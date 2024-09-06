“濑户内海Oceans X”：从宇和海离岛开始的海洋垃圾清理行动

一艘特殊的船只巡回于人迹罕至的海岸，收集漂流的垃圾——一个以“改变世界的海洋，从濑户内海开始”为口号的项目全面启动。7月22日，120人在爱媛县的一个离岛上，冒着酷暑展开了海洋垃圾的收集清理工作。

拯救被漂流垃圾侵袭的岛屿！

7月22日，在爱媛县宇和岛市的离岛群启动了一项垃圾清理项目。该项目启用了登陆艇，并配有塑料压缩机和减容机等设备，以收集清理被冲到岛上的大量漂流垃圾。在交通不便的偏远的岛屿地区，清理团队收集了约30吨海洋垃圾。

此次垃圾清理行动是濑户内海沿岸的爱媛、香川、广岛、冈山四县与日本财团合作开展的“濑户内海Oceans X”项目的一部分。该项目原定于2021财年开始，为期四年，但今年4月决定将其延长至2027财年，并加强了工作力度——将垃圾回收量从每年平均26吨增加到86吨。在此次行动中，完成了年度目标的35%。



120人在宇和岛港口集结，举行了出征仪式

此次清理行动的地点爱媛县西部的宇和海，是濑户内海的西大门。这里地处太平洋洋流的分流点，因而鲷鱼等海产资源丰富，但同时也涌入了大量漂流垃圾。由于岛屿众多且里亚式海岸错综复杂，很多地方交通难以触达。据统计，垃圾滞留点多达560处，总量相当于3.2万辆轻型卡车的容量。

针对将这里选为垃圾清理行动开始之地的理由，日本财团会长笹川阳平解释说：“宇和海的漂流垃圾大多来自他县或海外，爱媛县实际上是受害者。在了解现状后，我认为这里是需要优先处理的重点区域。”由于靠近外海，这里的海浪较大，作业难度很高，但如果在这里的行动取得成效，将为整个项目的推进增添信心。



分乘不同船只前往西部约20公里外的离岛

在人迹罕至的海岸，120人挥汗清扫

此次垃圾清理行动有120名志愿者参加，其中包括日本财团会长笹川阳平、爱媛县知事中村时广、当地渔业合作社成员以及初中生等。他们从宇和岛港口分乘租用船只，经过约30分钟的航行后，抵达近海的岛屿户岛。



此次行动基地所在的海岸，从远处就能看到堆积如山的垃圾



此次行动中使用的总吨位300的登陆艇，清洁车辆也能上下自如

户岛周长约18公里，居民约200名，主要从事鰤鱼的养殖。清扫团队的船只通过居民村落，驶向西部的岬角，一个名为“长崎鼻”的无人地带。

登陆艇是一种特殊的船只，可从船头延伸出一个大坡道，即使在没有码头的海岸，也能将作业车辆和人员送上岸。它主要用于军事目的，用来收集和运输垃圾则尚无先例。运送志愿者的船只靠上登陆艇，大家通过坡道和临时码头，无需担心被海水打湿脚，轻松地踏上海岸。



在前期工作中，已将白色浮标和黑色浮具集中到了海浪触达不到的海岸深处



在布满石块，行走艰难的海岸，启动人海战术展开清扫（图片：日本财团）

上岸后，映入眼帘的是大量垃圾，它们被分为了塑料大型浮标、浮具和其他垃圾。3天前开始了试验性清理，这些垃圾是用小型船只从户岛和附近离岛运送来的。

大家首先通过接力方式将白色浮标搬运到岸边，并装入一个个大袋子中，使用起重机将它们搬运到登陆艇上。



使用大型起重机高效进行装船工作



塑料粉碎机（左）和减容机（右）

船上配备的塑料压缩机可以将大体积的浮标压缩到原来的四分之一大小，而且，据说如果多花些时间，使用该设备还可以将物体进一步压缩到十分之一大小。随后，浮具也通过同样的方式被运送到船上，并用粉碎机打成小石子大小的颗粒。

剩下的各种塑料垃圾，比如塑料箱、塑料桶、饮料瓶、方便面容器等，也通过分工合作来收集和分类，全部垃圾在一小时内全部清理完毕。

中村知事望着被清理干净的海岸感慨道：“我切身体会到这种方法能够一举清除那些令人绝望的垃圾。希望国家在进行垃圾回收作业时也考虑使用这种船只。”



日常生活中随处可见的塑料制品以垃圾的形式大量漂流到了离岛的海岸



中村知事（左）和笹川会长接力搬运垃圾

提高垃圾减量意识，从娃娃抓起

中村知事还表示，将努力减少垃圾的产生，为此，这次清理行动特地邀请了当地的初中生参加。他说：“接受过环境教育的学生会让父母及身边的大人们也共同参与进来。这是因为孩子们的声音更容易传达到那些对政府的警告充耳不闻的人的心中。”

初中生们通过参加此次垃圾清理行动，对环境问题似乎有了更加真切的理解，纷纷表示“我不会再用塑料购物袋了”“以后会注意不随便乱扔东西”。



当地的初中生也积极参加了垃圾清理行动

该项目计划在未来的三年中，对宇和海沿岸107个垃圾重灾区开展巡回回收工作。在海洋环境保护已成为一大国际问题的背景下，“濑户内海Oceans X”将力争成为一个示范案例。

就在垃圾清理团队乘船“满载”而归时，发生了一件意想不到的事情。漂流的渔网残片缠住了螺旋桨，导致船只突然停航。这让船上的人们亲身体会到，海洋垃圾不仅对景观和生物造成危害，还会影响船只的航行安全。



垃圾清理前后的对比。海岸面目一新！（图片：日本财团）

采访/撰文/图片（署名图片除外）：nippon.com日本网 编辑部

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