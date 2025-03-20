红薯：市场飞速扩大，在海外也大受欢迎

红薯市场正迅速扩大。随着品种改良的推进，口感或松软或黏糯的甜红薯越来越多。烤红薯原本适合秋天吃，但如今不少人在夏天把它冰镇后当作甜点，红薯因此一年到头都受到人们的喜爱；而且，红薯的人气还远播海外，正逐渐成为日本的招牌商品。

“提拔”为活动中的主角

每到秋季，日本各地都会举办以红薯为主角的活动。大阪、神奈川、静冈等多地都举办了“红薯博览会”。而在静冈市，2024年继3月份之后，11月8日至10日又再次举办。静冈红薯博览会执行委员会的委员们干劲十足，称该博览会“从甜味十足的烤红薯到进化版甜点，汇集了能充分发挥红薯魅力的商品。”

神奈川县川崎市于2024年11月1日至4日举办的“超级红薯节”上，来自日本各地的15家店销售各自引以为傲的红薯甜点，主办方执行委员会举办工作坊，介绍了如何采挖自己培育的红薯并进行分类等，让活动参加者们在享受红薯美味的同时感受其魅力，并称“红薯已经不再是流行食品，它正成为日式甜点的基本素材。”



夏天举办的“红薯博览会”会场。来客络绎不绝，热闹非凡（图片：红薯博览会执行委员会）

江户时代从中国传入，成为国民小吃

这持续受欢迎的红薯是什么时候进入日本的呢？据日本农林水产省网站介绍，红薯原产于以墨西哥为中心的中南美热带地区，公元前1000年至前800年人们在中部安第斯地区栽培红薯。15世纪末，哥伦布将其从美国带回欧洲，但由于气候不适合，栽培未获进展。红薯因此被带往欧洲各国在非洲、印度、东南亚等的殖民地，随之传播到全世界。江户时代1600年前后，红薯从中国传入日本。由于它是从琉球（现在的冲绳县）传到萨摩（现在的鹿儿岛县）的，因此被称为“萨摩芋”，除此之外，因其来自中国也被称为“唐芋”“甘薯”。

栽培范围的扩大掀起了消费热潮。据发布红薯相关信息的“红薯推广协会”代表理事桥本亚友树介绍，江户时代中期兰学家青木昆阳编撰的《番薯考》打动了第8代将军德川吉宗，后者下令振兴红薯生产以防备饥荒。1793年，有人在现在的东京本乡四丁目售卖烤红薯，引爆人气，掀起了第一次红薯热。明治维新以后，由于人口增加并集中在东京，既便宜又好吃的红薯再次受到关注，掀起了第二次热潮。然而，进入大正时代，在西式点心等的压制下红薯热降温。进入20世纪50年代，商贩用自行车拉着后挂车流动售卖石烤红薯，由此掀起了第三次热潮。据桥本说，或许是“能在自家附近买到烤红薯的便利性受到了人们的欢迎”。随着超市和便利店的兴起，石烤红薯的势头减弱了，直到2010年前后电烤红薯机面世，红薯市场迎来了第四次热潮。在口感细腻软糯、糖度极高的“安纳芋”红薯的助推下，红薯的人气一直延续至今日。

品种丰富，在海外也大受欢迎

为满足消费者的需求，品种的开发和改良也得到了不断推进。据日本农林水产省发布的信息，现在日本国内生产最多的品种是口感黏糯的“红瑶”，已在日本全国普及。而口感粉面的“红东”以关东地区为中心，松糯适中的“高系14号”以关西和南九州为中心。从“高系14号”派生出来的“五郎岛金时”（石川）、“鸣门金时”（德岛）、“宫崎红”（宫崎）、“红萨摩”（鹿儿岛）等红薯，都已经成为了各地的品牌产品。

点燃第四次热潮的“安纳芋”发祥于鹿儿岛的种子岛，第二次世界大战结束后，人们开始在这里栽培从印度尼西亚传入的红薯。在红薯市场需求高涨的驱动下，“安纳芋”被选为正式销售的品种，1998年完成了“红皮安纳芋”和“黄皮安纳芋”品种注册；2022年3月，它们又被注册为“种子岛安纳芋”，获得了“地理标志（GI）”，成为受国家保护的地方品牌。

受到这一趋势的推动，北海道大幅增加了红薯产量。2023年红薯的种植面积达1平方千米，十年里扩大了7.1倍，产量也大幅度增加了6.7倍，达1870吨。全球变暖导致气温上升，这让北海道有了栽培红薯的气候条件，因此当地政府也大力支持扩大红薯生产，将其选定为战略作物中的“新面孔”。

日本产红薯也受到了海外的关注。根据日本农林水产省以日本财务省的贸易统计为基础汇总的资料，2023年的红薯出口额为29亿日元，相较10年前增加了9.4倍，在蔬果中仅次于草莓和山药，排名第三，发展势头喜人。主要出口地为中国香港、泰国和新加坡，此三地占了红薯出口总额的近9成，其中对泰国的出口的增长尤为显著。为此，日本国内产地十分看重亚洲市场，将红薯作为有望扩大出口的重要产品。

多样化加工，红薯成为招牌商品

在国内外持续高人气的背景下，烤红薯获得了稳固的支持。在东京、神奈川、千叶和埼玉一都三县经营食品超市业务的SUMMIT，根据季节的不同，在“安纳芋”和“红瑶”或“silk sweet”、“鸣门金时”或“五郎岛金时”中选配1至3个品种销售。每家店铺还都设置有“新鲜出炉”告示牌，写明烤好的时间，尽显贴心。该超市公关部人员说：“专门来买烤红薯的顾客也很多，在社交媒体的推文中也好评连连。”



烤红薯专柜（图片：SUMMIT）

除了人气的现烤红薯外，盛夏的冰镇烤红薯也吸引了众多顾客。便利店巨头全家出售使用熟成储藏了90天以上的“红瑶”制作的“冰凉香甜烤红薯”。该公司公关部人员介绍说，他们收到顾客这样的评价——“我享受了自然柔和的甘甜和红薯皮的焦香，品尝了红薯的自然风味，很好吃”。

点心制造商们也纷纷推出了丰富多彩的红薯产品。井村屋将日本国产“红瑶”红薯连皮熬煮，推出了“单手拿着吃的红薯小羊羹”；松永制果以鹿儿岛县产的“安纳芋”为基础，夹上豆沙馅烤制出“豆沙夹心红薯饼干”。



以红薯为原料制作的丰富多彩的零食（图片：笔者）

鉴于新商品的开发和销售层出不穷这一局面，“红薯推广协会”代表理事桥本亚友树认为，红薯的定位是非必需消费品。如今人们不仅在秋天的收获季节，一年四季都能享受到它的美味了。过度的红薯热退去后，红薯作为零食和点心的魅力依然会持续下去。”

标题图片：“红瑶”烤红薯（PIXTA）

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