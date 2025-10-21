气温上升对农业造成巨大冲击：大米和水果品质下降，产量减少

近年来，日本持续出现创纪录的高温天气，对农业造成了重大影响。气温上升和气候异常，是一个与我们餐桌上的大米、蔬菜和水果的品质及收成直接相关的问题。

气温上升引发的变化

日本列岛南北狭长，北海道属于冬季寒冷且大量积雪的严寒气候，南部的九州、冲绳等广大地区则属于亚热带气候。

处于这种自然条件下的日本， 2023年气温急剧上升，至今仍保持着上升趋势（参考下图）。

尤其是夏季气温逐年升高，最高气温超过35度的日子越来越多。个中原因之一，在于夏季太平洋高气压势力不断增强。特别是太平洋西部菲律宾周边海域的海水温度一旦上升，日本附近的高气压就会增强，容易出现连日晴朗的天气。如此一来，不仅是夏季，秋季也会持续高温；冬季即使出现短时间的寒潮天气，但总体上气温也处于上升趋势。

另外，气温上升会导致大气中的水蒸气含量增加，骤降暴雨的情况越来越多。这导致洪水和内涝灾害加剧，同时，雨天减少，干旱风险也在升高。换言之，日本的气候正朝着“高温且极端降雨”的方向变化，对农业来说，形势极其严峻。

高端品牌大米、小麦、大豆品质及收获量下降



因“高温不稔”，长不出米粒的稻穗直立不下垂（图片：笔者）

高温导致日本人的主食——大米的品质下降。水稻开花后20天内的平均气温若超过26-27度，发白而不成熟的米粒（腹白粒）就会增多，造成商品价值下降。2023年，新潟的“越光”和山形的“艳姬”等日本引以为傲的高端品牌大米，都受到了高温的严重影响。而当开花期持续出现35度以上的高温天气时，会导致授粉不良，稻穗无法结实的“高温不稔(*1)”现象。2024年在九州等广大地区出现了这种现象。

大豆也是如此，除北海道外，本州以南地区普遍受到气候变化的影响。尤其是传统的大豆产地九州北部地区，近年来产量持续下降，甚至出现了“无丰年，充其量平产”的说法。

另一方面，夏季相对凉爽的北海道，之前因气温上升，对大米品质产生了积极影响。然而2023年遭遇高温，品牌大米“梦之美（Yumepirika）”的品质下降。除了大米外，北海道还盛产小麦、马铃薯、甜菜（制糖原料）等农作物，高温和持续降雨使这些作物减产，并对品质也产生了影响。



未受影响的正常米粒（左）和高温导致淀粉蓄积不足，颜色发白浑浊的米粒（图片：农研机构）

日灼导致蔬菜水果着色不良，味道欠佳

目前，日本大量栽种的蔬菜和水果都不耐高温，2023年和2024年出现了全国性的灾害损失。番茄、茄子等茄果类作物因强烈日照和高温，出现了果实灼伤和授粉不良导致的不结果等问题。



高温导致着色不均的番茄（图片：熊本县）

如果是叶类蔬菜和根茎类蔬菜，冬春两季气温太高，便会加速其生长，导致收获期发生偏移；到了夏季，高温又可能抑制其生长，从而造成减产。于是，蔬菜供应变得不稳定，价格也因此容易发生波动。

草莓方面，还出现在花芽分化期遭遇持续高温，导致部分产区无法赶上圣诞节销售档期的情况。



正常着色的草莓（上排）和受到日灼的草莓（图片：熊本县）

各种水果中，苹果、葡萄和蜜柑等发生灼伤和着色不良的现象较为多见。尤其是苹果，据估计，2023年日本全国有三成左右的苹果出现了着色不良问题。而在果实的风味方面，气温升高，虽然糖度会上升，但由于酸度下降，导致了整体风味的失衡。



正常着色（左）和着色不良的葡萄（图片：农研机构）



气温越高，苹果的着色就越差（图片：农研机构）

不耐高温的家畜，鸟兽害问题加剧

气候变化对日本的畜牧业也造成了多方面的影响。天气的高温化趋势导致牛、猪、鸡等家畜容易出现热应激反应，表现为产奶量下降、生长迟缓和繁殖能力减弱。另外，饲料作物因高温导致牧草草种发生变化；虽然玉米、牧草生长加快，可能会带来增产，但同时也产生了品质下降、病虫害和鸟兽害增多等新问题。无论是哪一种作物，病虫害和鸟兽造成的损失都在扩大。受到全球变暖带来的高温、少雪的影响，野生动物的生息和活动范围也在发生变化。特别是和其他作物相比，畜牧饲料作物因种植面积广，只能粗放管理，因而成为了遭受鹿、野猪、熊等野生动物侵害的重灾区。

加强规避损失的对策

针对这种气候变化，日本在农业方面正推进实施各种对策。拿稻作来说，采取了错开插秧时间，通过改进栽种方法及水肥管理，以减少高温带来的影响。尤其是近些年的夏季，经常连日晴天，日照量大，在这种条件下，采取抽穗前多施肥来防止品质下降，是值得关注的一种栽培技术。另外，稻米的耐高温品种的研发进展迅速，已经推出了相当数量的耐高温品种，并且还开始了推广普及工作。

大豆和小麦等旱地作物，现在主要是通过种植方法来应对。北海道北部的鄂霍茨克地区，过去不太种植的大豆，但现在正在扩大种植面积，在一定程度上起到了弥补本州以南减产缺口的作用。

蔬菜和水果由于可选品种较多，所以可以相对灵活地切换选择适合气候的品种。北海道已经开始引入甘薯、花生等适宜于温暖地区栽种的作物。在设施农业方面，通过改善温室结构和种植作业环境，可以抑制高温，提高收益性。

果树属于多年生作物，所以容易受到气候变化的影响。而另一方面，由于品质受到重视，所以在应对措施上存在有难度。优秀的果农会培育多个品种以分散风险，通过调整收获期来避免高温影响。

打造新产地的动向

通过引进新的果树品种，也会催生新的产地。例如秋田县的苹果农户尝试种植桃树，由于上市时间全国最晚，该地区因此以“最北端产地”而受到关注。

西日本还在推进由温州蜜柑改种晚熟柑橘品种的工作，并且有些地区还开始引入亚热带和热带果树。在酿酒用葡萄方面，为了确保葡萄酒的高品质，人们对糖度和酸度平衡要求很高。因此，葡萄产地向海拔较高、相对更凉爽的地区以及北海道转移的动向不断扩大，而且种上了适应气候的品种。此外，法国著名葡萄酒产地勃艮第的一些酒庄也在北海道开拓新的葡萄园并建设了酿酒厂，这也可以看作是由气候变化影响而引发的跨境迁移适宜地的动向。

销售流通战略亦关键

应对气候变化的手段，除了作物的栽培方法外，“在什么地方，什么产品，如何销售”这样的销售和流通战略也至关重要。即使针对气温变化改变栽种作物，也必须考虑其市场需求。作物不单纯是农产品，更是经济商品。正因为如此，农户在选择品种时不仅要考虑“易种”，还要考虑“易销”。产量再高，滞销则毫无意义。在选择品种时，必须同时考虑收益性与市场需求。

拿苹果来说，不同的销售方法，对水果的品质也有不同要求。如果是向市场出货，人们看重的是外表美观。苹果在高温年份着色会推迟，所以可以使用反光膜或摘掉叶子等方法来改善外观。而通过网络或直销店等渠道直接向消费者销售时，味道比外观更受重视。在这种情况下，至关重要的是推迟收获期，确保苹果完全成熟。直销不同于市场出货，有时也会成为各个农户凭借个性化巧思应对气候变化问题的契机。因此，这种模式有时还能成为小规模农户或农业新手的稳定收入来源。

对生产乳制品的酪农来说，如果能致力于“六次产业化(*2)”的发展，比如将牛奶加工成冰淇淋等商品并进行销售，那么就可以把高温期的需求增长转化为收益机会，而这些收益又可以用于应对暑热的设备投资。适应气候变化的可持续型畜产经营以及在“中山间地(*3)”开展的农业活动，需要建立从生产到销售的一体化战略，以及立足于和自然环境、野生动物共生共存的覆盖整个区域的对策。

为了可持续的未来餐桌

全球变暖对我们的饮食生活造成了巨大影响。为了应对急剧变化的气候，日本农业正在开展改良品种、改进栽种方法、转移产地等各种努力。这些举措中，许多都是全球农业共同面临的课题，或许还会为构建可持续的饮食生活的未来互相提供重要的启示。

标题图片：（左上方顺时针）受到高温伤害的西红柿（农研机构）、苹果（岩手县）、蜜柑（农研机构）和萝卜（农研机构）

