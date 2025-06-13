“赤身大使”今秋重返伦敦 来夏再赴巴黎 ——职业相扑出海的狂热与外交史

随着外国观众的持续增加，职业相扑比赛上座率连连突破九成，赛场内挂起“满员御礼”的横幅。日本相扑协会决定借此东风，将于今年10月举办时隔34年的伦敦公演，再于明年6月推出暌违31年的巴黎公演。过去就一直被誉为“赤身大使”的职业相扑，在海外频频引发令日本人都意想不到的狂热浪潮。就让本篇文章来为我们追溯这段独特的历史吧。

与英国34载重逢，与法国31年再会

“皇家阿尔伯特音乐厅将为第二次举办的职业相扑公演而变身‘相扑圣殿’”——去年12月上旬，英国BBC对1991年以来的首次职业相扑伦敦公演如此报道。皇家阿尔伯特音乐厅是本次公演的会场，其设计原型是1909年（明治42年）建成的旧两国国技馆，可谓与职业相扑渊源深厚。

时隔20年再次举办相扑公演的法国巴黎也同样热情高涨。当地媒体的电子版在今年2月获悉明年公演的消息后，发布了题为“传奇力士——力量的绅士重返巴黎”的报道。



在伦敦公演会场皇家阿尔伯特音乐厅前，北之若（右）与新生代力士以搭乘出租车的造型为公演进行宣传，2024年12月（图片：Getty Images）

此次职业相扑的海外公演距2013年印尼雅加达巡演已经过去了12年。若论以国际友好为宗旨的正式“公演”，更是继美国拉斯维加斯之后20年来的首次。在此期间，相扑界经历了棒球赌博丑闻、假赛邮件事件等一连串风波，加之新冠疫情影响，海外演出锐减。据媒体报道，日本相扑协会的八角信芳理事长（原横纲北胜海）在宣布伦敦公演的发布会上掷地有声地说道：“我们将倾尽全力向伦敦人民展现日本传统相扑文化的魅力，让观众朋友尽享一场相扑盛宴。”

前度伦敦，万众争睹横纲“狼”

1991年的伦敦公演正值贵花田（后改名为贵乃花）崭露头角之际，日本国内正掀起空前的相扑热潮。尽管主办方期待这股热潮能席卷英伦，然而备受瞩目的贵花田却因结膜炎缺席。取而代之在当地引起轩然大波的，是刚刚在夏季赛事中败于贵花田后退役的前横纲千代富士（时任阵幕亲方）——人称“狼”。

当时最受瞩目的当属体重254公斤的大关小锦，此外户泉、曙等巨人力士也备受关注。在公演前刚刚结束的秋季赛事中斩获三赏（指的是每场职业相扑比赛结束后颁发给力士的三个特别奖项，分别是：殊勋赏、技能赏、敢斗赏）的若花田（后改名为若乃花）、舞之海等技术流选手，同样收获了热烈喝彩。

时任理事长二子山（原横纲第一代若乃花）总结道：“我们为观众呈现了近乎国内正式赛事水平的比赛，自认完成了民间文化使节的使命。”



1991年10月职业相扑伦敦公演中，多位日后代表相扑界的年轻力士登场。图为当时正在市内观光的若花田、曙和舞之海（从左至右）（图片：共同社）

明治时代，京都相扑率先赴英

相扑在伦敦的亮相可追溯至明治时期。1910年（明治43年），以职业赛事联盟京都相扑的横纲大碇为首的35名力士，为纪念日英同盟，被派往英国参加“日英博览会”。在历时四个半月的博览会后，他们以巴黎为起点展开了欧洲巡演。



参加伦敦日英博览会的京都相扑代表团的力士们。1910年摄于伦敦郊外（图片：作者）

在巴黎呈现“神圣的仪式”

巴黎此前曾在1986年、1995年两度迎来职业相扑的公演。1986年公演时，《费加罗报》如此诠释——“相扑是一项与神道信仰相结合的运动”“它绝非单纯的肉体较量”。法国报道将相扑视为“一场神圣的仪式”。



1986年10月，悬挂着“满员御礼”横幅的职业相扑巴黎公演现场（图片：共同社）

法国已故前总统希拉克是资深相扑迷。他先后以巴黎市长（1986年）和总统（1995年）身份全力促成公演在法国落地。希拉克曾公开表示：“我人生中所需的一切智慧都是从相扑中习得的。”



1995年10月，造访总统官邸爱丽舍宫，并与时任总统希拉克（中央）会面的贵乃花（左）和曙（右）两位横纲（图片：共同社）

1995年的巴黎公演也曾遭遇意外。力士们抵达巴黎的第二天，机场仓库突发大火，导致兜裆布、裁判服等悉数被焚毁。虽然经过相扑协会紧急调运物资确保了演出，但一些力士却因为失去承载回忆的装备而黯然神伤。

为期三天的公演场场爆满，观众逾万。横纲曙首日与压轴日连胜夺冠，横纲贵乃花第二日摘魁，两人的最终决战中，曙以“寄切”绝技赢得总冠军。

在白宫小试牛刀

早在明治时期，职业相扑在美国也取得了关注。1907年（明治40年）8月，横纲力士常陆山率柔道家及弟子团首度踏上美洲大陆。

在华盛顿白宫，常陆山身着“肉襦袢（肌肉装）”，于时任总统西奥多·罗斯福面前演示了横纲的上场仪式后，演示了日常训练的内容，大力推广了相扑文化的魅力。在华盛顿期间还有一段有趣的小插曲：常陆山因留有发髻被误认为是女性，更因大肚腩被误以为“身怀六甲”。转战纽约后，常陆山还与名为亚历山大的美国大力士上演了一场力量对决。



1907年，美国纽约。常陆山（后排右）与美国大力士亚历山大（后排左二）进行较量。前排为柔道家（左）与幕下力士（图片：作者）

今秋即将上映的好莱坞电影《THE WIDE WEST》即以20世纪初的美国为舞台，讲述职业相扑力士的赴美之旅。该影片因前关胁力士逸之城参演而引发热议，且故事的原型正是曾经赴美交流的常陆山。

昭和初期，随着战争阴影渐浓，职业相扑的巡演范围被局限在日本势力范围内的朝鲜和中国东北。日本战败后的相当长的时间里，海外公演始终处于停滞状态。

全年六大赛制，奠定战后复兴

战后，1951年旧金山和约签署，日本重返国际社会，职业相扑在海外的活动也随即重启。为宣介日本文化，三名力士同亲方（教练）远渡重洋，历时半年辗转夏威夷、洛杉矶、旧金山、芝加哥等地。不过此次规模有限，与当今的海外公演不可同日而语。

1958年，确立了全年六大赛制后，伴随日本经济的腾飞，海外公演迎来体系化发展——以国际友好为宗旨的“公演”与商业运作的“巡演”双轨并行，规模持续扩大，活动日趋增多。

职业相扑的魅力更征服了世界各国的政要——1986年夏季赛事期间，英国查尔斯王子（现国王）与戴安娜王妃（已故）亲临东京两国国技馆观战；披头士成员保罗·麦卡特尼作为资深相扑迷，曾于2003年与2013年两度赴九州观赛，更在2013年赛事期间，借助土俵（相扑赛台）打广告，以此来宣传新专辑《NEW》；2019年5月，美国前总统特朗普与已故前首相安倍晋三共同观赏夏季赛事压轴战，并向冠军力士朝乃山颁发“美国总统杯”。



为观看九州赛事造访福冈国际中心的保罗·麦卡特尼（中），摄于2013年（图片：作者）

多位横纲同台，激荡热浪狂潮

随着10月的伦敦公演临近，2025年春季赛事冠军大之里自不待言，摆脱降级危机的琴樱亦被寄予冲击横纲厚望。自1993年曙获推举以来，10位横纲中仅有若乃花、贵乃花、稀势之里三位日本力士。而今年3月的大阪赛事中，横纲仅存蒙古出身的丰昇龙一人。

提升国内关注度并将影响力辐射海外已成当务之急。同时，大之里因师承渊源，几乎确定将在上场仪式中演绎云龙型。若能与丰昇龙的不知火型同台竞艳，必将令欧洲观众大饱眼福。

职业相扑的海外公演足迹亦遍及前社会主义阵营国家，为世界认知日本文化开启了多元窗口。梳着丁髷、身着浴衣的相扑手作为 “日本古武术与文化的传承者”，屡获破格礼遇。今秋伦敦与明夏巴黎的公演，想必也会续写“赤身大使”的传奇篇章。



2008年6月，洛杉矶纪念体育场内，完成压轴战的横纲朝青龙与观众握手（图片：共同社）

海外公演年表（1958年后）

1960年代

公演：莫斯科、哈巴罗夫斯克（1965年）

巡演：夏威夷（1962年和1966年） 夏威夷、洛杉矶（1964年） 澳门（1966年）

70年代

公演：北京、上海（1973）

巡演：夏威夷（1970年、1972年和1974年） 夏威夷、洛杉矶（1976年）

80年代

公演：墨西哥城（1981年）纽约（1985年）巴黎（1986年）

巡演：圣何塞、洛杉矶（1981年） 夏威夷（1984年）

90年代

公演：圣保罗（1990年） 伦敦（1991年） 维也纳、巴黎（1995年） 墨尔本、悉尼（1997年） 温哥华（1998年）

巡演：马德里、杜塞尔多夫（1992年） 香港（1993年） 夏威夷、圣何塞（1993年）

2000年代

公演：首尔、釜山（2004年） 北京、上海（2004年） 拉斯维加斯（2005年）

巡演：台北（2006年） 夏威夷（2007年） 洛杉矶（2008年） 乌兰巴托（2008年）

10年代

巡演：雅加达（2013年）

20年代

公演：伦敦（2025年计划）巴黎（2026年计划）

出处：《大相扑 月刊》

标题图片：2025年2月，在巴黎埃菲尔铁塔前宣传2026年6月职业相扑巴黎公演的栃大海（左）与新生代力士（法新社/时事社）

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