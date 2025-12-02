制作“海洋地图”，助力渔业灾后重建！

能登半岛2024年元旦发生的地震，除了引发海啸，还导致观测史上最大规模的海底隆起。给海洋环境带来巨大影响，影响船舶安全航行和停靠，给渔业带来沉重打击。为了打开局面，全球首创的“海洋地图计划”先行提供了能登北部版。

海底隆起阻碍轮岛市渔业复苏

9月4日，石川县渔业协同组合轮岛支所召开“海洋地图”使用说明会，以海女为主，当地渔业从业者认真听取了介绍。

轮岛港的渔船数量和捕捞量一直蝉联石川县第一。能登半岛地震后，码头和港湾设施遭到严重损害。朝市通街曾是人气景点，出售的新捕捞海鲜琳琅满目。地震时周边也发生大火，约5万平方米、近250栋建筑毁于一旦。



大约有40人参加说明会，其中海女的身影尤为醒目



（左上）从前游客如织时的朝市通街（图片：PIXTA）；（右上）曾是朝市通街西口的Iroha桥，现在禁止入内，对岸已杂草丛生；（下）怀旧趣味的街灯两边都曾是海产品商店

渔业复兴的一大障碍是观测史上规模最大的海底隆起。轮岛港附近隆起了1.5到2米，为消除与船体之间的高差，卸货的码头新设置了临时栈桥。水深也变浅，可供靠岸的场所不足，渔船扎堆，导致多层系泊常态化，大型船舶开始改用金泽港等其他港口。

这对已指定为国家重要无形民俗文化遗产的传统无装备素潜捕鱼“轮岛海女渔技术”影响甚大。2024年9月暴雨更带来泥沙流入，使事态雪上加霜，海女们每天都忙着对完全变样的渔场进行调查。



船舶只能在临时栈桥靠岸。原来的卸货场隆起了约1.5米



（上）轮岛港附近的景区鸭浦也因隆起2米多而变样，周边是海女的渔场，原可捕捞海螺和海藻；（左下）地震前被海水覆盖的状态（图片：PIXTA）；（右下）西岸以袖滨为起点的散步道因塌方中断

测量地震前后海底地形数据的“海洋地图”

想要摆脱困境的渔业相关人士，将希望寄托在了日本财团支援日本水路协会推进的“海洋地图计划”上。该计划从2022年起，将耗时10年时间，用航空雷达对水深至20米的浅海海域进行测量，制作海底地形图，将覆盖日本全海岸线3.5万公里约9成的范围，用于船舶的安全航行和防灾上。

能登半岛北部的调查本来已于2022年秋天完毕，但因地震引发海底隆起，2024年4到5月又进行了二次调查。调查获取了地震前后海底地形变化的详细数据，这尚属世界首例。地震发生后，最初推测海底隆起可高达4米，但根据协会发布的调查结果，轮岛市猿山岬附近实际达到了5.2米。

石川龙子是“轮岛海藻Lab”的代表。她已往来轮岛十多年，为海女提供帮助，同时不断进行海洋资源调查。她回顾道：“我听说有海洋地图这个东西，就想这肯定能用于海洋资源调查了，没准还能用在新渔场的探测上，于是就去拜托他们能不能先出一版给灾区用。”在各领域推动震灾复兴支援的日本财团也从多方面听到了同样的心声，于是决定率先提供这次的能登北部版。



石川龙子（中）与海洋地图计划的众人（图片：日本水路协会）



渔协背后的码头边全是类似汽车双排停车的多层系泊

也能用于可持续渔业和海洋安全事业

据介绍，6月起试水提供地图数据后，从海女方收集到很多意见，如“希望写上地名”“有等深线才方便”“还需要纸版”等。进过改良后，这次终于先行发布了智能手机版和纸版。

轮岛海女渔保存振兴会的成员表示：“之前使用的都是没有等深线的白地图，也不知道沙地和礁石滩的具体分布。我们也是开船去渔场的，所以今后再去做调查和捕捞都更放心了。”



防水加工后的纸版（左）和智能手机版（图片：日本水路协会）



轮岛海女渔保存振兴会的成员和南志见地区的江尻一希（右端）

目前已有两处开始提供服务，即轮岛港周边的轮岛崎地区和名舟港所在的南志见地区。今后还将扩大到珠州市和能登町，完成能登北部版，为护岸工程和泥沙浚渫作业提供助力。

名舟港渔民江尻一希打算把地图用在海难事故预防上，“就算跟小孩和老年人说那里‘危险’，也没法亲眼看到海底变化，很难切实理解危险程度。但如今有了地图，那就好说了。”他还满怀希望道：“海底隆起后，也可能发现以前没有靠近过的未开发渔场。”

石川介绍到：“现在别说资源管理了， 就连剩下多少资源都还处于调查阶段。我们正在海洋地图上做一些工作，希望能为资源管理打下基础。”同时“今后也希望将地图用到建立海女的可持续发展商业模式上。”

海洋地图计划目前只覆盖了全国的37%，进展到半途，但如果利用好能登的用户需求和使用数据，就有望提高实用性。期待正式版早日上线。



名舟港重建工程仍在继续，现在依然挤满漂流来的木头

采访/撰文/摄影：土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：海底隆起的轮岛市名舟港周边和海洋地图的智能手机版。消波块的白色部分地震前还浸在海里

