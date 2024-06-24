专访日本新版万元纸币“头像”涩泽荣一的直系曾孙涩泽雅英

2024年7月3日，日本最大面额纸币一万日元上的头像将更换为明治时代（1868-1912年）实业家和慈善家涩泽荣一。nippon.com日本网有幸采访了涩泽荣一的曾孙、涩泽家族的家主涩泽雅英（99岁）。

抱着曾孙的老人

在这张褪色的照片里，涩泽荣一抱着的便是涩泽雅英。1925年，涩泽雅英在英国出生，是家里的长子。当时，他的父亲涩泽敬三（涩泽荣一之孙，后历任日本银行总裁、大藏大臣）在横滨正金银行（东京银行前身，现三菱UFJ银行）工作。



抱着曾孙雅英的涩泽荣一（图片：涩泽史料馆）

“我想这张照片是10月拍的。我是2月出生的，所以那时还是0岁呢。10月份，我们从英国回到日本，荣一想抱我，于是就一起拍了这张照片。”

登上过一万日元纸币的人，过去只有圣德太子(*1)和日本近代著名启蒙教育家福泽谕吉。涩泽荣一将成为第三人。

“感想吗？没什么特别的。我觉得这个选择很好，我对此感到非常光荣。”涩泽雅英表示。



涩泽雅英现年99岁，已超过了以长寿闻名的涩泽荣一

涩泽荣一在涩泽雅英6岁时去世，享年91岁。忙碌的他似乎没能享受过太多家人团聚的时光。“我当时只有四五岁，所以只是意识到他是个了不起的人。我记得（荣一去世后）葬礼办得非常隆重。”

从尊王攘夷到实业家

涩泽荣一是今埼玉县深谷市的一个富农之家的长子。明治维新前夕，年轻的他是尊王攘夷派的一员，企图火烧横滨的外国人居留地，但受挫未成，于是逃往京都，为德川幕府最后一任将军德川庆喜效力。

“幸好放弃了那个计划。否则命就保不住了。”涩泽雅英说。

后来，涩泽荣一得到机会，随使节团前往法国。在那里，他接触到了西方现代国家的社会制度和经济情况，这一经验成为他人生的重大转折点。回国后，涩泽荣一进入刚成立不久的明治政府任职，但数年后便辞职走上了实业家的道路。他参与创建、经营的银行等各类企业多达500家。

涩泽荣一参与创建、经营的银行、企业、组织（现名称） ・瑞穗银行 ・理索纳银行 ・王子控股公司 ・东京瓦斯 ・IHI ・五十铃汽车 ・东京海上日动火灾保险 ・东京电力控股公司 ・东洋纺 ・太平洋水泥 ・三越 ・东京地铁 ・麒麟控股公司 ・清水建设 ・东京制钢 ・帝国酒店 ・三宝乐控股公司 ・朝日集团控股公司 ・大成建设 ・古河电气工业 ・富士通 ・横滨橡胶 ・东洋经济新报 ・川崎重工业 ・东宝 ・帝国剧场 ・东京会馆 ・东京银行协会 ・日本商工会议所 ・东京证券交易所

不仅如此，据著有多部涩泽荣一研究文献的涩泽雅英介绍，涩泽荣一并不仅仅是一名实业家。



印有涩泽荣一头像的新版一万日元纸币样本（图片：时事社）

涩泽家族不是财阀

“与其说是所谓的实业家，其实他更是一个文化人，一个为日本整体着想的人。我认为他非常敏锐，不会涉足高风险的事。反之，若是一些公共事业，对社会有益的事情，例如日本商工会议所、帝国酒店等，每次一有人提议，他就会积极响应，四处奔波，组建团队，竭力而行。”

涩泽荣一与三菱财阀创始人岩崎弥太郎生活于同一时代，但他们的经营哲学截然不同。根据涩泽雅英的演讲录《岩崎弥太郎与涩泽荣一》（2010年6月14日），岩崎弥太郎曾邀请荣一乘船游玩，提出希望两人联手推进独裁式经营，以操控日本经济界，但被涩泽荣一谢绝了。

当时，涩泽荣一倡导的“合本主义”成为两人激烈争论的焦点。这一思想基于“兼顾道德与经济”的“道德经济合一论”，即所谓的“《论语》与算盘”，要在追求经济利益和道德精神上取得和谐统一。而在岩崎弥太郎这位追求利益最大化的美式大资本家看来，荣一提出的大家共同出资实现日本经济现代化的畅想未免过于天真。

如上表所示，涩泽荣一一生中创立了大量企业，而且其中许多至今在日本仍具有代表性，但是他本人长期参与经营的例子却很少。“通常的情况是，别人提议了一件可能会对日本有益的事情，然后荣一就会说‘这很好，我也一起来干吧’。我觉得他更多地是发挥了赞助人的作用。”尽管已经99岁高龄，涩泽雅英的记忆依然清晰，解释也有条有理。对于“涩泽财阀”这种说法，雅英当即予以了否认。

“不能这么说。假设当时涩泽家有1000万日元，那对方（三菱或三井）的财富就是3亿或5亿，拥有巨大的统治力。而荣一只希望拥有能让自己保持影响力的财富，没有把钱看得那么重，不想成为巨头。”



涩泽雅英在采访地青渊文库（日本国家指定重要文化遗产）。这栋建筑是涩泽荣一帮助创建的清水组（现清水建设）负责施工建设的，它既是涩泽荣一的书库，也是会客场所，并且与涩泽雅英“同龄”

投身公益 率先垂范

涩泽雅英向我们描述了涩泽荣一作为慈善家的一面。一生中，涩泽荣一参与了600多项社会公益工作。

涩泽荣一参与的主要社会公益工作： ・东京都健康长寿医疗中心（原东京养育院） ・日本红十字会 ・东京慈惠会 ・癌研有明医院 ・一桥大学 ・工学院大学 ・东京经济大学 ・东京女学馆 ・日本女子大学 ・拓殖大学 ・田园调布地区的开发 ・日印协会

涩泽雅英说：“荣一亲自担任了东京养育院、日本女子大学和东京女学馆等的院长或校长。经营公司时，他基本上都是以共同经营的方式参与，但对于学校，他可能是认为必须自己带头来做吧。我觉得他的个人意向在文化工作上表现的非常清晰明确。”“比起金钱，他从年轻时起就更关心国家的未来。一般来说，人们会更注重自己的事业，而荣一在个人事业和为国奉献之间取得了较好的平衡。”



涩泽雅英看着涩泽荣一抱着自己的照片，露出微笑

知恩图报

涩泽荣一功绩众多，但鲜有人知道他还编纂了《德川庆喜公传》。涩泽雅英向我们讲述了他编纂此书的心路历程。德川庆喜不仅给予涩泽荣一庇护，也是派他前去法国的大恩人。涩泽荣一活跃于实业界期间，只要有机会就会带着礼物探望禁闭于静冈的德川庆喜。

决定编纂传记后，涩泽荣一在东京日日新闻（现每日新闻）社长福地源一郎等多人的帮助下，历时20多年，出版了全8卷的《德川庆喜公传》。那时，德川庆喜已经去世4年多了。涩泽荣一为德川庆喜著书立传，或许是出于为自己的主君正名之念。

“我想肯定有这方面原因。德川庆喜当时没有得到公正的评价。”涩泽雅英说：“我想他们二人的关系真的很亲密。一般人不会去思考德川庆喜对明治时代有着怎样的意义，但荣一带头去做了这件事。他一定认为这部传记是展现日本历史的一份材料。”

最后，我们又一次就涩泽荣一登上万元纸币一事询问了涩泽雅英的感想。他表示说：“我认为这是一个很好的选择。毕竟现在像他那样的领导者已不多见。”

金融被誉为“经济的血液”。涩泽荣一一生经历了江户末期、明治、大正和昭和的风云激荡的岁月，如今进入令和时代，他的头像登上日本最大面额纸币，承担起“血液”的角色。在全球资本主义招致贫富差距扩大和分裂对立加剧的今天，希望人们在使用新万元纸币时，也能对涩泽荣一倡导的“道德经济合一论”有所思考。



涩泽雅英与以一万日元纸币上的涩泽荣一图像为原型制作的铜像合影

摄影：大泽尚芳

标题图片：涩泽雅英在位于飞鸟山的涩泽史料馆。涩泽荣一的晚年就是在飞鸟山度过的

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