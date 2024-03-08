（追悼）音乐大师小泽征尔，真正的“伟大”之处在哪里？

日本著名指挥家小泽征尔有“世界的小泽”之称，同时，他还为培养日本国内年轻音乐家做出贡献，在日本音乐界留下了不可磨灭的足迹。作者在文章中回忆，自己人生中在音乐会上获得的最佳体验，就是由小泽征尔指挥、波士顿交响乐团演奏的马勒《第三交响曲》，并盛赞“只要他站在那里，就能改变乐团的声音”。

辉煌的音乐人生

2024年2月6日，世界著名指挥家小泽征尔去世，享年88岁。

小泽征尔30多岁时就任多伦多交响乐团和旧金山交响乐团的音乐指导。38岁时，他成为美国五大交响乐团之一的波士顿交响乐团的音乐指导，此后连任约30年，这在美国极为罕见。同时，他也是世界最高水平的柏林爱乐乐团和维也纳爱乐乐团定期演奏会上为数不多的指挥家。



1981年11月9日，小泽征尔为巴黎的演出进行排练（图片：Marc BULKA/Gamma-Rapho via Getty Images）

小泽征尔在歌剧领域同样成就斐然，曾活跃于米兰斯卡拉歌剧院和萨尔茨堡音乐节等世界最高水平的舞台。从2002年开始，他连续8年在“歌剧殿堂”维也纳国家歌剧院担任音乐指导。同年，他还首次担纲维也纳爱乐乐团新年音乐会的指挥，这也是首位担任该职的日本人。这场受到全球古典音乐迷关注的新年盛会的现场CD，创下了古典音乐界史上最高的销量记录。



2002年1月1日，在维也纳金色大厅举办的新年音乐会上，小泽征尔指挥维也纳爱乐乐团（图片：AFP/时事社）

无人企及的成就

小泽征尔是少有的站上西方古典音乐领域巅峰的人物。人们爱戴他、尊敬他，并非由于他是一个日本人、拥有不同的文化背景，而是将他视为与西方音乐家同样的一流音乐家。能在这一领域取得如此成就的日本指挥家，唯有小泽征尔一人，而且令他人望尘莫及。

在日本，小泽征尔亲自参与组建和培养了的新日本爱乐交响乐团，并于1987年起开始了“斋藤纪念管弦乐团”的活动。1992年，他在长野县松本市举办了斋藤纪念音乐节（从2014年起更名为“小泽征尔松本音乐节”），并担任总指挥。斋藤纪念管弦乐团及其每年夏天举办的音乐节，已成为备受世界古典音乐界瞩目的活动。

此外，小泽征尔还长期担任于1990年开馆的水户艺术馆专属水户室内管弦乐团的指挥。自2013年担任馆长后，他通过举办面向水户市儿童的音乐会等活动，传递现场音乐的魅力。小泽征尔也是一位教育家，2000年，他发起了“小泽征尔音乐学校歌剧项目”，在培养青年音乐家方面也取得了成果。



2014年6月28日，小泽征尔（中）与自己创立的“瑞士国际音乐学院”的青年演奏家们一同在瑞士日内瓦的维多利亚音乐厅演出（图片：时事社）

由此可见，小泽征尔不仅是一名世界级的指挥家，在日本音乐界取得的成就也不胜枚举。

一个和蔼可亲、充满爱心且重情义的人

小泽征尔并非所谓的音乐精英，之所以能够取得如此辉煌的成就，是因为他超乎常人的努力、行动力，以及作为指挥家不可或缺的“人格力量”。众所周知，他毕生都在不懈地学习，且行动力极强，年轻时带着小摩托车乘货轮只身赴法国求学的故事广为人知。我在撰写《山本直纯与小泽征尔》一书时曾采访过多位与小泽征尔关系密切的人士，他们无一例外地表示：“没有人能比他更和蔼可亲、富有爱心且看重情义”。

当小泽征尔的指挥家兼作曲家朋友山本直纯（1932-2002年）去世时，他是第一个赶来慰问的著名音乐家，这是山本直纯的长子山本纯之介告诉我的，尽管山本纯之介本人与小泽征尔并没有直接接触。这种情义甚是令人感动。

小泽的勤奋及其人格魅力使他得到了许多人的喜爱，其中就包括他的导师斋藤秀雄（1902年-1974年。音乐教育家、大提琴演奏家。同样，小泽征尔也是提高了斋藤秀雄声望的功臣），也让他得以受到20世纪指挥界的两大巨匠赫伯特•冯•卡拉扬和伦纳德•伯恩斯坦的指导。这也是现在应该回想起来的一点。

一个不可或缺的存在

就个人而言，我听过许多小泽征尔指挥的音乐会。他那无可挑剔的指挥技巧和清晰的处理手法总是令人惊叹，他在舞台上指挥的身影至今依然栩栩如生地浮现在我的脑海。特别是1986年2月13日，在东京文化会馆，他与波士顿交响乐团联袂演绎的马勒《第三交响曲》，令我记忆犹新。从头到尾，我一直沉醉在音乐中，尤其是如奔涌的大河般雄壮的终曲，深深地印刻在我的心里。可以说，那是我一生中听过的最精彩的音乐会。



1986年2月13日，小泽征尔在东京文化会馆指挥波士顿交响乐团（图片：共同Images）

2018年12月的演出也令我印象深刻。那是在东京三得利音乐厅举办的德国留声机公司创立120周年纪念音乐会。彼时，小泽征尔已经很少出现在舞台上了。他登台指挥了圣桑的《引子与回旋随想曲》，由小提琴手安妮•索菲•穆特担任独奏。那一刻，此前在其他指挥家指挥下演奏的斋藤纪念管弦乐团的音色发生了明显的变化，音乐鲜明而清晰，充满了生机。这或许是只有身处现场才能感觉到的，相信现场的听众都会与我同感。这是我再次切身感受到小泽之伟大的最后一个瞬间。

晚年，小泽征尔一直在与病魔斗争，大幅减少了音乐活动。不过，当我采访曾在斋藤纪念管弦乐团和新日本爱乐乐团担任首席小提琴的丰嶋泰嗣时，他是这样说的：

“2021年，夏尔•迪图瓦指挥斋藤纪念管弦乐团时，小泽先生在舞台侧端，只是挥动了一下自己的手臂，乐声就一下子不同了。这就是他所达到的那个境界。”“只要他在，即便露一个面，乐团的声音就会发生变化。”

即使不再登上舞台，小泽的存在仍能改变乐团的声音，他就是这样一位不可或缺的音乐家。也正是因为如此，小泽征尔的离去让人感到无限的失落。



2010年12月18日，小泽征尔在纽约指挥斋藤纪念管弦乐团（图片：Hiroyuki Ito/Getty Images）

标题图片：2000年9月，小泽征尔在波士顿交响乐大厅指挥波士顿交响乐团（Dominic Chavez/The Boston Globe via Getty Images）

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