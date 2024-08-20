锋利且价格适宜的日本制造指甲刀，成为了备受访日游客喜爱的纪念品。日本国内市场份额最大的刀具公司“贝印”，据说在印度当地生产的产品销量也在不断增加。对此，我们采访了贝印的“指甲刀大师”，请她向我们介绍了指甲刀的正确使用方法、选购方法以及产品背后的理念等。

日本指甲刀成为赴日游客的“新宠”

“大家知道指甲刀的正确使用方法吗？”在一场由刀具厂商贝印主办的面向孩子们的讲座上，主讲人这样问道。笔者听到后不禁心头一震——活到现在，剪了几百次指甲，还从未考虑过这个问题。



贝印面向孩子们举办的讲座《指甲与指甲刀的知识》。主讲人是贝印的指甲刀顾问山田规光久

向身边人询问时，大家的回答大多是“指甲长了就剪”“别人送的指甲刀，已经用了十多年，也不知道是哪个公司生产的”之类，似乎没有人特别在意这个问题。而且，全家人共用一个指甲刀的家庭也不少。

指甲刀在百元店就能买到，在便利店也不过500日元左右。即便是日本市场占有率最高的贝印的代表性品牌“关孙六”系列，其大部分产品的价格也在1000-2000日元之间。有的人每个月会花几千日元护理头发，但一把便宜的指甲刀却能用上十几年，毫无任何讲究，这真是令人费解。

然而在国外，日本指甲刀的名气却逐年上升，特别是在印度以及伊斯兰国家等习惯用手进食的地方更是大受欢迎。据说作为价格适中的纪念品，大量购买回国的境外游客越来越多。



在便利店和仓储式超市常见的贝印指甲刀，便宜的还不到500日元



热门系列“关孙六”指甲刀，高级感满满

学习正确的指甲知识，选择适合自己的指甲刀

借此机会，我再次拜访了贝印公司的东京总部（千代田区岩本町），希望学习了解修剪指甲和选购指甲刀的正确方法。接待我的是指甲刀顾问浅见芽生子。在贝印，对于本公司的刀具、指甲刀、剪刀等产品拥有丰富专业知识的员工，会被公司评为“大师”。目前，在指甲刀领域拥有最高大师资格的仅有两人，就是前文中给孩子们举办讲座的山田规光久和浅见芽生子，足见其门槛之高。

浅见芽生子告诉记者说：“只有了解正确的指甲知识，才能选到适合自己的指甲刀。然而，学校并不会教学生如何正确剪指甲，所以贝印一直在努力普及这些知识。”除了以贝印创立之地岐阜县关市为中心，举办以小学生为主的“指甲刀讲座”外，指甲刀顾问还会参加全国各地的各种相关活动和研讨会，科普“正确修剪指甲”的知识。



贝印公司东京总部的展厅中陈列着各种指甲刀、菜刀及剃刀等

理想的指甲长度为0.5毫米到1毫米

指甲最理想的长度，是指尖和指甲尖端持齐平状态。尽管会因人而异，但一般来说，指甲尖白色部分的长度保持在0.5-1毫米最合适。

指甲主要由蛋白质构成，水分含量约为12%到16%，如果留得太长，指甲尖很容易干燥、断裂。有数据显示，指甲尖长度如果保持在1毫米以下没有任何问题，但如果长到2毫米，细菌数量将增至63万个，若长到3毫米时，可达340万个。如果指甲断裂，断面不平整，还可能滋生更多细菌。

手指甲每天增长约0.1毫米，脚趾甲每天增长约0.05毫米。因此，较为理想的是，手指甲每5天到1周剪一次，脚趾甲每10天到2周剪一次。剪指甲时，一次大面积修剪的话负担很大，最好一点一点地剪。此外，应注意让刀刃与指甲面呈直角，依照甲尖中间部分、左右两侧和两头的顺序，至少分成5次修剪成带圆角的方形。

指甲问题的改善方法

对于嵌甲，最好将指甲剪成方形，保留指甲的两角。指甲横向拱起的弧度，由指甲向下的弯曲力和指尖向上的推力之平衡形成。如果弯曲力过强或指尖向上的支撑力过弱，就容易形成嵌甲。

此外，鞋子太紧导致脚尖受压，或走路时习惯用脚后跟发力，指尖得不到锻炼，以及缺乏运动等，都可能造成嵌甲。不剪掉指甲两端，能够分散指甲的向下弯曲力，也能更好地获得指尖的支撑力，进而有助于改善嵌甲。

另外，指甲刀的锋利度非常重要。指甲由三层构成，如果指甲刀较钝，会造成断面凹凸不平，导致指甲断裂或分成两层。使用锋利的指甲刀，剪指甲时刀刃与指甲面保持垂直，剪完再用指甲锉修整断面，这样做是保持指甲健康的关键。

当然，由于个体差异，所以没有绝对正确的指甲修剪方法。浅见说：“指甲每天都在生长，了解并践行保持指甲健康的方法，就是‘爱护自己’。”指甲一般都是父母怀着爱心为孩子修剪，孩子们由此而学会修剪方法，并以这样的方式代代相传，所以，尽可能地传承正确的知识和方法很重要。面向未来，浅见希望能帮助大家将这种做法更好地代代传承下去。



贝印的指甲刀，锋利度是由工匠们手工调整的（图片：贝印）



很多家长和孩子一起来参加剪指甲科普讲座

多种指甲刀组合使用

了解剪指甲的基本方法后，下一步，就是选择适合自己的指甲刀。指甲刀大致可分为以下几类：杠杆型、钳子型和剪刀型。

在日本，杠杆型指甲刀最为常见，刀刃多为“弧口”，便于修整形状。在欧美，钳子型是主流，用较小的力气就能剪断硬物，适合厚硬的脚趾甲。剪刀型则便于进行较为细致的操作，适合婴幼儿以及指甲易裂的人。



贝印的主流产品是杠杆型指甲刀，但也有许多钳子型产品。带放大镜的指甲刀很受老年人欢迎

即使同为杠杆型指甲刀，使用时也要注意尺寸。成年男性剪手指甲最好用中号，剪大而厚的脚趾甲时用大号更好。一家人的体型、指甲大小都不一样，因此不宜于共用一把指甲刀。

由于脚趾甲比较宽，因此比起弧口刃，平口刃或比较容易看清刀口的“斜平口刃”用起来更方便。有嵌甲问题的人建议用弧型的凸刃，先剪指甲中间部分，再修整两侧，剪成方形。此外，还有一种适合指甲小的孩子和女性的“拱形”指甲刀，它的刀刃纵侧面也呈弧形。而带放大镜的指甲刀则受到老年人的好评。

浅见告诉记者说，她自己区分使用四种不同的指甲刀。虽然有些并不常用，但因为东西不贵，所以常备一套也是不错的选择。



适用于嵌甲的指甲刀。左起依次为凸刃、斜平口刃和凸刃钳子型指甲刀

在印度市场热销

2012年，贝印公司在印度设立了法人，并从2016年开始生产刀具、剃刀和指甲刀。其中，指甲刀“KAI TSUMEKIRI”在市场上尤为畅销。

印度有不使用叉、勺而用手吃饭的文化，因此贝印在指甲刀上增加了用于清洁指甲内污垢的剔刀。此外在印度，人们认为指甲飞溅是不吉利的，因此指甲刀上还增加了日本常见的收集指甲屑的盒子。这款指甲刀定价199印度卢比（人民币约17元），2023年销售了约20万个。



KAI TSUMEKIRI，指甲锉的前端设计有剔刀



包装上印着大大的“TSUMEKIRI”字样

指甲刀中的“工匠精神”

贝印根据尺寸、功能和海外市场需求，推出了400多种指甲刀。浅见芽生子指出，贝印之所以在单价低、利润薄的指甲刀上投入如此多的精力，其原因之一，是“贝印创立之地关市传承的刀匠铁匠精神”。

关市是一座拥有约800年历史的“刀具之城”。日本南北朝时代（1337-1392年），日本刀锻造技术“美浓传”在这里诞生，和泉守兼定、被称为“关之孙六”的孙六兼元等刀匠大师辈出。到了天下太平的江户时代（1603-1868年），许多人转而成为为平民百姓生产刀具、剃刀和农具等日用品的铁匠，关市由此逐渐转型为一座生产各种刀具的城市。直到今天，关市仍有大约300家大大小小的刀具制造相关厂商。



位于关市的贝印小屋名工場

自古以来，日本刀便是一种神圣之物，常供奉于神社中。日本刀既能夺人性命，也被用于切腹自尽。而菜刀则是用于收下动植物生命的工具，因此在日本刀匠和铁匠的世界里，绝不容许偷工减料。浅见解释道：“这种精神传承至今，因此在制造指甲刀时，也不可有丝毫妥协。”

听了浅见芽生子的一席话，笔者心情也为之一新，决定今后要正确使用锋利的指甲刀修剪指甲。



在关铁匠传承馆举行的古式日本刀锻造演示。这是一种神圣的仪式，刀匠一身白衣还戴着乌帽

摄影：土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：指甲刀顾问指导孩子如何正确修剪指甲

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