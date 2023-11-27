90年代日本跑车之魅力与今后的人气车型

在燃油车快速换代为新能源车的当下，上世纪90年代生产的日本跑车正受到全球追捧。许多日本跑车都拥有超越价格的行驶性能，本文将带大家一起重温它们的魅力，介绍今后可能人气越来越高的瞩目车型。

日本车的黄金时代

上世纪八九十年代生产的日本跑车，现今正受到全球追捧，尤其受到美国的收藏爱好者群体的关注。

个中原因在于俗称“进口车25年车龄规定”的美国法律。简单来说，“即使是不符合联邦汽车安全标准的进口车，只要车龄超过25年，则不受本法律限制”，换言之，在原本要求配置左舵的美国，也可以进口右舵的汽车并完成登记。

90年代，日本诞生了多款跑车。造成这个现象的本质原因在于，1985年美国为改善贸易赤字问题与日本签订了《广场协议》，催生出了日本的“泡沫经济”。由此日元兑美元汇率一路攀升，加上日本银行实施低利率政策，让众多企业享受到了日元升值的好处。日本经济蓬勃发展，并在1991年达到顶峰。

在这样的时代背景下，日本各家汽车厂商以雄厚的资金为后盾，开发了极具魅力的跑车。90年代更是迎来了“黄金时代”。当时的日本跑车，拥有不输于保时捷等欧洲高档跑车的优良性能，且价格较低，因而受到欢迎，现在爱好者们都在等待车龄25年的到来。

另一方面，针对汽车尾气排放的法规日益严格，实现碳中和的举措也在快速推行，发动机和性能都让人血脉贲张的市销跑车已经濒临绝迹。正因为如此，90年代的名车受到追捧也可谓是在情理之中。

日产掀起的跑车热潮

掀起跑车热潮的先锋是推进了“901运动”的日产。所谓901运动，是一个目标，即“在20世纪90年代前确立世界顶尖的造车技术”。在稍早的1988年，日产推出了作为“约会神车”鼻祖而受到无数年轻人喜爱的Silvia，又给豪华轿车西玛（CIMA）装配上高功率发动机，其加速性能足以令跑车相形见绌。



1988年5月推出的日产Silvia。流畅的外形线条使它成为一款深受喜爱的“约会神车” ©NISSAN

次年（1989年），日产推出了首次达到自主设定的280马力极限的车型FAIRLADY Z，并且后来长期沿用的这个功率上限标准。将之前为拿下“全日本房车锦标赛（JTC）”A组各级别冠军而研发的SKYLINE GT-R投入市场，这是时隔16年重新启用“R”（Racing）作为车系等级名称。



1989年7月推出的日产FAIRLADY Z。它成为一款长寿车型，一直畅销到2000年 ©NISSAN



1989年推出的日产SKYLINE GT-R（BNR32款）。截至1994年末的销量达到4万辆以上 ©NISSAN

特别是SKYLINE GT-R，还受到了其他国家的高度关注。由于当时是日本市场专用车型，所以其真身一直很神秘，但杂志等媒体传递出的碎片化信息让全世界都知晓了它的优良表现。在关注度尤其高的美国，它甚至还有了一个“哥斯拉（GODZILLA）”的昵称。

后来到了2014年，以美国为主的海外收藏爱好者们纷纷出手购入符合25年车龄规定的SKYLINE GT-R。在日本的二手车市场上，该车型价格飙升，虽说顶峰已过，但至今仍一直维持在高位水平。

有了这样的基础，在进入90年代后，除日产以外的其他汽车厂商也开始认真着手跑车的研发和销售。丰田SUPRA、马自达RX-7、本田NSX/思域/型格、三菱LANCER Evolution/GTO/FTO、斯巴鲁翼豹等名车相继问世，而且时至今日依然得到无数粉丝的追捧。



1993年5月推出的丰田SUPRA。曾在电影《速度与激情》中出镜，在北美地区尤其受到欢迎 ©TOYOTA



1991年10月推出的马自达RX-7。装配了独家的转子发动机 ©MAZDA



1990年9月推出的本田NSX。这是一款中置发动机、全铝车身的真正意义上的跑车 ©HONDA



1992年9月推出的三菱LANCER Evolution。之后经过多次改款，一直到2015年停售的LANCER EvolutionX，各代车型都很受欢迎 ©MITSUBISHI



1992年11月推出的斯巴鲁翼豹，在1993年在世界汽车拉力锦标赛（WRC）上首次亮相。1995年起连续三次夺得冠军 ©STI

泡沫经济破灭后的90年代，人们将大幅衰退的经济形势称作“失去的10年”；但就国内新车市场而言，称其为“奇迹的十年”则是再恰当不过了。那个时代的国产跑车阵容种类丰富齐全，达到了空前绝后的程度。

雄厚的研发资金，加上各大厂商的切磋交流，90年代的跑车积极采用当时的最新技术，在品质上极致追求细节，鲜明地反映了日本人特有的细腻和审美意识。即使历经岁月洗礼，依然风采依旧，莫如说，它们更具有现在汽车望尘莫及的突出个性。

《GT赛车》与《速度与激情》的影响

另一方面，真实驾驶模拟游戏《GT赛车（GRAN TURISMO，跑车浪漫旅）》与电影《速度与激情（The Fast and the Furious）》（均为多部构成的系列作品）在美国大红大紫，点燃了日本跑车的火爆人气。

1997年首次推出的《GT赛车》，是一款迄今累计销量达到9000万套以上的爆款游戏。游戏中登场的车辆忠实还原了真实赛车，还收录了实际存在的环形赛道和普通道路作为游戏赛道。尽管无法实际驾乘，但在游戏中可以获得无限接近于真实状态的模拟体验，激发了日本跑车的人气。



在PlayStation5/PlayStation4专用游戏软件《GT赛车7》（右）中被真实还原的SKYLINE GT-R



《GT赛车7》是一款真正意义上的模拟实际驾驶游戏。其中收录了60多个品牌的400多款汽车、37个场地的108种布局的赛道 ©2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.

另外，电影《速度与激情》于2001年完成了第一部的拍摄制作。这个动作系列电影以违法街头飙车为剧情主线，赢得了无数粉丝，不久前刚刚上映了第10部作品。片中出现了许多以日本跑车为原型的定制车或改装车。第一集中，主人公布莱恩•奥康纳的爱车是炫酷的橙色SUPRA，第二集里则是银色的SKYLINE GT-R和金色的LANCER Evolution。奥康纳的搭档多米尼克在第一集中驾驶的是RX-7。

《速度与激情》的影响力巨大，后来在美国催生了一个名为“JDM”的定制车领域。JDM是Japanese domestic market的缩写，本意是“日本国内市场”，而现在实际上已被用来统称一类汽车，这些车以思域或型格为主的紧凑型日本跑车为基础，施加独特的定制或改装处理，用美式思维去表现日系车的风格。

另一个动向

为了进一步提升这种跑车性能而进行的改装行为，也是日本在全球引以为傲的一种文化。它起源于70年代兴盛的“小型房车（Minor Touring）锦标赛，由1300cc以下市销车型参赛，后来车迷们有样学样，开始了追求功率输出和速度的改装。

1995年颁布了《道路车辆运输法》，并放宽了对汽车零部件的管制，这成为一个重大转折点。此前属于违法的改装行为基本上完全实现了合法化，为更多用户创造了自由定制或改装车辆的环境。而主角自然是90年代的跑车。



1999年1月推出的日产SKYLINE GT-R（BNR34款）。这是最后一款装配直列六缸发动机的GT-R ©NISSAN



1999年4月推出的本田S2000。这是本田时隔29年后推出的最后一款FR跑车 ©HONDA

考虑到25年车龄规定即将适用，现在应该关注的是1998年到1999年生产的跑车。而其中最具代表性的，当属二手车价格已达到数千万日元的R34款SKYLINE GT-R。另外，丰田ALTEZZA属于在日本也较为稀少的后驱（FR）轿跑，而本田S2000是装配了高转速高功率发动机的后驱两座敞篷跑车，这两款车无疑也将受到高度关注。

标题图片：在上世纪90年代的日本跑车中，现在交易价格最高的是R34款日产SKYLINE GT-R ©NISSAN

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