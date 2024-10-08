了解杂学和冷知识，看懂“国技”大相扑

相扑是一项体育项目，同时也是日本的传统文化，被称为“国技”。本篇将介绍一些相扑相关的杂学和冷知识。了解了这些知识，大相扑观战会变得趣味倍增。第一回的冷知识，是“优胜制度”“土俵入”“围裙”。

明治末期与国技馆一同诞生的“优胜制度”

今年3月春季赛事“春场所”，尊富士成为110年以来首位达成“新入幕优胜”的力士，让相扑赛场掀起一波热潮。



以速攻拿下新入幕优胜，喜气洋洋手捧赐杯的尊富士。旁边是其母亲石冈桃子（2024年3月24日，大阪府）（图片：时事社）

然而，直到明治时代（1868-1912年）末，大相扑并没有“优胜”的概念。

古代，相扑是分两队竞技的对抗赛。平安时代（784-1183年）在宫中每年一度举行的相扑节会上，来自各藩国的力士齐聚一堂，被分派至左右近卫府，分别称为“左相扑”“右相扑”。

到了江户时代（1603-1868年），虽然出现了职业相扑表演“劝进相扑”，但这一传统依旧保留。还是分东西两队，同一阵营的力士不会同室操戈。

1909年（明治42年）旧两国国技馆开馆后，赛事的举行不再受天气影响，又因为西方体育的影响，便出现了“优胜”的概念。

只不过，相扑协会定下的不是个人优胜，而是团体优胜。东西幕内“胜星”多的一方，被判为优胜。当时的相扑粉更多的是“东方粉”“西方粉”这样的团粉，而不是声援某一位力士。

从当年夏季赛事“夏场所”起，国技馆内也会展出最优秀力士的巨幅海报板（优胜额），但这也只是时事新报社一个企业设置的悬赏奖励，相扑协会并未参与。相扑比赛时间拖长，会直接判定为平局，对于有争议的比赛，相扑协会会搁置胜负，这些规则都是江户时代保留下来的。也没有判定“不战而胜”“不战而败”的规定，如果A的对战选手B休战，则A也需要一起休战。总之有些规则不太合理。



在东京举行“本场所”赛事，1月、5月、9月开赛日的前一天，会举行画像颁发仪式，为此前两个赛季的优胜者赠送画像。图片是1992年在春季赛事中第三次夺冠的小锦（右），以及在1月的比赛中达成史上最年轻优胜的贵花田（图片：时事社）



现在，优胜者画像由每日新闻社颁发。两国国技馆的屋顶下，正面、对面、东、西4个方位各悬挂8幅，每年3次，每次更换2张（图片：时事社）

例如，此次是尊富士首次获得优胜，又是时隔110年再次有力士获得两国的“新入幕优胜”，因此备受瞩目，但他成绩是9胜1休。而横纲太刀山的成绩是8胜1无胜负1休。双方各有1休。但都不是本人休战，而是对手休战造成的。由于东西双方都希望多出些能够获得优胜，拿下优胜额的力士，所以休战的力士是否真的状态不好，受到多方质疑。

相扑协会正式设立个人优胜奖始于1926年1月春场所的赛事。契机是开始向幕内最优秀力士颁发天皇赐杯（最早是摄政赐杯）。借此机会，原则上废除平局和无胜负的制度，引入“重赛制度”。2年后，不战而胜、不战而败制度也应运而生。

幕内最优秀力士如果存在多人，则最初的规则是“番付”最高位的力士自动成为优胜者。然而，战后相扑人气低迷，于是作为打开局面的一个对策，相扑协会在1947年从夏季赛事“夏场所”起，引入“优胜决定战”决赛制度。“附加赛”中，无数戏剧性场面上演，有效地推高了相扑的人气。

“幕内土俵入”，兼备登台亮相和举行神事功能

幕内力士的“土俵入”既是入场仪式，也是点燃相扑情绪的一场表演。不过，这一仪式始于何时，已不可考。现在能确认的遗存记录，只能追溯到享保时代（1716-1736年）的锦绘。



歌川国芳作浮世绘《劝进大相扑土俵入之图》（东京都立中央图书馆特别文库室收藏）

虽然登台亮相的色彩很强，但其精髓在于“柏手”和“四股踏”。柏手是拜神时，双手击掌，发出响声。四股踏的做法是高举一条腿，然后用力踏地，目的是震慑大地的恶灵。

明治初期之前的幕内土俵入，和现在的横纲土俵入一样，先拍击双掌，然后伸出一只手保持平衡后，做四股踏的动作。

不过，幕内力士人数增加后，东西两方都各有10人登台，这时再伸手做四股踏，就经常会碰到旁边的力士，引发冲突。为此，做完柏手后，轻轻抬手，把化妆围裙稍微举高一些，代替四股踏，就成了现在的仪式。

以前也不唱名力士名号，虽说有“番付”排名顺序，但实际上各位力士都是杂乱无章地走上土俵又下来。1965年改为现行的“部屋别总当制”，除了同门的力士不对战，都要打循环赛对战。也是从这年的“初场所”起，作为粉丝服务的一环，土俵入仪式做了微调。改为唱名力士名号，力士拉开间隔依次登上土俵亮相，在行司带领下来回绕土俵一周即可。



“土俵之华”幕内土俵入（图片：时事社）

另一方面，幕内土俵入之后进行的横纲土俵入环节，是1789年（宽政元年）谷风和小野川被颁发横纲证书那次开始的。

两位横纲在化妆围裙上，系纯白色注连绳，左右带着“太刀持”和“露拂”两个随从，只身一人表演土俵入仪式。具体是哪种形式，细节并没有流传下来。猜测大概就是比幕内土俵入的仪式设计得稍微花哨些，名曰“Seriagari”的花式起身之类项目是没有的。

横纲土俵入的仪式逐渐丰富，更加吸引眼球。从幕末时期开始加入四股踏后，又加入了花式起身“Seriagari”，到现在大致有两种形式。一种是起身时，左手置于胸腹前，仅右手向一侧平举的“云龙型”，以及双手做展翅状的“不知火型”。



双手展翅表演“不知火型”花式起身的照富士（图片：共同社）

源于“兜裆布”的“围裙”

日本人自古就用兜裆布当作内裤。最早裸身相互角力时，就只穿“一条兜裆布”，所以很自然地，相扑竞技进化出了使用围裙。实际上，把兜裆布在腹部多围上几圈，就是“围裙”。

现在，十两以上的关取，在“本场所”竞技时穿的围裙也叫“缔入”，是用博多织襦子面料制作的。

“缔入”围裙前方挂着“Sagari”，使用跟缔入同一块面料，几百根纵线拧到一起，再用海萝绑上，作成棒状。基础条数是19条，有的关取也会用17条或21条。因为相扑认为偶数不吉利，所以为了讨个好彩头，一定要用奇数。



对战前，拍打“缔入”围裙，给自己打气的高安（图片：时事社）

而相扑馆练习时使用的围裙则是棉质的，关取为白色，幕下以下为黑色。幕下以下的力士参加本场所比赛时也穿练习用的“稽古围裙”。



相扑馆内，十两以上为白色，幕下以下为黑色。图片是与前来客座讲学的豪之山（左）对抗的大关琴樱（图片：时事社）

“化妆围裙”，为“土俵入”仪式锦上添花

另一方面，土俵入时系在腰上的围裙状的“化妆围裙”是从“缔入”分化而来的。

江户时代（1603-1868年）初期的劝进相扑中，一直把白麻兜裆布当作围裙使用。后来有了绢布和襦子面料，围裙一端垂在腿间，用金线和银线绣出图案，比拼谁的更华美。

这么一来，在对战时就会缠到手臂，出现各种问题，从宝历年间（1751-1764年）左右起，便开始分开缝制土俵入专用的化妆围裙和缔入。化妆围裙垂到腿间的部分越来越长，一直垂到脚背，这也就是现在看到的形制了。

以前也有把《铁臂阿童木》和《筋肉人》等漫画形象绣在化妆围裙上的力士，高见盛爱用根据其外号“机器人警察”设计的图案。



（左）高见盛的化妆围裙是根据其外号机器人警察设计的图案（中间）热海富士为出身地的人气甜品“热海布丁”打广告（右）在狭窄的土俵上灵活移动的小兵“翔猿”的图案是模仿孙悟空的造型（图片：时事社）

化妆围裙一般是粉丝赠送的礼物，价格是80万日元以上。因为没有上限，所以多贵的围裙都能做。

明治时代的大横纲常陆山，他的化妆围裙是紫色打底，上锈月桂树纹样，叶片是由珍珠、红宝石等宝石镶嵌而成，正中央还镶嵌了5克拉的钻石。

昭和时代的名大关若岛津，曾获大阪粉丝赠送价值1.5亿日元的化妆围裙，一时引发热议。绿色打底，上绣老鹰展翅高飞。据说，老鹰右爪抓着的是拇指大小（10克拉）的钻石。设计奢华，绝不逊于常陆山。据说，化妆围裙本身价值也就500万日元左右，剩下的钱都是用来买钻石了。

标题图片：在“幕内土俵入”仪式上，受欢迎的力士身着鲜艳的化妆围裙绕土俵一周（时事社）

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