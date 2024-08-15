老年足球联赛，展现“还想踢得更好”的雄心壮志

即便速度不在，但脚上功夫和战术能力依旧不减当年。“SFL80”是一项具有长寿之国日本特色的足球联赛，只允许80岁以上球员参赛。此次，笔者密切跟踪本赛季最后一场比赛，为读者还原从2023年4月至2024年2月的八场比赛中脱颖而出的球员们年迈却依旧强健的真实面貌。

“好久不见，我好好活着呢！”

据世界卫生组织（WHO）发布的《2023世界卫生统计报告》显示，日本人的平均寿命为84.3岁（男性81.5岁，女性86.9岁），居世界首位。日本总务省2023年9月公布的人口预测数据表明，日本80岁以上人口占比首次超过10%，也就是说，每10个人中就有1人是80岁以上的老人。

自去年春天以来，东京一直在举办一项具有日本这个长寿之国特色的体育赛事。那就是“东京都老年足球联赛SFL80（O-80）”，即由80岁以上球员参加的足球联赛。

日本已有多个由80岁以上球员参加的足球比赛。然而，O-80有一个突出特点。那就是，与其他多数短期淘汰赛不同，在该联赛中，三支以上的常驻球队要进行为期一年的比赛。这种少见的赛制引来足球发祥地英国、以及法德等国的媒体争相报道。

共62名居住在首都圈的80岁以上男性参加了有纪念意义的首届O-80联赛。这些球员被分为红星队、白熊队、蓝色夏威夷三支球队。为确保各球队之间没有年龄差，球员们被按年龄排序进行分组。

分别由11位球员组成的三支球队使用的场地和日本职业足球联赛（简称“J联赛”）的比赛场地同等大小。此外，O-80联赛还制定了面向老年人的相关规则。

比赛时间为半场15分钟，可随时换人。禁止恶意冲撞和滑铲。受过自动体外心脏除颤器（AED）培训的场边工作人员随时待命。从4月到翌年2月，每月举行一次比赛。但在酷热的7月和8月，不会举办比赛。即使在其他月份，如果出现高温预警，也会取消比赛。



在比赛前，球员们会先认真地进行热身运动。由于热身不充分而导致受伤的风险比年轻时更大（图片：天野久树）

笔者前去采访的2月16日是本赛季（共12场，其中4场被取消）最后一场比赛的日子。也就是说，这是决定首届冠军的关键一天。

“啊！好久不见。你一切都好吗？”

“嗯嗯，还好好活着呢！”

“我前几天刚去参加了同学的葬礼呢。”

“到了这把年纪，也成了葬礼上的常客了。”

比赛场地是位于东京都世田谷区的驹泽奥林匹克公园综合运动场的辅助竞技场。球员们陆续入场，谈笑风生。虽说其中有轻微驼背的球员，也有一头银发的球员，但这番场景已经远超笔者的想象。这些80多岁的球员看起来都很年轻，声音洪亮，脚步也很稳健。

因人口老龄化不断扩充的老年足球联赛的现状

O-80联赛的主办方是成立于2000年的东京都老年足球联盟。该联盟一共主办7个由40岁以上球员参加的足球联赛。负责其中O-70、O-75、O-80联赛的青山哲司向笔者讲述了老年足球联赛的历史沿革。

“2008年度，我们开始举办有6支球队参赛的O-60联赛。从那以后，随着球员年纪不断增长，联赛也在不断扩充。2012年度，我们开始举办O-70联赛。2017年度，为了缩小年龄差异，我们举办了O-65和O-75联赛。2022年度，参加O-75联赛的球员变成80岁，我们就开始举办O-80联赛的预赛，并于本赛季正式开启O-80联赛。”

换句话说，当天聚集在驹泽的球员们可以说是先驱。因为他们长期坚持参加足球联赛，所以才铺平了老年联赛这条路。

2023年度的球队数量和球员人数如下（其中包括同时参加多个联赛的球员）。

O-65 31支球队 620名

O-70 18支球队 449名

O-75 9支球队 187名

O-80 3支球队 62名

68岁的青山哲司也是“现役”球员，他告诉笔者：“虽然我现在也还在踢球，但在50岁时，根本没想过自己到了70岁还能踢。因为老年球员越来越多，所以才诞生了O-80联赛。原本这个年龄段的人就容易毛病不断，不是所有人都可以继续踢球的。有90%的人会从O-60联赛进入O-70联赛。之后，会遇到75岁这道坎。除自己生病或不舒服外，不少人还会因为要照顾妻子而不能参赛。”



比赛前的红星队球员们。穿金色球裤的是“年轻球员”，穿紫色球裤的是“资深球员”（图片：天野久树）

对青山先生的这番话，笔者深以为然。当笔者问球员们“身体还好吗？”“有没有感染新冠病毒？”，得到了以下答复。

“得了肺癌，不过经过及时治疗后已经康复了。”

“有过几次骨折。”

“我得了两次新冠，没什么大不了的。”

“踢足球锻炼身体，可以减少医疗开支，推荐大家都来踢球。”

看来，多数球员在克服了某种疾病或伤痛后，又重新站在了球场上。

前日本国家队队员和“梦幻最强球队”的传奇人物也在其中

开球时间临近。参赛球队各自举办赛前准备会。每队都拿出战术板，认真地进行交谈。不过，位居首位的红星队似乎出现了什么问题。

“野村先生怎么了？”

“给他手机打了好几次电话，都没人接。”

“那要不要打给他女儿呢？”

大家正在找的人叫野村六彦（84岁）。野村是前日本国家队队员、日本足球联赛（JSL）首位得分王，2014年入选日本足球协会名人堂。在O-80联赛中，除野村六彦外，还有一位传奇人物。他就是白熊队队员金明植（86岁）。在上世纪60年代至70年代，金明植是被誉为“梦幻最强球队”的“在日朝鲜蹴球团”的队长。我很期待一睹这两位的球技，但遗憾的是此次两人都未到场。作为王牌主力的野村缺席，再加上刚好参赛球员较少，因此，此次红星队只有10名球员上场。



赛前准备会的场景。许多球员年轻时都是足球能将，因此对战术有很深的理解（图片：天野久树）

本赛季最后一场比赛由蓝色夏威夷队对阵红星队。出人意料的是，比赛踢得有模有样。两队都排出了坚实的阵型，传球、进攻和防守都有条不紊。虽然速度方面难免有所欠缺，但两队球员的脚下动作都很到位。据说，许多球员在高中、大学期间或工作后，都曾是足球能将。这从他们的一举一动中便可窥见一二。

在大风呼啸的球场上，到处可以听见球员们活力十足的大嗓门。

“过来了！小心身后！”

“不是那边！去前面！”

球员指挥队友的声音随处可闻，从中传递出一股强烈的胜负欲。



球员们比赛时的灵活身姿让人很难相信他们已经80多岁。连踢过球的笔者也对此感到惊讶（图片：天野久树）

在和球员们的交谈中，笔者发现了他们身手稳健的原因。当笔者问“每个月踢几天球”时，很多人都回答，10天左右（也就是说，每三天就会踢一次球！）。还有人回答：“昨天也踢了！”这让笔者不得不感慨“怪不得大家身手敏捷啊”。

青山哲司告诉笔者：“因为踢球的老年人增加，所以开始在首都圈组建O-75队伍。大家每周都会在东京都内、川崎、横滨等地的球场进行练习。只要去那里，就有一起踢球的伙伴。我认为，在老年联赛蓬勃发展的背后，就是因为存在着这样的踢球环境。”

在换人的同时，激烈的比赛还在不断进行。白熊队的一名球员通过快速运球，打进了一记精彩的带球射门。笔者忍不住拍手称快：“真是一记好球啊。”青山哲司对笔者说：“进球的球员80岁。他年轻，所以速度快。”什么？！80岁还算年轻？在观看O-80联赛时，大家对年龄的衡量标准都变得不同寻常了。

当笔者感慨“这真是一个有趣的世界”时，青山哲司说道：“在这里，球员们每5年就会重返青春一次。比如，在参加O-75联赛时，79岁球员的动作没有75岁球员那么灵活，他就会失去信心，怀疑自己是不是不行了。但是，进入O-80联赛后，他就变成了受人期待的新生力量，又会变得充满活力。”

“体力比不过‘年轻人’，以后要靠脑力取胜。”

红星队夺得了O-80联赛首届冠军。在表彰仪式结束后，笔者采访了两位球员。

首先，是白熊队队员半田进（86岁）。

“和那些年轻时就开始踢球的人不一样，我是从50岁才开始踢球的。每周都会练习两三次。踢完球后喝的日本酒，那真是美味。今天的表现吗？完全不行啊。明明有过两次机会，但我球技太臭，全没接住。我想再踢得好一点，多拿点分。”



白熊队队员半田进（上）和红星队的竹内民雄（下）。两人都希望自己今后继续提升球技（图片：天野久树）

接着，笔者采访了获胜的红星队队员竹内民雄（85岁）。在高中时期，竹内和前文中提到的野村六彦曾一起称霸国民体育大会，实力超强。此次，他又为自己的履历书添上光辉一笔：O-80联赛首届冠军。

“体力一天不如一天。今天搭档野村不在，我没能正常发挥。能够长期踢球的秘诀吗？这主要是因为我有野村这个竞争对手。不过，现在不断有‘年轻’球员进来，为了不被淘汰，我也是拼了老命了。体力比不过‘年轻人’，以后要靠脑力取胜。我崇拜的伊涅斯塔（一位知名的西班牙足球运动员——译注）就是靠善于把握时机取胜的。我也要加强这方面的训练，让自己踢得更好，我还会重返赛场。”

虽然大家口口声声说着“老咯，身体动不了咯”，但仍希望自己能踢得越来越好。只要有这份信念，他们的足球人生就永远在路上。



荣获O-80联赛首届冠军的红星队的队员们（图片：天野久树）

标题图片：即使出现身体碰撞也无妨，球员们的矫健身姿让人不敢相信他们已经80多岁（天野久树）

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