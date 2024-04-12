小林制药红曲保健品谜团，专家呼吁“尽快查明原因”

近期，有部分服用过小林制药“红曲”保健品的消费者出现肾脏疾病等健康问题，其中5人不治身亡。红曲，因为有一个“曲”字而容易被人混同为酿造工艺中使用的“米曲”，过度表达担忧情绪的声音层出不穷。发酵酿造研究领域专家、东京农业大学教授前桥健二对由此产生的“风评被害（指因为没有根据的传言而导致的名誉和经济上的损害——译注）”深感忧虑，并为此表达了自己的见解。

使用米曲的食品安全性是有保障的

此次问题导致了严重不安情绪在消费者中不断蔓延。或许原因有二，一是由于“红曲”有一个“曲”字，所以容易和米曲混为一谈；二是人们对米曲，尤其是红曲的知识储备较少。

作为酿造食品研究人员，我非常担心这些错误观点的传播扩散。从结论来说，红曲菌不是罪魁祸首，更何况日本的米曲菌都经过无毒纯化处理的，完全没有损害健康的风险。这一点是我首先要明确指出的。

日本人饮食生活中不可或缺的米曲菌，是以俗称“黄曲菌”的米曲霉（Aspergillus oryzae）为代表的“曲霉（Aspergillus）属”的一种霉菌。而用于制作红曲的红曲菌则是“红曲霉（Monascus）属”霉菌，从生物学角度而言，与日本广泛使用的米曲菌完全是两种物质。

日本米曲菌的由来非常特殊，早在镰仓室町时代，就已经存在培养优质米曲菌，将菌株批发给酿酒作坊的“种曲屋”。种曲屋花费漫长的岁月，清除掉具有毒性的霉菌，仅繁殖优质的米曲菌，确保了它的安全性。他们纯化培养出来的米曲菌，也就是菌株米曲，是完全不同于野生米曲霉菌的“商品”，其安全性一直在不断地提高。尽管现在日本全国仅剩大约10家菌株米曲生产企业，如果没有它们的存在，今天的日本酿造业也就无从谈起。

红曲菌主要在中国大陆和台湾地区被用于制作红曲酒和老酒。冲绳的传统食物“豆腐乳”也会使用。长年的食用经验，也证明了使用红曲菌制作的酒和食品的安全性。否则，使用红曲的饮食文化就不可能延续到现在。



使用红曲制作的冲绳发酵食品豆腐乳（PIXTA）

微生物发酵总是伴随有“未知成分”

据悉，此次报告的有损健康的保健品，其主要生产工厂和生产时间都是限定性的。从这一点来看，也难以认为是通常的生产工序中使用的原料出了问题。因此，小林制药发布消息称保健药品中“可能含有非公司预期的成分”。而有部分民众会因听到含有“未知成分”的报道而“不由得担心害怕”。

然而，我必须要强调的是，“发酵产物中含有未知成分莫如说是很自然的事情”。微生物的世界本来就是如此，我们无法预判菌的状态和环境会产生怎样的作用及其作用的程度。对人类来说，在这方面还存在着很多未知的领域需要去研究并取得新的发现。但是，绝对不能允许存在影响安全的未知成分，为了防止这类问题的发生，人类通过长期的饮食经验和科学技术，筛选出了没有风险的微生物。这也只是说，此前小林制药的保健品在严格的管理下，品控一直做得比较好。

由于相继出现的健康损害症状都是肾功能障碍问题，所以起初的猜测是“问题可能出在了红曲菌产生的桔霉素（Citrinin）上”。桔霉素是某些红曲产生的一种霉菌毒素，会引起肾功能障碍。因此，欧盟一直严格管制红曲制成的保健品，有些国家还禁止销售含有红曲成分的产品。

但小林制药方面表示，红曲由公司自行生产，通过染色体分析已经确认其菌株并不存在生成桔霉素的基因。实际上，据说公司收到消费者健康受损的报告后，对产品成分进行了分析，并未检测出桔霉素。这可能说明，即使对原料做到了如此严格的管理，但还是因为某些原因产生或者混入了非预期的成分。

话虽如此，只要没有查明问题物质，就无法打消消费者的重重顾虑。现在还出现了生产工序混入异物以及红曲菌突变等假说。到底是哪个工序，产生了怎样的毒性物质？人们期待着尽快找到答案。

采访/撰文：扇谷美果

标题图片：此前小林制药以原料形式销售的红曲（小林制药/时事社）

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