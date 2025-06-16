小升初生源争夺大战：招生对策接连出台，报考热度居高不下，但低生育率阴影依在

2025年春季，日本首都圈（东京、神奈川、千叶、埼玉）以私立学校为主的初高中一贯制学校报考人数预计再次超过5万。这已经是连续5年突破5万人大关了，小升初考试的热度居高不下。然而，面对今后低生育率趋势加剧等可能带来的影响，部分私立一贯制中学未雨绸缪，接连出台诱人的招生策略，如“畅考套餐”（支付一定费用即可不限次数参加同集团旗下所有学校的入学考试）、直通大学等。

小升初报考率进入“平台期”

据首都圈模试中心（一家分析考学数据的专业公司）统计，2025年，首都圈私立和国立初中的报考人数为52300人，较上一年减少100人。报考率为18.1%，同比下降0.02个百分点，与去年基本持平。此前，受大学入学考试制度变化所带来的不安情绪及经济条件改善等因素推动，小升初报考率连续十年增长。自去年起，增速趋缓，进入“平台期”。分析认为，生育率降低、物价升高等可能已成阻力，小升初增长潜力已然不复。

“2万日元随便考”引发报考热潮

在这一背景下，总部位于埼玉市的开智学园集团成为2024年和2025年的小升初招考中的“台风眼”。该集团运营着5所一贯制中学，其中埼玉3所、东京1所、茨城1所。2024年春季，该集团借开智所泽分校（位于埼玉县所泽市）开设之机，推出了“畅考套餐”——考生支付2万日元即可不限次数参加该集团旗下所有分校的考试。此举迅速吸引了大量考生。



考生及其家长走进埼玉市岩槻区开智学园小升初考场，2022年1月10日（图片：埼玉新闻）

大多数私立初中通常会组织多场考试。若考生参加过一场后还想再考，就需要重新支付报名费。而自开智学园集团所泽分校开设起，考生只需支付2万日元即可参加该集团旗下埼玉和东京共四所分校的多达11场考试。

并且，开智所泽分校与集团总校开智学园（位于埼玉市）采用统一的试题，考生参加一场考试即可同时获得这两所学校的录取判定结果。

由于埼玉县的小升初考试比东京都的提前大约三周，1月10日就开始了，因此首都圈考生为了“托底”或“试水”纷纷前来报考。在2025年的招考过程中，因人气过高，考场满员，部分考场不得不一度暂停受理报名申请。

除了开智学园这样高人气的学校外，其他学校也都为了争抢生源而煞费苦心。各校的招生策略可谓是百花齐放，例如“可考多次，取最高分”“免交照片和调查书”“可在考试当天早上现场报名”等。

还有学校采用别具一格的考试类型以吸引特长多样化的学生，从而提升学校的特色魅力，例如“英语演讲”“科学专长型”“数学单科型”“探究型”“适应性检查型”等。



位于东京都中野区的宝仙学园实施多元化招考形式，包括按给定主题进行小组调研和汇报等形式（图片：首都圈模试中心）

加速推进与知名大学的合作

在东京都内，中学着眼于大学升学的相关动作引人关注。原本大学的附属中学很受欢迎，而如今，相继有中学加强与大学的合作，甚至直接并入大学旗下。

在2025年的招考过程中，位于世田谷区的日本学园引起了人们的注意。该校原是男校，2026年起将改为男女混校，并变身为明治大学的附属学校，更名为“明治大学附属世田谷中学”。预计从2029届起，该校70%以上的应届毕业生将被推荐到明治大学。由此，该校2025年的报考总人数激增，较上一年涨了36%。

同样，位于品川区的香兰女校从2025届起，应届毕业生可100%升入立教大学。此外，位于千代田区的三轮田学园从2024年起，可推荐30名学生升入法政大学；位于中野区的宝仙学园则与拥有号称最难考医学系的顺天堂大学签订了“系属校协议”，设立了内部直升名额。

大学与一贯制中学加强合作，是双方在低生育率趋势下求生存之举。首都圈模试中心的北一成主任认为：“对于私立一贯制中学而言，获得知名大学的推荐名额是提升自身人气的重要因素。与此同时，大学也希望尽早锁定优秀生源，以此应对低生育率的挑战。这是一种双赢关系，未来必将进一步扩大。”

这对家长而言极具吸引力。倘若自己的孩子在小学毕业时就坐上了大学直通车，那他的中学生活就能过得从容。

一贯制中学与大学一对一签约开展“联合培养”的动向也值得关注。由此，一方面，学生在中学阶段就能有机会通过上高校模拟课等了解大学所学内容；另一方面，校方能够更早地培养学生的升学意识，同时为向大学争取推荐名额铺路。

“出国留学”和“强化理科”成亮点

腰部学校则着眼于学生毕业后出国深造之需，将国际化教育和理科教育等特色教育放在首位。

私立一贯制中学向来重视英语教育，如今他们愈发关注如何培养学生考上国外的大学。校方的考量是，即便学生在小升初考试中未能考进那些难考的中学，也能通过六年的初高中学习具备国际竞争力，从而有条件选择报考国外的大学。



越来越多学校充实英语教育等国际化教育课程，并大力宣传本校往届毕业生考入国外大学的实际成果（图片：PIXTA）

位于东京杉并区的男校佼成学园在2024年的招考中，报考人数增长了40%，其热度在2025年得到了延续。该校以国际班为中心，开展英语小班教学，并组织初中生赴海外多国研学，同时充实创业等相关的特色课程。2025年春，该校有26名学生被海外大学录取了。该校教导主任簗濑诚表示：“学校报考人数一度下滑，这让我们产生了危机感，因此开始着力发展特色教育。（目前的热度）或许得益于此前一点点播下的种子萌芽成长，逐渐开花结果。”

此外，陆续有学校引入了“国际文凭”等可让学生获得海外大学入学资格的教育项目。北一成主任指出：“除国际文凭外，引入‘双文凭’项目的学校也在增加并开始受到青睐。‘双文凭’项目指的是学生就读于日本高中，毕业时将同时获得海外高中毕业证。”

猛打“理科牌”的女校也在增加。一方面，学生家长出于就业考虑越来越重视理科教育；另一方面，大学也出现了在理科专业专门划定女生录取名额等动向。为此，在各校招生简介中，有的展示了配备先进实验设备的实验室和研究机构，有的重点强调往届毕业生考取理科专业或医学专业的实际成果。

小升初报考热向地方扩展，模考成绩助力升学

直到不久前，小升初报考热还集中在首都圈和关西圈。如今这一趋势正在向地方城市扩展。北海道江别市（与札幌市相邻）立命馆庆祥中学便是值得关注的案例之一。

在北海道，公立高中的地位高，小升初招考一直较为冷清。立命馆庆祥中学凭借有专属名额直升立命馆大学这一卖点，加上该校在理科教育、国际教育、海外研学方面的投入，以及往届生考入难考大学的实际成果，在北海道挖掘愿意参加小升初招考的人群。

考试形式也独具匠心。对于选择“个性报考”的考生，在其艺术、体育等成绩的基础上，结合该校模拟考试的结果进行综合评价。那些在面试中得到认可的考生，其考试成绩将获得加分，校方由此确保优秀生源。

地方学校加入首都圈生源争夺战的现象也值得关注。位于佐贺县唐津市的早稻田佐賀中学就是其中之一。那里是早稻田大学创始人大隈重信的出生地。该校宿舍设施齐全，并有直通早稻田大学的名额，因此首都圈憧憬考入早稻田大学的考生均前来报考。目前在校生中，来自东京都的学生人数最多，达136人，超过来自福冈县的学生（124人）；来自神奈川、千叶、埼玉等首都圈三县的学生也有58人。此外，北海道、爱媛、长野、岐阜等多地的私立中学目前也都在首都圈组织小升初考试。

高中免学费的影响值得关注

随着学校间的竞争加剧，包括腰部学校在内，各校充实了教育内容，为学生毕业后的去向提供了更多选择，由此，从多元视角来择校的观念在考生及其家长中逐渐渗透。然而，低生育率和物价上涨让小升初报考减了速，高中免学费政策又踩上了一脚油门，这将带来怎样的影响，目前尚难预测。



考生步入埼玉市荣东中学小升初考场。在低生育率和高中免学费的背景下，各私立一贯制中学不断探索招生方式（图片：首都圈模试中心）

北一成主任分析称：“小升初考试已进入选择多样化的时代。考生及其家长不再仅以学分绩为标准，而从‘通过六年学习能掌握什么样的能力’这一视角选择目标学校。高中学费全免政策取消了对学生家庭年收入的上限限制，这使得从学生就读高中起家庭经济负担将变轻。尽管在低生育率的趋势下，考生人数可能难以大幅增加，但未来选择私立校的家庭或将越来越多。”

标题图片：2025年1月，在幕张国际展览中心举行的市川中学（千叶县市川市）入学考试（首都圈模试中心）

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