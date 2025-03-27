发车旋律：日本独特的铁路文化，悦耳动听的城市名片

不知从何时起，日本的车站内通知列车出发时，提示音不再是刺耳的铃声，而是悦耳的旋律在月台响起。这种发车提示音被称为“发车旋律”，其特点是使用具有当地特色的音乐，很多地区还借此助力地方经济的振兴。

日本歌手坂本九（1941-1985年）演唱的歌曲《Sukiyaki》夺得1963年全美单曲榜冠军，在日本也于前一年以《昂首向前走》的歌名火遍大街小巷。

在坂本的出生地川崎市，JR川崎站和京滨急行线川崎站提示发车的音乐旋律，都来自这首歌曲。这是在当地的商工会议所等机构的推动下实现的，目的是借坂本九与川崎市之缘，提升城市宣传的效应。用作列车发车提示音时重新做了编曲，将前奏和副歌部分编辑成约10秒钟的简短旋律。

川崎位于横滨和东京之间，是一座人口超过150万的大城市，电车班次多，所以旋律偏短。而地方线路，因班次较少，有的车站还会慢悠悠地播放一段长达20到30秒的旋律，来通知旅客列车即将到站。

国铁民营化和《铁臂阿童木》

车站旋律大概是日本独特的铁路文化。我作为一个“乘铁”（指喜欢乘坐列车的人——译注），国内就不提了，即使去国外旅游和出差，也会优先选择铁路。我不仅乘坐美国国铁和俄罗斯的西伯利亚大铁路，在包括中东欧在内的欧洲全境、包括加拿大在内的北美以及中国、韩国等亚洲国家，我也都利用火车出行。但别说音乐了，很多地方连发车铃也不响一声。列车到点就直接出站，晚点的情况也多，能否及时乘车以责任自负为原则。

而日本铁路的特点是时间精准到秒。回顾历史，1872年，新桥和横滨区间段铺设了日本第一条铁路。当时是面向乘务员，用太鼓或铃铛作为发车信号。

1912年，上野站开始改为面向乘客，用铃声提醒即将发车。而改用发车音乐旋律的契机，则是1987年的国铁民营化改革。1989年，JR山手线新宿站和涩谷站开始用音乐旋律取代发车铃声。当时正值泡沫经济的巅峰期，人头攒动的始发站，不再用刺耳的发车铃声刺激乘客争先恐后挤上列车，而是改用悦耳的旋律，犹如提醒乘客“别着急，从容些”。

据说，率先将当地特色乐曲用作发车旋律的，是2003年JR山手线的高田马场站，选用了以手冢治虫的漫画《铁臂阿童木》改编的同名动画片主题曲。在原作中，阿童木2003年4月诞生于位于高田马场的科学省，而且动画制作公司“手冢Production”也在高田马场。基于这些渊源，应当地商店会的要求，《铁臂阿童木》的主题曲成为这座车站的发车旋律。如今，高田马场站依然流淌着这首充满旧日情怀的动漫金曲。

最早的发车旋律

其实在此之前，还有更早采用发车旋律的地区。

在可考的范围内，目前最早的发车旋律，是大分县竹田市丰后竹田站1951年开始播放的《荒城之月》。

这首歌曲是泷廉太郎（1879-1903年）的代表作。这位作曲家英年早逝，他的少年时代是在竹田市度过的。据说，他是联想到市内保存至今的冈城遗址而创作的这首歌曲。最初是当地人拿着唱片到车站，在列车发车时，用扬声器播放这首乐曲，后来成为这个车站的发车旋律。

当时唱片质量很差，据说从开始播放起，12年间更换了80多张唱片（《大分合同新闻》1963年4月26日刊）。从1988年起，音源改用竹田市少年少女合唱团录制的版本。那么，发车旋律诞生的时机究竟为何出现在战后的混乱不安的时期呢？



丰后竹田站月台（笔者拍摄）

这跟竹田市曾经是“隐秘的天主教城市”有关。这里以前一直通过天主教了解国外文化，至今依然保存着二战前旧竹田町议会通过的有关通过旅游振兴城市经济的决议记录。

与同在大分县的别府和汤布院等全国知名温泉胜地相比，竹田是个乡土气息浓郁的温泉小镇。当地人以廉太郎为骄傲，传播其事迹的愿望非常强烈。面向高中生举办的“纪念泷廉太郎全日本高中声乐大赛”，截至2024年已经举办了78届。这个活动的源头就是始于二战后的纪念音乐节。如此这般，发车旋律的魅力，蕴藏在当地人倾尽全力“激发地方活力”的故事当中。

发车旋律能否打动外国游客？

新冠疫情结束，加之以日元贬值，外国游客激增。我们期待着外国人能欣赏发车音乐旋律的魅力。然而，现状却不尽人意。

比如播放坂本九《Sukiyaki》的川崎站，放眼望去，不见几个外国人注意到这段音乐。JR川崎站的站前环岛立有纪念碑介绍坂本九的成就，其中包括这首拿下全美榜单冠军的金曲，但只有日文一种文字。哪怕同时附加英文解说，外国游客也会对此产生兴趣吧。



坂本九纪念碑（笔者拍摄）

《Sukiyaki》多次被国内外音乐人翻唱，其中包括《Stand By Me》的原作者、美国歌手Ben E. King（1938-2015年），是他最早把这首歌唱红的。Ben为援助2011年东日本大地震受灾者发布了慈善专辑，其中还用日语演唱了这首歌。来日本公演时，他还与坂本的妻子、女演员柏木由纪子会面。如果川崎市能建一座纪念馆，将这些往事介绍一二，或许也能吸引外国游客的兴趣。

备受外国游客青睐的热门景点之一是富士山。以大月站（山梨县大月市）为起点的富士急行全长26.6公里，是一条私营铁路，常常挤满想去富士山的外国游客。游客的目标之一是沿途拍摄近距离看到的富士山的照片。特别受欢迎的一站是下吉田站（山梨县富士吉田市），许多外国游客会在此下车，用镜头记录下富士山的雄姿。



从下吉田站的月台看到的富士山（笔者拍摄）

这个车站播放的是摇滚乐队“富士纤维”（Fujifabric）的热门歌曲。这是由富士吉田市出身的一群音乐人组成的乐队。《年轻人的所有》和《茜色夕日》这两首歌曲由29岁英年早逝的队长志村正彦（1980-2009年）作词作曲并担任主唱，从2021年12月起，这两首歌的原曲作为列车进站的提示音开始在站内播放。

志村留下了许多以故乡为主题的歌曲，这两首只是冰山一角。播放车站音乐是富士急行公司的一位员工提出的，他曾是志村的同学。他的初衷是“希望更多人了解志村正彦，了解富士吉田市”，为此他花了整整两年时间，终于实现了这个愿望。月台上设有展板，上面介绍了志村和“富士纤维”乐队的成就，并摘抄了部分歌词。为了向到站的外国游客进行宣传，还附加了英文、中文和泰文的译文。



下吉田站月台（笔者拍摄）

然而，2024年1月我来到这座车站时，月台上虽然挤满了欧美和亚洲的众多游客，但大家都忙着拍摄富士山，对音乐旋律和展板似乎没有兴趣。如果说哪方面有所欠缺的话，那就是或许可以再开动一下脑筋，比如在站内设置一角，用日英两种语言宣传富士吉田市和富士山的魅力以及志村正彦在音乐方面的成就等。

发车旋律的魅力能否传遍世界？我期待着JR轻井泽站（长野县轻井泽町）选用约翰·列侬演唱的名曲《Imagine》。轻井泽是日本传统的避暑圣地，这里有约翰·列侬的夫人小野洋子娘家的别墅，上世纪70年代，约翰、洋子和儿子西恩一家多次长居于此。如今轻井泽有多处景点可供粉丝前去缅怀列侬。如果在这座小城的门户JR轻井泽站播放《Imagine》这首歌曲，我想一定会获得全世界的关注吧。

标题图片：PIXTA

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