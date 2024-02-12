热水淋浴为地震灾民纾解避难疲惫，带去身心的温暖

拥有灾害支援丰富经验的日本财团，已开始运用船只运送物资至能登半岛震灾区。本文为读者介绍1月14日日本财团运送淋浴套件及洗漱台等至珠洲市的详细情形。避难者得以尽情热水沐浴，脸上绽放笑颜。

海运大量救灾物资至灾区

观测最大震度为7级，能登半岛地震给石川县一带的北陆地区造成重大灾情，目前已经过两周。虽然借助修复道路与移转居民的方式，因交通断绝而孤立的村落问题正在逐步消解，但目前仍有超过16000人停留在学校与市民中心等避难场所。轮岛、珠洲、七尾、能登、穴水与志贺这6个城镇几乎全区停水，此外，许多道路由于地面崩裂或塌陷而无法通行，目前还无法确定修复的时程。

自地震发生以来，日本财团（位于东京都港区）便派遣工作人员到灾区展开支援活动。经过对灾民与灾区地方政府的需求调查后，决定新增船舶运输的支援方法，这样便可以大量且快速运送支援物资。该财团还发挥在国内外海洋领域拥有许多航线网络的优势，租借了可运载货运卡车和拖车的“粟国”渡轮（总吨数462吨）。由于港口设施亦受到地震和海啸的破坏，在进行货物装卸与处理等方面难以确保足够的人手，但若采用这种方式，渡轮只需抵达灾区，船上的运货卡车便可立即开赴避难所，迅速运送支援物资。



悬挂着日本财团横幅的“粟国”渡轮

以1月10日从金泽港运载2000公升煤油、1000公升柴油与5台发电机到轮岛市为开端，预定几乎每日从金泽港到灾区之间不断往返运输。最初预计租借到1月20日为止，但考虑到可能长期需要海上运输，目前正在评估延长租期至1月底。

日本财团的执行董事海野光行在现场指挥调度，他表达了灵活应对救灾需求的姿态，他说：“我们打算持续提供支援，从长考虑，直到冬季结束，并依照需求调整援助计划。”



日本财团的海野董事与“粟国”渡轮

穿越寒冷的冬季日本海，抵达满是地震创伤的港口

1月14日黎明之前，天际依然一片漆黑的金泽港，10辆卡车陆续驶入“粟国”渡轮。目的地是位于能登半岛最北端、受灾严重且难以进入的珠洲市。主要货物来自于专门开发水处理装置的WOTA（位于东京都中央区），包含该机构所制造的10个淋浴套装组件与30个洗漱台，由于这些设备可以过滤水并多次重复使用，即使在停水情况下也能充分利用水资源。此外，亦装载1000条今治毛巾与2吨的供水槽等货物。

海野董事表示：“自从发生震灾以来，我们与地方政府合作，在现场进行援助活动的过程里，意识到需要提高避难时期的生活品质。考虑到卫生管理上的问题，我们获得WOTA的协助，从全国各地筹集到100套淋浴套装组件。其中30套送到珠洲，30套送到轮岛，七尾、能登、志贺与穴水各7套。剩下的12套将设置在有需求的医疗设施。”



在零度以下的金泽港，满载支援物资的卡车驶入渡轮

在日出之前的早上6时45分左右出港。当日天气晴朗，海象稳定，但似乎首批直航轮岛的航线出现严重摇晃。冬季的日本海以风浪险恶闻名。对于每天都在运送支援物资的船员与支援人员，我们深表敬意。

从金泽港到珠洲的饭田港，单程约需7个小时，而此日于下午1时30分便抵港，比预定时间稍早。港口到处都有地面崩裂或塌陷的地方，正让无需卸货的汽车渡轮展现其优势。



在船上迎来日出（提供：日本财团）



载满支援物资的卡车陆续登陆饭田港。由于无需装卸转运作业，因此可以立即前往支援地点



靠岸处附近亦有塌陷的地方

安装淋浴套件仅需15分钟

淋浴套件已安装在成为避难所的蛸岛小学，而洗漱台则设置在珠洲市公所等地。蛸岛小学作为接近300人避难生活之处，距离饭田港约5至6公里。尽管绕道避开封锁路段，或是缓行通过以临时工事维修而呈现凹凸不平的道路与标识不亮的十字路口，运送仍需约20分钟的时间。从车窗内向外可以看到某区域的房屋大量倒塌，也有损害较轻的区域。蛸岛町属于前者。



在车上拍摄的地震伤痕



蛸岛小学附近的蛸岛十字路口之惨状

立刻展开卸货工作，首先是在户外安装以煤油作燃料的热水器。接着，将淋浴套件运入临时用做淋浴室的理科教室。由于采用帐篷式设计，两名成年人仅需15分钟即可完成组装。



在学校建筑内进行卸货作业，前方尚有倒塌的房屋



由于是帐篷式设计，安装作业也非常顺利



理科教室内排列着WOTA的淋浴套件

身体暖和起来，今夜应该可以安然入眠

此避难所内也设有自卫队的浴室，虽然可以洗热水澡，但禁止使用肥皂类的清洁用品。而淋浴套件的核心部分，亦即可携式水再生系统“WOTA BOX”，仅需100公升的“种水”，超过98%的水可以当场再生，以供循环使用。这意味着无需限制用水量，可以尽情使用肥皂与洗发精，畅快清洗身体。

一位70多岁男性听到这番说明后松了一口气，他表示：“之前尽量忍耐，连脸都不敢洗。现在可以尽情沐浴，真是帮了大忙。”



“WOTA BOX”的内部。通过6个过滤器过滤淋浴后排出的水，使其达到即使接触口腔与眼睛亦无妨的净水等级



帐篷内部包含淋浴间与更衣间。在集体生活之中，提供完全独立的更衣空间让人感到安心

一名60多岁的女性从淋浴室出来时说：“水很热很舒服。因为全身发冷，每天晚上都睡不好。今天用热水淋浴暖身，应该可以睡个好觉了。”她的脸上展露出笑容。



管理淋浴室的一位50多岁男性向我展示预约表，表格里以15分钟为单位，密密麻麻排满了许多名字。由此可见，避难者深切期盼着这样的淋浴设施。他说：“虽然也很感谢自卫队的浴室，但特别是女性，听说她们不太喜欢（毫无隐私的）公共浴室，所以我希望她们能在个人淋浴间舒缓放松。看到有人洗完澡后神清气爽，满脸笑意地步出浴室，我也感到非常开心。”



管理负责人正在向一位女性使用者说明使用方法

提供适当支援以改善避难时期的生活品质

蛸岛小学的走廊上堆积着教室放不下的救援物资，并且开始出现婉拒物资的情况。当地居民向以卡车运送物资的支援团体表示：“那些物资已经足够，请将物资运到其他地方。”

一位正在哄孙子的女性心怀感激地表示：“我们有充足的尿布与奶粉，很感谢这些救助。”她还表达了对他人的关心，说：“我睡在教室里，觉得还好，但听说在体育馆的人感到非常寒冷。若能够提供热水淋浴，让他们可以稍微放松身体，那就太好了。”



虽然有人表示支援物资充足，但距离舒适生活，仍然相差甚远

距离地震发生已经过去两周，灾区的需求逐渐有所变化，每个人在避难所内面临的问题也大不相同。未来，更加重要的是掌握灾区的细部状况与需求，并如同海野董事所言，提供适当支援“以提高避难时期的生活品质”。



日本财团预定将利用汽车渡轮进行海上运输，未来计划在各地设置大型净水厂。



从日落之际驶出饭田港的船上拍摄。由于城市灯火几近熄灭，不禁让人再次深刻体会到灾情之严峻（提供：日本财团）

摄影：土师野幸德（署名照片除外）

标题图片：抵达珠洲市饭田港的“粟国”渡轮与满载救援物资的卡车

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