让参观者“全身融入作品”？！——teamLab Planets惊艳访日游客

teamLab Planets是位于东京丰洲的一座艺术博物馆。2023年，它在有着“旅游业的奥斯卡奖”之称的“世界旅游奖（World Travel Awards）”中，入选“亚洲领先的旅游景点”榜单，无数外国游客慕名而来。为何这座博物馆如此受欢迎呢？艺术团体teamLab想呈现一个怎样的世界？本文将向您介绍笔者亲身体验的过程和感受。

体验巨大的沉浸式数字艺术作品

采访当天，博物馆里满是来自各国的游客。

艺术博物馆teamLab Planets位于东京丰洲。据说，每十名访日外国游客中有一名会来此参观。自2018年开馆以来，这里吸引了众多知名人士到访，其中包括美国前总统奥巴马、企业家埃隆·马斯克等，并引发热议。



来自世界各地的参观者排队等待入场

这里最大的吸引力当属让参观者“全身融入作品”这独一无二的沉浸式体验吧。博物馆占地面积达1万平方米，由供参观者体验的四个巨型艺术作品空间和两个庭园组成。

这些空间全方位运用了数字技术来展现艺术。参观者赤脚进入，伴随着因空间而变的芳香和波澜壮阔的音乐，享受作品，逐步沉浸其中。



赤脚参观美术馆令人兴奋！

11件作品，11种不同的体验

尽管统称为“沉浸”，但其方式会因作品的不同而迥异。

例如，在“变化的空间，扩张的立体存在——被平面化的3种颜色与暧昧的9种色彩”这个作品中，空间内充满着光之球体，人们拨开球体进入空间。因为被拨开而受到冲击的球体发出声响并改变了自身颜色，接着这一声响和颜色经其周围的球体呈放射状传播开去。



不知道人是在观赏作品还是被卷入作品

在球体颜色变换的过程中，某个瞬间整个空间被原色所覆盖，让人感觉（立体）空间变成了平面。而当球体恢复成先前的颜色，空间立刻重现立体感。在这件作品中，原本立体的空间变成平面，再变回立体……如此不断变换，循环往复，一步步让参观者融入作品。

与此相反，在作品“漂浮于落花世界”中，艺术家通过视觉效果直接让人产生沉浸感。置身这个圆顶状的空间，360度都有花朵萌芽、生长、绽放、凋谢，无时不刻都在快速变化。参观者如果躺下或坐着，就会感觉自己的身体飘浮在空中，与花的世界融为一体。

作品“锦鲤与人共舞所描绘之水面图——无限”是一个让参观者赤脚在真实的浅水池中边走边欣赏的作品。水面画有许多正在畅游的锦鲤。锦鲤时而碰到人，变成花四散而去；时而绕着人游动，在水面留下美丽的线条。



不同的人，以各自的方式，走在不同的地方。作品在瞬间变化，无穷无尽

像这样，参观者观察着这幅因自身与他人的存在而不断变化的线稿。在这个过程中，参观者自己与作品，乃至与他人之间的边界越来越模糊了。

此外，在作品“柔软的黑洞——你的身体变成影响另一个身体的空间”中，在柔软的地面上，参观者每走一步，脚都会沉陷，由此提高自己的身体感知力，逐渐融入作品；在作品“漂浮的花园——花朵与我同根同源，花园与我合为一体”中，整个空间由真实的兰花充填而成，满是兰花香气；在作品“无穷无尽的水晶宇宙”中，参观者进入一个个由光点组合塑造而成的雕像中……11件沉浸式作品构成了teamLab Planets这座艺术博物馆。



无数兰花绚丽绽放的空间。花香也是作品的一部分

寻找不同于电视的空间表现方法

teamLab创作出这样的作品，旨在追求“没有边界的世界”。艺术家试图让参观者沉浸于作品，由此动摇参观者对自身与作品、与世界之间的边界的认知。

举例来说，地球和宇宙之间本无明确的边界，但如果人们在语言或逻辑上形成对“地球”的认知，就会误以为地球是独立存在的，它和宇宙之间是存在边界的。



作品“苔藓庭园中呼应的小宇宙群”

像这样，在人们的脑海中，世界已被切割得支离破碎。teamLab创作的核心主旨正是要让人们重新认识到这个世界其实是没有边界的连续体。这个想法在teamLab创始人猪子寿之的心中萌生已久。

试想一下，当你观看电视时，是否感觉画面中的世界好像跟自己身处的世界截然不同？换句话说，感觉像是两个不连续的世界？猪子上高中时便有这种感受。除了电视，山峰、森林等风景照片也让他觉得与亲眼所见的有天壤之别，于是他开始产生这样的疑问——为什么用镜头撷取的画面变成了“镜头那一边的世界”，让人感觉这个世界被画面边框一分为二？于是他想探寻不同的空间撷取方式。（出处：《推动人类前进——teamLab与没有边界的世界》）

与东京大学的朋友们携手合作

2021年，猪子即将从东京大学工学院毕业之际，与大学同学、儿时好友等数人联合创立了teamLab。他们一边从事提供信息科技解决方案的工作（如网页制作、应用程序开发等），一边与艺术家、程序设计师、工程师等结成艺术团队，开始运用数字技术创作作品。

在创作过程中，他们不断摸索表现形式，最终成功打造了“在参观者身体所处的世界与其所见的作品之间无法划清边界的作品”。

当代美术家村上隆在朋友的介绍下来到teamLab办公室，看到了这样的作品，便建议他们向全世界公开发表。于是，2011年，teamLab在村上隆主理的画廊Kaikai Kiki Gallery Taibei举办了首个个展，并瞬间跃上了世界舞台。

teamLab的团队成员工藤岳与我们分享了作品的概念及世界观：

“比如见到彩虹的瞬间，人感觉自己与大自然或者其他事物相连时就会觉得此情此景很美。我们认为，人只在自己与真实世界融为一体时才能感受到世界的美好与珍贵，因此致力于打造‘没有边界的世界’。 ”



工藤岳

以猪子为首的teamLab团队认为，那些被认为“个性强烈的事物”也是由连续不断的微小结构组成，在聚合的过程中偶然产生的。他们把这样的过程本身视为美，并通过艺术形式来表达这种特有的价值观。

只想传达一种概念

到目前为止，teamLab的作品已在日本国内外展出过无数次。如今，他们在东京有两个大型常设展，一个是“teamLab Planets”，另一个则是今年2月刚从台场搬迁至麻布台之丘的“teamLab Borderless”。此外，其作品目前正在大阪、澳门、北京、吉达（沙特阿拉伯）等城市及新加坡展出。

今年5月，teamLab于三大画廊之一的纽约佩斯（Pace）画廊举办了个展。今年年内，占地面积约1.7万平方米的大型博物馆“teamLab Phenomena Abu Dhabi”将于阿布扎比（阿拉伯联合酋长国）建成。

在这样的发展过程中，teamLab的作品也从首个个展上使用屏幕创作的二维平面作品“生命即生命力的展现”，演变成现在在大型常设展主推的三维空间作品，并且细分出身体与作品的边界、作品与作品的边界、人与人之间的关系、时间的连续性等概念。teamLab没有停下发展的脚步。

不过，工藤说：“teamLab作品的本质未曾改变。我们只是在持续地打造我们认为美的‘没有边界的世界’。在‘teamLab Planets’，我们希望通过参观者的亲身体验，深深地触动每一个人的感性。欢迎大家一定来体验体验。”

谷歌视频：让参观者“全身融入作品”？！——teamLab Planets惊艳访日游客

接下来，teamLab将如何打造他们所追求的美妙世界？让我们拭目以待。

采访/撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部

摄影：横关一浩

标题图片：作品“无穷无尽的水晶宇宙”

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