海带从北方海域消失？海水升温对水产品的冲击

海带是日料“高汤”中不可或缺的食材，然而近年来北方海域的海带捕捞量骤减。随着全球变暖对海洋的影响，海洋生物的分布和生态系统正发生着巨大变化。

前所未遇的高水温

位于北海道东部知床半岛的罗臼町，是高品质海带“罗臼海带”的产地。但近年来，由于海水温度异常升高，海带的生长情况大不如前，令当地人深感担忧。



干燥后的罗臼海带。由于能熬出风味浓厚的高汤而广受欢迎

以2023年秋为例，罗臼町沿岸海域的海水表面温度曾一度高达25度。当地渔民惊讶地表示，这是他们“从未遇到过的高水温”。

海带是一种生长在寒冷海域的海藻。当海水温度过高时，容易导致海带根部变弱、脱落，出现“根腐病”，影响其正常生长。



捕捞海带的渔民（2024年7月，北海道罗臼町）

罗臼海带有两类，一类是在海底自然生长的天然海带，另一类是将海带苗固定在绳子上放入海水养殖的养殖海带。据说这一年受影响最大的是养殖海带，不少渔民的海带捕捞量减少了五至八成。

30年间减少至三分之一

2023年日本的海带产量中，天然海带占69.5%，约七成，养殖海带约占三成。

从地区分布看，北海道的海带产量（含天然与养殖）约占全国的95%。从生物学角度看，海带分布范围最南可达太平洋一带的茨城县北部、日本海一带的青森县北部，但实际上，日本绝大多数海带都产自北海道沿岸。

也就是说，日本海带的丰收与否基本取决于北海道。但这30年来，海带整体产量已下滑至过去的三分之一。不只是罗臼，北海道其它的海带产地也出现减产趋势。

北海道水产物检查协会今年4月公布的数据显示，2024年度北海道的海带产量为8213吨，首次跌破万吨大关（见上图）。产量锐减的主要原因，是近年来全球变暖导致海水温度上升。

部分海带品种未来恐将消失？

如果全球变暖持续加剧，海带将面临怎样的命运呢？北海道大学的研究团队针对属于海带目的11种海藻，通过电脑模拟分析了海水升温可能造成的分布变化。

研究结果显示，根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第五次评估报告提出的四种气候情景，即便在本世纪末地表温度上升为1.1度至2.6度的RCP4.5中度排放情景下，长海带、猫足海带、细丝海带、厚叶根海带这四个品种仍很可能从日本海域消失。如果在RCP8.5高排放情景下，随着海水温度进一步升高，三石海带等六个品种将有可能从日本沿岸绝迹。



正在晾晒的长海带（2023年6月，北海道根室市）

孕育丰饶海洋的“流冰”也在减少

北海道北部的鄂霍次克海沿岸，每到冬季就会漂来大量流冰。所谓的流冰，是指海水结冰后形成的海冰中，未固定在岸边、在海面漂流的冰层。鄂霍次克海的西伯利亚与库页岛沿岸，受到来自大陆的寒冷季风影响，会产生大量海冰，随后在风及洋流的推动下向南漂流，最终形成流冰，抵达北海道近海。



鄂霍次克海的流冰（2025年2月）

然而，海洋变暖对这里也产生了影响。日本气象厅数据显示，鄂霍次克海的海冰面积持续减少（见折线图）。海冰最大面积正以每十年5.6万平方公里的速度缩减，相当于鄂霍次克海总面积中每十年就有约3.5％的海冰消失。

根据利用超级计算机进行的预测研究，若全球变暖持续加剧，即便温室气体排放量维持在IPCC最新提出的低排放情景水平，到2050年，邻近北海道、北纬46度以南的鄂霍次克海，其流冰面积也将缩减至1994年至2017年平均值的三分之一。

若按温室气体中度排放情景推算，到2050年，流冰面积将减至四分之一，若按高排放情景，将降至五分之一。有研究指出，未来某些年份北海道沿岸可能完全观测不到流冰。

扇贝也受到波及？

流冰作为冬季特有的景致，已成为北海道的观光资源，但它的价值远不止此。

流冰富含源自阿穆尔河等大陆河流的铁元素。每年春天，漂抵北海道近海的流冰开始融化，铁元素也随之释放到海里，促使鄂霍次克海的浮游植物大量繁殖。这些浮游生物是支撑海洋生态系统的基础，也是北海道特产“扇贝”等生物的重要食物来源。

如按预测研究所示，未来漂抵北海道鄂霍次克海沿岸的流冰大幅减少，将可能对扇贝等海产品造成负面影响。



流冰减少将影响天然扇贝的生存和繁殖（2023年10月，北海道鄂霍次克海海底）

由此可见，海洋变暖不只是单纯让海水升温、改变物种的分布范围，还可能引发整个生态系统的改变，并以更复杂的形式影响水产资源。

日本近海的变暖速度是全球的两倍

过去一个世纪，日本近海的海水表面温度上升了1.33度，这个速度约为全球平均水平的两倍。这可能是由于陆地升温速度比海洋快，邻近大陆的日本海域很容易受其影响。此外，输送热量的黑潮等洋流的变化也被认为是原因之一。

海洋热浪指的是某海域表层海水异常增温,并持续5天及以上的现象。随着全球变暖导致海水温度整体升高，海洋热浪也频繁出现。

平均水温上升1度给海洋生物带来的影响非常明显，目前日本各地已陆续观察到物种分布发生了变化。

例如，原本栖息在温暖海域的伊势龙虾，过去分布的范围最北只到茨城县，但近年在更北的岩手县沿岸也发现了其踪迹。



在岩手县也能发现伊势龙虾的踪迹（2024年7月，静冈县伊豆半岛近海）

另外，根据报告，近年来大型食用鱼“带鱼”在日本西部的捕捞量呈减少趋势，但在岩手、宫城、福岛三县，这10年来的总捕捞量却增长了25倍。从日本各地渔场来看，随着海洋变暖，有些水产品减少了，有些反而变多了。

受全球变暖影响而出现的海洋生物变化

海带：主要产地北海道的产量30年来降至三分之一

鲑鱼：北海道与三陆地区的捕捞量减少，俄罗斯与阿拉斯加则持续丰收

秋刀鱼：日本近海水温上升是捕捞量减少的原因之一

鰤鱼：原本多见于长崎、岛根、福井，近年来东北与北海道的捕捞量上升

河豚：福岛与北海道的捕捞量大，杂交品种数量增加

海苔：因海水升温，生长周期变短，导致产量下降

珊瑚：在冲绳海域等出现明显白化现象

伊势龙虾：分布最北处从茨城近海移至三陆近海

马鲛鱼：日本海北部的捕捞量增加

带鱼：日本西部产量减少，东北地区则激增

关注“海面下的异常变化”

在不容易被人察觉的海面下，全球变暖也在默默地加剧。不过与陆地相比，即便海洋出现异常，我们也难以立刻察觉。

哪怕最初是微小的变化，一旦累积、持续下去，未来也将对我们的饮食生活产生巨大影响。为有效控制全球变暖采取，有很多措施，比如节能减排和推广可再生能源等。这些不仅有助于减缓酷暑和暴雨灾害，对保护日本人长久以来不可或缺的海产资源也至关重要。

标题图片：海中的罗臼昆布（2024年5月，北海道罗臼町近海）

文中图片/标题图片：山本智之

