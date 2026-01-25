千年传统，历久弥新——东京松屋重振江户唐纸的风华

战后日本高度经济成长期，作为裱褙材料的传统和纸江户唐纸宛如风中残烛，面临存续危机。本文采访了一家在漫长岁月中积极致力于复兴和保护传统技艺的出版发行和纸张批发商。

何谓江户唐纸？

即使不知道什么是唐纸，但听到“隔扇（日语：襖）上贴着印有美丽图案的纸”，或许就能想象得到了吧。唐纸是一种在和纸上使用雕刻版木或模具型纸来印刷纹样，并通过各种技巧来施加优雅装饰的实用裱褙材料，同时也是一种传统工艺品。

总店位于东京浅草附近的“东京松屋”，是一间制造及销售江户唐纸、称做“版元”的出版发行商(*1)。据商品企划室的河野绫子介绍，东京松屋创业于1690年，当时是以出版商的身份，发行面向庶民的娱乐书籍。之后，逐步开始供应和纸给附近的寺院，战后则将唐纸作为主力商品。



在展示室接受采访的河野。右侧为东京松屋本店大楼（东京松屋提供）



幕末时期的广告用版木（营业品项一览表）。中段右侧框内有“新形唐カミ类品々”（各种新型唐纸）

“唐纸”，顾名思义，是平安时代从中国传入日本的。一开始，唐纸是作为贵族书写和歌的珍贵用纸，后来被用于制作屏风等室内装饰品，这也成为日后隔扇使用唐纸的开端。



使用12张小型唐纸贴合而成的隔扇，图案完美衔接，几乎看不出贴合处

随着德川幕府的建立，江户（现东京）人口急剧增加，师承京都唐纸流派的手工艺人“职人”也移居至此，将技艺传承了下来。江户町人喜爱的身边花花草草，以及时髦的条纹或格子等独特纹样也因此诞生，制作出了丰富多彩的唐纸。



江户时代流传下来的小型版木背面。上面写着“嘉永四亥九月”，可知是1851年制成



当大型纸张的抄纸技术确立后，版木也随之大型化，更能够制作出富有设计性的图案了

耗时30年复刻样本册

由于江户城频繁发生火灾，隔扇的需求量大增，唐纸的制造也迎来了全盛时期。然而，1923年发生了关东大地震，数以千计的版木被烧毁。之后复刻或新刻的版木，又在1945年的东京大轰炸中再次化为灰烬。虽然战后大型版木得以复刻，但版元的规模日益缩小甚至停业，导致需要手工制作的唐纸产量锐减。

河野的父亲，即现任社长伴利兵卫（充弘），于1963年以继承家业的形式进入东京松屋工作。当时正值高度经济成长期的建筑热潮，隔扇纸的主流已转变为机器抄纸与滚筒印刷。东京松屋也转以经销量产商品为主，但伴社长每次翻阅好不容易从战前保存至今的样本册，便会产生“为什么这么美丽的东西无法重新问世呢？”的想法，在这股念头的驱动下，他下定决心“有朝一日定要重振江户唐纸的风华”。



战前东京松屋的样本册，也就是如今所说的目录

伴社长一家接着一家地拜访职人，找出许多没在使用、搁置在柜子上蒙尘的版木。他还根据民宅或寺院里留存的古老唐纸，重新雕刻版木，默默地投入复刻工作。经过30年的岁月，终于在1992年发行了样本册《彩（IRODORI）》，其中收录了393款手工抄和纸与手工印刷的江户唐纸。

1999年，江户唐纸被日本政府指定为传统工艺品，再度受到瞩目。但另一方面，负责承接订单的工坊职人却日益高龄化，技术传承岌岌可危。秉持着“绝不能让平安时代以来流传千年的唐纸文化就此断绝”的信念，版元东京松屋选择了在公司内部设立制作部门，自行制作唐纸。

手工印刷纹样

江户唐纸运用“木版印刷”、“涩型捺染印刷”及“撒上金银粉末”等专业技法，创造出了各式各样的装饰。制作部门负责人高杉裕也向我们示范了“木版金云母印刷”的工序。



高杉将调制好的颜料，用刷毛涂在筛子的纱布表面上

与版画的诀窍相同，将颜料涂在版木的凸起部分，再拓印到和纸上。但如果只有表面沾印上颜料，纸张受潮便会卷曲，因此必须事先让纸背保持微湿，以平衡纸张的张力。根据和纸种类、当天气温与湿度的不同，制作时需要进行细微调整。为了确保同一房间的隔扇纸没有色差或浓淡不均，即使印刷多张，也必须呈现相同的成品，因此需要十分小心谨慎。



需要两个人一同调整纸张的位置



用筛子将颜料轻轻地按压在版木的凸起部分上

涂在筛子上的颜料是淡黄色的“金云母”。它是将颜料、云母粉与具有黏着作用的海藻“布糊”混合而成，要根据所使用的和纸调整颜色。版木上的图案是牡丹花。颜料涂好后，小心翼翼地将和纸覆盖在版木上，再像抚摸一样轻柔地以手掌滑过，将纹样转印到纸上。江户唐纸的特色之一，就是不使用传统竹皮的拓印工具“马连”，而只是徒手印刷。



拓印前先摸摸头发，能增加手的滑顺度。这是从老一辈职人那里学来的小技巧



这时能感受到全神贯注的职人魂



完成印刷的瞬间，掠过一股紧张感

轻轻地掀起纸张，眼前出现了在颜料阶段无法想象的光芒。在极浅的灰色背景上，牡丹花恬静地闪耀着。据说，由于云母印刷在夜晚会因为烛光或月光的照射，呈现出与白天不同的样貌，这种技法自古以来便深受人们喜爱。



牡丹花图案在光线照耀下，散发出高贵典雅的光彩

在公司内部培育职人

高杉出生于新潟县，曾志向音乐而来到东京，就读于专门学校，却难以维持生计。由于祖父与父亲都是木匠，他在24岁时进入了与门窗装饰相关的东京松屋工作。

一开始负责的是业务，但入社约六年后，公司指派他前往裱褙公会的训练学校上课。在那里，他学习了裱褙隔扇、制作挂轴等，将自家公司贩售的纸张制成最终产品的技术。经过了两年的学习，他取得了裱褙技师的国家认证书。

不久后，公司内部成立了制作部门，高杉也踏上了制作唐纸的职人之路。

和纸的种类繁多，根据原料、产地、抄纸法与用途而各异。原本就喜欢手工制作的高杉，全心投入到唐纸制作的乐趣里。他向退休的职人学习技术，并自己摸索了三、四年后，逐渐领悟了所学技术背后的意义，真实地感受到了自己的进步。

高杉表示：“即使制作相同的东西，也无法做到完全一模一样，这正是手工印刷独有的韵味。虽然这点很困难，但也是它的有趣之处。”即使现在累积了丰富经验，可每当他看到江户时代的唐纸，仍会不断思考“怎样才能做出那样的东西？”。他的梦想是有朝一日创作出以大自然为主题的原创图案。



道具也是自己费尽心思准备的。左下是为了画出条纹图案，刷毛之间有间隙的木柄毛刷

高杉从事制作工作已有十年。他亲眼目睹许多唐纸工房由于后继无人而陆续歇业，也深刻体会到职人很难自食其力生存下去。他表示：“能够在版元公司以员工身份制作唐纸，是个值得珍惜的机遇。”

传承至今的江户唐纸

近年来，东京松屋也接到了来自饭店与餐厅等的大型订单。唐纸的用途似乎越来越广泛，除了作为隔扇纸，也被用于分隔空间的屏风或美化空间的艺术品。虽然如今许多公寓没有和室，但仍有屋主委托“即使只是壁橱的两扇隔扇，也想要使用真正的唐纸”。



以金银粉末装饰的江户唐纸

相较于量产品，手工抄纸并手工印刷的和纸常被认为价格昂贵。然而，和纸的纤维较长、质地坚韧，寿命更长。它不仅不易褪色，还具有调节湿度的功能，能够营造出真正舒适的居住空间。为了向人们推广身边有和纸的生活，东京松屋本店五楼以上的40户出租公寓，都在隔扇与墙壁上装饰了江户唐纸。

和纸的魅力、纹样的乐趣，即使历经时代变迁也不曾改变。这间百年老铺坚信“好的东西一定会留存下来”，其决心也展示给了世人。

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：川本圣哉

标题照片：江户时代的版木与正在印刷江户唐纸的职人高杉

