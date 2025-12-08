女渔民，能否成为后继堪忧的渔业之救星？

随着全球气温升高，海洋环境发生变化，导致渔业减产。此外，民众饮食结构的变化使水产消费走向低迷。在这种背景下，渔业从业者人数一路下滑。近年来，为解决接班人短缺问题，渔业开始积极接纳女性渔民，为一线注入新的活力。

女高中生也来参加渔业支援会

长期以来，渔民的世界是“女性禁入”的，但如今女性的身影屡屡出现。7月下旬，在东京举办的“渔业就业支援会”上，女性在一群壮汉中格外醒目。她们都打算从事渔业，认真听取着各地渔业协会和水产公司的介绍。

到目前为止，从事渔业的女性大多是跟当渔民的丈夫或其他亲人一起出海。支援会举办方、全国渔业就业者确保育成中心（东京都品川区）事务局局长马上敦子称：“最近有越来越多的女性一个人来参加支援会，虽然过去和渔业没有交集，但她们很向往海上工作，有的人甚至在认真考虑离开城市，搬到渔港生活。”



有不少人前来参加渔业就业支援会



热心咨询的女性参与者

为增加女性就业机会，该中心响应国家提出的“Positive Action”计划，制作“助力女渔民大展身手”宣传单。他们将宣传单张贴在活动会场，并上传至官方网站“漁師.jp”。多渠道宣传起到了良好的效果，马上敦子说：“以往接受女渔民的渔业团体和企业寥寥无几，但在今年我们提前进行的问卷调查中，半数以上的参展单位表示想要积极录用女性或正在探讨录用事宜。”

埼玉县高三学生君岛妃织在父亲的陪伴下来到会场，她说：“我很喜欢大海，非常向往靠体力吃饭的渔民的世界。”多家参展单位向君岛发出了热情邀请，这让她干劲倍增。她希望明年春天就能以渔民身份奔向大海。



许多展位都贴着“助力女渔民大展身手”的宣传单



君岛妃织来自属于内陆地区的埼玉县，成为渔民后她将离开父母。即便如此，父亲也支持女儿追梦

渔民老龄化，年轻女渔民不到1%

“女性禁入”的规矩由来已久，传说日本渔船的守护神“船灵”是女神，如果女人登船，女神就会嫉妒，导致“海啸滔天”“跑空船”。尽管相信这种迷信的人越来越少了，但渔业属于又苦又脏又危险的职业，再加上船上的厕所等职场环境不完善，大多数的渔业公司不愿意雇佣女性。

然而，近年来渔民不断减少，让水产人士产生了危机感。农林水产省发布的《2024年渔业结构动态调查结果》显示，2024年海上作业超30天的渔业从业人员，全国共有114820人，比上年减少5.4%，跟30年前的1994年相比，更是从312890人锐减6成，前景堪忧。

从年龄分布看，65岁以上的人最多，有44840人，接近整体的4成，50岁以上占约7成，老龄化严重。年富力强的15岁至39岁有20980人，不到65岁以上人群的一半，留存率也低。

另外，女性有11890人，约占1成。其中，15岁至39岁只有1100人，40岁以上占比超9成。

渔业文化的存续危机

根据水产厅的统计，水产高中以及其他学校每年培养1700名至2000名新人。但渔业相关人士称“基本5年跑一半”。辞职理由既有行业本身的特性，比如又苦又脏又危险、收入不稳定外，也有其他原因，比如无法适应工作、老渔民职场霸凌、起太早、去远洋捕捞见不到朋友或恋人等。还有越来越多的年轻人表示，“出海后手机信号不好，打不了电话，上不了网，这点难以接受”。

有人雇佣外籍船员进行金枪鱼捕捞作业，但随着日元贬值，想要留住人越来越难。而要成为独当一面的渔民，需要积累足够的经验。为守住日本渔业和传统，各地港口需要踏踏实实工作、有担当的人，吸收有干劲的女性因此成为必然。

近年来，有不少女性加入渔民行列，她们活跃的身影通过电视、报纸和社交媒体不断扩散出圈，吸引了许多人举手报名。在静冈县热海市“网代渔业”工作的浦田月，3年前从烧津市水产高中毕业成为一名渔业从业者，不少电视节目和报纸都对她进行了采访。

现在她每周工作6天，黎明前出港，下渔网捕鱼。在渔场收回渔网后，还要对鱼类贝类进行分类、搬运。谈及工作感受，浦田说：“工作已经基本适应了，但干的都是力气活，挺辛苦的。希望我的努力能让更多人对渔业和渔民的工作产生兴趣。要是还能吸引人加入渔民这一行，那就更棒了。”



浦田干活非常麻利，已成为纲代渔港一道靓丽的风景线（图片：作者）

女渔民在招聘会上介绍渔业魅力

在招聘会现场，三重县尾鹫市渔业公司“早田大敷”的员工金泽麻纪面向青少年进行了宣讲。她介绍了渔民的工作内容和渔具，以及用渔网捕捞的丰富鱼类，还介绍了春天尾鹫港盛产的鰤鱼。

金泽从小就喜欢鱼，大学读的海洋学专业。她介绍道，毕业后因父母反对，自己曾放弃当渔民的念头，先后在百货商店和海运公司工作，但还是没法放弃梦想。后来，她参加了渔业招聘会，在多个渔港体验渔业工作后，加入了现在的公司。今年是她当渔民的第三个年头。



金泽手拿鰤鱼布偶，向大家介绍她眼中渔业的魅力

到了捕捞期，她每天凌晨4点多出港，撒下长100米、深60米的渔网。虽然会借助吊机和绞车等设备，但鰤鱼这类大鱼重量将近10公斤，单做分类也是辛苦的体力活。

即便如此，“每天会有许多种类的鱼进网，比如竹荚鱼、圆鲹、真赤鲷（加吉鱼）、单角革鲀（剥皮鱼）、斑点盖纹沙丁鱼、澳洲鲭等，我很享受这份工作”，金泽面带微笑着说。



金泽在渔船上露出笑容（图片：全国渔业就业者确保育成中心）

连接渔业一线与餐桌的桥梁

现在，金泽利用之前海运公司宣传岗位的经验，推动春鰤鱼的品牌化。鰤鱼捕捞上来后，立刻将其剪腮放血，以确保新鲜度。再挑选脂肪含量超15%的优质春鰤鱼，作为早田大敷的自有品牌“结”发向市场。这一尝试是为了提高产品的附加值。金泽说：“品牌化不仅能提高收益，还能让消费者快速识别什么是品质优良的鱼，有助于保护‘食鱼文化’。渔业一线和消费者餐桌一直存在鸿沟，我认为女渔民能较好地填补这个空缺。”

这种兼顾鱼类销售和消费的工作风格，赢得了老渔民的信赖。金泽称：“公司也在考虑改善工作环境，比如配备女厕所等。”如她所说，公司在积极地接纳女员工，于2024年秋聘用了第2位女渔民。

虽然渔业一线存在许多课题，但在以性别平等为目标的社会，曾经向往渔业的女性如今已有人活跃在一线。她们带来新的视角和想法，如果好好利用，一定会为渔业的可持续发展提供强大助力。



金泽向孩子们介绍渔具，或许某一天，会有人加入到渔业行列

