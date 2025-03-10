2025年春，不容错过的精彩活动

不止是赏樱花！从传统节庆活动到奇特的赛会，在本文中，我们将带你领略日本的春日风情！

3月-4月 心神荡漾的樱花季

每当看到樱花含苞欲放，人们的心神也会随之荡漾——春天终于要来了！日本的樱花，近9成是“染井吉野”樱，从3月下旬开始在九州绽放，之后沿日本列岛一路北上盛开，直至至4月中旬。在这段时间里，日本各地都会举办樱花节等相关活动。

但在樱花季之外，你也有机会领略樱花风情。1972年静冈县发现了“河津樱”。它是一种早樱， 2月上旬开始绽放，一直到3月上旬，赏花期长达1个月。它的特点是花朵比染井吉野樱更大，呈深粉色。流经河津町的河津川沿岸，约4公里长的樱花道是人气景点。整个2月，晚上6点起还会点亮灯饰，供人们欣赏夜樱。

河津樱节



河津桜（静岡県河津町 PIXTA）

秋田县仙北市角馆是“枝垂樱”胜地。在一条留存着江户时代武家宅邸的街道上，游客可以欣赏到如垂柳般摇曳的美丽樱花。最佳赏樱期在4月中下旬。

田泽湖角馆观光协会



武家宅邸路（图片：田泽湖 角馆观光协会）

3月18日-19日：美国职棒道奇队和小熊队的东京开幕战

大谷翔平和山本由伸选手所属的洛杉矶道奇队，将与铃木诚也和今永升太选手所属的芝加哥小熊队，在东京巨蛋迎来开幕战。

击球员区后方挡网后的最高级观众席“钻石包厢”，票价为15万日元，“指定席SSS”是6万日元，贵且不说，一般销售还采取抽签制，可谓是纵有千金亦难求一票。比较现实的，还是电视观战吧……。

东京巨蛋：文京区后乐1-3-61



左上：大谷翔平（道奇队）USA TODAY Sports via Reuters Connect 右上：山本由伸（道奇队）USA TODAY Sports via Reuters Connect 左下：铃木诚也（小熊队）David Smith/Cal Sport Media/Sipa 右下：今永升太（小熊队）TNS/ABACA via Reuters Connect

3月20日-6月22日：大阪中之岛美术馆 大喀普康展

喀普康是一家游戏软件公司，1983年创业于大阪，开发了《街霸》《生化危机》《怪物猎人》等爆款游戏，开创了对战型格斗游戏的历史。展会对策划书、原画、海报和外包装等美术设计、游戏开发的幕后花絮、创意历史等进行综合介绍，是游戏玩家必看之展会。

大阪中之岛美术馆：大阪市北区中之岛4-3-1



大喀普康展

4月13日：铁男根祭

金山神社的一项“奇葩”活动。人们扛着一个形似男性生殖器的巨型神轿游街，祈祷商业兴隆、多子多孙。这个活动源于江户时代，据说当时川崎宿的青楼女子为了祈祷不得性病、生意兴隆而复活了古老的“地Beta祭”活动。很多摊位出售模仿男性生殖器的食品和商品。由于拍照很出片，所以在社交网络上走红，并吸引了大量外国游客前来打卡。

金山神社：川崎市川崎区大师站前2-13-16



金山神社 金魔罗节（DPA / Picture Alliance via Reuters Connect）

4月13日-10月13日：大阪关西世博会

大阪关西世博会在大阪梦洲召开。主题是“构建未来社会，想象明日生活”。主会场大屋顶回廊周长约2千米，是世界最大规模的木结构建筑物。回廊外侧是日本的企业和地方政府的展馆、内侧是海外参展者的展馆。

大阪关西世博会



从世博会会场上空俯瞰大屋顶回廊（日本国际博览会协会，时事社）

4月26日-6月15日：大阪市立美术馆 日本国宝展

为纪念大阪关西世博会召开，届时日本全国有130件国宝齐聚一堂，在这里展出。从绳文时代的土器和土偶，到江户时代的绘画和名刀，各时代各领域的珍品将带你徜徉日本美学史长河。

大阪市立美术馆：大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-82



左：火焰型土器，绳文时代中期 前5400-4500年前新潟县十日町市（十日町市博物馆保管）（图片：十日町市博物馆/全程展出） 右：国宝 赤韦威铠。平安时代 12世纪（冈山县立博物馆藏）（图片：冈山县立博物馆 展出时间5月20日-6月15日）

5月10日-11日：神田祭

与京都祇园祭、大阪天神祭并称“日本三大祭”。神田祭源于江户时代，是东京的代表性节庆活动，2年举办1次。最大的看点是身着统一“半缠”和服的人群扛着大小200座神轿进入神社，路人也参与其中，共襄盛举。

神田明神：东京都千代田区外神田2-16-2



神田祭的高潮，神轿入宫，2023年5月14日（图片：时事社）

5月15日：葵祭

相传这个活动始于1500年前，是下鸭神社和上贺茂神社每年必办的活动。从5月上旬起就会举办各种活动，称做“前仪”，但高潮是在5月15日。是日，身着平安时代装束的约500人的队列，从京都御所出发，缓缓行进8千米至上贺茂神社和下鸭神社。这一仪式被称为“路头之仪”，宛如平安时代画卷的重现！

京都观光官网：葵祭



宛如一幅平安时代画卷！2024年5月15日，京都市上京区京都御苑（图片：时事社）

标题图片：武家宅邸的枝垂樱（田泽湖 角馆观光协会）

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