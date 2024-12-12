东京“百年居酒屋”，大众文化之精髓尽在其中！

以实惠的价格提供种类丰富的菜品和酒水的日式酒馆“居酒屋”，是日本人生活中不可或缺的大众文化之一大象征。东京有着数不清的居酒屋，其中很多还是百年老店。此次记者走访了其中两家“百年居酒屋”，探寻它们历久不衰的魅力所在。

居酒屋——日本人生活中不可或缺的一部分

红灯笼微弱地照亮小巷，门帘后传来男女老少的欢声笑语。

在日本，即使是再小的城镇，也一定有居酒屋。除了店主自制的特色菜肴外，居酒屋还以合理的价格提供啤酒和清酒等酒水。这里不仅是吃饭喝酒的地方，它还作为促进人际交流的社交场所而扎根于百姓的日常生活之中。

在日本这个国家，许多“大人”都有一家经常光顾的中意的居酒屋，那里也成了人们可以倾吐无法在家里或工作场所言说之心声的地方。

“去喝一杯，怎样？”

下班后，顺路到常去的居酒屋，或一个人坐在吧台自斟自饮，或与要好的同事、学生时代的好友一起享受片刻的轻松时光。这种日本人生活场景，在许多电影和文学作品中也都有过生动描绘。

东京的居酒屋中，有不少充满个性、独具特色的百年老店。其中，千代田区神田的“Mimasuya”和江东区西大岛的“山城屋酒场”尤其吸引美食家和酒友。记者逐一探访，尽情领略了老字号居酒屋的独特魅力。

神田名店“Mimasuya”：上班族的心头好

摇曳在夜风中的绳帘和红灯笼、颇具情趣的铜板墙——1905年开业的“Mimasuya”，以昔日的风貌，寂静地伫立在小巷中。拉开小小的拉门，顿时眼前一亮，浓缩了传统与格调的空间，让人不禁感叹。高高的天花板乌黑光亮，比地板高出一阶的多个榻榻米座席延伸到店铺深处，还有装饰着“注连绳”(*1)的神龛。满满的怀旧气息，让人回想起东京还叫江户时的模样。



“Mimasuya”晚上的营业时间是17时至22时。即使是工作日，开店不久后也会排起长队（图片：松园多闻）



“Mimasuya”的店内让人感受到时光积淀的魅力（图片：松园多闻）

拥有近120年历史的“Mimasuya”，经历了战火和震灾的洗礼。第三代店主冈田胜孝在新冠疫情时退休，现由他的女儿Kaori接班，掌管居酒屋的运营。

Kaori说：“创店初期的建筑在1923年的关东大地震中被烧毁了，于是创始人搭建了临时板房恢复了营业，他一点点地积攒资金，于5年后重建了店铺。现在的建筑就是那时候留下来的。后来太平洋战争爆发，渐渐地采购不到酒了，加上战时政府筹措金属，店里连汤勺都上交了，因而不得不关门歇业。在漫长的历史中，本店只有在那时和新冠疫情期间暂停过营业。”

虽然因战争而无法继续营业，但店铺幸免于空袭。虽然神田周边也投下了燃烧弹，但附近的常客一心要保住这家店铺，因此拼命用水桶接力灭火，这才得以幸免于难。

“Mimasuya”所在的神田，自古以来就是东京繁华的商业区，代代生活于此的老东京“江户人”还经常举办各种传统活动。Kaori回忆说，小时候店里总是挤满了附近印刷厂的工人和老东京们。神田公共交通便利，逐渐做为商务办公区得到发展，“Mimasuya”随之成为上班族们的休憩之地。近年来，女性顾客和外国游客也多了起来。尽管顾客群日益多样化，但店内在,人声鼎沸、座无虚席中依然保持着一种凛然的气氛，这大概是因为客人们都很珍惜在“Mimasuya”中度过的时光。

“Mimasuya”也始终坚守创店以来的信条，那就是用快速且实惠的美味让客人酒足饭饱。它始终是贴近百姓需求的无可替代的居酒屋。



第四代店主冈田Kaori（图片：松园多闻）

令美食家赞叹的传统味道

Kaori从店里的众多菜肴中，我们请Kaori选出五种受欢迎的菜品：

“炖牛肉、烤鸡肉串、整煮泥鳅和柳川锅（一种日本火锅，将牛蒡、葱、泥鳅放入高汤中煮,最后浇上鸡蛋——译注），还有马肉刺身。最受欢迎的是第二代店主为了让顾客能‘便宜鲜美地吃到牛肉’而发明的炖牛肉。喜欢炖牛肉的客人和喜欢肉豆腐的客人形成了两个‘派系’，但几乎所有顾客都会点这两样中的一样。”

这些菜品多年来一直满足着美食爱好者的味蕾。



炖牛肉，600日元（图片：松园多闻）



马肉刺身红肉，1300日元（图片：松园多闻）

“整煮泥鳅”，是不剖开鱼身，将整条泥鳅直接入锅煮，这是从江户时代传下来的烹饪方法。马肉刺身也是一道传统菜肴，肉质鲜红、味道浓郁。在“Mimasuya”，就着世代相传的特色美食来啜饮清酒，可谓是一种无上的享受。在这里，人均花费5000日元左右即可尝遍菜单上的大菜，让你的胃/口得到双重满足。考虑到这家店位于寸土寸金的东京市中心，价格可谓相当实惠。



“整煮泥鳅”，700日元（图片：松园多闻）

许多老字号的居酒屋会将一款款菜品写在被称做“短册”的长条纸笺或木板上后挂在墙上。“Mimasuya”的短册菜单也是一大特色，上面的字都是由第三代店主亲手书写的。Kaori透露道：“父亲曾经请制作招牌的师傅写，结果师傅说‘只有你的字才最适合这家店’，于是我父亲便自己动手写了起来。”

第三代店主的字迹柔和且富有亲和力，部分变得模糊难辨的字也在继续使用，这也是“Mimasuya”至今仍坚持的为百姓服务的象征。

“现在物价飞涨，在不涨价的情况下继续营业很困难，但如果涨价就要重写短册。我觉得父亲的字迹最适合这家店的味道，加上我自己也怕麻烦，心想就这样吧，所以就一直保持着原样。而且，从小祖父和父亲就告诫我，‘如果要涨价，我们一定得是最后那一家’。”

“Mimasuya”一直以来所坚持的味道、价格和精神，正是它能够长久吸引顾客的原因。



上一代店主手书的“短册”菜单（图片：松园多闻）

昔日工人们的畅饮之地——“山城屋酒场”

从“Mimasuya”所在的神田乘公交向东行驶约20分钟，就到了江东区西大岛。这片地区的二次开发进行得如火如荼，出现了许多大型商业设施和高层公寓，而东京现存最古老的居酒屋——“山城屋酒场”就在这里。褪色的招牌、弯曲变形的长门帘挂杆，都散发出独特的韵味。

“山城屋酒场”诞生于1897年，当时建在古迹众多的江东区深川，是一家带有“角打”（客人买了酒后可以在店里喝）酒铺。1953年，也就是二战结束后的第八年，“山城屋酒场”搬迁至西大岛，作为居酒屋重新开业。



“山城屋酒场”位于车水马龙的清洲桥大道，营业时间是16时至22时（图片：松园多闻）

“我们只知道搬迁到这里之后的事情”，第四代店主榛泽势治说：“这里以前是热闹的商业街，菜场、饭馆、鞋店、便当店、干洗店、药店等等，各种商店一应俱全。”

接着，他的姐姐晴美继续描述了附近的情景：“商业街后面有很多街道小工厂，还有搬运公司和废铁收集处等。现在大部分地区都变成了公寓。”

是的，“山城屋酒场”曾是附近工人们的欢聚之地。

势治回忆道：“大概是上个世纪八九十年代吧，经常是穿着工作服的五六个工人结伴来喝一杯，然后精神抖擞地出去上班。泡沫经济时期，有些客人会拍下一万日元的钞票说‘不用找零了’。”

这些工人们性格豪爽，但脾气也比较暴躁。周围一带醉酒闹事是常有的事，在店里打架也不罕见。



第四代店主榛泽势治和姐姐晴美（图片：松园多闻）

钻过门帘，让人仿佛回到日本高速发展的上世纪60年代，感受到浓密的邻里关系。店内有一个用一整块木板制成的吧台和餐桌座位，往里还有高出地面一个台阶的榻榻米座位，坐满了相谈甚欢的老主顾们，时不时地喊一声“再来一杯”，点菜也只说“老样子”。

虽说都是“百年居酒屋”，但氛围却大相径庭。“Mimasuya”让人感受到源自悠久历史的风采，而“山城屋酒场”则展现出繁杂而热闹的景象。

“山城屋酒场”也挂着和“Mimasuya”相似的短册菜单，并且几乎覆盖了一整面墙。由于短册太多，以至于挡住了厨房的窗口，晴美每次向厨房里的势治传达订单时，都要特意绕开它们。这种“额外之举”也是拥挤嘈杂却又无比快乐的“山城屋酒场”所独有的。而且，从这些菜单中，可以让人联想起当年店里挤满了工人的情景。



菜品数量之多令人惊叹，价格之低廉也引人注目（图片：松园多闻）

大众口味的人气菜肴

晴美为我们推荐了一些菜品：

“如果要列出五道最受欢迎的菜，那就是韭菜炒蛋、炸火腿排、金枪鱼块、三种生鱼片拼盘和米糠腌黄瓜。我们现在还在用祖母那一代传下来的桶装盐拌米糠。对了，还有一样一直很受欢迎的菜，那就是炖杂碎。不过现在只有周六供应，不是每天都能吃到的。”



“米糠腌黄瓜”，250日元（图片：松园多闻）



“三种生鱼片拼盘”，830日元（图片：松园多闻）

韭菜炒蛋、炸火腿排和炖杂碎都是从事体力劳动的工人们最喜欢的经典菜品。除此之外，还有炸鸡块、土豆沙拉、炒饭等，都是从小在家里的餐桌上也常见的好吃又管饱菜肴。在这里吃饱喝足，也只需3000日元左右。门帘上的“大众酒场”几个字绝非虚言。



“炸火腿排”，450日元（图片：松园多闻）

“山城屋酒场”曾经是充满生气的工人们欢聚畅饮的地方，随着这一带的二次开发，周边居民从工人变成了上班族，居酒屋的氛围也变得温馨。

晴美被老主顾们亲切地称为“小晴”，她说：“这里的年轻人多了起来，经常有小情侣光顾，而且还有一个人来小酌的年轻女子。这在过去是不可想象的。”

面对扎根于当地的“百年居酒屋”，初次光顾的客人可能会感到有些紧张，但其实完全不必担心。站在吧台里的“小晴”总是会细心周到地照看每位客人，老顾客们也会亲切地和你打招呼，让你很快融入其中，忘却自己是“新来乍到”之客。就这样，一个又一个欢快的夜晚在“山城屋酒场”持续到今天。

为什么“Mimasuya”和“山城屋酒场”经历了地震、战火和疫情等种种考验，一直能过营业至今呢？这背后是店家与顾客之间深厚的情感纽带。店主真诚地对待每一位顾客，顾客们也希望这样的居酒屋能兴旺发达，一直陪伴自己，这样的羁绊世代相传。

在居酒屋的门帘和红灯笼后，每天都上演着一幕幕鲜活的人间戏剧。无论交流方式如何变化，居酒屋都会继续受到人们的喜爱。好的东西总能穿越时代，历久弥新。

东京的“百年居酒屋”名单

键屋 创立于1856年，地址：东京都台东区根岸3-6-23-18

大桥 创立于1877年，地址：东京都足立区千住3-46

田口屋 创立于1887年，地址：东京都江东区常盘2-6-11

山城屋酒场 创立于1897年，地址：东京都江东区南砂1-6-8

岸田屋 创立于1900年，地址：东京都中央区月岛3-15-12

Mimasuya 创立于1905年，地址：东京都千代田区神田司町2-15-2

浅草Oden大多福 创立于1915年，地址：东京都台东区千束1-6-2

长野屋 创立于1915年，地址：东京都新宿区新宿3-35-7

酒夏酒冬 赤垣 创立于1917年，地址：东京都台东区浅草1-23-3

标题图片：傍晚时分的Mimasuya店内（松园多闻）

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