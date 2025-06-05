日本葡萄酒的潜力（上）：法国勃艮第与北海道余市町携手合作

日本葡萄酒的实力开始受到世界认可。2025年2月，北海道余市町与法国勃更第的热夫雷-香贝丹村签订“葡萄酒协定”。热夫雷-香贝丹村是全球数一数二的葡萄酒产区，香贝丹葡萄酒因“拿破仑皇帝最爱的葡萄酒”闻名遐迩。如今身价悬殊的两者竟然牵起手来，这背后有什么故事？从中又能窥视到日本葡萄酒怎样的现状？

“籍籍无名”产区的壮举

“遮住酒牌倒进杯里的红酒，是勃艮第产？还是北海道产？”

主持人的提问让会场沸腾。这是2025年2月8日，法国勃艮第老牌产区热夫雷-香贝丹村举办的国际研讨会“法国/日本 葡萄酒Cross View”的一幕。研讨会开场，首先是余市町和热夫雷-香贝丹村签订“友好城市协定”，然后齐藤启辅町长和克里斯托弗·卢康德村长分别发表了演讲。

该“葡萄酒协定”旨在以葡萄酒产业为轴，促进双方的交流和发展。勃艮第大学和北海道大学两大学府也将共同展开葡萄酒研究。日本葡萄酒产区可以说在世界上籍籍无名，这次却能与超一流产区并肩而立，签订协议。也有人评价“简直像是少年棒球选手跟大谷翔平站到了同一个赛场上的壮举”。



“葡萄酒协定”签约后的余市町町长齐藤启辅（右）和热夫雷-香贝丹村克里斯托弗·卢康德村长（2025年2月8日）

有多少人知道，一部分日本葡萄酒已在国际上广受赞誉？划时代的事件发生在2020年2月。屡次获评“全球第一餐厅”的丹麦诺玛（Noma）餐厅的酒单上，余市町“贵彦酒庄（Domaine Takahiko）”的红酒“七之森·黑皮诺2017”赫然在列。

这背后是健康意识推动的全球饮食清淡化，以及人们对包括日本食品在内的日本文化的关注度和好感度的提升。诺玛餐厅的首席侍酒师阿巴·密斯·李斯特对“七之森”留下这样的评价。

“略带草本风味，柔和。用日式风格诠释了黑皮诺这个品种，深得我心。”



曽我贵彦2010年在北海道余市町登地区创建“贵彦酒庄”，是当地葡萄酒产业的领头羊

勃艮第眼中的余市町魅力

齐藤町长自2018年就任以来，就把葡萄酒当做武器，努力振兴人口减少的余市町。对改种特定酒用葡萄的农户，他毫不吝惜地大发补贴，还资助他们购买酿酒设备。“诺玛餐厅”一战，也是他一手策划的。

“有了核心内容，就能招商引资了。葡萄酒就有这样的潜力。最好的例子就是勃艮第。它跟余市町一样人口稀少，却汇集了来自全世界的财富和人才。”

余市町人口16941人（截至2025年1月末），而勃更第的中心城市博讷市则是20233人（2022年）。

这次“葡萄酒协定”的签订，花费了齐藤町长两年的心血。2023年勃艮第著名的碧莎酒庄（Domaine Bizot）庄主让·伊芙·碧莎（Jean-Yves Bizot）访问北海道，齐藤町长狂烈宣传余市町葡萄酒的广阔前景，请他帮忙跟法国业界牵线搭桥。之后，町长多次亲赴勃更第，展开“葡萄酒外交”。

余市町在世界上是默默无闻的小镇，想要与老牌产区热夫雷-香贝丹村签订协议，绝非易事。对余市町而言，联手后能获得更多栽培、酿造的技术，人才交流等方面也能受益匪浅。但余市町能给热夫雷-香贝丹什么呢？

齐藤町长的绝杀台词是“余市町将成为第二个俄勒冈”。俄勒冈州如今是有名的高品质葡萄酒产地，1987年多家勃更第知名酒庄入驻该州，提升了当地葡萄酒的水平和名气。每年的“俄勒冈黑皮诺大会”（IPNC）都是全球葡萄酒爱好家期待的盛事。

美国是全球最大的葡萄酒消费国。如果这种良好关系能提升勃艮第葡萄酒的形象，让人产生亲近感，那对勃艮第来说，也是不小的助力。



热夫雷-香贝丹村举办的国际研讨会“法国/日本 葡萄酒Cross View”，日法双方都有众多媒体、厂商、葡萄酒爱好者参加

齐藤町长透露了谈判时的交涉细节：“我对他们说，请看看余市町的潜力，请收我们为徒，让我们一起在凉爽的北海道探索优质黑皮诺的培育方法。”

黑皮诺是勃艮第的代表性红酒葡萄品种。受全球气温升高的影响，全球老牌产区都对葡萄酒行业的未来心存担忧。作为葡萄酒产区，凉爽的勃艮第也不例外。近年总是出现葡萄毁于高温，或葡萄过早成熟，导致塑造风味的酚类物质含量不足等情况，噩耗不断，形势严峻。

而余市町的葡萄生长季累积温度逐渐升到与以往勃艮第相同的温度。15年前只有2家酒厂，如今已有19家。余市町过去就有栽培苹果等各种果树的成功范例，在酒用葡萄方面，产量占据整个北海道的半壁江山，具备形成产区的基础。

进军北海道的名门酒庄

演讲嘉宾里有埃迪安•德蒙蒂（Etienne de Montille）。他是勃艮第沃尔奈(Volnay)300年老牌酒庄“德蒙蒂酒庄”（Domaine de Montille）的庄主。他对气候变化忧心忡忡，一直在寻找新产区，并将与勃艮第环境相似的北海道作为候选地纳入考虑，2017年进军函馆市桔梗町，创立了“德蒙蒂&北海道”葡萄园。

“2015年来日本视察时，我目睹了独立酒农（一手包揽从葡萄种植到酿酒的生产商）的英姿。”

日本高温高湿，很难说适合种植葡萄。酒农要时常与天斗，与地斗，且寻找优质苗木和酿造设备也绝非易事。即使有这些短板，酒农依然热情饱满，努力生产高品质葡萄酒。他们的英姿深深打动了德蒙蒂，他感言：“我想我可以在这里发扬我的开拓者精神。”

这次还召开了饶有趣味的大师班（特级研讨会），对比勃艮第和日本的葡萄酒。讲解人是“侍酒师大师”（MS）高松亨和“葡萄酒大师”（MW）史蒂夫·查塔茨。高松是余市町的地区振兴协力队葡萄酒产业支援员，到今年春天为止，一直在“贵彦酒庄”研修。



在大师班讲解日本葡萄酒的高松亨（左），大师班的试饮酒单（右）



让日本葡萄酒海外知名度飞升的余市町“贵彦酒庄”的“七之森·黑皮诺”（左）、热夫雷-香贝丹村的实力生产商拉厚泽酒庄（Domaine Drouhin-Laroze）为大师班品酒而提供的“Chambertin Clos de Beze Grand Cru”（右）

在分别介绍了3款日本和勃更第的红酒后，主持人倒了第7杯酒，发出了文章开头“是哪个产区的？”提问。这杯红酒让人联想到红色果实和香草的淡雅香气，口感清爽。会场分为两派，答“勃艮第”和“北海道”的都有。



埃迪安•德蒙蒂介绍德蒙蒂&北海道的“惊Surprise2019”

谜底当众揭开，是德蒙蒂&北海道的“惊Surprise2019”。当年，他们自家的葡萄园还没结果，酿酒厂也尚未竣工。这款葡萄酒，是从余市町具有代表性的葡萄栽培农户“木村农园”购入原料，委托北海道内陆的空知地区的10R酿酒厂酿造。在场众人无不为日本葡萄酒，尤其是北海道葡萄酒的实力而瞠目。

（待续）

图片：浮田泰幸

标题图片：余市町丘陵地带的葡萄园。远处可见余市町的地标“Shiripa岬”

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