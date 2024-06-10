包袱布：可以千变万化的神奇宝物

包袱布是一种日本传统的包东西用的方巾。或许你以为自己没有这种东西，但实际上，任何正方形的布都可以当作包袱布使用，不仅可以用来包裹和搬运物品，还能用于防寒以及紧急情况下的求生。在本文中，“包袱布王子”横山功将为大家展示包袱布的无限可能。

打破对包袱布的刻板印象

现代社会往往会根据人或物的意义及作用为其贴上标签。用途广泛的包袱布，也成了以昭和年代(*1)为背景的电视剧和漫画中那些盗贼、连夜出逃者的象征。就像提到折纸，人们往往只能联想到手工折叠的纸鹤一样。处于对一次性包装消费太浪费的考虑，曾有人发起活动，试图让人们重新认识包袱布的作用，但基于先入为主的观念来评判包袱布，这本身就是一件非常可惜的事。让我们打破固有观念，一起来探索未知的世界吧！

一块看似普通的布头，实则有着无限的可能

不是只有以“包袱布”之名销售的商品才是包袱布。手帕、印花大方巾、围巾……所有近似正方形且能够将四角系起来的布料，皆可用作包袱布。

我们可以选一块自己喜欢的布，试着用它来包东西。打结的方法并非只有一种。尽情发挥动手能力，一定会让你有所收获。打包后给人的印象，更多地取决于布料的颜色与花纹，而非打结的样式。用一块好看的布料，简单地包上你的午餐饭盒，看上去也会十分可爱。

此外，使用舒适度还会受到布料质感的影响，所以，建议选择看上去、摸起来都让你心情愉悦的布。只要仔细打好结，用自信的姿态和眼神拿在手里，那么任何包袱布都会充满魅力。请记住，你，就是包袱布的写照。



一块小包袱布变身为束口包

过去，包袱布是用布匹拼接做成的，因此其尺寸通常是35厘米的倍数。称为“二巾”的中号包袱布长70厘米，称为“三巾”的大号包袱布长105厘米，以此类推。包袱布并非是正正方方，不易拉伸的纵向略长的包袱布，使用起来更方便。

而现代的包袱布不再由布匹布制成，因此尺寸更加多样。一般来说，大号约100厘米、中号70厘米、小号50厘米。如果买了很多东西，或是要围在身体上，可以选择大号。如果稍事外出，中号便足矣。若是用于收纳小物件或者当作提包内袋，则可以选择小号。

包袱布的料子有棉、麻（亚麻或大麻）、丝绸，此外，聚酯纤维、人造丝等化纤材料也很常见。在日常生活中使用，建议选择方便清洗的棉麻质地。包袱布的颜色和图案丰富多彩，包括编织、染色、印花、刺绣、拼布等。



用旧的久留米织花布料拼接而成的大号包袱布购物袋

没有固定形状，可以装下各种东西

提包无法容纳超过自身尺寸的物品。而且，如果将小饭盒放在大包里，也放不稳。而包袱布可以容纳一切，并根据所容纳的物品灵活变化形状。如果尺寸不够，还可以再接一块。



将大小包袱布接起来，就能背起更多更大的东西

包袱布的形状不受局限，而且随时都可以恢复原状。只要把结打开，就能变回一块布。因此我们可以反复尝试，不必担心失败。随时可以根据需要，产生无数种绑法。

包袱布等于环保袋吗？

近年来很流行将包袱布当环保袋使用，不过，这只是包袱布众多用法中的一种。有许多方式可以将包袱布变成购物袋。最简单的方法是将相邻的角打上结，这样就能做成一个手提袋。不过，十字垂直交叉的结不够牢固，只有这一点需要小心。如果装的东西比较多，最好做两个提手，如果东西较少，一个提手更为方便。

不过，这并不是说“包袱布比市面上卖的环保袋更好”。如果把包袱布和环保袋系在一起，可以起到加长提手、加固及装饰作用，环保袋因此可以变得更好用。



将小包袱布折叠起来系在环保袋的两个提手上，就变成了斜挎包

千变万化的魔法

包袱布的主要功能可分为“包”“装”“背”和“穿戴”。用包袱布“包”好，可以确保里面的东西不乱晃。将包袱布做成袋子“装”东西，拿取时比较方便。如果加长长度，还可以斜挎或背在身上。



用大包袱布可以做出一个背包。不需要缝合、剪裁，也没有用别针固定

此外，包袱布也可以变成帽子、披肩、围裹裙等，穿戴在身上。上一秒还是环保袋，下一秒重新打结，就能“摇身一变”，成为保暖的衣物。



不会被风刮开的保暖披肩

日式手背套冬天可防寒，夏天可防晒，并且还是孩子们在装扮忍者时常用的道具。用完后，只要解开结，忍者手背套就能变回日常生活用品，非常实用。



忍者式样的手背套

将包袱布斜向折叠，产生出拉伸效果，就可以代替绳子了。利用这一特性，还能用作日式浴衣的腰带；而且，不易散开的折缝中，还可以塞入手帕等物品，兼具口袋的功能。



包袱布可以用作浴衣腰带使用。还能结成蝴蝶结等扎在和服腰带上

包袱布的打结方法，比你想象的简单

一旦布料剪裁成固定的形状，那么其用途就会受限。但如果是一块方形的包袱布，就可以像魔法一样千变万化。虽然包袱布有各种各样的打结方法，但你没必要一一记住。用最基本的打包饭盒的方法，就能包起所有东西，可以在此基础上根据不同情况灵活应用。将两个角打小结系起来，可以变成提手，还可以将其拧成条状。没有用到的角则可打成一个单结。虽然看似复杂，但其实只需简单几步便能完成，如果平时购物习惯了用包袱布，那么熟能生巧，各种系法都不在话下了。



饭盒打包法的升级版，打了一个蝴蝶结，并带有提手

包袱布比你想象的更结实

乍一看，包袱布只是临时用来装东西的权宜之计，但实际上，由于打结是因为两个独立的物体向不同方向相互施力，因此是比粘接更为牢固的压接。它不止是像包装纸一样“包”住物品，也不止像绳子一样“系”住物品，而是通过“包”和“系”来“拥抱”住物品，柔和而牢固。

包袱布可谓是用手臂、躯干和整个身体来“拥抱”的延伸。根据打结的松紧度、携带方式、走路方式等，包袱布的使用方便度也会有所不同。可以说，只有包袱布是不够的，“包袱布加身体”的组合才是它的完整形式。

如果不知道怎么打结，可以尝试先用手代替包袱布来拿东西，然后将手换成包袱布。如果用手就足够了，那么就没必要非得使用包袱布。如果东西实在太多，可以和同伴共同分担，不要一个人逞强。包袱皮就像雪中碳，越是在人手不足的时候越能帮到你大忙。



用包袱布背起行李，安全出行。裹身裙也可当包袱布

让包袱布成为促进人与人交流的道具

“包袱布”在日语中叫做“风吕敷”（“风吕”是澡堂、浴缸之意——译注），关于这个名字的起源诸说纷纭，且随时代发展而变化。一说是因为人们曾将这种布铺垫在桑拿浴房里以便坐在上面，故而得名。从江户时代（1603-1868年）的角度，将其视为去公共澡堂时携带的垫布，就很容易理解了。当然，除了去澡堂外，旅行、跑腿、行商等场合也会用到它。不过，在江户时代，由于日常生活需求在自己所住的街道内就能得到满足，不用出远门，因此平民百姓基本都空着手外出，携带的小物件只需要放在袖子里或者是插在腰带里即可。但去澡堂时，人们便会将换洗衣物包在包袱布里带去。

到了现代，出于通勤等目的，许多人需要去较远的地方，而且周围都是陌生人，犹如在旅途中一般。因此，包里装一块叠好的包袱布，就可备不时之需。如果行李增多，包袱布就能变成第二个包；如果太重，也可以用包袱布将东西背起来。此外，包袱布还能用于遮雨、保暖；万一发生危险，还可以用来盖住头部、面部，以保护自己。如果斜着折叠，还能变成绳子。

现代社会充斥着大量基于不同功能诞生的细分产品。和它们断舍离，有了包袱布，或就能过上极简生活。

只是包袱布太过实用方便，往往容易让人们产生单独行动的想法。而一个健康的社会还是需要人与人之间的协作，因此我希望今后包袱布能在为人们的互帮互助发挥作用。例如，看到负重前行的人可以用包袱布帮忙分担，看到瑟瑟发抖的人可以给他披上一块包袱布保暖……通过一块布，建立起交流与友情，我想这才是包袱布中最为珍贵的东西。

标题图片/内文图片：笔者提供

模特：泷野朝美（包袱布女孩）

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