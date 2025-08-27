在日本茶故乡宇治，寻味历史与茶香

包括宇治市在内，京都府南部山城是日本屈指可数的茶叶产地之一。如今，以外国人为中心，抹茶市场空前火热。京都府也在采取行动意欲申报世界遗产。本文带大家走进日本茶的故乡——宇治，探访与茶有关的景点，感受其悠久的历史与独特的芳香。

在世界遗产平等院之地，体验正宗的茶道

在宇治规模最大的名胜、世界遗产平等院附近，有一处可以让人体验正宗茶道的热门景点。那便是由宇治市政府运营的茶室“对凤庵”，因其正对着不远处的平等院凤凰堂而得名。



穿过对凤庵的大门，进入茶室（图片：藤原智幸）

在对凤庵，游客可以体验正宗的茶道——进入茶室观摩点茶，配着应季的日式点心品茶，还能学到茶道的基础礼仪。

点茶用的水是软水，置于釜中以炭火慢慢烧开。品茶用的碗是京都的乐茶碗，上面有应季的元素。笔者前往采访时，正值金秋十月，茶室摆出的便是稻穗图案的茶碗。



在对凤庵观摩点茶（图片：藤原智幸）

茶道体验须提前预约。体验过程中，游客先观摩茶艺师点茶，配着茶点品茶，然后亲自动手打一碗茶给自己喝。不同流派的茶艺师每天轮换，有时是里千家，有时是表千家，多来几次能体会不同流派之间的差异。

平等院正面的参拜道两侧，老字号茶店、餐厅、咖啡馆、甜品店等鳞次栉比。游客们手上拿着抹茶味的拿铁、冰激凌或其他甜品，悠闲地走着。这里售卖的茶叶种类一应俱全，从平价的到高档的，甚至还有袋泡茶。有的店铺还设有茶文化资料展示区。

当地媒体《京都新闻》在2024年11月刊登了一则题为《“宇治抹茶”热销致危机》的报道，称访日游客接踵而来购买宇治抹茶，致使部分店铺实行限购。



平等院正面的参拜道两侧，茶叶的专卖店、甜品店等鳞次栉比（图片：藤原智幸）

宇治抹茶的两次“出圈”

“宇治产”抹茶如今已闻名全球，其人气归功于两次关键的“出圈”。

第一次是1996年。美国冰激凌品牌哈根达斯推出了抹茶口味的冰激凌“GREEN TEA”，带动抹茶原料——碾茶的产量和价格飙升。抹茶甜品开始受大众欢迎。第二次是本世纪初，咖啡连锁品牌星巴克开始在日本采用抹茶制作饮品，并推广至海外，抹茶因此畅销。

此后，抹茶的热度持续攀升。据日本农林水产省资料显示，日本国内碾茶产量从2012年的1430吨增加至2023年的4176吨，几乎增长了两倍。

室町时代已成“极品”，正力争入选世界遗产名录

宇治茶能够确立品牌地位，得益于宇治独特的自然环境和当地人对制茶技艺的极致追求。

宇治自古便是茶叶种植的理想之地。这里靠近宇治川、木津川等河流，雨量充沛。略微隆起的山丘坡度适宜，排水性好。多雾少霜，茶芽得以免遭损坏。

镰仓时代前半期，茶叶种植技术传入京都。室町时代，在幕府的激励下，这里开辟了茶园并确立了宇治茶“茶中极品”的声誉。江户时代中期，地方特产指南《日本山海名物图会》详细记载了茶叶传入的历史、宇治茶的起源及宇治茶叶种植、采摘、制作的工序等，这说明当时宇治茶已是日本全国的知名品牌。



《日本山海名物图会》中的宇治茶采摘图（图片：日本国立国会图书馆数字馆）

如今，“宇治茶”指的是京都府内的茶叶制造商利用产自京都、奈良、滋贺、三重等四个府、县的茶叶，以传统工艺制作、加工而成的绿茶。京都府南部山城的茶文化支撑着展现日本文化精神的茶道及茶汤文化，孕育出能够代表日本茶的抹茶、煎茶、玉露等，得到了日本文化厅的肯定，入选了日本“国家级非物质文化遗产”。目前，京都府等地方政府正在为“宇治茶的文化景观”申遗而不懈努力。

独一无二的“覆下香”

时至今日，宇治的碾茶和玉露仍然采用“覆下”这一传统的种植方法，即遮盖茶树，避免阳光直射，以防止茶氨酸（令茶叶鲜甜的成分）转化为儿茶素（令茶叶苦涩的成分）。这正是宇治的抹茶和玉露口感醇厚的原因。17世纪初耶稣会传教士的报告——《日本教会史》中就出现过“覆下”种植法，这一种植技术也被传到西方了。



“覆下”种植的碾茶（图片：PIXTA）

能了解茶史、体验茶文化的好去处

游客若想深入了解宇治茶的历史与文化背景，可以前往京阪宇治站附近的“茶和宇治的交流馆CHAZUNA”。在这里，游客除了观看数字化展示，还可以亲手触摸展品等，参加丰富的体验活动，如制作原创茶罐、采摘茶叶、用茶臼磨制抹茶等。



在CHAZUNA，游客可以通过数字化展示了解茶史（图片：藤原智幸）



CHAZUNA提供茶臼供游客体验（图片：藤原智幸）

在诸多体验活动中，最受家庭游客和观光客欢迎的是“用茶臼磨制抹茶”。体验者自己用茶臼将茶叶碾磨成粉，然后自己打茶喝。此外，还可以同时喝一喝专业制茶师碾制的抹茶，对比一番。CHAZUNA馆长酒寄直人和其他工作人员向笔者传授了一个诀窍：“打茶时不要太用力，那样更容易让空气融入茶汤，使口感更绵密、顺滑。”

宇治市内的其他地方也有茶文化体验项目，如品茶猜品牌的“猜茶”游戏及茶具制作等。

从CHAZUNA的露台上，游客还能看到四周散布着的茶园。一般来说，用于制作煎茶的茶叶，其采摘期从4月持续到夏季，分头茶、二茶、三茶。而宇治用于制作碾茶和玉露的茶叶仅限头茶，至今仍坚持手工采摘的传统。

在室町时代（14世纪至16世纪），幕府将军家和实力雄厚的大名都在宇治拥有优质的茶园。那些茶园被统称为“宇治七名园”，保存至今的仅剩位于善法的“奥之山园”。



宇治市里的茶园已经做好了“覆下”的准备，避免茶叶受到阳光的直射（图片：藤原智幸）

传统工艺成就独特茶香

从制茶工艺看，制作碾茶时，先以蒸汽蒸茶叶，再将茶叶放入“焙炉”（一种干燥炉）中热烘至干燥状态。将碾茶用茶臼磨制成粉，即为抹茶。而制作玉露采用的是“覆下”种植的新芽，经蒸汽蒸制后，在揉捻的过程中变得干燥。

位于平等院附近住宅区的福文制茶场创立于1901年，业务范围从茶叶种植到以传统工艺加工碾茶。这里用的碾茶干燥机是1924年宇治当地人发明的，从发明次年开始使用至今。砖受热产生的辐射热让这里出品的茶叶具有独特的香气。

第五代园主福井景一介绍道：“先以蒸汽蒸新芽，蒸30秒左右，再让茶叶在200度左右的温度下干燥，然后拣选茎、叶。这台砖制的碾茶专用干燥炉是从我曾祖父那一代传承下来的宝贝。”



在代代相传的工厂里，福井景一向笔者讲解如何运用热力与风力让宇治茶更具芳香（图片：藤原智幸）

在丰臣秀吉去过的茶屋喝上一杯

宇治桥桥头有一间名为“通圆”的茶屋，外观上像那些出现在历史剧中的建筑物一样。这间茶屋的历史可以追溯到850多年前的平安时代后期。它一直守护着宇治桥，还为路过的人们提供茶水。“通圆”这个名字曾经在历史小说中出现过，甚至被辞典收录。



通圆茶屋自平安时代开业至今，一直守在宇治桥桥头，是现存最古老的茶屋（图片：藤原智幸）

现存的这栋建筑建于1672年（江户时代）。店内陈列着拥有数百年历史的茶叶罐，还有一尊由一休和尚赠送的“初代通圆”木像。据说，有史料佐证足利义政、丰臣秀吉、德川家康等历史名人都曾光顾过这间茶屋。

游客在这里能买到福文制茶场等级最高的抹茶。第24代店主通圆祐介切身感受到了抹茶的人气，他说：“有时会遇到顾客批量购买顶级抹茶的情况，主要是来自海外的顾客。”



《宇治川两岸一览》中的通圆茶屋（图片：日本国立国会图书馆数字馆）

在这里，游客除了购买煎茶、玉露、抹茶等宇治茶，还能品尝到各种抹茶甜品。茶屋门口设有长椅，一边吃着略带苦味的茶团子或抹茶圣代、宇治金时甜筒等甜点，一边欣赏宇治川和宇治桥的美景。这也是一个不错的体验。



宇治市通圆茶屋的抹茶和茶团子套餐（图片：藤原智幸）

保留茶叶批发商店风貌的人气店铺

宇治市内有众多历史悠久的茶叶专卖店，其中最受欢迎的是创立于1854年的“中村藤吉本店”。这家店面对着JR宇治站附近的宇治桥商店街，每天都要接待大批游客进店。



JP宇治站附近的中村藤吉本店。用作店铺的这栋建筑物曾经是茶叶批发商店（图片：藤原智幸）



中村藤吉本店的试饮区。店员根据季节变换推荐不同的茶或店里热销的茶。客人可以先品茶，试试茶叶的色泽、香气、味道等，再选购心仪的茶（图片：藤原智幸）

中村藤吉本店建筑采用白墙与木格的结构，这是明治时期茶叶批发商店的典型风格。2009年被列为日本国家级“重要文化景观”。曾用于制造茶叶的焙炉区如今成为茶制品销售区，游客可以试喝店员推荐的茶；建于大正时代的原制茶厂房被改造为咖啡厅。如果提前预约，还可体验抹茶，用石磨研磨碾茶后在茶室里品尝浓茶和淡茶。



中村藤吉本店的咖啡厅利用制茶厂房改造而成。欣赏中庭的风景也是这里的特色之一（图片：藤原智幸）

咖啡厅曾经是制茶厂房，天花板高，室内中庭设计有利于制茶过程中产生的热气向上释放。柱子上依然留有当年的技术人员写下的数字等，让人依稀想象得到当时厂房里的繁忙景象。咖啡厅的招牌甜点是本店限定款“Maruto圣代”，这是一款用竹筒盛装的抹茶圣代，里面有抹茶冰激凌、抹茶戚风蛋糕、抹茶果冻，还有白玉丸子、覆盆子等，抹茶风味十足。此外，“生茶果冻”也是人气单品，竹筒里堆满了抹茶风味的果冻和冰激凌，口感软滑、有弹性，冰凉舒喉。

除本店外，中村藤吉在平等院附近也开设了分店和咖啡厅。



中村藤吉本店最受欢迎的“Maruto圣代”（前）和“生茶果冻”（左后）（图片：松本创一）

章鱼烧、炸肉饼、团子……被抹茶美食包围的幸福

漫步宇治市内，随处可见抹茶美食店，如抹茶章鱼烧、抹茶炸肉饼、抹茶啤酒……游客可以花一天的时间尽情享受被抹茶包围的幸福。

当地人推荐的经典伴手礼是茶团子，此外还有抹茶黄豆粉蜜团子、抹茶薄片吐司、裹着抹茶白巧克力的冻干草莓及抹茶味金锷饼等富有巧思的特色美食。



宇治的伴手礼全是抹茶美食（图片：松本创一）

宇治和煎茶也颇有渊源

日本人日常饮用最多的是煎茶。宇治和煎茶也颇有渊源。中国高僧隐元开山创建了黄檗山万福寺（位于宇治市内），并将煎茶文化带到了日本。后来，黄檗宗卖茶翁将煎茶文化发扬光大，被誉为煎茶道的鼻祖。寺内设有纪念卖茶翁的“卖茶堂”，全日本煎茶道联盟的总部就在其旁。这里每年都举办日本全国煎茶道大会。2024年，日本文化审议会对该寺保存的中国明代伽蓝风格及文化表示认可，提请日本文部科学大臣将寺内三栋主殿列为国宝。



为纪念曾在万福寺修行的卖茶翁而建的“卖茶堂”（图片：PIXTA）

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部 松本创一、藤原智幸

标题图片：JR宇治站附近的中村藤吉本店咖啡厅供应各式抹茶甜品。宇治市内有多家经宇治茶乡协议会认定的“宇治茶咖啡馆”，游客可以轻松品尝到不同风味的抹茶美食（藤原智幸）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。