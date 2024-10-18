盘点巴黎奥运会上日本队的战绩：与外籍教练的美好邂逅及传统强项面临的挑战

日本在巴黎奥运会中获得了20枚金牌，连同银牌和铜牌共计45枚奖牌。这也是日本在海外奥运会获得奖牌数最多的一次。值得一提的是，这些奖牌项目中，许多聘请了外籍教练，建立起新的训练体系。而传统强项在现有体系下也取得了不错的成绩，但面临着竞技体育人口减少的问题。

奖牌数证明了日本多项目上的实力

日本在巴黎奥运会取得了丰硕的成果。

日本在本届奥运会中获得20枚金牌，创下了海外奥运的最佳成绩。这个数字仅次于美国和中国的各40枚金牌，排名第三。此外，日本还获得12枚银牌和13枚铜牌，总计45枚奖牌，涵盖16个项目，充分体现了日本在多个体育项目上的实力（2021年东京奥运会，日本获得27枚金牌、14枚银牌和17枚铜牌）。

过去四届奥运会金牌数

巴黎2024年 20枚 第3名 摔跤8枚、柔道3枚、体操3枚、滑板2枚、击剑2枚、霹雳舞1枚、田径1枚 东京2021年 27枚 第3名 柔道9枚、摔跤5枚、滑板3枚、体操2枚、游泳2枚、乒乓球1枚、空手道1枚、拳击1枚、击剑1枚、棒球1枚、垒球1枚 里约2016年 12枚 第6名 摔跤4枚、柔道3枚、游泳2枚、体操2枚、羽毛球1枚 伦敦2012年 7枚 第11名 摔跤4枚、柔道1枚、体操1枚、拳击1枚

※按国家和地区排名

出处：文部科学省等的资料

在金牌得主中，最受关注的是女子标枪选手北口榛花，她在比赛中发挥出色，不负众望。这是日本女子选手首次在马拉松以外的田径项目上夺得金牌。

北口榛花1998年生于北海道，小学时便接触羽毛球和游泳，两个项目均参加过全国大赛。上高中后，她开始接触标枪，很快崭露头角，高二时赢得全国高中综合体育比赛的冠军。

2016年，北口进入日本大学就读。2019年，在欧洲集训期间，她对捷克教练大卫·塞克拉克的训练方法产生了兴趣。处于强烈的求知欲，北口直接用英文给教练发邮件，最终成功拜师。这种行动力正是她获得金牌的源泉，也是以往日本选手少有的特质。

在之前的采访中，北口曾谈到她在捷克受训的经历。

“捷克语中有一些日语没有的标枪专用术语。在当地训练，我能够学到日本所没有的方法和想法。”

外籍教练的功劳与困惑

这个标题让人想到日本国家男子排球队。巴黎奥运会开幕前，他们的世界排名已上升到第2位，大家都很期待日本男排自1972年慕尼黑奥运会以来再次夺得奖牌。尽管最终止步八强，但这重新燃起了日本人对排球运动的热情。

日本男排实力提升的一个重要原因是聘请了法国教练菲利普·布朗。拥有多国指导经验的布朗自2017年开始在日本执教，他基于数据分析，将最新理论应用到训练中。这些理论与运动员们的技术完美结合，使日本队得以与世界强队平分秋色。



男子排球四分之一决赛中，布朗教练在指导球员。可惜日本队最终不敌意大利队（2024年8月5日，法国巴黎，时事社）

然而，布朗刚上任时，如何与日本球员相处让他一度感到困惑。

“我和每位球员进行了面对面谈话，和他们说希望他们在场上怎么打，球员们都回答‘好’，但他们的打法却完全没有改变。最开始我以为是翻译出了问题，后来我真的有点烦了，到第3次谈话时，我说，‘我已经充分解释过我的要求了，现在请你用自己的话说说看，我希望你怎么打’，结果大家都吓了一跳（笑）。日本球员即使心里不同意，也会跟教练说‘好’。这是日本社会的一种现象，也给我上了宝贵的一课。”

经过这样的过程，教练和球员们之间的沟通更加顺畅，日本男排在国际赛场上的竞争力也大幅提升。日本男排之所以在2021年的东京奥运会打进八强，正是因为球员们逐渐理解并能够执行布朗教练的战术安排。

布朗的成功也要归功于石川祐希、高桥蓝等优秀选手，而在巴黎奥运会取得佳绩的项目中，许多都聘请了外籍教练来训练指导。

首次在团体赛中获得金牌的日本男子花剑队，从2021年起就聘请了东京奥运会金牌得主、法国人埃尔万·勒佩舒担任教练。

勒佩舒很快发现了日本队的问题，比如有实力却缺乏自信、练习时间长但强度不够等。这些问题在日本其他运动项目中也普遍存在。他带领男子花剑队克服了这些问题，最终夺得金牌。



男子花剑团体决赛中，勒佩舒教练（左四）振臂欢呼，他左边是青木雄介教练（2024年8月5日，法国巴黎，共同社）

传统强项在日本特色中找出生存之道

有些项目因与外籍教练的默契合作而取得了佳绩，也有一些项目，如体操、柔道和摔跤等，依然在日本教练的指导下获得了优异成绩，这些项目被视为日本的传统强项。

1964年的东京奥运会，体操和摔跤各取得5枚金牌，柔道在4个级别中夺得3个冠军。巴黎奥运会，体操和柔道各获得3枚金牌，摔跤更是拿下8枚金牌。这些成绩的取得，是过去60年间这些项目虽经历跌宕起伏但仍坚持独特指导方针的结果。



冈慎之助参加男子体操个人全能决赛单杠比赛。除获得个人全能金牌外，冈慎之助还在团体和单杠项目中夺金，并获得双杠铜牌（2024年7月31日，法国巴黎，路透社）

从上世纪70年代开始，日本体操界就致力培养全能型选手，并且这一方针贯彻至今。当其他国家专注培养对力量要求极高的吊环或要求力量与平衡兼备的鞍马等单项选手时，日本一直在栽培能胜任6个项目的全能选手，比如内村航平、桥本大辉，以及本届的冈慎之介。连续4届奥运会诞生个人全能冠军，绝非偶然。对全能型选手的培养，以及对动作中每个细节的完美追求，甚至连脚尖的优雅度都不放过，正是日本这种“完美主义”在引领世界体操界。

虽然柔道的金牌数从东京奥运会的9枚减少到本届巴黎奥运会的3枚，但日本作为柔道发源地仍不失体面。日本的柔道不仅追求胜利，更重视正确且优雅地取胜。在里约奥运会和东京奥运会连续夺金的大野将平说：“将对手摔倒，让观众感受柔道的力量。从比赛到离场时的鞠躬礼节，我都坚持在奥运会上展现柔道的规范和姿态。”

然而，此次巴黎奥运会，日本也遭遇了有争议的判罚。如何消除日本“柔道”与国际比赛项目“柔道”之间的差异，成为当前重要课题。



永山龙树在男子柔道60公斤级比赛中夺得铜牌。他在四分之一决赛中因争议判罚而惜败，但随后积极调整心态，最终获得铜牌（2024年7月27日，法国巴黎，路透社）

摔跤项目也颇有看头。过去日本一直以自由式摔跤见长，但这次在古典式摔跤中也拿下两枚金牌。

对此，日本摔跤协会强化总部长赤石光生分析说：“自由式摔跤在日本可以进行有效的强化训练，古典式摔跤的进步则是因为运动员在国外与外籍选手一起集训，从而提升了技战术水平。”



日下尚在男子古典式摔跤77公斤级比赛中夺得金牌，成为日本摔跤史上最重量级的奖牌得主（2024年8月7日，法国巴黎，时事社）

竞技体育人口持续减少

然而，这些日本传统强项正面临青少年竞技体育人口减少的严峻课题。以下是2013年和2023年高中社团活动的注册人数。

体操社团男生人数

2013年/2455人

2023年/1689人

柔道社团男生人数

2013年/18719人

2023年/10825人

摔跤社团男生人数

2013年/2343人

2023年/1722人

日本正面临少子化问题，相比10年前，几乎所有运动项目的社团人数都减少了约10%。而男子柔道的社团人数更是减少了超过40%，原本人数就不多的男子体操和男子摔跤也减少了约30%，这在今后可能会成为很大的问题。令人担忧的是，未来究竟有多少人能站在国际舞台上去竞争。

为保持运动员的竞技实力，获得3枚体操金牌的冈慎之助的成长之路值得参考。15岁时，处于训练环境的考虑，他从高中退学转到函授高中就读，同时加入了知名的德洲会体操俱乐部，走上了精英运动员的训练之路。对于有潜质的运动员来说，像冈慎之助这样的例子以后可能会越来越多。

在柔道和摔跤项目中，“运动员二代”备受关注。参加柔道男子100公斤以上级比赛的齐藤立，他的父亲齐藤仁是1984年洛杉矶奥运会和1988年汉城奥运会的金牌得主。而在巴黎奥运会中获得女子自由式摔跤62公斤级金牌的元木咲良，她的父亲元木康年曾代表日本队参加了2000年悉尼奥运会。



元木咲良在女子自由式摔跤62公斤级比赛中夺得金牌，她首次参加奥运会即一举夺魁（2024年8月10日，法国巴黎，路透社）

在运动员整体人数减少的情况下，那些活跃于体坛的精英运动员，许多都是从小受家庭影响开始接触这些项目。这也是现在日本体育界的一大特点。

在当前竞技体育人口减少的背景下，日本的传统强项今后若要保持竞争力，就有必要进一步加强培养精英运动员，比如运动员二代。此外，不仅仅在国内，还需要学习借鉴世界先进的训练方法，适应国际裁判评判标准。为保持传统优势，各种资源的投入必不可少。

标题图片：在女子标枪比赛中夺冠的北口榛花，与塞克拉克教练分享喜悦时刻（2024年8月10日，法国圣但尼，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。