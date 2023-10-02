日本红茶，挑战世界之最

日本红茶如今在日本国内深受好评。1971年红茶进口自由化后，国产红茶业逐渐衰退，到了21世纪的今天，成功实现复兴。日本红茶坚持独具特色的发展之路，与日本国产威士忌和葡萄酒一样，在国外也受到关注。

夏摘茶适宜制作红茶

中岛绿茶园坐落在佐贺县嬉野市嬉野町，这里是日本为数不多的茶叶产地之一，总经理中岛浩敏（62岁）介绍说：“红茶的制作，仅限于6月10日到20日前后这段时间。我们使用的是二采茶。”

中岛绿茶园生产的绿茶全部是新茶，用5月采摘的头采茶制成。头采茶采摘完40到45天后为二采茶，据说用二采茶为原料制作的红茶，味道更好。红茶、绿茶和乌龙茶都是用相同的茶树（学名：Camellia Sinensis）的叶子制作的，区别只在发酵程度的不同上。绿茶为不发酵茶，乌龙茶为半发酵茶，而红茶为全发酵茶。

众所周知，世界三大茗茶之一的印度大吉岭红茶有春天的头采茶和夏天的二采茶之分。中岛绿茶园用二采茶制作的红茶以“嬉野红茶”的品牌在市场上销售。



嬉野市的象征——大茶树（国家指定天然纪念物），树龄推断为350年（2023年7月15日，嬉野町）

嬉野町还是一个温泉胜地，茶树种植的历史已有600年之久。当地特产的红茶在嬉野茶交流馆“Chaoshiru”的饮茶角也可品尝。它的宣传语为“香气淡雅，口感清甜，不加糖直接饮用非常美味”。



小城羊羹的老字号店铺村冈总店总经理村冈安广正在品尝嬉野红茶。日本红茶与日本点心是最佳搭配（2023年7月15日，嬉野市的嬉野茶交流馆“Chaoshiru”）

上世纪90年代开始复兴

日本红茶指的是以日本种植的茶叶为原料加工制作的日本国产红茶，日本称其为“和红茶”或 “地红茶”“日本红茶”。

日本红茶的历史可追溯到150年前。明治政府在1874年向各府县发放了《红茶制法书》，并将其作为赚取外汇的国策，鼓励红茶的生产和出口。虽然日本红茶当年曾是一大出口产品，但因二战后红茶进口自由化，令国产红茶几乎销声匿迹。

日本红茶的制作卷土重来是在上世纪90年代，国内的绿茶生产者纷纷开始尝试制作红茶。如今北起宫城县等东北地区，南到九州地区及冲绳县，红茶产地遍及日本全国。

今年5月，在全国茶叶的交易场所静冈茶市场（1956年开业）上，日本国产红茶首次参与拍卖，名副其实地得以重生，在令和年代的今天，迎来了“日本红茶的复兴时代”。

嬉野红茶进入东京市场

总经理中岛是在嬉野从事农业生产110年之久的农家第三代继承人，他的人生与红茶的复兴之路恰好重合。从佐贺县立武雄高中毕业后，他在静冈县的国立茶叶试验场学习了两年。回到嬉野后，与非农户出身的千津子结婚，夫妻二人义无反顾地投身到“茶业”中。他们亲手进行红茶生产，如今经营着占地4公顷的茶园。

转机出现在1997年。东京巨蛋几乎每年都举办餐具展“Tableware Festival”，中岛和当地的朋友一起参展，设立了“嬉野饮茶”展台，由此开辟了嬉野茶的直销渠道。此后他一直坚持参展。

第四代继承人是中岛的次子，正值而立之年的中岛佳祐。作为以年轻的生产者为中心设立的嬉野红茶振兴协议会（会长三根直树）的成员，佳祐正致力于提升茶叶的品质，并确立自己的品牌。他从上一代手中接过了接力棒，嬉野町的红茶复兴之路后继有人。

四国的新一代，倾心制作泽渡茶

“和国外的红茶相比，涩味少，有一种淡淡的甘甜。香气清雅，非常受女性欢迎，不仅适合搭配甜点，与日本料理也相得益彰。”

岸本实佳（40岁）在高知县吾川郡仁淀川町经营着一家名为“茶农之家Asunaro”的茶馆，谈到自家生产的红茶品牌“香茶”的魅力，她向我们做了上述介绍。



“Asunaro”的店长岸本实佳（2023年7月21日，高知县仁淀川町）

内行人都知道，仁淀川町的泽渡地区自古以来就是土佐茶的产地。仁淀川因水质清澈而拥有“仁淀蓝”的美誉。仁淀川溪谷的陡峭山坡上布满了茶田。然而，由于人口的老龄化，茶农不断减少，茶田一度开始荒废。

实佳的丈夫岸本宪明是1982年生人，夫妻二人以前在高知市内生活。然而，他们希望保护泽渡梯田茶园的美景，下定决心继承宪明祖父的茶田，于2004年带着女儿一起移居到仁淀川町。宪明在日铁矿业公司旗下的一家地方企业工作，同时向祖父学习茶树种植技术，移居7年后成为专职农户。



仁淀川沿岸泽渡地区陡峭山坡上的茶田风景（2023年7月21日，高知县仁淀川町）

“Asunaro”茶馆在2018年开业。从山岗的露天茶席上远望，美景尽收眼底。实佳介绍说：“有的游客来自国外，他们是通过社交网站了解到我们的。现在显然亚洲地区的游客比较多，比如台湾、香港和中国大陆地区，新冠疫情前也有欧美游客到访。”



从“Asunaro”的露天茶席眺望山间美景，在这里可以品尝日本红茶（2023年7月21日，高知县仁淀川町）

日本红茶专卖店和入门书籍陆续进入公众视野

东京新宿区的水果专卖店“新宿高野”，它的水果甜品人气火爆，实际上这里也是销售红茶的老字号店铺。1973年在新宿总店开设“印度红茶中心”，成为引领红茶专卖店潮流的先驱店铺。今年开始在总店内设置有机日本红茶专柜，销售鹿儿岛县生产的“红富贵”和鸟取县的“红光”，同时销售印度和斯里兰卡出产的红茶。



新宿高野的有机日本红茶专柜（2023年6月24日）

佐贺县佐贺市柳町的“红叶”，直言以专营日本红茶为己任，改建了原长崎街道上的百年古民居，并于2001年开业。店长冈本启1973年生于福冈，由卡车司机转行而来，经历与众不同。他亲自拜访全国各地的生产者，销售“用自己的舌头品味精选出的日本国产红茶”。



佐贺市内的日本红茶专卖店“红叶”（2023年7月15日）

2013年5月，冈本出版了《日本红茶读本》，向读者介绍正逐渐行销全国的日本红茶的选购方法，以及如何才能冲泡出美味可口的红茶。第二本著作《日本红茶的搭配》预定将在今年秋天面世。

2019年10月，藤原一辉主编的《日本的地红茶（知识大全）》发行。书中汇总了全国141家茶园、制茶场及生产合作社等销售的450多种国产红茶，并配上彩色图片加以介绍。



有关日本红茶的各种书籍和产品

凭借“风土环境”，在国际品鉴会上摘得桂冠

进入令和年代后，日本红茶品质正在显著提升。2022年10月，英国的茶叶认定机构英国茶学院在伦敦首次举办的国际品鉴会上，有一款红茶在绿茶、乌龙茶和白茶等约300个品牌的茶叶中脱颖而出，获得了全球最佳的美誉。

这款茶获得了红茶单元“中国大陆、中国台湾、缅甸、越南、日本”类的金奖，进而又在所有单元的金奖中脱颖而出，单独获得了“Best In Show”奖。它就是熊本县苇北郡芦北町的梶原茶园生产的“夏采红富贵”。

据梶原茶园的官网介绍，第3代园主梶原敏弘生于1960年，从当地高中毕业后考入熊本县立农业专科学校，学习茶叶相关的专业课程。毕业后回到家乡，20岁就开始务农。他曾到中国台湾和中国大陆参观学习，努力提高茶叶种植技术。梶原自认为是小农户，他的茶田位于深山中，茶树种植不施农药和化肥，他说：“山中雾气缭绕，冷暖温差较大，空气清新，水流清澈。”在当地这种独特的环境中诞生了世界最高品质的红茶。

葡萄酒行业有一个词叫“terroir”（风土环境），指的是受种植地区的土壤和气候等条件的影响而产生的独特口感。赤松加寿江和中川理编著的《风土环境——葡萄酒和茶的历史、空间和流通》（2023年5月31日发行）一书中写道：“日本茶也可以像葡萄酒一样，生产嬉野茶、八女茶等原有品种或少数品种的小规模山间茶园，其加工场所和集散地比较接近，今后也可以考虑利用当地的风土环境，进一步打造各自独特的品牌。”

日本红茶复兴之路上的传奇故事非常具有戏剧性。日本列岛各地区四季气候的变化复杂多样、以小规模经营居多的生产者们的人生道路多姿多彩、生产者和消费者之间的密切关系，这些或许都对日本红茶业的复兴产生了巨大影响。

标题图片：站在中岛绿茶园茶田中的中岛浩敏社长（2023年7月15日，佐贺县嬉野市）

标题图片/文内图片：除图书封面照片外，均由作者拍摄

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