日穆通婚家庭的生活方式：如何向孩子介绍斋月？

伊斯兰文化在日本

对穆斯林而言，需要断食的斋月是具有特殊意义的一个月。即使是成年人，也很难在一段期间内每日不吃不喝度过大半天。生活在日本的穆斯林儿童又是如何理解并实践这一传统的呢？我们走访了生活在日本的一户穆斯林家庭，了解他们在斋月中的一天生活。

抚育四子的穆斯林母亲

东京近郊某栋公寓的一个房间。正在采访时，不知从何处传来一阵清朗而庄重的歌声。我不由得环顾四周，问道：“这是什么声音？”对方回答：“是阿赞钟（AZAN CLOCK）的声音。AZAN是召唤祈祷的意思。每到规定的时间，就会响起提醒声。”我抬头望去，发现了摆放在架子一角的电子时钟。乍看它与普通时钟并无二致，但仔细一瞧，日期显示的是1446年9月。这不是公历，而是伊斯兰历。



告知祷告时间的阿赞钟

指着时钟的是这家的主人迪亚涅·明日香。9岁的大女儿、6岁的二女儿、3岁的儿子正在她身旁快乐地玩耍。



明日香抱着未满1岁的小女儿

2011年，明日香与来自塞内加尔的乌塞努结婚，婚后跟随身为穆斯林的丈夫改信伊斯兰教。如今，她在日本一边做兼职，一边抚养四个孩子。

穆斯林男性可与基督徒或犹太教徒通婚。明日香婚前信奉基督教，乌塞努没有强迫她改教，而是说：“即使保持原来的信仰，我们也可以结婚，所以不必着急。”

然而，明日香认为“夫妻信仰一致比较好”。于是在2012年，她决心改信伊斯兰教。十三年过去了，作为一位母亲，她迎来了一个重要时刻——大女儿今年首次正式过斋月。

儿童也能断食吗？



为斋月准备的新衣令孩子们欢喜

每年一次的斋月持续约30天，穆斯林在白天禁食。通过体会贫困者的处境，人们会自然而然地心生感恩。这是与同胞加深彼此信仰的特殊仪式。

由于斋月日期由伊斯兰历决定，因此每年的日期有所不同，有时在夏季，有时则在冬季。2025年的斋月从3月2日开始，到3月31日结束。禁食开始与结束的时间以及每日的祷告时间都随太阳运行轨迹精确到分钟。



每天确认贴在墙上的祷告时间表

在伊斯兰国家，临近斋月时，街上会布置特别装饰，人们也一起进入斋戒状态。然而，在日本，穆斯林属于少数群体，即便是成年人想严格遵守教义也并非易事。孩子们又该如何理解这一传统，并在不受周围环境影响的情况下做到这些？我们走访明日香一家，就是想要解开这些疑问。

“很多家庭会让孩子从小学开始，按照不同的时间段和日期逐步适应禁食。我们家也是如此。但大女儿这次主动提出想要正式尝试，我们就决定让她挑战一下。二女儿也跟着模仿，有时断食几小时，完全按照她自己的意愿来。”



通过绘本了解斋月

或许有人觉得，让正在长身体的孩子禁食有点残忍。但对穆斯林而言，这是每个人必然经历的成长仪式。斋月期间，日落后享用的第一顿饭叫作“开斋饭”。这顿饭比平时丰盛，大家围桌而坐，互相犒劳一天的坚持，共同分享喜悦之情。通过共同参与，孩子们体会到成就感和团结意识，朝着长大成人仿佛又迈近了一步，内心满是自豪。

激发兴趣的小妙招

每天禁食的起始时间不同，通常远早于日出时间。也就是说，只要在此之前吃完饭就没问题。这顿拂晓前的早餐被称为“封斋饭”，通常包括椰枣干、水、酸奶以及燕麦等食物。

“如果能在封斋饭的时间起床，就可以打开当天的小盒子！”孩子们兴奋地展示着妈妈为他们准备的“斋月惊喜日历”。那是由市售套件组合而成的手工日历，里面事先放好了零食。这一巧妙安排让原本辛苦的早起变得令人期待。



“斋月惊喜日历”让孩子们期待早起，因为可以吃到零食

此外，明日香还自制了《斋月日记》。



明日香为孩子们制作的《斋月日记》

斋月期间，穆斯林特别注重行善积德，避免愤怒、撒谎等不良行为。通过这种修炼，培养坚定的意志和自律能力。鼓励孩子设定目标，或许能让他们更自觉地践行这些准则。

大女儿和二女儿拿来一个瓶子，里面装着叠成小块的纸条。“如果做了一件好事，就把它写下来放进去。比如，‘和妈妈一起学习了阿拉伯字母’之类的。”



将写在纸上的“好事”读出来

在庆祝斋月结束的开斋节那天，孩子们会打开瓶子，回顾过去一个月做过的好事。这也是明日香想出来的妙招，她说：“这样孩子们能更直观地看到自己一个月来的努力。”

在学校的生活

吃完早上的封斋饭，明日香便开始学习伊斯兰教经典《古兰经》。孩子们再睡一小会儿，然后起床去学校或保育园。

明日香的大女儿现在在一所公立小学读三年级。斋月期间的学校午餐怎么解决呢？“学校提供午餐的日子就带便当和同学一起吃。学校不提供午餐时就坚持到日落再吃东西。”

伊斯兰教对饮食有严格规定，比如禁止食用猪肉、饮酒等。日本学校提供的午餐一般不符合清真标准，明日香会为孩子准备便当。学校提供午餐时，大女儿也不必挨饿，可以和大家一起吃午饭。

明日香说，“我们家是让孩子带便当，但住在其他地区的穆斯林朋友告诉我，也有的家庭让孩子吃学校午餐。他们会提前仔细确认学校提供的食谱和食材。如果当天午餐有猪肉等禁忌食物，他们就让孩子带上替代餐食。”

除斋月期间，穆斯林在日常生活中也要确保祷告的地点和时间，每天进行五次祷告。虽然孩子不需要严格遵守这些规定，但明日香认为：“如果突然要求孩子做以前未做过的事情，他们会很难适应。不如从小让他们逐步习惯，这样过渡会更顺利。”



乌塞努的儿子模仿正在进行礼拜的父亲



礼拜时间表。礼拜完成后，可以贴上贴纸

“大女儿上的小学约有600名学生，她是唯一的伊斯兰教徒。好在学校非常理解，允许她使用自习室等场所进行礼拜。从二年级暑假结束后，她就开始利用课间休息时间做礼拜了。”

尽管在学校里属于极少数的群体，但孩子们可以参加面向穆斯林儿童的线上讲座，学习教义，并与其他伊斯兰教徒交流。即使身处日本这样文化背景不同的社会，他们也能找到共同分享的伙伴，加深彼此的牵绊。

明日香说，对于穆斯林的特殊需求，她没有强硬要求，而是始终以协商的态度向学校提出建议，然后与学校商量可行的解决方案。

期待开斋饭！

傍晚时分，大女儿从学校回家。明日香去保育园接弟弟妹妹。当乌塞努开始准备开斋饭时，孩子们便聚到厨房里来。



孩子们熟练地当帮厨

明日香说：“开斋饭分两次进行。日落后的礼拜一结束，我们会先吃椰枣、喝水，然后吃些水果和面包等类似早餐的简餐。如果一下子吃太饱，会影响当天的最后一次礼拜。”



日落礼拜之后，开斋饭端上餐桌

这天“日落礼拜”在傍晚6点前结束，“宵礼（当天最后一次礼拜）”则在7点过后完成。礼拜结束后，一家人开始准备晚餐，然后围坐在餐桌旁共享温馨时光。

开斋饭都吃些什么呢？翻开明日香《斋月日记》，上面画着饺子、热狗、草莓团子等食物插图。一想到斋戒结束后就能吃到这些好吃的，孩子们或许就有了坚持下去的动力。



孩子们的愿望充满童趣，让人不觉地露出微笑

“在日本，穆斯林与周围人肯定是不一样的。但我希望孩子们明白，不一样也没关系，要找到自己的身份认同，并以此为傲”，明日香说道。

明日香将此次制作的《斋月日记》放在网上出售，收益将用于“天课”（施舍）。这也是符合伊斯兰教义的善举。在父母的言传身教中，孩子们会自然而然地学到“在日本出生和成长的穆斯林”的生活方式和处世之道。



明日香的儿子学习吟诵赞颂真主的“迪克尔”

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：野村和幸

标题图片：庆祝斋月的明日香一家

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