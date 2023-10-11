这就是日本制造——贴心的设计，精细的技术，打造露营好装备

在日本，露营曾经只是少数爱好者的兴趣。随着时代的发展，露营已经进入社会大众的生活，成为日本的代表性文化之一。而无论何时，露营装备一直都是人们关注的对象。本文将结合近年来兴起的独自露营热潮，介绍日本露营装备以其独特方式不断发展的历程。

每隔几年就会出现一次露营等户外活动热潮

搭起帐篷，生起篝火，煮一桌美食。有时与家人、朋友聊天，有时对着篝火独坐。对于在社会上忙碌工作的日本人来说，露营是片刻的“疗愈时光”。

提起露营，虽然日本过去也出现过多次露营或户外活动的热潮，但笔者感觉，近几年来，它不再只是一股热潮，而已经扎根成为一种普遍的休闲活动。露营的形式也多种多样，包括家庭露营、集体露营和独自露营等。随着每一次热潮的到来，露营地增多，露营装备市场也取得了显著的发展。

日本的第一次露营热潮出现在20世纪80年代。1981年，名为《BE-PAL》的户外杂志创刊，三菱帕杰罗和丰田陆地巡洋舰等四轮驱动汽车开始受到关注，科勒曼（Coleman）刚开始在日本市场上销售露营装备。彼时，美国产露营装备是众多露营者的心之所向，比如服装方面有山脊（SIERRA DESIGNS）的登山外套和巴塔哥尼亚（Patagonia）的摇粒绒夹克，鞋靴方面有丹纳（Danner）和里昂比恩（L.L.Bean），都备受欢迎。

到了20世纪90年代，露营逐渐渗透到家庭休闲市场中，日本迎来了第二次露营热潮。在露营装备市场上，尽管外国的产品仍然占主导地位，但此前专注于专业登山装备的日本制造商，如雪峰（Snow Peak）、小川帐篷（ogawa）和梦倍路（mont-bell）等，开始面向家庭开发露营装备。泡沫经济时期，日本社会在物质层面上迅速增长的同时，越来越多的人反其道而行，想在大自然中寻求慰藉。可以说，第二次露营热潮便由此而起。



1994年，一家体育用品量贩店的露营装备区。露营受到了女性和儿童的青睐，一举进入大众市场（图片：时事社）

露营装备的演变

21世纪前十年，乐格氏（LOGOS）和鹿牌（CAPTAIN STAG）等日本产露营装备开始以相对实惠的价格出现在家居商场，美嘉斯波（Sports Authority）和赛标超级体育世家（SUPER SPORTS XEBIO）等大型体育用品专营连锁店也纷纷增设了露营装备区。此外，WILD-1、Alpen Outdoors和SWEN等专门销售户外产品的量贩店也增加了店铺数量。从所谓“在河边烧烤”式露营，发展到过夜露营，露营作为一种文化开始在日本扎根。

至此，露营装备还只是“爱好者的兴趣”。直到2011年东日本大地震发生之后，露营装备才受到了广泛的关注。当时，在临时住所建成之前，许多灾民不得不在学校操场等空地上搭帐篷生活，于是露营装备成为防灾用品的延伸，备受关注。

到了2017年左右，独自露营的热潮兴起。人们在独自露营的过程中追求自由和孤独，享受点燃篝火、动手做饭的魅力。这股热潮兴起的契机是日本搞笑艺人Hiroshi通过视频分享了他的露营方式，以及描写女高中生们享受露营的动画片《摇曳露营（Yurucamp）》热播。

进入2020年，新冠疫情暴发，日本政府发布紧急事态宣言，采取措施防控疫情，日本社会由此发生了重大变化。人们“非必要非紧急不外出”，去旅游胜地游览等更是不可能的事情。在这样的社会环境里，不属于“三密”（即密集场所、密接场合、密闭空间）的独自露营引起了公众的广泛关注。众多媒体争相报道，进一步加速了这一热潮。



独自露营热潮呈现出一个明显的趋势，即越来越多的人选择在秋、冬两季露营。其理由之一是户外虫子少，露营者可以尽情地享受篝火和烹饪的乐趣（图片：樱井伸树）

“车库”品牌崭露头角

至此，我们快速地回顾了日本露营的历史。而无论在哪一个阶段，露营爱好者之间频频提及的一个词便是装备“坑”。

露营期间，人们长时间与自己的装备待在一起，因此使用或观赏自己心爱的装备也是露营者的极大乐趣之一。换句话说，每个人都会陷入装备“坑”，这与各自的职业、经历无关。日本的露营装备制造商深知这一点，他们一直灵活地满足从家庭露营到独自露营，从露营新手到资深玩家的多样化需求，总是在第一时间推出极具吸引力的产品。

近年来还出现了一个趋势，即小众品牌崭露头角。例如，一家历史悠久的小镇工厂的第二代经营者是一名露营爱好者，他利用自家的金属加工技术制作了原创火盆，并为此创立一个小品牌在电子商务网站上销售。这类独具匠心的稀有装备往往难以购得，因此成为露营者们津津乐道的话题。



典型的独自露营风格。观察细节会发现，每个露营者的装备都有自己的讲究（图片：樱井伸树）

日本露营装备制造商开发产品有一个共同的特点，即满足用户细致的需求并提供贴心的售后服务。这得益于日本人传统的精湛工艺和工匠精神。正因为如此，日本产品的高可靠性才成为众所周知的事实。

不过，与以往不同的是，随着社交网络服务的发展，用户的意见更容易被反映出来。特别是对于那些可以进行小批量生产的“车库”品牌，这一趋势尤为明显。制造商和用户互相切磋琢磨，一起推进产品研发，这日渐成为标准的做法。

日本露营装备制造业从采用外国品牌的概念和产品功能起步，如今其规模和结构已经跻身世界前列。

日本引以为傲的露营好物

据称，在当前的露营热潮中，露营装备多达数十万种。在此，笔者仅选取日本引以为傲的几种露营好物介绍给大家。

雪峰的“Amenity Dome寝室帐”系列

雪峰（Snow Peak）是一家综合性露营装备制造商，一直引领着日本的露营风潮。“Amenity Dome寝室帐”是该公司最畅销的单人帐篷产品。它包括基础款拱形帐篷及宽敞的前庭大空间，使用方便。在日本的气候环境下，其防水、抗风等性能均经受住了全面的测试。该系列有S、M、L三种尺寸可供选择，能够满足独自露营、家庭露营等的不同需求。

tent-Mark DESIGNS的“马戏团”系列

tent-Mark DESIGNS是户外用品量贩店WILD-1的原创品牌。其“马戏团”系列堪称帐篷中的杰作，仅靠中央竖起的一根支柱支撑。它的出现让单杆帐篷风靡日本。搭建方便，使用舒适，设计精湛，因而备受欢迎。一度出现露营地里到处都是“马戏团”帐篷，导致露营者很难分清哪个才是自家帐篷的现象。该系列包括标准型、单人型、大型等不同尺寸的产品，并以不同的材质和版本等形成了强大的产品阵容。

新富士燃烧器的“蜘蛛炉ST310”

户外用燃气灶通常使用圆形“OD罐”，而新富士燃烧器（Shinfuji Burner）的ST310使用的是“CB罐”，这是家庭中常见的卡式炉所使用的储气罐。燃气具有低温环境下不易气化的特性，ST310通过特有的调节装置应对这一难点，即便在接近零摄氏度的温度环境下也可正常使用。该产品自发布以来已过去10多年了，仍然备受用户的喜爱，甚至被誉为“不可超越的产品”。最近流行在储气罐部位加装一个工作台，许多制造商都将其作为定制配件销售。

八王子工材的“不锈钢火盆 FP350”

这是由四块或五块坚固且不易生锈的不锈钢板组装而成的户外火盆。由四块组装成的火盆较小，五块的较大，由此满足独自露营或多人露营的不同需要，这是该产品的一大特点。八王子工材（HACHIOJI KOZAI）是一家金属材料公司，1952年成立于东京八王子市，在开发和销售过程中尤为注重材料。每件产品都由经验丰富的金属加工工匠精心制作。

LOCUS GEAR的“Khafra HB”帐篷

LOCUS GEAR是一个“车库”品牌，2009年创立于神奈川县相模原市。最初，店主出于个人兴趣开始制作帐篷，经过口口相传，现在已经成为备受欢迎的品牌。产品供不应求，销售页面常常显示“补货中”。Khafra HB是一款金字塔帐篷，空间宽敞，可以轻松容纳两人，重量却只有650克，这一点令人惊叹。它采用15D耐磨尼龙材料，并覆上硅和聚氨酯的混合涂层，具有出色的耐风和防水性能。帐篷立起来之后展现出令人着迷的美丽轮廓。

NANGA的“极光”系列睡袋

NANGA是日本的知名品牌，自20世纪80年代以来一直专注于睡袋生产。由于羽绒产品容易出现材料质量参差的问题，因此需要高水平的加工技术和质量管理。NANGA成功做到了这一点，在国际上也得到了认可，品牌影响力由此取得了飞跃。“极光”系列采用的是NANGA自主研发的防水透气材料。近年来，越来越多的人选择在冬季露营，该系列睡袋因其保暖性和设计感而备受青睐，成为露营者“梦想中的睡袋”。

标题图片：樱井伸树在自己参与开发的楔形帐（一种军用帐篷）“炎幕”中坐享篝火。“炎幕”以其安装便捷性备受独自露营者的欢迎（tent-Mark DESIGNS）

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