90年代日本跑车之魅力与今后的人气车型

在燃油车快速换代为新能源车的当下,上世纪90年代生产的日本跑车正受到全球追捧。许多日本跑车都拥有超越价格的行驶性能,本文将带大家一起重温它们的魅力,介绍今后可能人气越来越高的瞩目车型。

日本车的黄金时代

上世纪八九十年代生产的日本跑车,现今正受到全球追捧,尤其受到美国的收藏爱好者群体的关注。

个中原因在于俗称“进口车25年车龄规定”的美国法律。简单来说,“即使是不符合联邦汽车安全标准的进口车,只要车龄超过25年,则不受本法律限制”,换言之,在原本要求配置左舵的美国,也可以进口右舵的汽车并完成登记。

90年代,日本诞生了多款跑车。造成这个现象的本质原因在于,1985年美国为改善贸易赤字问题与日本签订了《广场协议》,催生出了日本的“泡沫经济”。由此日元兑美元汇率一路攀升,加上日本银行实施低利率政策,让众多企业享受到了日元升值的好处。日本经济蓬勃发展,并在1991年达到顶峰。

在这样的时代背景下,日本各家汽车厂商以雄厚的资金为后盾,开发了极具魅力的跑车。90年代更是迎来了“黄金时代”。当时的日本跑车,拥有不输于保时捷等欧洲高档跑车的优良性能,且价格较低,因而受到欢迎,现在爱好者们都在等待车龄25年的到来。

另一方面,针对汽车尾气排放的法规日益严格,实现碳中和的举措也在快速推行,发动机和性能都让人血脉贲张的市销跑车已经濒临绝迹。正因为如此,90年代的名车受到追捧也可谓是在情理之中。

日产掀起的跑车热潮

掀起跑车热潮的先锋是推进了“901运动”的日产。所谓901运动,是一个目标,即“在20世纪90年代前确立世界顶尖的造车技术”。在稍早的1988年,日产推出了作为“约会神车”鼻祖而受到无数年轻人喜爱的Silvia,又给豪华轿车西玛(CIMA)装配上高功率发动机,其加速性能足以令跑车相形见绌。



1988年5月推出的日产Silvia。流畅的外形线条使它成为一款深受喜爱的“约会神车” ©NISSAN

次年(1989年),日产推出了首次达到自主设定的280马力极限的车型FAIRLADY Z,并且后来长期沿用的这个功率上限标准。将之前为拿下“全日本房车锦标赛(JTC)”A组各级别冠军而研发的SKYLINE GT-R投入市场,这是时隔16年重新启用“R”(Racing)作为车系等级名称。



1989年7月推出的日产FAIRLADY Z。它成为一款长寿车型,一直畅销到2000年 ©NISSAN



1989年推出的日产SKYLINE GT-R(BNR32款)。截至1994年末的销量达到4万辆以上 ©NISSAN

特别是SKYLINE GT-R,还受到了其他国家的高度关注。由于当时是日本市场专用车型,所以其真身一直很神秘,但杂志等媒体传递出的碎片化信息让全世界都知晓了它的优良表现。在关注度尤其高的美国,它甚至还有了一个“哥斯拉(GODZILLA)”的昵称。

后来到了2014年,以美国为主的海外收藏爱好者们纷纷出手购入符合25年车龄规定的SKYLINE GT-R。在日本的二手车市场上,该车型价格飙升,虽说顶峰已过,但至今仍一直维持在高位水平。

有了这样的基础,在进入90年代后,除日产以外的其他汽车厂商也开始认真着手跑车的研发和销售。丰田SUPRA、马自达RX-7、本田NSX/思域/型格、三菱LANCER Evolution/GTO/FTO、斯巴鲁翼豹等名车相继问世,而且时至今日依然得到无数粉丝的追捧。



1993年5月推出的丰田SUPRA。曾在电影《速度与激情》中出镜,在北美地区尤其受到欢迎 ©TOYOTA



1991年10月推出的马自达RX-7。装配了独家的转子发动机 ©MAZDA



1990年9月推出的本田NSX。这是一款中置发动机、全铝车身的真正意义上的跑车 ©HONDA



1992年9月推出的三菱LANCER Evolution。之后经过多次改款,一直到2015年停售的LANCER EvolutionX,各代车型都很受欢迎 ©MITSUBISHI



1992年11月推出的斯巴鲁翼豹,在1993年在世界汽车拉力锦标赛(WRC)上首次亮相。1995年起连续三次夺得冠军 ©STI

泡沫经济破灭后的90年代,人们将大幅衰退的经济形势称作“失去的10年”;但就国内新车市场而言,称其为“奇迹的十年”则是再恰当不过了。那个时代的国产跑车阵容种类丰富齐全,达到了空前绝后的程度。

雄厚的研发资金,加上各大厂商的切磋交流,90年代的跑车积极采用当时的最新技术,在品质上极致追求细节,鲜明地反映了日本人特有的细腻和审美意识。即使历经岁月洗礼,依然风采依旧,莫如说,它们更具有现在汽车望尘莫及的突出个性。

《GT赛车》与《速度与激情》的影响

另一方面,真实驾驶模拟游戏《GT赛车(GRAN TURISMO,跑车浪漫旅)》与电影《速度与激情(The Fast and the Furious)》(均为多部构成的系列作品)在美国大红大紫,点燃了日本跑车的火爆人气。

1997年首次推出的《GT赛车》,是一款迄今累计销量达到9000万套以上的爆款游戏。游戏中登场的车辆忠实还原了真实赛车,还收录了实际存在的环形赛道和普通道路作为游戏赛道。尽管无法实际驾乘,但在游戏中可以获得无限接近于真实状态的模拟体验,激发了日本跑车的人气。



在PlayStation5/PlayStation4专用游戏软件《GT赛车7》(右)中被真实还原的SKYLINE GT-R



《GT赛车7》是一款真正意义上的模拟实际驾驶游戏。其中收录了60多个品牌的400多款汽车、37个场地的108种布局的赛道 ©2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.

另外,电影《速度与激情》于2001年完成了第一部的拍摄制作。这个动作系列电影以违法街头飙车为剧情主线,赢得了无数粉丝,不久前刚刚上映了第10部作品。片中出现了许多以日本跑车为原型的定制车或改装车。第一集中,主人公布莱恩•奥康纳的爱车是炫酷的橙色SUPRA,第二集里则是银色的SKYLINE GT-R和金色的LANCER Evolution。奥康纳的搭档多米尼克在第一集中驾驶的是RX-7。

《速度与激情》的影响力巨大,后来在美国催生了一个名为“JDM”的定制车领域。JDM是Japanese domestic market的缩写,本意是“日本国内市场”,而现在实际上已被用来统称一类汽车,这些车以思域或型格为主的紧凑型日本跑车为基础,施加独特的定制或改装处理,用美式思维去表现日系车的风格。

另一个动向

为了进一步提升这种跑车性能而进行的改装行为,也是日本在全球引以为傲的一种文化。它起源于70年代兴盛的“小型房车(Minor Touring)锦标赛,由1300cc以下市销车型参赛,后来车迷们有样学样,开始了追求功率输出和速度的改装。

1995年颁布了《道路车辆运输法》,并放宽了对汽车零部件的管制,这成为一个重大转折点。此前属于违法的改装行为基本上完全实现了合法化,为更多用户创造了自由定制或改装车辆的环境。而主角自然是90年代的跑车。



1999年1月推出的日产SKYLINE GT-R(BNR34款)。这是最后一款装配直列六缸发动机的GT-R ©NISSAN



1999年4月推出的本田S2000。这是本田时隔29年后推出的最后一款FR跑车 ©HONDA

考虑到25年车龄规定即将适用,现在应该关注的是1998年到1999年生产的跑车。而其中最具代表性的,当属二手车价格已达到数千万日元的R34款SKYLINE GT-R。另外,丰田ALTEZZA属于在日本也较为稀少的后驱(FR)轿跑,而本田S2000是装配了高转速高功率发动机的后驱两座敞篷跑车,这两款车无疑也将受到高度关注。

标题图片:在上世纪90年代的日本跑车中,现在交易价格最高的是R34款日产SKYLINE GT-R ©NISSAN

