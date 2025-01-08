世界遗产“知床”，在确保安全与保护自然之间摇摆不定

“安全还是环保？”位于北海道东部的世界自然遗产知床，因一起观光船沉没事故而引发当地关于新建移动电话基站的争议。部分当地居民及环保组织认为，在知床半岛尖端部分安装的太阳能发电板（以下统称为“太阳能板”）的计划有可能会对生态系统造成影响，因而提出了反对意见。为此，环境省为进行周边环境调查而暂停了该项目。不过，出于安全考虑而要求确保移动信号覆盖的呼声依然强烈。那么，双方能在何处找到妥协点呢？

流冰的南端，栖息着珍稀生物

知床位于北海道东部，是以伸向鄂霍次克海的知床半岛为中心的区域。周围分布着知床山脉、丰饶的海洋及湖沼群等。这里是北半球流冰的最南端，也是棕熊栖息密度全球最高的地区。这里还是世界珍稀动物如毛腿渔鸮、虎头海雕、白尾海雕等的重要繁殖地和越冬地。2005年，知床半岛及其周边约71100公顷的陆地和海域被联合国教科文组织列为世界自然遗产。



知床山脉与流冰（图片：PIXTA）



北海道知床的棕熊（图片：PIXTA）

观光船沉没时“手机没有信号”

知床半岛及其周边海域多为人迹罕至的区域，移动手机信号覆盖有限。2022年4月，浏览知床海岬的观光船“KAZU I（KAZU 1号）”沉没事故中，据称船上使用的通信手段是覆盖范围有限的手机，而这种通信方式未能发挥作用。



被作业船“海进”（打捞公司“日本Salvage”）打捞，浮出海面的游船“KAZU I”（左下）（2022年5月，北海道斜里町）（图片：时事社）

当地有人指出，如果当时手机信号覆盖到位，或许就能更早地引导船只到避难港或迅速开展救援。对于渔民来说，手机也同样是至关重要的通讯工具。事故发生后，知床半岛北部的斜里町与南部的罗臼町一直向有关部门强烈要求在兼顾自然环境的前提下建设基站。

半岛尖端的手机基站和太阳能板

基于这些要求政府所制定的计划是，基站将设在四个地区，分别是游客聚集地的“知床五湖”、拥有港口与住宿设施的“Utoro地区”、半岛最尖端的“知床岬灯塔”以及距离半岛最尖端不远的“Nikariusu地区”。

然而，随着今年春天具体的计划公布后，反对声与日俱增。最受争议的是知床岬灯塔的基站，该区域人迹罕至，车辆也难以进入。为确保供电，计划在约7000平方米（相当于一个足球场）的场地上安装264块高达3米的太阳能板，该人工设施用水平投影面积来换算，将占地745平方米。同时，还计划铺设约2公里长的地埋电缆。

环境省说明：“在权衡安全性、便利性及对自然环境的影响后，我们认为该建设是合理的。从海上无法看到太阳能板，因此也不会影响景观。”



关于知床半岛周边通讯环境改善的会议（2024年4月，北海道斜里町，共同社）

4.7万人签名“不需要人工设施”

曾推动知床登录世界遗产的前斜里町町长，同时也是斜里町居民志愿者组织“热爱知床自然住民之会”会长午来昌先生，呼吁重新审视在知床岬安装基站的计划。

他表示：“20年前知床被列入世界遗产时，我曾希望知床半岛不要再有任何人工设施。知床的价值在于我们大家齐心协力保护了自然。虽然生活上有不便之处，但我们应该牢记，那时我们发誓要在这种不便中继续生活，并将这种生活方式传递给后代。”

“住民之会”收集了来自全国47600份的签名信，并于7月后提交给当地政府和相关机构。该签名信的内容，要求停止在知床岬建设基站，并通过增强其他基站的能力来改善通讯环境。包括日本自然保护协会等环保团体也对该基站的建设计划表示了担忧。

针对这些声音，斜里町町长山内浩彰在5月底表明意见，先暂停知床岬的工程，着手推进不影响环境的其他基站的建设，视信号改善程度再决定是否继续进行知床岬的基站建设。他表示：“虽然手机信号确实有必要，但也有自然保护方面的顾虑，所以最好先停下来好好思考一下更好的解决方案。”

被指调查不足，复工摇摇无期

此外，也有意见指出，针对国家级天然纪念物白尾海雕繁殖地的环境影响调查时间过短。科学委员会在6月初的会议上向环境省提出，暂停施工，重新调查白尾海雕的繁殖状况及植被所受的影响，同时还应该与当地居民进行充分协商的请求。会议上还指出了另一个问题，即政府对该计划的说明并不充分。



飞抵知床半岛北海道罗臼町的国家天然纪念物“白尾海雕”。移动电话基站的影响调查被指不够充分（图片：PIXTA）

环境省针对斜里町和科学委员会的要求时表示，将再次展开对白尾海雕等生态系统的影响调查。并计划与居民重新进行协商，暂停现阶段基站的建设，何时复工尚不明确。

要求早日实现基站建设的意见书

与此同时，要求早日完成基站建设的呼声也越来越高。

6月，当地渔业协会等12个团体联名向政府递交了一份意见书，主张应继续推进基站建设。意见书指出，国家和地方政府、通讯企业与当地团体之间举行了“反复的仔细磋商”，并且“没有要求重新审查该计划”。

意见书的支持者之一，地方发展团体秘书长樱井Akemi指出：“知床是许多人到访的地方，但手机无法接收信号，安全和便利性因此成了问题。游船事故更加凸显了这一问题。”此外，还补充道：“渔民和游客等各方都期待基站的建设。如果有其他对环境影响更小的方案，那就再好不过了，但现阶段而言，利用太阳能发电是最好的选择。若有技术创新，将来还可以缩小太阳能板的规模嘛。”



在知床半岛周边海域作业的渔船。海带和海胆的捕捞都是使用少数人的小型船只，因此呼吁改善通讯环境的声音十分强烈（图片：PIXTA）

此外，占据知床半岛南半部的罗臼町在6月呼吁尽早建设基站，并表示虽然考虑环境很重要，但也依然要“人命为先”。

知床半岛自大正时期（1912年-1926年）以来就有部分地区被开发为农田，或建有防砂坝的历史。此后，1977年当地通过全国筹集捐款的国家信托运动“知床100平方米运动”举措来致力于恢复自然生态。知床的自然环境是当地居民共同复原、保护和培育的，这也是基站建设支持派与反对派立场复杂的原因之一。

按照规定，任何可能影响世界自然遗产突出普遍价值（OUV）的新工程，都需向联合国教科文组织（UNESCO）的世界遗产委员会报告。然而，环境省认为此次工程规模不大，无需报告。直至8月底，联合国教科文组织询问相关情况后，环境省才提交了报告。

创造双方对话的机会

关于如何保护和利用知床，专家和当地相关人员召开了会议，作为“知床世界自然遗产区域适当利用与生态旅游委员会”主席、北陆尖端科学技术大学院大学教授敷田麻实（旅游学）强调：“从安全的角度来看，建设基站无疑比没有要好。然而，作为世界自然遗产地区，保护自然和景观也同样重要，不能偏颇任何一方。”对于未来的应对措施，他指出：“之所以出现混乱，其很大程度的原因在于在讨论的过程中，未能向一直参与自然保护运动的人和科学委员会做好充分的说明。因此，有必要让建设推进派、自然保护派以及第三方坐下来进行讨论，需要充分考虑包括卫星电话等手机以外的保安措施，然后寻求更高水平的共识。”

全国各地的太阳能板问题

知床的案例是发生在日本边缘地区的特殊事件吗？知床问题的本质不仅仅在于基站本身，还包括为基站供电的太阳能板及电缆埋设，关键在于如何与自然环境实现共存。



山间安装的太阳能板。各地都出现了关于与景观协调等问题的纠纷（图片：PIXTA）

总务省对太阳能板安装较多的24个地方政府进行了调查，发现有四成地方出现了纠纷。据称，问题主要集中在景观协调和安装后周边环境的维护问题上。随着国家推动再生能源政策，太阳能板的安装正在扩大，但由此带来的地方摩擦不仅限于知床，在日本各地都普遍存在。因此，经济产业省的官员也认为今后扩大太阳能板安装的主要课题之一就是如何与地方进行意见协调。

虽然知床的案例尚未找到解决方案，但如果双方能够妥协让步找到共同点，将有望成为解决环境与再生能源问题的示范。

标题图片：被列为世界自然遗产的知床半岛及周边海域。计划在半岛的最先端安装移动电话天线及太阳能板等设施（PIXTA）

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