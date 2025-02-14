片贝祭——世界上让人最感幸福的烟花大会

自江户时代起，400多年来烟花时常点亮日本的夜空。2024年9月，新潟县一个名叫片贝的小镇如期举行了“奉纳烟花”大会。这场大会以曾经发射了当时世界上最大的正四尺玉烟花而闻名。承载着当地民众的种种情感而升空绽放的烟花及当地独特的庙会节庆习俗展现了日本日渐消失的原始风景。

说到新潟县的烟花，最有名的当属购票观看人数超过30万人的“长冈祭大花火大会”。以超大型速射连发烟花和直径达90厘米的正三尺玉烟花为代表，两万枚各色烟花绚丽绽放，每年都一票难求。

与长冈市相邻的小千谷市片贝町是一个只有大约1400户、3800人生活的小镇，但这里的烟花大会和长冈的相比有过之而无不及。每年9月举办的“片贝祭”是有“海之柏崎，河之长冈，山之片贝”之称的“越后三大烟花大会”之一。

今年9月13、14日，多达17万人涌入了这个小镇。尽管在发射数量上以15000枚稍逊于长冈，但爆裂声声响彻山间堪称“山之片贝”的一大魅力。而且，曾经入选吉尼斯世界纪录的最大烟花正四尺玉（直径120厘米，重420公斤）的震撼力想必也俘获了所有人的心。

有别于以吸引游客为目的的活动，“奉纳烟花”大会最大的特点是所燃放的烟花均由个人（居民）敬献给当地浅原神社的。

正四尺玉烟花（图片：小千谷市，摄于2024年9月14日）

从“庆长女诞生”到“贺九十九大寿”

烟花是当地居民为自己燃放的，因而由头也多种多样：庆祝孩子出生、祝福结婚、祈祷全家平安、祈求生意兴隆、追思祭奠，等等。这让人有新年后第一次拜谒神社许愿的感觉。

奉纳者的心意一应展现在“烟花燃放榜”上。这是模仿相扑力士等级表所做的奉纳烟花燃放安排，上面写着几点几分什么人以什么样的心意燃放什么烟花。



立在镇上的“烟花燃放榜”涵盖了那两天的烟花燃放安排



向观众出售被制作成报纸样式的“烟花燃放榜”

庆长女笑那顺产

谢谢你又快又顺利地出生了

土生土长的长原魁（26岁）为了庆祝大女儿出生燃放了两枚尺玉烟花。他一直想等自己有了孩子之后敬献烟花，就像自己的父母在自己出生时做的那样。他说：“尽管燃放烟花的费用不低，但我心满意足。”

贺市川惠美子白寿（99岁）

祝奶奶生日快乐

我们一起

让我们都喜欢的烟花绽放

市川英雄（79岁）为祝贺他母亲白寿（因“百”字去“一”为“白”字，故称——译注），和自己的兄弟四人、孙辈十人一起凑钱燃放了一枚速射连发烟花。老太太如今住进了养老院，但以前腿脚好的时候总是坐在观众席的最前排欣赏烟花。

“我起初打算兄弟几个人凑点儿钱放一枚小烟花，后来觉得这可能是最后一次给老太太放烟花了，所以就带上孙辈一起，豪气了一把。”



市川英雄手上拿着全家福照片，照片上一大家子围绕在老太太的身边

燃放一枚尺玉烟花的费用在7.2万日元左右。若想享受特别待遇指定燃放时间，就需要两枚，即14.3万日元以上。一枚速射连发烟花的费用超过20万日元。今年片贝祭期间，包括个人、企业、团体等（含外地）在内，共300个奉纳者敬献了烟花。

主要奉纳者是各届初中同学会

“烟花燃放榜”上寄托着感激和祈愿的各种信息让人感觉这应该是世界上最能让人感到幸福的烟花大会。

燃放烟花前，奉纳者的寄语被宣读出来，那一刻人们的内心是舒缓的。不过，这短暂的宁静随后就被轰鸣的重低音打破，绚烂的烟花在夜空绽放、消逝。只有在片贝祭，人们才能体验到这般动与静的交替，感受由此产生的独特余韵。



拜谒浅原神社



设在燃放区附近空地上的观众席

在片贝，同一个年级的学生非常团结。大家在初中毕业的同时组建自己这一届的同学会，在高中毕业后开始积存“烟花储蓄金”。到了20岁成年后，他们在那一年的片贝祭上敬献自己人生中的第一枚烟花。之后，在人生中其他重要节点，比如厄运之年（女子33岁、男子42岁）、50岁、60岁花甲之年等，大家都一起凑钱燃放烟花。

今年满20岁的那届学生组建了名为“樱华会”的初中同学会。算上自己的储蓄金、家人和地方的赞助费，总共筹集了500多万日元，轰轰烈烈地燃放了一枚又一枚速射连发烟花。



今年成年的学生敬献的超特大速射连发烟花（图片：小千谷市）

为了庆贺成年，片贝祭上以“片贝町民集体”的名义燃放世界第一大四尺玉烟花。这已经成为惯例。在离地800米的高空，直径800米的巨型烟花璀璨绽放，十分壮观。

当年步入花甲的一届往往都有大动作。今年轮到的那一届同学会名为“涟漪会”，他们敬献的速射连发烟花金额超过1000万日元。燃放时间持续了5分钟以上，创下了片贝祭历史上最大规模的燃放纪录。

对于片贝人来说，片贝祭是要亲身参与的，而不是在一旁观赏。所有人都翘首以盼，想以某种方式参与其中，甚至有人原本在外地工作，为了筹办片贝祭而辞职返乡。为时两日的庙会结束之后，大家又立刻着手为下一年做准备。

“不娶片贝女”

这种为一瞬的绚烂一掷千金以表心意的文化与江户时代的精神一脉相承。而正是在片贝，这种精神至今生生不息。据说，周边地区的人都知道片贝人好放烟花、热衷庙会，对其敬而远之，自古就有“不娶片贝女，不嫁片贝男”的说法。

人们把燃放烟花和祭奠死者、祛病消灾联系起来的做法始于1733年在隅田川举办的水神祭。当时的将军德川吉宗燃放烟花以抚慰江户城中因饥荒和瘟疫而死的民众亡灵。这便是奉纳烟花大会的起源。

片贝村长记录全年仪式活动的文献《Yasekamado》中有1802年燃放多种烟花零失败的记述。可以推测，最晚在当时，烟花文化就已经在片贝落地生根了。1867年的烟花燃放榜就像现在的一样，记录着烟花的种类、尺寸及奉纳者的姓名。

人们在片贝开始制造烟花是因为这里曾是江户幕府的直辖地。当时这里生活着冶金、印染、木工等的工匠。其中不乏制造枪炮和火药的工匠。他们开始制作烟花，在比拼技艺的过程中不断提升烟花制造技术。

而今，片贝烟火工业继承了这样的传统和技术，一力承担起制造烟花的重任，以供在片贝祭上燃放。



片贝烟花工业的烟花制作现场。图中所示工序是制作要放入烟花弹内的球状火药



给填满火药的烟花弹包上牛皮纸加固



用来发射三尺玉、四尺玉烟花的大筒

“再热烈一点儿！”

在片贝祭期间，“送玉”“拉筒”等传统仪式也是重要的环节。

所谓送玉，指的是向浅原神社敬献烟花的仪式。这一仪式始于明治初期，当时年轻人到各家各户收集烟花放入箱中，再敬献给浅原神社。现在人们不运送烟花弹了，而是由町内六个地区的年轻人拉着手工制作的屋台（花车）前往神社。参加送玉仪式的除了年轻人，还有其他各个年龄段的同学会成员等，热闹至极。拉屋台的人们在笛子和太鼓的伴奏下唱着传统的歌谣，这也是仪式的一大看点。

所谓拉筒，指的是人们为祈求成功、安全地燃放烟花，拉着三尺玉的发射筒巡游的仪式。



吹笛子、敲太鼓伴奏的人们



拉筒（图片：小千谷市）



从浅原神社观赏烟花

今年满20岁的那一届学生参加“成年送玉”仪式，巡游六个地区。这是年轻人为了让当地人认可自己已经成年的一个固定仪式。地区交界处都有“支部长”把守，没有他的同意就无法进入下一个地区。而这些支部长往年也都参加过这一仪式。

支部长放行的标准是有否让庙会热闹起来。如果支部长喝了该届同学会招待员倒的酒，就意味着放行，但支部长可不会轻易喝。

“拜托了！”“请让我们过去！”

“好好干！”“再热烈一点儿！”

这样的来回持续近一个小时，总算获得了通行许可，但在下一个地区又要和其他支部长对峙一轮。如此，等刚成年的这批年轻人抵达浅原神社时已经晚上8点左右了。



20岁年轻人的“成年送玉”仪式（图片：小千谷市）

年轻人经过“成年送玉”的洗礼，加入主要负责片贝祭运营工作的“若联合”组织。今年敬献了“庆长女诞生”烟花的长原魁此前就担任该组织的负责人，直到去年才卸任。

“身为负责人，我根本没有时间观赏烟花。尤其去年，忙得不可开交。当时我妻子临盆在即，我非常焦虑。庙会结束后两天，我女儿就出生了。今年我终于尽情地观赏了烟花。”

保留着日本原始风景的小镇

片贝祭期间，中小学生也参加地区的送玉仪式。因此盂兰盆节过后，孩子们没日没夜地在社区和学校等场所练习伴奏。正是从小积累的这种经验，让庙会融入了人们的日常生活。



孩子们也参加送玉仪式

举办庙会的那两天，200个小摊沿街排开，平时宁静的小镇一下子变得热闹起来。长年担任片贝祭执行委员会委员长的吉原正幸（74岁）笑眯眯地说：“一临近庙会就觉得心都飞走了。这是我一年中最期待的事情。”



片贝祭期间的夜晚，路边摆满小摊，十分热闹

随着城市化、少子化、老龄化的发展，日本各地的地区共同体意识已经变得淡薄。片贝祭的传统之所以绵延至今，是因为庙会及其相关仪式已经深深地根植于当地人的生活中。在各地特有的传统固定仪式都逐渐消失的大背景下，片贝连“成年送玉”这样原始的仪式都得到了传承。

当然，片贝的年轻人也在减少。得益于第二次世界大战结束后的婴儿潮，片贝初中曾经每年有200名毕业生，而近年已经减少到了26名。人少了，每个人积存“烟花储蓄金”的负担就增大了，还影响到送玉等仪式的举行。各届同学会也都有人退出。在生活模式、人际关系等各个方面都越来越侧重个体的当下，即使有人厌恶“村社会”式的氛围也不足为奇。

片贝这个共同体将如何存续下去，我们尚不得而知。但可以肯定的是，如果说存在日本人的原始风景，那么片贝无疑是为数不多保留这一风景的地方之一。

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摄影：筱原匡（小千谷市提供图片除外）

标题图片：正四尺玉烟花（小千谷市，摄于2024年9月13日）

（原文日文，公开于2024年11月8日）

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