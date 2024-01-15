“无文字”卡西欧 G-SHOCK，开腕表之先河

卡西欧的数字腕表“G-SHOCK”于2023年6月以无标识等文字信息，仅以形状的方式成功注册立体商标。自1996年日本引入立体商标以来，只有极少数热门商品能够在没有文字信息的情况下获得商标。G-SHOCK作为腕表领域的首次案例，为其发售40周年纪念锦上添花。

G-SHOCK的杰作，成功获得了立体商标

“G-SHOCK”是卡西欧计算机株式会社（总部位于东京都涩谷区）的一款数字腕表，诞生于1983年，以“跌落耐受强度10米、防水10大气压、电池寿命10年”的“三个10”概念而闻名。其独一无二的坚固性能一直在不断演进，即使在诞生40年后的今天，它依然在世界各地拥有无数热情的粉丝。

2023年6月26日，G-SHOCK仅以形状而无企业名称及商品标识等文字信息的方式在日本专利局注册为立体商标。并且，它适用于商标法第3条第2款，即具有长期使用历史且在消费者心目中具有强烈辨识度。简而言之，正式承认了“仅仅看形状，许多人就能识别出G-SHOCK”的事实。在腕表领域，这是日本首个案例，卡西欧的公关代表自豪地表示：“G-SHOCK多年来一直以‘独一无二’作为口号，现在连形状也被正式承认为独一无二。”

此次注册的外观设计延续了首款型号“DW-5000C”的设计，其特点是八角形表圈（玻璃边框）。以这种角形设计为基调，目前还推出了“ORIGIN”系列等，也大受欢迎。知识产权联络部的松村圣子部长表示：“首款型号对于卡西欧来说无疑是一件杰作。它具有精雕细琢的设计，没有任何多余之处，即使是现在，在增加新功能时，也会设法能装进原来的外壳，并通过此过程不断提高技术实力。在40周年庆典之际，我们希望能为其品牌建设做出一些贡献，便尝试了注册立体商标。”



卡西欧总部仅存的一块G-SHOCK首款型号



推动G-SHOCK立体商标注册的松村部长

门槛较高的“无文字的立体商标”

立体商标是一种通过立体形状识别商品或服务并授予商标权的制度。日本于1996年引入这项制度，志在申请立体商标的企业和制造商也在逐年增加。根据专利行政年度报告，2022年共有311份申请，其中202份获得注册。

然而，这个数字还包括了含有文字信息的商标。根据卡西欧的调查，无文字信息的注册只有约50件，而G-SHOCK此次申请成功的“通过使用获得识别性”可能只有3件左右。

松村部长表示：“G-SHOCK在2005年首次申请立体商标，但当时注册成功的只有带有徽标等文字识别符号的商标。”当时，距G-SHOCK问世已有20多年，尽管在90年代创造了巨大的热潮，但要逾越这一高难度的门槛仍然不易。

曾一度受挫的无文字商标的注册工作于2020年秋季重新启动。为了注册而努力奔波的商标设计室的米仓雅子女士回顾道：“我们必须要克服的难关是证明其识别力”。由于大多数腕表由外壳和表带（腕带）构成，因此大致形状相似，因此获得商标权非常困难。



左图是已注册为立体商标的形状图片，没有标识和文字。由于提交申请时使用了黑色和灰色，因此商标权也适用于各种颜色和材质；右图是同一角度的首款型号“DW-5000C”（图片：卡西欧）



左上角的型号是初代型号，其他型号也是沿袭首款设计的产品

该申请于2021年4月提交，历时2年多才完成注册。卡西欧提交了大量文件，包括超过1.4亿枚G-SHOCK手表的出货量、在140多个国家的销售记录、与首款产品设计相似的系列产品的销售量等数字，以及过去在新闻和杂志上刊载的相关文章的复印件等。其中，最具识别力的证据之一是针对一般消费者的调查问卷。

卡西欧对1100名16岁以上的男女进行了一项调查，向他们展示了无标识或时间显示的图像，类似于立体商标注册所使用的图片。结果，在开放式回答中已有55%的人认出，在多项选择中有66%的人认出了“G-SHOCK”。米仓女士对这一结果非常满意，她表示：“即使没有标识等元素，包括多项选择，有超过60%的人能够识别，这一结果超出了我们的预期。我认为包括这次问卷调查在内，立体商标的注册有助于彰显G-SHOCK的品牌价值。”



负责问卷调查和收集提交材料等实际工作的米仓女士

仅凭形状就注册为立体商标的超人气商品

在研究立体商标时，我们发现仅有的一些代表性的“无文字”注册案例都是代表Made in Japan的产品。借此机会向大家顺便介绍其中几款。

不仅在日本，而且在美国和欧洲也注册了立体商标的是龟甲万（龟甲万株式会社，总部位于千叶县）的“餐桌酱油瓶”。这是由作为代表日本著名工业设计师荣久庵宪司先生设计的杰作，自1961年诞生以来，在全球100多个国家销售。

龟甲万餐桌酱油瓶除了简洁美观的设计外，它还具有很强的实用性，如倒口内斜朝下以防止滴漏，玻璃部分的上部设计凹陷以便握持，下部坚固不易倒。即使购买其他品牌的酱油，还是有很多人将其倒入这个酱油瓶，可以说这个形状已经成为了“酱油的象征”，于2018年在日本注册。另外一个也很有名的容器是“养乐多塑料容器”（自1968年开始销售，2011年注册）。



左图为“餐桌酱油瓶”（第6031041号）；右图为“养乐多塑料容器”（第5384525号）（图片取自专利信息平台“J-PlatPat”）

而近年来备受关注的还有明治（株式会社明治，总部位于东京都中央区）的巧克力“蘑菇山”（1975年发售，2018年注册）和“竹筍里”（1979年发售，2021年注册）。这两款不是以包装而是以产品的形状本身作为特例注册，同样是基于多年的销售结果和问卷调查，被认为具很高的识别性。



左为“蘑菇山”（第6031305号）和“竹筍里”（第6419263号）（图片取自专利信息平台“J-PlatPat”）

尽管销售数量众多，价格亲民的商品在日常生活中更容易证明其识别性，但最特别的例子之一是本田的小型摩托车“超级幼兽（Super Cub）”。

该款车于1958年发售，一直保持着其设计理念。截至2014年被注册时，累计生产已经超过8700万辆，销售遍及160多个国家，是“全球最畅销的摩托车”。这是以交通工具的形状在日本首次注册的车辆范例，作为机械工业产品，也是G-SHOCK的为数不多的前辈。



在世界各地奔跑的本田“超级幼兽”（第5674666号）（图片取自专利信息平台“J-PlatPat”）

粉丝回忆永恒

与G-SHOCK一样，我们在这里介绍的所有热门产品都曾在注册过程中一度受挫。即使商标注册被拒绝，也通过收集消费者能够明确识别的证据和进行问卷调查等手段，通过上诉评审获得了注册。与有期限的专利等不同，商标权只需每10年更新一次，就可以保持永久有效，是一种强有力的权利。考虑到这是纯形状注册而没有文字，因此其门槛相对较高也是可以理解的。

当米仓女士被问及完成这项艰巨任务的感受时表示“我再次认识到了G-SHOCK的品牌价值”，仿佛忘记了当初遇到的所有困难，她满脸微笑地表示：“非常高兴G-SHOCK的粉丝们在网络文章的评论和社交媒体的帖子中传达的喜悦。”

松村部长也透露，看到来自海外合作伙伴的电子邮件，我们再次确认到“我们的努力是值得的”。英文邮件中写道：“在我的孩提时代，父母为我选了G-SHOCK作为生日礼物。谢谢你们让我回忆起了那些美好的时光。”并强调：“今后，我们将更积极地将知识产权与品牌推广结合起来。这次作为第一步，已经取得了良好的开端。”



在卡西欧总部的陈列室

摄影：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：已注册为立体商标的图片（左图，卡西欧提供）和首款G-SHOCK

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