JR中央线：东京大众文化群英荟萃的魅力线路

JR中央线是一条横贯东京东西的主要线路。尤其在新宿以西地区，文化呈现出丰富的多样性，被称作“中央线文化”。无论作为居住地还是观光地，都颇具魅力。

代表东京的文化与多样性的线路

东京市中心有一条可称之为大动脉的环形线路，叫“山手线”。运营方是JR（Japan Railways）东日本公司。中央线也是该铁路公司运营的一条，东西走向的干线，拦腰穿过山手线。

中央线的起点是东京站，之后经由新宿，不断延伸到山梨县和长野县。其历史悠久，于19世纪的1889年开通。1904年在日本铁路线路中率先引入了电力驱动列车“电车”。

东京有好几条铁路都以山手线的总站为起点，各条线路沿线上，风土迥异的街区各自繁华。

中央线上也有各色街区，其特点是多样性。从文学艺术等主流文化，到动漫、音乐以及时尚等亚文化，昔日传统与多样性并存带来文化积淀，饮食文化也亲民璀璨。待在这里也有租金便宜的房子可住，生活起来相当安逸。

甚至有人不禁“反思”道：“一旦住在中央线上，就什么都能在当地搞定，住着很舒心。为此，一旦在这里落了脚，便再不想挪窝了。”顺便一提，从1989年开始，也就是柏林墙倒塌的那年，笔者（堀田）为了上学方便，开始了在中央线沿线的生活，直至今日。



停靠在中野站的中央线电车。橙色腰线是其标志。列车身后是7月2日闭馆的中野太阳广场。今后的拆除和再开发已经板上钉钉

作家井伏鳟二（1898-1993年）年轻时就在中央线的荻窪盖了房子，一直生活在此。根据他写的《荻窪风土记》记载，昭和初年，当时的文学青年流行搬去东京郊外居住。书里写道，这其中“三流作家搬去了新宿郊外中央线沿线一带”。顺便一提，据说流行作家大多搬去大森那边。大田区的大森一带，如今也因文化名人居住而远近闻名。而中央线附近，

“有人说在荻窪一带即便白天穿着和式棉袍出门，也不会被邻居在背后指指点点。对于标榜贫穷文学青年的一群人而言，这是再好不过的地方了。”（《荻窪风土记》荻窪八町街）

就算你再怎么衣冠不整地出门，路上也没人对你指指点点。什么样生活方式的人都能被这里接纳。中央线这种“虚怀若谷的传统”现在也依然被完整地继承下来，可能正因如此，不少后来成名的漫画家、演员、音乐家和艺人们“年轻那会儿都在这里居住过”。

沿线特别是中野、高圆寺、阿佐谷、西荻窪几站，因其独特的个性而被人们津津乐道。

中野：多彩的兴趣集散地

离开新宿站大概4分钟后，中央线第一个停靠的车站是“中野”，即位于东京都中野区的中野站。如果要用一句话描述这里的魅力，那应该就是“兴趣爱好的街区”。



中野站前北口的拱顶商店街“中野太阳购物中心”直通亚文化中心地“中野百老汇”

中野区官方吉祥物是球形关节人偶“超喜欢中野的中野小姐姐”。据说这个人偶一直很憧憬能够接纳多元个性的中野区，于是来到这里生活，每天醉心于自己喜好的事物。事实上中野区有手表、相机、铁道模型等各种“兴趣爱好”小店。不过其中心还是动漫人物。



中野自古就被当作亚文化圣地，成为手表圣地亦有多年

中野站北口有繁华热闹的商店街“中野太阳购物中心”，直通复合商业体“中野百老汇”。一进大厦，迎接你的就是光怪陆离的东亚风迷宫的混沌。

“中野百老汇”地下以食品为主，也有被称作“小巴黎”的服装衣料区。而2楼到4楼主要是动漫等角色的相关店铺。



与“中野百老汇”嘈杂的空间完美融合的“超喜欢中野的中野小姐姐”（左）

现在这个领域尤其火爆的是“集换式卡牌”，是卡牌游戏的一种。在日本，一些卡牌和《精灵宝可梦》、《游戏王》等角色联名，人气一直高居不下。发烧友们的收藏热情也日益高涨，如今稀有卡牌里甚至有以亿日元为单位进行交易的珍品。

在这种情况下，中野的集换式卡牌店越来越多，还吸引了一批海外粉丝。店里免费提供空间给玩家对战，千里迢迢专门跑来参战的游客也不少见。

高圆寺：优雅的“古着”街

中野的下一站是高圆寺，位于东京都杉并区。说到高圆寺，过去这里作为音乐家和立志当演员的“波西米亚风”年轻人聚集的街区而闻名远近。说白了，这里曾经是出了名的“怪人”多的街区。不管你穿什么奇装异服，都很难靠外表在这里吸引眼球。

不过到了现在，这个高圆寺也开始改头换面。本来这里就有个性单品琳琅满目的精品店，拥有独自的时尚文化，到了现在还开了很多家专营“古着”，即二手服装的小店，让这里变成了“潮人聚集的潮街”，引领着在年轻人群中流行的古着潮流。



比起“古着”，称之为“精选复古装”可能更恰当。高圆寺的店铺装潢也很清雅不俗

这里所谓的“古着”并不是简单的“便宜的旧衣服”。而是精选的特色美式复古休闲装、欧风“古着”等按照店主个人品味精选的旧服装。价格比所谓的“奢侈品”门槛要低些，但跟快消时尚相比又偏高。尤其近些年重拾人气的美式精选休闲复古装中，卫衣和牛仔服等价格涨到几万日元的单品也并不少见。M-47、M-65这类“军装裤”等军装款也在SNS上受到关注，价格也炒到一定的高度。



店头一等区摆放的是动画片的T恤。这类精选单品是高圆寺的特色

在高圆寺，每到夏季都会举办“高圆寺阿波舞”活动，北至早稻田路，南到青梅街道，据说2天的时间能吸引100万人前来凑热闹。

阿佐谷：中年人的街区，弥漫着文化气息

开篇介绍了井伏鳟二的家在荻窪。不过，他时常跟友人和后辈在阿佐谷喝酒。聚会的是一群以中央线居民为主的文学青年。太宰治也在其中。

阿佐谷如今依然继承着这样的风土，处处洋溢着“文化”的芬芳。站北口有个电影院，不大，却因独家排片而远近闻名。这里有上演戏剧的剧院，还会打着“阿佐谷爵士一条街”的旗号举办演奏会，让整条街区都笼罩在音乐当中。餐饮店也莫名弥漫着中年男女的风情。让人意外的是这里居然有开到深夜，不对，甚至通宵营业的居酒屋。这种地方对于酒逢知己千杯少、喝完一摊又一摊的文人雅士和戏剧人而言，或许确实是个安逸的栖身之所。



肩负中年人文化一翼的电影院“拉普塔阿佐谷”。地下还有小剧场“萨姆沙阿佐谷”

这里现在可谓是杉并区数一数二的商业区，但曾经却是狐狸和貉出没的树林。据说，最早阿佐谷申请修建电车站时，被人以“狐狸和貉才不坐电车呢”为由驳回。于是地主们找了住在阿佐谷的议员说项。在这位议员的尽力斡旋下，阿佐谷站和高圆寺站才得以诞生。地主们想以礼金回馈议员遭拒，但他们还是坚持要酬谢议员，于是合伙出地，修了一条通向议员家的路。这条路就是如今的商店街，南口的“阿佐谷珍珠中心”。

珍珠中心商业街现在也有很多本地商家。还有鲷鱼烧的网红店，值得去逛吃一圈。



珍珠中心商业街林立的商店保留了浓厚的昭和风情

西荻窪：甜品军团势力不断扩大的美食一条街

便宜亲民的酒吧街随处可见，这也是中央线的魅力之一。西荻窪站前有一片叫“柳小路”的区域，据说发源于战后的混沌期。如今这里的店家也依然散发着昭和风情。也因如此，西荻窪给人的印象是“拥有深邃丰富的饮食文化，适合中年男女的街区”，但其实它也是“赏心悦目的甜品”街区，店铺集中度在东京也是顶级水准。



小巷里的“中央线味儿”吸引着众多食客前往的西荻窪站前美食街



随处可见法式糕点店，从店面装潢就能看出店铺的地道

这里有一流西点师坐镇的法式西点店，有老字号面包店，也有开店后一两个小时就售罄的网红店。能代表东京的名店冷不丁出现在住宅区里，也是这个街区的妙处所在。这里还有传统的日式糕点和果子店，日本的各色甜品包管让你大快朵颐一番。

标题图片：西荻窪站附近的美食街。无论哪个站都有种类齐全的大众店铺，这也是中央线沿线的特点

标题图片/文内图片：Fukusako Ayako

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