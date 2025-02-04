将京都旅游打造成RPG游戏？解决过度旅游的秘诀是……

随着外国游客的激增，在京都等日本热门旅游城市，“过度旅游”问题日益凸显。如何解决这一问题？定居京都的剧作家大野裕之提出了他的独到见解。

查理·卓别林感受到的京都魅力

作为日本文化的中心，早在二战前，京都就吸引着来自世界各地的游客。著名喜剧大师查理·卓别林就是其中之一。1936年5月，卓别林首次到访京都。他曾在东京一口气吃下30只天妇罗大虾；而在京都，他对祇园的著名日料店“滨作”的精湛刀工赞不绝口。卓别林对各地的饮食文化都了解颇深。当年，他住在京都的柊家旅馆，旅馆热情好客、周到体贴的服务令他深受感动：“听说日语里有句话叫‘挠到痒处（指无微不至的照顾——译注）’，柊家的服务正可谓挠到了我最痒的地方。”

二战后，卓别林于1961年再次到访京都。尽管天公不作美，但他盛赞烟雨朦胧的京都有着“浮世绘般的美”。他在北野天满宫东参道的上七轩一带发现了一家公共浴池，饶有兴趣地参观了一番，还请当地孩子们吃了冰淇淋。卓别林的童年时代是在极度贫困中度过的，他无家可归，还常去伦敦的公共浴池，为此这次偶遇勾起了他的回忆。喜剧之王在遥远的京都看到了故乡。

自卓别林最后一次访问京都，已经过去60多年。期间，这座城市吸引了越来越多的游客。然而，伴随着纷至沓来的外国游客，产生了“过度旅游”问题。目前，京都面临的难题似乎可以概括为下述两方面：“如何控制游客数量以解决‘旅游公害’”和“如何让游客多消费”。简单来说就是“不希望游客太多，但希望他们多花钱”。

那么，如何找到解决这一两难困境的方法呢？

人满为患的公交、遍地的垃圾、被游客骚扰的舞妓……

一位在京都市内做生意的朋友整日哀叹连连。由于一年有超5000万名游客涌入这个狭小的地区，东山和岚山这些著名景点已拥挤到寸步难行的程度。公交车上总是人满为患，常常要等好几辆才能挤上去。不仅人多，而且不守规矩，商业街上垃圾满地。最近，一段外国游客追着舞妓拍照的视频在网络上引发了热议。其实，受困扰的不只是舞妓。前阵子，笔者在附近的地藏菩萨前合掌祈祷时，突然被一群外国游客围着拍照，着实吓了我一跳。这有什么可拍的呢？



京都市下京区的京都站前，公交车站挤满了游客（图片：时事社）

这些问题还没得到解决，闻风而动的外资高级酒店和那些东京资本投资的粗俗的店铺已经开始在腐蚀并破坏这座城市。尽管这给居民生活带来了巨大影响和负担，但当地却鲜少从中获益。

当然，政府也开始采取行动，增加商业街回收垃圾的频次，并新开设了直通旅游景点的公交线路。而且，为了缓解京都站拥堵问题，投资了195亿日元用于修建新的车站。此外，还实时发布人流量较少的景点信息，寺庙也提倡晨间参观等，力图分散客流。然而，这些措施都未能从根本上解决问题。

入岛税和区别定价在京都难以推行

那么，能否借鉴其他旅游城市的先进经验呢？

最近，威尼斯征收“入岛税”的举措引发了热议。税额为5欧元（约合人民币40元），仅针对旺季特定日期到达威尼斯旅游且不留宿的游客，所得将用于维护威尼斯的文化遗产和公共基础设施。据说自今年4月起实施后，收益超出预期。

日本方面，兵库县姬路市正在考虑大幅提高世界遗产姬路城面向外国游客的门票价格。类似的“区别定价”措施在国外已有先例，例如巴黎的博物馆，欧盟公民可以在定价基础上享受特别优惠。

然而，这些措施很难适用于京都。首先，入岛税只有在出入口有限的岛屿上才能实施，而且在威尼斯，这项措施并未成功控制住客流量。至于区别定价，向外地游客收取高额费用可能会被视为排外行为，从而损害城市形象。要知道，京都在这方面本来就声誉不佳。

更何况，如何向只是在祇园的花见小路、先斗町、锦市场等“走一走”，欣赏这些独特街景的人们收费呢？总而言之，京都与威尼斯和姬路的条件都大相径庭，无法直接套用这些措施。

真正的旅游资源，是“充满活力的工业城市”本身

因此，在讨论如何解决京都的过度旅游问题前，我们必须先明确京都究竟是一座什么样的城市。

京都市的旅游产业约占京都市生产总值（地区GDP）的10%左右，远高于日本全国的2%的占比。但是，京都市的主要产业其实是电子设备生产等制造业，占地区生产总值的20%（大阪市和横滨市的这一比例不到10%）。此外，在京都，京都大学等教育研究机构云集，学生占到了总人口的10%，可以说是一座学术之城。当然，众所周知京都拥有众多的寺庙，也是一座宗教城市。

由此可以看出，京都这座城市不是一个将过去的遗产一揽子展示于众的陈列馆，它的旅游资源，是充满活力的工业城市中的人们的生活以及宗教活动。

以京都的代名词——艺妓与舞妓为例，可以更好地理解这一点。艺妓与舞妓都是经过一年以上在舞蹈和乐器等方面的严格训练后才能登台亮相的艺术表演者。从价格或可高达1000万日元的西阵织(*1)和服，到扇子、簪子等饰品，她们的一身行头几乎都产自京都。

曾有一家拥有300年历史的扇子商家告诉我：“京都与日本各地被称作‘小京都’的地方的区别，就在于是否能制作扇子。”扇子用竹子制作，而京都拥有适宜竹子生长的自然环境，而且还有许多构思新颖才华横溢的设计师，以及能得心应手地处理竹子、和纸等多达88道制作工序的能工巧匠。艺妓、舞妓的才艺以及她们全身的行头，都是京都这座城市孕育出的产物。

让游客成为“参与者”

京都的旅游资源就是这座城市鲜活的生产和生活，这既是京都的魅力所在，也是其复杂之处。理解这一点后，也许就能找到解决这座城市旅游问题的线索。当外人进入这里，难免会产生摩擦，这也是为什么在游客看来“京都很排外”。从这个角度看，在这座城市中，游客不应是欣赏“过去”的旁观者，而应成为这座城市的“当下”的参与者。

不过，作为一个有着千年历史的都城，京都确实有许多“外人”难以理解的不成文的规矩，因此，游客想要变成参与者并非易事，门槛很高。但是，希望游客能享受这一过程。

京都就像一款RPG游戏！

笔者曾在自己的著作《京都的价格》中将京都的街道比做角色扮演游戏（Role-playing game，简称RPG）的舞台。记住那些神秘的规则，随着游戏的进展和经验值的提升，“玩家”就能进入更高一个等级。如果遇到“Boss角色”，还能进入一个全新的世界。

例如，那些追逐舞妓的外国游客应该知道，舞妓身穿和服、画好妆容外出，那是在应客户之邀赴约的路上，其他人无权追逐她们。如果了解这些规则，就能减少与当地居民的摩擦。



在京都市东山区，祇园的花见小路街上设置了告示牌，提醒游客注意通行规则和礼仪（图片：时事社）

游客们可以通过其他方法，即遵守规则，又能以经济实惠的方式欣赏舞妓。例如，夏天可以去上七轩的啤酒花园节体验一番。活动期间，在北野天满宫附近上七轩歌舞练场的美丽庭院里，身穿艳美日本浴衣的艺妓、舞妓们将齐齐亮相。啤酒和下酒菜套餐只需2500日元。在这样的地方积累经验值，并且若能与“Boss角色”（在这种情况下应该就是艺伎茶屋的老板娘吧？）结识，那么等待你的，便会是更有趣的新阶段。

只要游客尊重在当地生活的人和这里的规则，并抱着愿意参与到城市生活中的心态，那么许多困扰居民的问题都能迎刃而解，游客也能以实惠的价格享受京都的魅力。

另一方面，当地居民也是时候转变观念了。不要再称那些特意来访的游客为“观光公害”。疫情期间那段失去游客的日子已经告诉我们，有了常住居民和那些热爱、欣赏京都的游客，这座城市才是完整的。不能只要求游客遵守规则，当地居民也应当以京都这款“游戏”的主创身份，去接纳来玩这个“游戏”的新“玩家”们。

其实，笔者非常质疑关于“如何让游客多消费”的大讨论。日前，八坂神社的宫司（神社的最高神官——译注）表示愿辞去观光协会理事一职，以抗议祇园祭山鉾（一种祭神用的彩车——译注）巡游活动为“高级观赏席”的客人提供酒类饮品（暂停提供酒类后，宫司撤回了辞职意向）。祇园祭是祈愿疾病消散、安抚逝者灵魂的祭祀活动。这些已经成风化俗的祈愿活动超越时代、传承至今，这才应当是京都的魅力所在。山鉾巡游不是盈利性活动，而且这种赤裸裸的“能捞就捞”的作风也与京都的气质格格不入。

提前告知“攻略规则”

笔者认为，可以考虑在航班到达关西国际机场前，在机舱内屏幕上播放京都旅游的“RPG游戏”设定，向游客介绍需要攻略的任务和参与规则，这样还能提高游客对魔幻之城——京都的期待感。而且，专门介绍京都旅游攻略的“规则手册”，或许还能成为一个新产业（我随时可以着手撰写！）。

为了补贴城市外观维护费用，可以在祇园、嵯峨野等景区设置能用电子支付捐款的设备。以英国的大英博物馆为例，虽然免费入馆，但会呼吁游客，如果喜欢这里，欢迎捐款。免费而优质的服务展现了这个国家的格调，让伦敦收获了越来越多的“粉丝”。与其推行小家子气的区别收费制度，不如让游客感受到“京都游戏”的乐趣，从而自愿“氪金”，这样双方都会更加愉快。而且，游客还能收获在传统旅游方式中无法获得的独特体验。

话说到此，文章开头提到的京都面临的两个难题——“如何控制游客数量以解决‘观光公害’”和“如何让游客多消费”，看来就都没有切中要害。

问题的关键并不在于游客数量。即使政府和交通系统出台相关措施在一定程度上缓解了“过度旅游”问题，但哪怕只有少数不懂规则的“玩家”入场，这些努力也会付诸东流。反之，如果有大量“高手玩家”参与其中，则会变得更有趣味。而且，与其推行令人反感的区别定价，不如让乘兴而归的“玩家”自愿付费。

针对过度旅游问题，从控制游客数量和短期经济利益的角度，是无法得以解决的。重要的是了解、共享彼此的生活方式，换句话说，这是一个“质”的问题，而非“量”的问题。



在京都市东山区，通向清水寺的坡道——清水坂上满是游客（图片：时事社）

查理·卓别林早已明白

了解京都的规则并在此基础上收获独特体验——其实，查理·卓别林早就懂得了这种乐趣。卓别林对京都文化有着深入理解，在京都，他没有吃自己曾在东京大快朵颐的天妇罗，而是去品味京都怀石料理。尽管不期而至的雨打乱了观光计划，他仍在其中发现了日本的美。他对在日本不足为奇的公共浴池充满兴趣，并融入了当地人的生活。在那里，他重拾了在故乡伦敦度过的儿时回忆。是的，在京都这个城市，遵循奇妙的规则在“游戏”中前进，最终就能找到自己的根。京都之所以能吸引众多游客，就是因为它能让人产生故乡的感觉。

倘若一味纠结于过度旅游现象中的“客流量”和“旅游收入”这两个因素，我们就会忽略问题的本质。探究京都旅游业的问题，实际上是对人类活动之根源的一次重新审视。

标题图片：京都清水寺熙熙攘攘的游客。过度旅游问题的本质是什么？我们究竟忽视了什么？（路透社）

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