2025年春，不容错过的精彩活动

不止是赏樱花!从传统节庆活动到奇特的赛会,在本文中,我们将带你领略日本的春日风情!

3月-4月 心神荡漾的樱花季

每当看到樱花含苞欲放,人们的心神也会随之荡漾——春天终于要来了!日本的樱花,近9成是“染井吉野”樱,从3月下旬开始在九州绽放,之后沿日本列岛一路北上盛开,直至至4月中旬。在这段时间里,日本各地都会举办樱花节等相关活动。

但在樱花季之外,你也有机会领略樱花风情。1972年静冈县发现了“河津樱”。它是一种早樱, 2月上旬开始绽放,一直到3月上旬,赏花期长达1个月。它的特点是花朵比染井吉野樱更大,呈深粉色。流经河津町的河津川沿岸,约4公里长的樱花道是人气景点。整个2月,晚上6点起还会点亮灯饰,供人们欣赏夜樱。

河津樱节



河津桜(静岡県河津町 PIXTA)

秋田县仙北市角馆是“枝垂樱”胜地。在一条留存着江户时代武家宅邸的街道上,游客可以欣赏到如垂柳般摇曳的美丽樱花。最佳赏樱期在4月中下旬。

田泽湖角馆观光协会



武家宅邸路(图片:田泽湖 角馆观光协会)

3月18日-19日:美国职棒道奇队和小熊队的东京开幕战

大谷翔平和山本由伸选手所属的洛杉矶道奇队,将与铃木诚也和今永升太选手所属的芝加哥小熊队,在东京巨蛋迎来开幕战。

击球员区后方挡网后的最高级观众席“钻石包厢”,票价为15万日元,“指定席SSS”是6万日元,贵且不说,一般销售还采取抽签制,可谓是纵有千金亦难求一票。比较现实的,还是电视观战吧……。

东京巨蛋:文京区后乐1-3-61



左上:大谷翔平(道奇队)USA TODAY Sports via Reuters Connect 右上:山本由伸(道奇队)USA TODAY Sports via Reuters Connect 左下:铃木诚也(小熊队)David Smith/Cal Sport Media/Sipa 右下:今永升太(小熊队)TNS/ABACA via Reuters Connect

3月20日-6月22日:大阪中之岛美术馆 大喀普康展

喀普康是一家游戏软件公司,1983年创业于大阪,开发了《街霸》《生化危机》《怪物猎人》等爆款游戏,开创了对战型格斗游戏的历史。展会对策划书、原画、海报和外包装等美术设计、游戏开发的幕后花絮、创意历史等进行综合介绍,是游戏玩家必看之展会。

大阪中之岛美术馆:大阪市北区中之岛4-3-1



大喀普康展

4月13日:铁男根祭

金山神社的一项“奇葩”活动。人们扛着一个形似男性生殖器的巨型神轿游街,祈祷商业兴隆、多子多孙。这个活动源于江户时代,据说当时川崎宿的青楼女子为了祈祷不得性病、生意兴隆而复活了古老的“地Beta祭”活动。很多摊位出售模仿男性生殖器的食品和商品。由于拍照很出片,所以在社交网络上走红,并吸引了大量外国游客前来打卡。

金山神社:川崎市川崎区大师站前2-13-16



金山神社 金魔罗节(DPA / Picture Alliance via Reuters Connect)

4月13日-10月13日:大阪关西世博会

大阪关西世博会在大阪梦洲召开。主题是“构建未来社会,想象明日生活”。主会场大屋顶回廊周长约2千米,是世界最大规模的木结构建筑物。回廊外侧是日本的企业和地方政府的展馆、内侧是海外参展者的展馆。

大阪关西世博会



从世博会会场上空俯瞰大屋顶回廊(日本国际博览会协会,时事社)

4月26日-6月15日:大阪市立美术馆 日本国宝展

为纪念大阪关西世博会召开,届时日本全国有130件国宝齐聚一堂,在这里展出。从绳文时代的土器和土偶,到江户时代的绘画和名刀,各时代各领域的珍品将带你徜徉日本美学史长河。

大阪市立美术馆:大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-82



左:火焰型土器,绳文时代中期 前5400-4500年前新潟县十日町市(十日町市博物馆保管)(图片:十日町市博物馆/全程展出) 右:国宝 赤韦威铠。平安时代 12世纪(冈山县立博物馆藏)(图片:冈山县立博物馆 展出时间5月20日-6月15日)

5月10日-11日:神田祭

与京都祇园祭、大阪天神祭并称“日本三大祭”。神田祭源于江户时代,是东京的代表性节庆活动,2年举办1次。最大的看点是身着统一“半缠”和服的人群扛着大小200座神轿进入神社,路人也参与其中,共襄盛举。

神田明神:东京都千代田区外神田2-16-2



神田祭的高潮,神轿入宫,2023年5月14日(图片:时事社)

5月15日:葵祭

相传这个活动始于1500年前,是下鸭神社和上贺茂神社每年必办的活动。从5月上旬起就会举办各种活动,称做“前仪”,但高潮是在5月15日。是日,身着平安时代装束的约500人的队列,从京都御所出发,缓缓行进8千米至上贺茂神社和下鸭神社。这一仪式被称为“路头之仪”,宛如平安时代画卷的重现!

京都观光官网:葵祭



宛如一幅平安时代画卷!2024年5月15日,京都市上京区京都御苑(图片:时事社)

标题图片:武家宅邸的枝垂樱(田泽湖 角馆观光协会)

