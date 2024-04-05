（追悼）鸟山明：稀世漫画家，用《七龙珠》虏获全球粉丝的心

为世人奉上《七龙珠》的漫画家鸟山明于3月1日与世长辞。他靠正式出道作品《阿拉蕾》一炮走红，第二部作品《七龙珠》更是掳获全球读者的心。本文将回顾他的半生，解开存在于作者核心深处的少年漫画的本质。

充满“少年漫画心”的“龟派气功”

高举双手。这个阶段力量尚未聚集。接下来一只手对着天空，另一只手转向地面。然后拉近双掌距离，同时口念“龟……派……”，凝聚全身的潜力。

不要急。现在释放还太早。

这时双腕应该已经并在一起。将并起的双腕收至腰间，扎好马步。口吐“气……功……”。完全控制暴涨的力量。身体发烫。单脚后撤一步，准备承受后坐力。随着“波！”的一声大喝，将能量一口气对着敌人释放出去。

这招如果用力过猛，连一座山都能吹飞。这就是武天老师——龟仙人发明的“龟派气功”。

这是在漫画《七龙珠》中出现的招式，即使说“但凡出生在某个年代，全世界每个男生都比划过这招一次”也并不为过。我也做过。《七龙珠》中充满的“少年漫画心”就是这样强有力地抓住了广大读者的心。



得分后，和队友分享喜悦的横滨水手队的马尔科斯•儒尼奥尔（右）等人。龟派气功超越世代和国界，成了众人热爱的必杀技（2021年8月12日，神奈川县日本发条三泽公园球技场，时事社）

这部神作的作者鸟山明，于3月1日因急性硬膜下血肿去世。年仅68岁。讣闻传遍全球，突如其来的噩耗让书迷和创作者们目瞪口呆，纷纷献上追悼之辞。

漫画家鸟山明在杂志《少年JUMP》上出道，连载了《阿拉蕾》、《七龙珠》等作品。该杂志的官方网站也刊登出与鸟山私交甚笃的一众友人的悼词。其中一位是《航海王》的作者尾田荣一郎。对鸟山留下的伟业，他评价道：

有一群人，从一个认为看漫画就会变笨的时代接过接力棒，

开创了大人小孩都能享受看漫画乐趣的时代。 鸟山明就是其中之一。

他让我看见一个梦，

原来漫画也能做到这步，也可以走向世界。

他在我眼中就像个乘风破浪的英雄。

意大利足球甲级联赛的官方X也发表悼文表达哀思：孩提时代的憧憬：足球和七龙珠。

遇见传奇编辑

鸟山1955年生于爱知县。他从小就喜欢画画。当时，他家附近有一间名为“图画屋”的店，店里的叔叔会教小孩子画画，还举办了《101忠狗》的绘画比赛。年仅六岁的鸟山在这里看到了迪士尼的图画，精湛的线稿让他大受震撼。他埋头画画，成功入选比赛。这让他很开心，从此迷上了画画。

小学时热衷于看漫画，不过到了初中，兴趣就变成真人电视剧和电影。他会看《奥特Q》和《奥特曼》这类日本特摄剧，还有意大利式西部片和《星球大战》等。据他说，除了爱情片，什么都看。

这么说来，《阿拉蕾》中有个酷似《肮脏的哈里》克林特•伊斯特伍德的角色，也有奥特曼等丰富多彩的角色，都出自真人影视作品。此外，他投稿的第二部作品是《星球大战》的恶搞故事。并且“恋爱元素稀薄”这点，也一直是鸟山作品的特征。

后来他进入有设计专业的高中就读，毕业后，为了能走上平面设计的道路，找了份广告代理公司的工作。据说那是一段鼓足干劲加班画图，结果隔天迟到被骂的日子。不过当时他看了袜子、婴儿用品等众多产品的广告传单，学到了“物品的形状”。这段经历后来对漫画家的他助益良多。



鸟山的自画像。左边是公布制作《七龙珠：大魔》时新画的图稿。该动画片计划今年秋天播出 ©BIRD STUDIO/集英社 东映动画

鸟山在广告代理公司做了大约两年就离职了。后来，他选择的生财之道是投稿《少年JUMP》。他本人阐述的理由是“当时我身无分文，为了奖金才投稿了《JUMP》的月例赏。动机不纯，我很抱歉。”（出自《JUMP流！vol.01：鸟山明》）

虽然首部投稿作品落榜，但第二部作品却被JUMP编辑部的鸟嶋和彦看上。鸟嶋之后成为了赫赫有名的“传奇漫画编辑”，不过当时还是刚入职的第二年。两个年轻人组成搭档，打着“创作新漫画”的旗号，朝着出道的目标奋进。

不过鸟山并没有立刻出道。当时他进行的严格“修行”非常有名，据说一年的废稿页数高达500张。但经过约两年的锻炼，他确实培养出了漫画画功，终于拿到首次连载资格。该作品一炮打响。那就是1981年开始连载的《阿拉蕾》。



从1980年-1984年连载的《阿拉蕾》。虽说是第一部连载作品，却已具备自己完整的世界观 ©BIRD STUDIO/集英社

这部喜剧作品的舞台是一个名为“企鹅村”的宁静小村。主角是名为则卷阿拉蕾的机器少女，但其实主角一开始是开发阿拉蕾的科学家——则卷千兵卫。虽然是鸟嶋的提议让阿拉蕾变成了主角，但最初鸟山一度拒绝了这个提议。编辑询问理由，鸟山回答说：“因为这是少年漫画。”

鸟山不愧是平面设计出身，虽然早期有人认为他的画偏插画风，不像漫画，但这种鲜艳的、波普风的作品世界，却给了读者一种崭新的感受。

插画画风甚至成了加分项，就算印在T恤上也很帅气。作为大众文化符号，不只小孩喜欢，也博得了大人们的支持。

“んちゃ!”（嗨！）“バイちゃ!!”（拜拜！）这些作品中的台词也冲出作品，成为时下流行语，更是成为一种社会现象，掀起全民热潮。

主题是《西游记》

成为《少年JUMP》招牌作家代表的鸟山明，于1984年结束《阿拉蕾》的连载。在休刊三个月后，为读者献上的作品就是《七龙珠》。

这部作品以《西游记》主题开始连载，最初的故事主轴是“为了召唤神龙实现愿望，而踏上了收集四散世界各地的七颗龙珠之旅”，有明快的公路电影风格。

不过后来加入了战斗剧情，人气也开始上升。鸟山原本就是李小龙的《龙争虎斗》和成龙功夫电影的影迷，所以他画的动作戏牢牢地抓住了读者的心。



漫画完全版封面上充满魅力的反派。从左上方按顺时针方向依序是比克大魔王、赛亚人贝吉塔、弗利萨、魔人布欧、人造人沙鲁。最后是变身超级赛亚人的主角孙悟空 ©BIRD STUDIO/集英社

继《阿拉蕾》之后，《七龙珠》也被制成动画。连载在1995年结束，但动画版分成好几季，一直播到1997年，作品的人气也拓展到全世界。

2009年也有真人版电影《七龙珠：全新进化》上映。这部电影的评价很微妙，不过后来又推出鸟山以原作身份参与制作的动画电影《七龙珠Z：神与神》。这部作品创下全球票房约5000万美元的佳绩，让人重新见识到这部作品的魅力和鸟山身为创作者的超强战斗力。

《七龙珠》如今依旧火爆。目前已公布新的动画《七龙珠：大魔》将于2024年秋天开始播出。鸟山担任角色设计的电玩游戏《勇者斗恶龙》也从1986年的第1代起就备受喜爱，经久不衰，现在正在制作第12代。



2015年上映的《龙珠Z：复活的弗利萨》是第19部剧场版，也是鸟山首次参与剧本的作品 ©BIRD STUDIO/集英社©2015七龙珠Z制作委员会

承载着童年回忆的创作

担任《少年JUMP》总编的堀江信彦是这样谈论鸟山作品的：

鸟山老师的作品是把少年想看的或少年想要的东西，都直截了当、毫不避讳地画了出来，但并未因此有说教的感觉。作为少年漫画杂志的作品，可以说是具备了王道视角。（出自《鸟山明的世界 走在少年漫画王道上的鸟山作品》）

游戏作家佐久间晃以前还是漫画评论家时，曾和年轻的鸟山有过直接交流。提到当时的印象，他说：“感觉他，人是长大了，不过内心还是小孩。”但他也指出：“要一直保持童心其实是很难的。”（出自《BIRDS LAND PRESS》1982年3月号）

正因鸟山是这样的人，才成功走上了少年漫画的王道之路，并开辟一片天地吧。

那么，少年漫画的王道路线到底要表达什么呢？以结论来说，应该是“冒险”吧。

仔细想想，鸟山迷上的《星球大战》也是冒险故事。一个在乡下过着平静生活的年轻人卢克，离开老家，踏上冒险之旅。《七龙珠》也是如此。

踏上冒险的旅程。在新世界会有新的邂逅。一想到这点，“我就开始兴奋了”。鸟山的作品一直都让人有这种心情。

面对“画少年漫画最看重什么”这个问题，鸟山明这样回答说：

那就只有兴奋和紧张吧。我画画时，总是会回想自己儿时的心情。（出自《锻炼漫画脑的方法》）

鸟山传递给读者的“兴奋和紧张”，今后也一定会被珍视并继续传承下去。

顺带一提，关于龟派气功，鸟山也是在四下无人的时候，悄悄试了很多帅气的造型，才定下了现在这个姿势的。这在他巨大成就中，不过是个小小的插曲，但这种小地方却又让人感慨鸟山不愧是大神。



2023年7月由鸟山担任原作的电影《沙漠大冒险》上映，也是个冒险故事 ©BIRD STUDIO/集英社 ©沙漠大冒险制作委员会

标题图片：1982年，《阿拉蕾》连载中的本人照。鸟山还以鲜少出现在媒体上而闻名（时事社）

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