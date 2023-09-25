宅女圣地之池袋“乙女路”攻略

如果说宅男圣地是“Akiba（秋叶原）”，那么宅女圣地就是“Bukuro（池袋）”了。在200米长的“乙女路”上，漫画、动画、游戏专卖店鳞次栉比，聚集了一群沉迷于耽美、乙女游戏、cosplay而不能自拔的少女。乙女路地标建筑“animate池袋本店”于2023年3月进行了大型翻修，将卖场扩大2倍，用多达10万件左右的漫画和周边产品热烈欢迎阿宅们的光临。本文将向读者介绍不断向深度进化的池袋展现出的当今宅女风貌。

全球规模最大的10层“超级宅楼”

手拉行李箱，少女们昂首挺胸阔步向前。2023年6月，周日过午时分，从池袋站东口走出来的少女们朝着“阳光大道”方向走去。巨大的行李箱里大概是cos服，又或许只是空箱子，即将被“战利品”塞得满满当当。

从池袋站步行5分钟后，映入眼帘的是不逊于万里碧空的蓝色招牌，这便是“animate池袋本店”。该店地上10层，地下2层，是一座集剧场、咖啡厅于一体的全球规模最大的动漫周边专卖店。

如今animate在日本拥有120多家店铺，而第1号店就是池袋店。1983年，该店诞生在之后被称作“乙女路”的土地上，这与《足球小将》《魔法小甜甜》动画开播几乎是同时。随着动画热潮的高涨，门店面积不断扩张，2012年搬到现址。今年是开业40周年，经过大型翻修，重装升级盛大开业。



2023年3月16日完成重装升级的animate池袋本店。在店前的中池袋公园，一些消费者兴冲冲地打开动漫周边产品的包装袋

正如旁边的“Toshima Civic Center（丰岛区民中心）”所象征的那样，这片区域可以说是“区政府公认的宅街”。2020年，“Hareza池袋”开业，其内部配备8个剧场，可观赏歌舞伎、宝冢歌剧团和电影。这是政商携手创建“国际艺术文化都市”，推动城市开发的一项内容，而animate池袋本店的翻修也顺应了这一潮流。

路上擦肩而过的是头戴彩色假发、身穿各色服装的Coser，还有手提别满动漫人物圆形徽章的“痛包”的少女们。过去，animate前面的中池袋公园聚集了许多特殊行业的拉客中介，如今这里改头换面，成了相互展示刚入手的周边的“阿宅社交场”。“阿宅们把池袋净化了”——一位混迹池袋近20年的友人半开玩笑地评价道。

重获新生的animate池袋本店开阔敞亮。羊肠般狭长的楼房、消费者需要侧身才能勉强通行的楼梯，这些往日旧貌再也不见。

“CD、DVD/蓝光、游戏”“角色周边”“漫画”……各层都做了品类分区，而女客最爱光顾的则是3楼的漫画卖场。该层近8成的面积都被耽美漫画和小说占据，客流量最大的一等区整齐地排列着“Libre”和“竹书房”等专业耽美出版社的书架。

那些在普通书店里卑微镶边的作品们，到了这里却能正大光明，扬眉吐气。客人也无需顾及他人目光，可以细细品味漫画的乐趣。

淫浸耽美多年、自称“贵腐人”（古早宅女术语，指“腐女”30岁后的升级版本。资格更老的叫“污超腐人”）的友人说：“这些年来，耽美也开始多国籍化发展了。”

确实如她所述，泰国耽美剧《2gether》的指南书和写真集、已经动画化的中国小说《魔道祖师》等海外作品也在日本大放异彩。少女们曾经悄悄圈地自萌的“耽美热”，如今已经跨越海洋，发展成波及整个亚洲的一大潮流。



animate池袋本店前的路上，Coser们习以为常地擦肩而过

跟“我推”共度每一天，“娃活”

正如“腐女”这种带有自虐性质的称呼所表达的那样，原本宅女是不起眼的存在，是水面下活动的生物，不能将真实面目暴露在世人面前（否则就叫“公开处刑”——译注）。但宅女们逐渐获得了“市民权”，而且自从进入可以自豪地宣扬自己是“某厨”、有“纸片人偶像（我推）”的时代后，“娃活”开始兴起。

随身带着自己热爱的纸片人角色、偶像、演员形象的棉花娃娃，一起去看剧、看现场演出、打卡我推相关的地点。这类爱好者被称为“娃妈”，她们每天都在社交网络上发布自家娃的美图，美好回忆越来越多。

很多宅女会让自家cp的棉花娃娃凑在一起，一脸姨母笑地看着他俩约会。欢迎棉花娃娃摄影会（拍娃）的休闲设施也越来越多，还有100日元店也开始卖棉花娃娃专用服装和单品等，“娃活”获得越来越广泛的认知，逐渐发展成为一个成熟的市场。



Yuzawaya WACCA池袋店的“棉花娃娃”专区。光是用来做皮肤的布就多达5种颜色以上，可以完美重现我推的美貌

“在池袋搞娃活的话，肯定要去Yuzawaya啦。”

在“贵腐人”的带领下，我们向animate池袋本店斜对面的商业大厦WACCA的3楼进发。上了扶梯后，“棉花娃娃专区”几个大字立即撞入眼帘。被起名为“娃衣”的绚丽布料、用来创作丰富表情的眼部和嘴部部件、介绍制作方法的手工艺书等，在这里，把“我推”做成棉花娃娃所需的材料应有尽有。

Yuzawaya原本是Coser们爱逛的手艺店，店内还展示有《名侦探柯南》《光之美少女》《初音Miku》等工作人员手缝的服装。成为“我推”，或是制作“我推”，把纸片人从二次元带到三次元的这种爱的尝试，正是宅女们活力的源泉。



各种纸片人的服装，以及制作娃娃不可或缺的布料等素材摆得密密麻麻

“乙女路”是宅女的未来地图

现在，重要据点林立的池袋站东口，甚至附近整个区域都已经呈现出“宅腐街”的风貌，但要论源头，那还得是“乙女路”。

复合型商业设施“阳光60”里入驻着精灵宝可梦中心、满天星空馆、水族馆等，乙女路就在它对面。在这条路上，同人志、动漫周边、cos服装以及假发的专卖店、执事咖啡厅等店铺鳞次栉比。这一带从上世纪80年代起就陆续有动漫店开业，到了21世纪初，animate“精准瞄准宅女”的产品铺开后，“乙女文化”突如一夜春风来地遍地开花了。

如果说刚才逛过的animate池袋本店是热门作品周边摆放井然的“宅女百货商店”，那么乙女路就更硬核些，可以说是散布着入手困难的宝藏好物的“宅女丛林”。宅女们靠自己的双脚、眼光和嗅觉尽情享受淘宝的乐趣。

其中，宅女向店铺“K-BOOKS”的品类分区有14个之多。例如“Cos馆”中不仅有服装，重现角色造型的小道具更是集齐了5000种以上。

“同人馆”是日本规模最大的同人志商店，从热门动画到怀旧名作，图书阵容超20万本。此外，还有集齐海量2.5次元演员写真海报的“Cast馆”、销售油管博主和电竞选手周边的“视频馆”等，不断与时俱进。

今夏，K-BOOKS推出“池袋冲击性变化革命”口号，除了大幅扩张“K-POP馆”店面，还有更多升级计划亟待展开。K-BOOKS的变迁史就是追寻宅女足迹的地图，也是酝酿今后新潮流的未来蓝图。



K-BOOKS“K-POP馆”里摆满了韩流偶像周边。一到周末，开店后就会涌入大量客人把通路挤得水泄不通（获得许可后在开店前拍摄）



图为K-BOOKS“K-POP馆”内的“视频馆”。油管博主、VTuber、歌手、舞者等视频发布者的周边都齐聚一堂

当日，乙女路边的阳光广场和东池袋中央公园里正在举办cos活动“acosta！”。一路走去，随处可见《银魂》的神乐和《BLEACH》的死神等一众《周刊少年》的人气角色奔走在园内各处，忙于摄影会。

也有看着像幼儿园小朋友的小女孩，完全变身成《间谍过家家》的阿尼亚•福杰，在公园内活泼地跑来跑去。在这里，既有扮成初音的男士与人谈笑风生，也有身穿中国耽美仙服翻飞着衣袖、在摄影师面前来回走动、追求拍出“完美照片”的3人组。所有人都把自己的小世界带到了灿烂的阳光下。



东池袋中央公园的cos活动。高完成度的cos随处可见

为了贴近二次元人物形象，有人根据自己的齿型一颗一颗地装虎牙，有人戴上了硅胶假胸，有人反而穿上了束胸衣压平胸部……也有人为了“想变成这个人物形象”“想变成不给我推丢人的人”而开始举铁增肌。于是，池袋诞生了面向阿宅的私人健身房，帮阿宅们制定增肌计划。

从20世纪80年代起至今，在乙女路上自由呼吸的宅女们用自己的血脉创造了一座城，一座无惧“公开处刑”，挺起胸膛为“与我推共生”而骄傲的城。

打破二次元和三次元的次元壁

最后，频繁往返池袋的乙游粉（以跟男性角色谈恋爱为主题的游戏“乙女游戏”的粉丝）朋友向我推荐了一家咖啡店。这家店也在池袋站东口附近，名叫“CAFE CINNAMON”，于2021年开业，从典雅的外观上很难察觉它的宅女向。



乍看是家优雅的咖啡厅，但在店门口却能看到挎着“痛包”的女客

“听说有些非粉路人不知内情，推开门就往店内走。其实这里是全预约制，只有粉丝来才有人接待。”

正如友人所言，这里是宅女专用的小憩之处。下载数超1000万的男性偶像养成游戏《偶像梦幻祭》（简称“ES”）的角色都在这家咖啡厅“打零工”。

店内格局、装修风格、员工制服和菜单都跟游戏中的CAFE CINNAMON一模一样。坐在游戏角色爱坐的沙发上，点一杯一样的饮品……客人很自然地沉浸在ES的世界里。游戏角色生活的二次元现实和宅女生活的三次元现实切实地交融在了一起。

想用自己的五感去感受心肝“我推”。想跟我推一起生活。为了回应宅女们不断高涨的此类欲望，2023年，池袋跳出“宅女友好街区”的范畴，已经逐渐改头换面成为“宅女家园”。

在这里，不用对内心迸发的热情遮遮掩掩。在电影院里为动画电影洒下热泪后，就着这股兴奋劲儿去爆买一堆周边和同人志，去卡拉OK把历代主题曲都吼上一遍，狂炫联名套餐塞成松鼠脸，再跟“我娃”一起去圣地巡礼一圈。少女们！人生苦短，大胆去爱！你所有的冲动，池袋来者不拒，照单全收。

标题图片：虚拟偶像周边产品琳琅满目的K-BOOKS“K-POP+视频”馆。在中小学生中享有很高人气，可以看到母女一同前来的消费者

标题图片/文内图片：作者拍摄

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