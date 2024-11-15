（追悼）西田敏行：一位“有信念”的稀世表演者

日本著名演员西田敏行于10月17日去世。西田敏行不仅活跃于电影、电视和话剧舞台，还广泛涉足歌唱、主持、配音等领域。想必观众心中都各有印象深刻的西田敏行作品。他不仅是一位深受观众喜爱的优秀演员，而且还通过社会活动积极表达自己的观点，是一位“有信念的人”“敢于发声的人”。

一位留下无数经典作品的演员

还有哪位演员能得到如此多的来自各界的悼念呢？

10月17日西田敏行去世后，日本的演员、编剧、导演以及众多在综艺节目、音乐节目中与他合作过的演艺人员纷纷表达了哀悼之情，并分享与他合作的回忆。日本各大电视台也接连播出了他出演的作品。

此外，西田敏行影视作品取景地的居民和曾参与海外艰苦拍摄工作的相关人员也都表达了哀思。中国外交部发言人也于西田敏行去世次日，即10月18日在记者会上表示哀悼说：“西田敏行先生是中日两国人民共同喜爱的表演艺术家，为增进两国人民友好感情作出了贡献。”此外，在西田敏行深爱的故乡福岛，人们也为他的离世感到悲痛。

西田敏行1947年生于福岛县郡山市。初中毕业后他便去了东京，后于1970年加入青年座剧团，次年在舞台剧《写乐考》中担任主演。他在该剧中的表现给日本广播协会（NHK）的一名制片人留下了深刻印象，因此参演了1973年播出的晨间剧《北方家族》，逐渐进入影视圈。1980年，他因主演日本电视台电视剧《池中玄太80公斤》而收获人气。此后，西田参演了大量现代剧和古装剧，塑造了丰富多样的角色。

西田敏行在大银幕上同样成就斐然。他凭借《植村直己物语》（1986年）、《敦煌》（1988年）、《学校》（1993年）和《Get Up!》（2003年）等作品多次斩获电影奖项。此外，他主演的《钓鱼迷日记》（1988-2009年）是一部在日本大受欢迎的系列电影。

仅以演员这一身份，西田敏行就留下了大量作品。近年来，他在朝日电视台电视剧《Doctor-X外科医生大门未知子》（2013年起播出）和电影《极恶非道2》（2012年）中成功塑造了精彩的反派角色。他还与NHK的历史连续剧有着深度合作，共出演过14部作品，其中，在《宛如飞翔》（1990年）、《八代将军吉宗》（1995年）等4部作品中担纲主演。在《女太阁记》（1981年）中，西田敏行饰演了性情爽朗的丰臣秀吉，在《葵 德川三代》（2000年）中，他则将极度苦恼，以至于充满喜剧效果的德川秀忠表现得活灵活现，令人拍案叫绝。西田敏行首次出演历史连续剧是1972年在《新平家物语》中饰演北条义（北条义时为建立镰仓幕府立下殊勋，最终登上镰仓幕府权力的最高峰——译注），最后一次则是在2022年的《镰仓殿的13人》中饰演后白河法皇（平安时代末期天皇，曾为巩固权力挑动武士阶层内斗，他死后，日本进入镰仓幕府时代——译注），不禁让人感慨某种神奇的因缘。

一位影视歌跨界“多面手”

西田敏行的代表作展现出的往往都是爽朗、亲切、搞笑的形象，但令我印象最为深刻的作品却是NHK《新 少爷》（1975年）中的山岚、历史连续剧《花神》（1977年）中的山县狂介（既后来的山县有朋）以及《武田信玄》（1988年）中的山本勘助。不同于其他喜剧式人物，这些角色不苟言笑、略显阴沉，眼神中暗藏着一种疯狂，让观众感到丝丝寒意。此外，他还在1999年关西电视台的电视剧《泰然自若的道顿》中，饰演开凿了大阪道顿堀川的安井道顿，剧中，他对丰臣秀吉鲁莽地燃起斗志。

在10月19日TBS电视台播出的《信息7days新闻主播》节目中，编剧三谷幸喜提及与《池中玄太80公斤》同期播放的TBS电视剧《港町纯情电影院》。他表示，当时周围的人都喜欢《池中玄太80公斤》，唯独自己对《港町纯情电影院》评价更高。三谷介绍了一个与近年形象截然不同的西田敏行，虽然那是一部喜剧，但让人感到狂乱而阴暗，与池中玄太的角色截然相反。

上世纪80-90年代，西田敏行还经常到国外拍摄电影、纪录片，曾去过北极、非洲、南美、中国、土耳其、赤道上的国家。艰苦的拍摄工作，有时甚至会让他意识到死亡。

而且，1981年，他还作为歌手凭借《假如我会弹钢琴》登上NHK红白歌会的舞台；自1994年起，主演音乐剧《屋顶上的小提琴手》，以浑厚饱满的歌声吸引了众多观众。另外，西田敏行还参与了许多配音工作。在朝日电视台播放的《人生乐园》节目中，他的旁白令人心情舒适愉悦。自2001年起，他还在朝日广播电视台《侦探！Night Scoop》节目中担任了近20年主持。

西田敏行究竟有多少副面孔？他在每个领域都成就斐然，毫无疑问，这一切都是他辛勤耕耘的结果。我想起他曾在采访中说过的那番话：“重要的是努力学习，培养观察人的眼光，尽可能多地了解自己，也了解他人。”

对社会问题积极发声，作品在国外亦收获人气

西田还是一个明确表达自己观点的人。他旗帜鲜明地反对战争，维护日本宪法第九条（其主要内容是放弃发动战争的权利——译注）。在2005年TBS电视剧《广岛 昭和20年8月6日》中，他饰演了一名讲述少年时代遭遇原子弹爆炸经历的老人，他是全家唯一的幸存者。这个角色的台词“必须不断地对战争说‘不’”，意味深长，掷地有声，想必蕴含着西田敏行本人的坚定信念。

2011年东日本大地震发生后，西田敏行持续支援因福岛核事故而苦于负面影响的农户，并公开表态反对核电。他还是日中文化交流协会会员，为两国文化交流做出了贡献。此外，他在担任“日本演员联合会”理事长期间，致力于推动演员的权利保护和待遇提高。

西田敏行的作品在国外亦广为人知。1978年日本电视台的《西游记》在英国大受欢迎，而电影《敦煌》等在中国也备受观众喜爱。他出演的北野武导演作品在欧洲拥有大批粉丝。尽管西田敏行未曾参演过好莱坞等外国电影，但他精湛的演技，致力于社会活动的姿态同样具有世界性，世界一定会重新发现“西田敏行”的魅力。

与西田敏行的一则趣事

西田敏行常说他“喜欢人”。即便是坏人，他也既感到他们愚蠢，又觉得他们可怜。作为一位温厚豁达的著名演员，西田敏行在演艺圈中受到后辈们的敬佩，成为他们的榜样。悼念他的演员数不胜数，足见他多么受人爱戴。

我也感受过他那亲和的人格魅力，虽然仅仅是不到一分钟的经历，但在30多年后的今天依然让我记忆犹新。那是1988年12月，《钓鱼迷日记》第一部首映的日子。该片与《寅次郎的故事40：寅次郎沙拉纪念日》同期上映。我在东京的一家影院看完《寅次郎的故事》，手拿电影宣传册等待电梯。电梯开门时，西田敏行和饰演Michi子的石田Eri正好在电梯里，旁边还站着其他相关人员。我愣住了，犹豫着要不要进去。正当此时，西田敏行笑着对我说“请进，请进”，并为我让出了位置。

我想，当时西田敏行大概是刚结束首映式，准备离开影院。而我只看了《寅次郎》，却没看《钓鱼迷日记》就准备回家了，想到自己的“亏心事”暴露无遗，不禁浑身冒冷汗。然而，西田敏行一直满面笑容。因为尴尬，我觉得电梯到达一层的时间格外地漫长。后来，《钓鱼迷日记》大获成功，一共拍了22部作品。每次看该系列电影时，我都会回想起当时的情景，深感过意不去。

西田敏行的表演充满着即兴，风趣幽默，总能令人捧腹大笑，因此也不由得让我们往往会忽略其内在的伟大，尽管他演绎展现了很多东西给我们——悲伤、达观，时而还有无声的愤怒。当我们重新品味他留下的作品时，或会从中一一发现。

我们失去了一位稀世的表演艺术家，这种悲痛难以名状。

标题图片：2017年9月23日，西田敏行出席电影《浪矢解忧杂货店》首映式（时事通信Photo）

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