由3人组成，限时1小时。可燃垃圾和不可燃垃圾每100克得10分，玻璃瓶和易拉罐每个12分，塑料瓶每个25分，而烟头则是最高分，每个可得100分。

靠重量赢得高分需要体力，但如果专攻高分数的烟头或塑料瓶，那么无论是小孩、女性还是老年人，都有机会夺冠。



由初高中生组成的队伍表现优异



垃圾分类工作。烟头经常被塞进易拉罐或塑料瓶里

埼玉赛区的比赛场地是大宫公园，这里的环卫管理做得很好，参赛者们不禁抱怨“几乎看不到垃圾”。但即便如此，参赛的23支队伍还是收集到了37.47公斤的垃圾。

夺冠的是由3名成年人组成的“清洁男子B队”，他们一共捡了10.71公斤的垃圾，获得了1130.9分。3人平时就参与社区的捡垃圾活动，他们分析取胜的原因时说“垃圾总会藏在不显眼的地方，比如灌木丛里。我们就专攻这些角落，战术果然奏效了”。



选手们注视着称重结果，脸上充满了紧张和兴奋



和捡到的垃圾合影留念。前排中间的3人就是夺冠的“清洁男子B队”

捡过垃圾的人，就不会再随手丢垃圾了

“捡垃圾运动”由一般社团法人“运动倡议”发起，从2008年开始举办大赛。他们的目标是通过提高捡垃圾的运动娱乐属性，来扩大参与者的范围，让大家在运动娱乐中培养社会贡献意识。

2019年开始，他们与致力于减少海洋垃圾的日本财团“海与日本项目”合作，共同举办了“捡垃圾甲子园”。从地区预赛中脱颖而出的高中生们，在东京的全国大赛上展开激烈的对决，到目前为止已有超过13万人次参与。



捡垃圾运动的官方夹子。设计安全易用，从小孩到老人都方便使用

2023年11月，来自世界21个国家的代表队将聚集在东京，参加首届“捡垃圾世界杯”。目前，除了日本国内的47个都道府县外，海外地区的预赛也开展得如火如荼。

在2月份的记者会上宣布大赛举办时，日本财团的笹川阳平会长介绍到，“海洋垃圾的7到8成是城市垃圾经由河流等流入海洋的”。他期待捡垃圾运动的普及能够减少全球性海洋塑料垃圾问题。

担任大会大使的前游泳选手松田丈志对大赛的成功举办充满期待，并表示“我听说，参与过捡垃圾的人，就不会再随手丢垃圾了。虽然SDGs（联合国可持续发展目标）已提出许久，但实际上具体要采取什么样的行动还是一个很大的问题。作为个人能迈出的第一步，像‘捡垃圾运动’这样老少男女都能参与并且抱着运动和娱乐的心态去为环境做贡献的活动，我认为一定可以发挥巨大的影响力。”



从左到右依次为日本财团会长笹川阳平、大会大使职业攀岩选手野中生萌、松田丈志、前AKB•SKE48成员山内铃兰、捐赠了大会运营费用的迅销有限公司执行董事柳井康治

在炎炎夏日的沙滩上，战术是决定胜负的关键

6月18日在岛根县出云市的多伎海水浴场举行的岛根赛区预赛中，选手们的脸上充满了斗志。大家互相打气：“我们一定要去东京！”，也有队伍已经在讨论如果获胜，去东京要做些什么。

决出日本代表队的全国大赛也将于10月份在东京举行。地区冠军队伍可以由主办方承担费用出征东京，因此越是远离东京的地方赛区，参赛者们希望取胜的动力就越强。



为了去东京而奋力拼搏！



小朋友们也挥汗帮忙

比赛开始后，大家都露出了认真的表情。看似干净美丽的沙滩上，散落着不少被海浪卷上来的塑料瓶和渔具，防波堤块的缝隙里也藏着塑料桶和泡沫塑料等较大的垃圾。而且，比赛区域是一公里长的沙滩，几乎没有可以遮挡阳光的东西。

小队成员要一起行动，彼此相距不能超过10米。如果走得太远去捡垃圾，周围虽然没有竞争对手了，但也会消耗更多体力，并且在比赛结束前回到起点也需要更多时间。如果不能在限时内回到大本营，就会随着加时不断被扣分。想要跻身排名前列，安排好战术非常关键。



选手们在广阔的比赛区域里奔走



完全由女孩子组成队伍也不甘示弱



在烈日下走在软塌塌的沙滩上，运送大量的垃圾是一件力气活

在25支队伍的拼搏努力下，一共捡到了多达210.47公斤的垃圾。大赛工作人员说，“能捡到这么多垃圾，虽然不是一件值得高兴的事情，但200公斤这个重量与在新宿中心地区比赛时的记录相当。在乍一看干净整洁的沙滩上能够收集到这么多垃圾，选手们真的非常努力。”

在这一赛区夺冠的是居住在松江市的一支由青梅竹马的好朋友组成的队伍，他们收集了40.86公斤的垃圾，遥遥领先于第二名。这支队伍的成员平时就注意不随手丢垃圾，他们在获奖感言中说“这是我们第一次参加捡垃圾活动，没想到这么耗费体力，运送垃圾也远比想象中辛苦。乱扔垃圾真是一个非常不好的行为”并表示“作为岛根县的代表，我们期待能在东京的全国大赛上夺冠，晋升日本代表，打败海外队伍”。



收集到的垃圾量令人惊叹，竟然超过了200公斤！



夺冠队伍“我是大脸陆”捡到了大量的烟头，获得了4936.2的高分

海外预赛中的各国特色

海外赛区的赛况也热闹非凡，参赛选手们为了争夺去东京的名额使出浑身解数。各国比赛的方式有各自的特点，冠军队伍也各有千秋。

捡垃圾的方法是全球共通的，但家庭垃圾的分类习惯和政府的垃圾回收方式等却因国而异。在家庭垃圾分类不太普及的越南，参赛者们一边研究规则手册，一边努力地分拣自己捡来的垃圾。还有不少年轻人说“这是我第一次知道垃圾原来可以变成资源。”



边对照规则手册边认真分拣垃圾的越南选手们（图片：捡垃圾世界杯运营事务局）



越南赛区的参赛者以年轻人为主。40支队伍共收集了72.6公斤的垃圾（图片：捡垃圾世界杯运营事务局）

在印度尼西亚，近年来，“垃圾银行”的数量迅速增加。它的机制是将从市民那里收集来的垃圾卖给回收商，再把利润返还给市民。“垃圾银行”配有专用的存折用来记录返还金额，这成为了市民培养家庭垃圾分类意识的一大动力。

在印度尼西亚赛区夺冠的是三名在垃圾银行工作的女性。她们参加比赛是因为认为这是一个“宣传环境问题的好机会”，并最终运用积累的相关知识取得了胜利。



夺冠的南雅加达垃圾银行员工。在印度尼西亚地区的预赛中共收集了132.6公斤的垃圾（图片：捡垃圾世界杯运营事务局）

足球王国巴西的媒体在介绍捡垃圾世界杯时，有一个必然会提到的话题，那就是足球世界杯和奥运会比赛结束后，日本球迷和观众主动清理看台垃圾的场景。他们呼吁大家“学习日本的优秀文化”，积极参加比赛。



巴西赛区也有平时就在捡垃圾的日裔人士参加。他们收集了179.2公斤的垃圾，创下了不错的成绩（图片：捡垃圾世界杯运营事务局）



夺冠队伍中不乏身高超过190厘米的大个子选手（图片：捡垃圾世界杯运营事务局）

巴西预赛的冠军队伍由三名强壮的年轻人组成，他们说“为了捡垃圾运动，我们一直在训练”。

放眼各国的代表队员，他们的年龄、性别、背景都各不相同。可见这的确是一项不分男女老少，所有人都可参与的运动。这些特色迥异的各国代表队将与日本队展开怎样的精彩角逐？



选手们为比赛付出汗水的样子



让地球干净得无法再举办捡垃圾比赛——这才是捡垃圾运动的最终目标

署名外图片：nippon.com 日本网 编辑部

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