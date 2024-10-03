在羽田机场附近，享受东京温泉文化

“钱汤”是日本传统的公共澡堂，老少皆宜，价格亲民。即使到了现代，浴缸早已在日本百姓家中普及，但钱汤依然拥有许多忠实粉丝，这是一种带有浓浓的昭和（1926-1989年）怀旧气息的文化。羽田机场所在地的东京大田区，自封“钱汤特区”，这里分布着众多特色各异的钱汤。本文就为大家介绍大田区钱汤的魅力。

“东京的温泉乡”大田区

羽田机场所在地“羽田”的历史，开始于18世纪一个名叫铃木弥五右卫门的人在此启动的填海造田工程。他在多摩川河口的滩涂上修筑堤坝，致力于开垦农田。到了19世纪初期德川家斋将军时代，该工程完工，由此农村在羽田诞生。

然而，由于来自东京湾波浪的冲击，堤坝需要经常修补，后来面临了形成洞穴以致决堤的危机。为了祈求堤坝无事，村民们建造起一座小神社来供奉堤坝守护神，这便是现在的穴守稻荷神社的起源（出自“东京羽田 穴守稻荷神社社史”）。在日语中，“稻荷”是个具有魔力的词汇，原意为“稻子长成”，代表了生命之源。稻荷神在衣食住等生活方方面面保佑着人们。

特别是这个穴守稻荷神社，最初位于羽田机场用地内，不少人前往祈求空中之旅平安顺利，为此，日本航空公司还与该神社合作，出售“御朱印帐”，也就是用于收集寺院神社的红色印章的册子。

羽田地区过去曾以神社的“门前町”（指在寺廟、神社等宗教建筑周围形成的市街、聚落——译注）而繁荣。在即将进入20世纪的1894年，这里发现了“矿泉”，由此形成了矿泉旅馆街。所谓“矿泉”，严格地说它有法律所规定的分类，但通常说的是含有有效成分的泉水。人们认为将这种泉水烧热后作为“温泉”来泡澡，有望对美容和健康产生积极效果。

如今，这个矿泉旅馆街已不复存在。但是羽田机场所在的大田区继承了这一传统，时至今日仍有许多温泉。

自古以来，日本各地都有许多老少皆宜、价格实惠的公共澡堂“钱汤”。在大田区，以其中心地区蒲田为主的很多地方，都有可以泡温泉的钱汤。



充满昭和复古风情的蒲田“东急站前通会”一条街，俗称“Bourbon Road（波旁路）”，道路两旁餐饮店鳞次栉比（图片：Fukusako Ayako）

被称为“黑汤”的温泉水呈棕褐色，看上去很特别。它是一种源自远古植物的罕见水质的泉水，因此据说还吸引了不少人从温泉胜地专程赶到东京大田区来泡温泉。笔者的确感觉到了它对美容和健康的积极效果。可以说，大田区其实也是个非常得天独厚的“东京温泉乡”。

大田区的钱汤，有的配有很大的浴池，有的设有桑拿，每家都有自己的特色。接下来为读者介绍3家从羽田机场前往十分方便的温泉钱汤。

充满昭和风情的“温泉街”蒲田

从羽田机场乘京急线电车去蒲田只需10分钟左右。在京急蒲田站或JR蒲田站下车后，步行约10分钟，即可到达“蒲田温泉”。蒲田温泉位于一片住宅区中，有着浓浓的昭和怀旧风情，是颇受人们喜爱的钱汤。穿过复古的拱形招牌，便是蒲田温泉的入口了。大厅整洁宽敞，设有自动售票机。



在一片住宅区中，“蒲田温泉”的大门突然跃入眼帘（图片：Fukusako Ayako）

特别值得一提的是蒲田温泉的“黑汤”。温泉水的颜色之“黑”，以至于手刚刚伸进去，便已看不到手掌了。这里的黑汤浴池有低温和高温两个，推荐你先从低温浴池开始泡。“黑汤”散发着似有若无的香气，浸润全身，十分舒适。温泉水中富含碳酸氢钠（小苏打），别称“美肤温泉”。泡在里面，皮肤会变得光滑起来。

相对来说，对于温泉，笔者已经“身经百战”，所以也尝试了高温浴池。水温的确偏高，体感大概有44-45度。不习惯这个温度的人会感觉烫，所以不要勉强自己尝试。不过，一旦习惯了，这个热度会使人上瘾，有能力的人挑战一下也无妨。此外，透明的温泉水“白汤”的浴池使用了矿石材料，触感柔润。



“黑汤”，一言以蔽之——“黑”（图片：Fukusako Ayako）



洗浴区天花板很高，加之白色的装修，让人感觉十分敞亮（图片：Fukusako Ayako）

蒲田温泉二层有个宽敞的大厅，提供餐饮。特别值得推荐的是小锅什锦焖饭，非常有名。米饭使用的是精选的越光米，煮出来的米饭口感香糯，味道极佳。吃饭时再点上一杯啤酒或是别的饮料，舒心而惬意，不知不觉，可能就会在这里消磨去几个小时。



招牌美食“温泉小锅什锦焖饭”，配有味噌汤、小菜、咸菜（图片：Fukusako Ayako）

“莲沼温泉”位于东急池上线莲沼站附近。从JR蒲田站穿过商店街，步行也能到达。这是一家经过改建的钱汤，现代风格的外观设计，简洁柔美，走进浴室，阳光透过彩色玻璃窗，洒下柔和的光线，营造出舒适的氛围。

浴池并排设有三个，最里侧是天然温泉浴池。温泉水是漂亮的橄榄色，温度适中。中间的浴池是在温泉水中加入了二氧化碳的“碳酸温泉”。温泉中的碳酸渗入肌肤，对促进血液循环具有良好效果。浸泡在温度适中的温泉中，水面以下的身体会变得微微泛红，此时便能感受到它的效果。



壁画加彩色玻璃，浴室充满了现代气息（图片：Fukusako Ayako）

最后一个是冷泉水浴池，使用的是从地下泉水源头直接汲取上来的源泉水，不会循环使用，因此你可以浸泡在纯净的泉水中，可谓非常奢侈的享受。

按照顺序，从里到外在三个浴池中依次浸泡，最后享受稀有的纯净温泉水，要说这是最奢华的入浴体验也毫不为过。这个温泉可以给人带来与深山中的著名温泉那样的感受。泡完温泉后，笔者全身都感觉变得光滑柔润了。

老板近藤芳正介绍说，外国顾客也非常喜欢这个温泉，离开时还经常连连称赞，直呼“Amazing（太棒了）！”“I love it（我很喜欢）！”。在笔者看来，它的确是一家令人惊喜的钱汤。



最靠前的是稀有的纯源头泉水放流式冷温（图片：Fukusako Ayako）

从JR蒲田站朝东北方向走，有一条名为吞川的河流。视线越过架在河上的桥，可以看到一个闪闪发光的“ゆ”（ 可以读作you，汉字写“汤”——译注）字。那是温泉钱汤“Youcity蒲田”的霓虹灯招牌。

这里最令人开心的是它的露天浴池。你可以泡在黑汤温泉里呼吸室外的新鲜空气。虽然这座露天浴场地处市中心，但因为设置有隔板遮挡外部的视线，所以不必担心隐私问题。浴池在浴室外，可以饱享露天泡温泉的乐趣。水温稍微偏高，充分泡暖了身体后，在旁边的长凳上稍事休息，也会让你感到非常惬意。

现任老板中村康太郎上学时曾是橄榄球队成员。虽然训练十分辛苦，但筋疲力尽回到家后，泡一泡自家经营的黑汤，很快就能恢复精神。他说，正是因为自己对温泉的功效有亲身体验，所以才能满怀信心地向客人推荐。



露天温泉设有遮挡屏障，但并不影响人们体验露天泡温泉的乐趣（图片：Fukusako Ayako）

室内浴室则是“白汤”。中央是豪华的水力按摩浴池，其两侧则是震颤按摩浴池和电极脉冲按摩浴池。每个浴池都泡一遍，白汤与黑汤将发挥相得益彰的效果，缓解疲劳。笔者在采访前一天暴走了10多公里，筋疲力尽，但在这里泡完澡后，感觉身体十分轻快。

此外，“Youcity蒲田”前台可以帮助游客寄存大件行李，十分贴心。

蒲田温泉上午10点开始营业，Youcity蒲田上午11点开放，莲沼温泉下午2点开放。从羽田机场入境后，在入住酒店前来这里泡个澡，缓解一下疲惫的身体；或是在前往机场途中在此稍作停留，为归途储备精力，都是不错的选择。



从侧面喷出水泡的按摩浴池（中）、从底部出泡的震颤按摩浴池（左）和电极脉冲按摩浴池（右）（图片：Fukusako Ayako）

泡“钱汤”要注意些什么？

钱汤是老少皆宜的公共澡堂。日本许多洗浴设施禁止有纹身的人进入，不过钱汤没有这种规定，只需遵守基本的礼仪即可，门槛很低。

首先，在钱汤中不能穿着泳衣。如果你不习惯暴露身体正面，可以用毛巾稍事遮挡隐私部位。日本有一个词叫“裸体之交”。相传，罗马帝国皇帝哈德良经常去公共澡堂与百姓交流，实际上在日本，也有大家平等地脱光衣服享受钱汤之乐的传统。没有人会评判他人的身材，因此，只要没有宗教禁忌，那么建议大家放松身心，尽情享受。

进入浴室后，要记得首先清洗身体，以免污染浴池中的水。出于同样的原因，也勿将自带的毛巾浸泡在水中。或许有人会认为自己的毛巾刚洗过或是新的所以没关系，但实际上，即使是新毛巾，浸泡在水中，也会有细小的纤维脱落下来，从而污染水质。

此外，无论男女，长发顾客都应扎起头发，避免让头发碰到水，防止掉落的头发飘在池中。

只要记住这些注意事项，就可以进入钱汤，和朋友一起享受“裸体之交”的乐趣，或者放松自己，在温泉中冥想……。最后，离开浴室前不要忘记擦干身体，以免弄湿更衣室的地板。



“Youcity蒲田”的更衣室。遵守上述礼仪，然后便可以放松享受了（图片：Fukusako Ayako）

上文主要介绍了钱汤的温泉，不过，温泉并不是钱汤唯一的魅力。之所以大田区可以自诩“钱汤特区”，就是因为这里富有活力且各具妙趣的钱汤很多之故。

另外，除了大田区，整个东京也还有许许多多的钱汤。在宽敞清洁的空间里，浸泡在大浴池中，伸展双腿，日常生活带来的疲劳很快就能得到治愈。如果是还没体验过钱汤的人，那你一定要去试试。目前，东京的钱汤，洗浴费为550日元（截至2024年8月1日。桑拿等项目一般还需额外付费）。

泡完澡后，享受“江户前”的美味

20世纪中叶，大田区因工业而发展起来。来自日本各地以及海外各国的人们移居并扎根此地。蒲田的饮食文化便反映出了这段历史，这里美食丰富且价格实惠。泡完钱汤后，可以去餐馆美餐一顿，也是这里的一大魅力。

采访这天，笔者去的是位于蒲田站西口商店街的“天妇罗Suzuki”。东京湾素以出产新鲜海货而闻名，传统上，这些被捕捞上来的新鲜海鱼被统称为“江户前”，具备独有的品牌价值。因此，临海的大田区至今仍有许多知名的海产品店。

当地人经常光顾的“天妇罗Suzuki”餐厅，店内只有吧台座（图片：Fukusako Ayako）



江户前著名特产——海鳗天妇罗。在“天妇罗Suzuki”，午餐均为套餐，晚上则可以根据个人喜好选择单点或其他形式。这家店的天妇罗美味且实惠（图片：Fukusako Ayako）

天妇罗Suzuki餐厅提供鳕鱼及海鳗天妇罗套餐，配有米饭和汤。用特制油炸出的天妇罗，清爽可口，热乎乎的海鳗天妇罗松软鲜美！蒲田太棒了！

泡温泉，品美食，这是你来大田区绝不可错过的乐趣。

标题图片：莲沼温泉拥有优质的温泉水，内部装潢是现代风格，很受游客欢迎（Fukusako Ayako）

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