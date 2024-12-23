日本忠犬像的故事：“八公”并非唯一！

如今，位于东京涩谷的忠犬八公像已广受访日外国游客的喜爱。不过，日本各地还有许多纪念日本人与狗之间深厚情谊的雕像。本文将从中选取几个故事以飨读者。

为南极观测队提供支持的桦太犬群像雕塑（东京都立川市）

从立川市政府步行5分钟，可以看到一处研究设施群，国立极地研究所南极和北极科学馆就位于其中一角。访客可以在此体验相邻的国立极地研究所开展的南北极考察成果。庭院中有15只桦太犬的群像雕塑，是为了纪念在首次南极观测（1957-1958年）时被遗留在南极并壮烈殉职的桦太犬而设置的（标题图片）。

桦太犬是原产自库页岛（桦太）和千岛群岛并经过品种改良的犬种。它们能在零下40度的环境中生存，服从性强，体格健壮，可长达两周时间不进食。因此在北海道，桦太犬一直以来都被当作工作犬饲养。

决定在南极观测中用桦太犬拉雪橇后，相关人员从当时生活在北海道的约1000只桦太犬中选训了40只左右。最后，一支由22只桦太犬组成的精锐犬队跟随首次南极越冬观测队前往南极。

然而，1958年2月，由于天气恶劣，第二次南极观测队的南极登陆被紧急取消。而在第一次南极观测队撤离时，有15只桦太犬被拴在昭和基地内。于是，这些桦太犬就这样被遗弃在了当地。

第二年，即1959年1月，重返基地的队员们惊讶地发现，15只桦太犬中有两只挣脱锁链后存活了下来，它们就是太郎和次郎。这个奇迹后来被拍成电影《南极物语》，并在国际上引起了轰动。



左图：保存在名古屋港的南极观测船“富士号”前也有太郎和次郎的雕像 右图：在南极时的太郎（左）和次郎（右）（图片：时事社）

7只桦太犬被发现死于锁链之下，其他6只则下落不明。然而，9年后的1968年，人们在昭和基地附近的融雪中发现了另一只桦太犬的尸骸。这是除太郎、次郎之外的“第三只犬”，它在挣脱锁链后，在基地附近生存过一段时间。

北村泰一是首次南极越冬观测队的训犬师，也是唯一一位与太郎、次郎重逢的队员。在报社记者嘉悦洋的帮助下，北村在2020年确认了“第三只犬”是力奇，并进一步得出了“力奇保护了太郎和次郎”的结论。《无人知晓那只狗的名字》（嘉悦洋著，北村泰一监修，小学馆集英社制作）一书中详细记载了北村和嘉悦两人周密详实的论证过程。

1959年9月，日本动物保护协会在东京塔入口处设置了15只桦太犬的纪念雕塑。之后，由于东京塔周边的维修工作，这些雕塑被移走。2013年，雕塑被赠与并迁至国立极地研究所。在过去了约半个世纪后，这些桦太犬终于又回归了南极观测队。

有的雕像看起来像是在悲伤嚎叫，有些则挤靠在一起伏卧在地上。它们是否在一边怀念故乡北海道的风景，一边等待观测队队员的归来呢？



（左图：15只桦太犬的青铜像，由安藤士制作。安藤同时也是东京涩谷站前忠犬八公像的制作者（图片：天野久树） 右图：曾被设置在东京塔入口处的桦太犬像（图片：时事社）



左图：南极和北极科学馆于2010年开馆。通过极光影院、南极冰块和陨石等实物展示，观众可轻松了解极地的情况 右图：1968-1969年，在昭和基地和南极极点之间往返行驶了5200公里的雪地车。雪地车出现前使用的是狗拉雪橇（图片：天野久树）

在火灾现场大显身手的消防犬“文公”（北海道小樽市）

小樽市的红砖仓库建筑群和石板路营造出一种怀旧气氛，保留了明治至大正时代的港口城市风貌。从小樽站步行10分钟左右，即可到达位于小樽运河沿岸的小樽旧仓库。这座旧仓库前有一座小狗铜像，小狗的名字叫文公。这是小樽的知名景点之一，有不少游客前来拍照留念。



小樽旧仓库建于1893年，文公像设于仓库入口处（图片：PIXTA）

文公是上世纪10年代到30年代小樽消防总部饲养的一只杂种雄犬。据说每当消防车出动时，文公都会率先跑上车，站在踏板上前往火灾现场。它的“出警”次数多达1000次以上。在火灾现场，文公会驱赶看热闹的闲杂人等，咬着消防水带递给消防员。通过报纸、杂志和广播，它的“英雄事迹”被传播至全国各地。



据说只要喊一声“上车！”文公就会马上飞奔至消防车的踏板上；喊一声“下车！”则立刻跳下车（图片提供：小樽市消防总部）

1938年2月3日，在众人的守护下，24岁的文公离开了这个世界。这个年龄相当于人类的100岁，可谓“寿终正寝”。我们可以通过绘本《消防犬文公》（水口忠著，梶鲇太绘图，文溪堂）来回顾它的一生。

以前小樽有许多木制房屋，大火频发。因此，当地不断完善消防管理，建造了石制建筑。文公就是在那个时候积极参加消防工作的。

在一处火灾后的现场，消防队员听到当时还是一只小狗的文公发出呜呜声。文公被救出后，就一直饲养在消防总部。据说，文公很喜欢戴消防头盔，生病时会独自前往动物医院，是一只聪明伶俐的狗。

2006年，在文公68周年忌日那天，以消防队现役队员为主，发起了设立纪念碑的筹款活动。同年7月，铜像在小樽旧仓库前的广场落成。此后，根据季节和活动的需要，文公像会搭配上各种围脖、头巾和衣服，时髦的“小狗文公”让游客们大饱眼福。

帮文公“换衣服”并拍照上传至社交媒体的是小樽观光协会的吉田理惠子。吉田说：“春天和秋天是头巾和印花大手帕，夏天举办小樽传统节庆活动‘潮祭’时，文公会穿上名为‘法被’的日式短外衣，冬天是羊毛衫和围巾，还有圣诞款。这些都是市民们送来的。”

在小樽，人们还可以在另一个地方见到文公，这就是小樽旧仓库旁边的小樽市综合博物馆运河馆。这里展示着文公的标本，白毛褐斑，耳朵微微下垂，我们在这里可以看到憨态可掬的文公。



文公戴着市民赠送的花领巾（图片：吉田理惠子）



左图：每年文公的忌日2月3日这天，市民们都会送来它喜欢的焦糖（图片：吉田理惠子） 右图：陈列在小樽市综合博物馆运河馆内的文公标本（图片：小樽市综合博物馆）

替主人参拜伊势神宫的“Okage犬”（三重县伊势市）

日本共有约8万座神社，伊势神宫为全国神社之本宗，被人们亲切地称为“伊势先生”。在伊势神宫外宫的参拜道路上，有一家老字号特产店——伊勢Sekiya总店，店门口有一处深受欢迎的拍照打卡点。

这是一座名为“柄杓童子”的铜像。一名儿童骑在一只狗身上，双手拿着一柄水勺置于背后。底座上刻有这座雕像的制作者、雕刻家籔内佐斗司撰写的碑文。

“自古以来，人们都渴望前往神宫参拜，而帮那些无法亲自前往的人们实现心愿的，正是“代参（拜）犬”。据说，这些狗背着水勺，在众人的善意保护下不断前行。跨骑在狗身上的孩童，便是这份善心的象征。”



坐落在伊勢Sekiya总店前的“柄杓童子像”（图片：伊勢Sekiya官网）

进入江户时代后，东海道（江户时代的主要干道之一——译注）上的五十三处驿站建成，参拜伊势神宫成为每个平民“一生至少要参加一次”的重大活动。每隔大约60年就会出现一次参拜的盛况。参拜伊势神宫可以承蒙诸神赐福，因此被称为“Okage(*1)参拜”。

主人因疾病等原因无法前往伊势神宫参拜时，代为参拜的狗即为“Okage犬”。Okage犬背着一柄水勺，独自前往伊势神宫。

《狗的伊势参拜》（仁科邦男著，平凡社新书）一书中指出，这种代参（拜）犬最早见于文献记载的时间是1771年。据伊势神宫的神官记载，山城国（京都府）有一个叫高田善兵卫的人，他的爱犬到伊势神宫的外宫和内宫参拜并领到了神符。

此后，不断有狗前去参拜伊势神宫。福岛县须贺川市的十念寺不动堂后面有一座狗的雕像，这只狗名为“小白”。宽政年间（1789-1801年），它曾代替生病的主人前往伊势神宫参拜并领回了神符。

Okage犬的脖子上挂着一个木牌并缠着一串钱，木牌表明了伊势代参（拜）犬的身份，上面写着主人的地址。

当然，这些狗不可能独自到达从未见过的伊势神宫。事实上，当时有一种被称为“全村护送”的支援系统，即由沿路的人们护送，将狗从一个村子送到下一个村子。据说，当时人们相信，善待Okage犬，自己也能积累功德，几乎没有人会夺走狗身上的钱。

顺带一提，曾经有只Okage犬从津轻黑石（青森县）徒步往返伊势神宫，历时三年，行程约2400公里。这是有记录的日本犬类单独旅行的最长距离。



在歌川广重的浮世绘《四日市 日永村追分参宫道》中，鸟居前出现了Okage犬的身影

进入明治时代后，虽然数量开始减少，但仍有Okage犬前去参拜伊势神宫。然而，1873年东京实施的《养犬条例》普及全国，对饲养犬只的管控更加严格，情况发生了遽变。此后，Okage犬便从人们的视野里消失了。

不过，150年后的今天，Okage犬再次引发了人们的关注。在位于伊势神宫内宫门前町中间的“Okage横丁”小道，推出了一项让宠物狗装扮成Okage犬的体验服务，深受欢迎。人们可以给自己的爱犬脖子上系上“注连绳”和小荷包并在附近散步，还能额外获赠一块祛病符牌。



左图：Okage犬在重现江户至明治时代街景的“Okage横丁”散步 右图：热销伴手礼“Okage犬挂件”（图片：Okage横丁）

日本首只成为治疗犬的弃犬“Chirori”（东京都中央区）

在东京的银座，商务人士和游客往来如织。从东京Metro银座站步行5分钟，可以抵达位于歌舞伎座附近的中央区立筑地川银座公园。公园内有一座母子犬铜像，这是母犬Chirori及其小狗们的纪念碑。Chirori是一只被遗弃的狗，后来成为日本国内第一只治疗犬。



Chirori的纪念碑建在筑地川银座公园入口处，它曾作为治疗犬在附近的老年人护理设施工作（图片：天野久树）

治疗犬是指在医疗或护理设施与患者或老年人互动，为其提供身心护理服务的犬只。实践证明，治疗犬的应用在很多方面都取得了成效，如稳定情绪、缓解老年痴呆症状、促进脑梗塞后遗症的恢复，等等。

1992年夏天，一般财团法人国际治疗犬协会创始人、音乐家大木TŌru在一家动物保护中心救下了即将被处死的Chirori。在《名犬Chirori》（岩崎书店）一书中，大木详细记录了Chirori成为一只治疗犬的故事。

尽管Chirori是一只被遗弃的杂种犬，右腿还有残疾，但直到2006年春天离世为止，12年里它一直在为老年人和体弱者的身心疗愈而工作。Chirori最大的魅力在于它那双可爱的眼睛。通过温柔地注视对方的双眼，Chirori努力为许多受伤的人提供情感关怀。

目前，Chirori的故事已被收录在五本教科书中，并以书籍的形式在国内外出版。

有人为了和Chirori互动而专心进行康复训练，原本无法动弹的手恢复了知觉；有人再次开口说话；有人重新燃起了生活的希望；甚至有中学生走出了不愿上学的困境……这样的事例数不胜数。

大木说，Chirori给那些同为弃犬的小狗们开辟了一条成为治疗犬的道路，这是它留下的最大一笔“财富”。

“在东日本大地震发生后我们走访的医院中，人们都知道治疗犬，并且很欢迎我们的到来。有个爱犬被海啸卷走的人，一手抱着爱犬的照片，一手紧紧搂着治疗犬。”



长谷川外吉（右）一边说“终于等到你了”，一边触碰Chirori。在Chirori的鼓励下，他努力进行康复训练，从“介护5级”（常年卧床且需全方位帮助——译注）的状态恢复到能够自己站立（左：大木Tōru）（图片：国际治疗犬协会）



中里荣子有轻微脑损伤，在家中摔倒后，手脚完全失去了活动能力。在治疗初期，她只会一直盯着Chirori（左）看，后来终于露出了灿烂的笑容（图片：国际治疗犬协会）

日本全国还有许多广受欢迎的忠犬像和爱犬像。下面为您介绍其中几座雕像。

老犬神社的忠犬Shiro像 位于秋田县大馆市。江户时代，有一位名叫定六的“又鬼”（日本东北地区用古法集体狩猎的猎人——译注），有一次他因为在狩猎时忘带狩猎许可证而被投入监狱。为了不让主人被处死，定六的爱犬Shiro拼命跑回家想要取来狩猎许可证。后来，人们把Shiro当作“老狗之神”来供奉，以祈求家宅平安。Shiro像前还供奉了许多狗的玩具。

落语《元犬》像 位于东京都台东区。在藏前神社的鸟居外，有一座狗的雕像，看起来就像是在拜谒神社大殿。在“古典落语”（明治时代以前创作的落语。落语是日本传统艺术形式之一，类似于中国的单口相声——译注）《元犬》中，有一只名叫小白的狗在这座神社许愿，后来如愿变身为人。根据这一故事，人们在2010年建造了这座雕像。

西乡隆盛像 位于东京都台东区。在上野公园入口附近，有一座西乡隆盛及其爱犬的雕像。西乡是明治维新的领袖人物之一。这座雕像出自雕刻家高村光云之手。西乡是有名的爱狗人士，据说曾用自己喜欢的鳗鱼喂养爱犬。

导盲犬萨普像 位于爱知县名古屋市和岐阜县郡上市。德国牧羊犬“萨普”是一只导盲犬，为了保护主人，被汽车撞断了一条前腿。事故发生后的第二年，即1983年，童书《加油！导盲犬萨普》出版并成为畅销书。

高野山向导犬Gon的纪念碑 位于和歌山县九度山町。高野山是弘法大师（空海）创建的知名佛教圣地。这里有一座小狗的纪念碑。这只狗名叫Gon，曾经为那些在高野山入口处的九度山站下车的香客们引路，带领他们前往供奉弘法大师母亲的寺院——慈尊院。

失明小狗Dan的纪念碑 位于爱媛县松山市。这座Dan的雕像位于潮见小学校园内。孩子们发现了一只被遗弃的失明小狗。因为学校有规定，所以他们无法饲养这只小狗。不过，孩子们对小动物的喜爱和对残疾动物的同情最终促使大人们开始采取行动……

标题图片：位于国立极地研究所南极和北极科学馆庭院内的15只桦太犬的铜像。为了纪念在首次南极观测时壮烈殉职的桦太犬们，东京涩谷站前忠犬八公像的制作者安藤士制作了这些雕像（天野久树）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。