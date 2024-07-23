早田希娜：后来居上的“领军人”，中国女乒的最强对手

24岁的早田希娜即将首次征战奥运会，作为日本乓乓球女队王牌选手向着“打败中国”的目标发起冲击。除了左手威力巨大的旋转球外，她还磨练了反手技术，如今已具备了让中国队也不敢小觑的实力，无论高墙多么难以跨越，她都要追求那枚金色的奖牌。

初征奥运，整装待发

日本乒乓球女队王牌选手早田希娜和同样生于2000年的伊藤美诚、平野美宇等人被称作日本乒坛的“黄金一代”，引领着日本乒乓球界的发展，但她至今尚未有过出征奥运的经历。目睹了伊藤、平野在里约和东京奥运会上的英姿，早田以后来居上的领军人形象，将在今夏首次登上梦想的舞台。

在作为预备选手的2021年东京奥运会，早田将遗憾化作力量，切实做好了陪练和捡球等辅助工作。观赛期间，她在观众席上拼命呐喊助威，直至声嘶力竭，当好友伊藤美诚与水谷隼夺得混双冠军时，她就像是自己获奖一般喜极而泣。

在为获奖伙伴送上衷心祝福的同时，她的心中毫无疑问地也产生了自己一定要站在下届巴黎奥运会领奖台上的想法。她近距离地体验了那些在大赛舞台上赢得最后胜利的选手们在精神、技术、身体各个层面所处的巅峰状态，可谓受益匪浅。东京奥运会之后，着眼于三年后在巴黎登顶，她一直专心致志于强化训练。

在2021年乒乓球亚锦赛（卡塔尔多哈）上，早田拿下团体、女子单打和混双三枚金牌。从2022年3月开始，在大约两年的时间里，她不断累加积分，在男女单打前两名可获得巴黎奥运会入场券的选拔赛中，也以压倒性优势独占鳌头，成长为地位无人可以撼动的王牌选手，从未让出过第一主力的位置。



早田希娜（左）在2024年1月举行的日本乒乓球全国锦标赛上夺冠后，与排名第二并同获巴黎奥运会入场券的张本美和合影留念（东京体育馆，共同社）

44年来首次击败中国选手

早田的目标，是成为能在奥运会上夺得金牌的那种让所有人认可的运动员。为此，必须打败乒乓球大国中国的一众猛将。

她不断磨练左手打出的威力强大的旋转球，同时还拓宽了进攻套路。另外，在加强反手能力和发球技巧上也下了很大功夫，周密地研究制定着应对中国队的策略。

在2023年5月举行的世界乒乓球锦标赛（南非德班）上，早田在女单四分之一决赛中击败了当时世界排名第三的王艺迪。虽被对方九次拿到赛点，但依然顽强抵抗，经过一番“殊死搏斗”，终于取得了胜利。这是日本选手44年来首次在世锦赛单打项目中战胜中国选手，堪称历史性的壮举。

在与世界排名位居前列的中国选手对战时，早田时常痛感面对的是“即便打赢了一个，后面还有更厉害的”这种严酷现实，在前进的道路上一次又一次地遭遇高墙的阻挡。正因为如此，世锦赛的胜利让她体会了为超越中国而一路拼搏并收获胜利的喜悦，而且认识到迄今为止的努力和坚持都是正确的，大大增强了自己的信心。

实际上，在这场比赛中，早田开始由于未能凭借自己擅长的旋转球拿分，被动地陷入了苦战，但后来通过强有力的反手积极进攻，步步迈向胜利。在第七局决胜局迎来赛点后，她也使用凶猛的反手击球得分，以21比19赢下了这场殊死之战。在比赛中无惧变化，随机应变，是早田致胜的关键。

在奥运会上出战三个项目

在今年2月举行的世锦赛（韩国釜山）团体赛上，日本队2比3不敌中国队，屈居亚军，但在决赛中表现出色，先将一军，把中国队逼到了生死一线的绝境。

在这场比赛中，早田首次战胜了自己过去七战七败的东京奥运会金牌得主陈梦。面对技术全面，且具备绝对实力的对手，早田判断“若是按照自己喜欢的方式去打就不可能取胜”，因此努力做到出其不意，打出陈梦无法预测的球，“对手哪怕只是一瞬间的胆怯，都会导致接下来的反应迟钝”，她不给陈梦猛击的机会，最终夺得了胜利。

“我想这是迄今为止给中国队造成的最大冲击。”



早田希娜在世锦赛团体赛决赛中首次击败中国选手陈梦，喜悦之情溢于言表（2024年2月24日，韩国釜山，路透社）

虽然之后的团体赛第四场比赛，在和孙颖莎的王者之战中败北，让早田深刻感受到实力的差距，但她得到了在巴黎奥运会上攻坚克难的启示。

一些中国媒体发文表达了越来越强的危机感，称中国女乒的头号劲敌无疑是早田希娜，其实力已不容低估。

按照预定计划，早田将在巴黎奥运会上参加女单、与男乒王牌张本智和搭档的混双和女子团体三个项目的比赛。

如今，中国队依然如同一堵高墙，日本选手想要夺金绝非易事。但早田的眼中只有奥运之巅。面向乒乓生涯中的第一个梦想的舞台，大器晚成的黄金一代新女主还在不断前行和进步。

标题图片：早田希娜在2023年9月的亚锦赛女子团体赛上（2023年9月5日于韩国平昌，VCG via Reuters Connect）

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