日本抹茶走向世界，官民携手拓展市场

抹茶在海外的人气持续高涨。随着人们健康意识的增强以及对日料关注度的提高，以欧美及亚洲为中心，抹茶的需求不断扩大。在日本国内，主要生产茶壶冲泡用茶叶的产地，也出现了关注抹茶的动向。

茶道体验深受外国游客好评

静冈县是日本有名的茶叶产地。2025年10月上旬的一个周末，位于静冈县中部岛田市的“富士之国茶都博物馆”人头攒动。2024年度，共有7万1834人到访该博物馆，其中外国游客达7072人，同比增长超过40%。相比新冠疫情爆发前的2019年度，外国游客增加了1.8倍，另外外国游客的占比也逐步增加。



外国游客在茶室体验茶道，静冈县岛田市（图片：笔者）

在博物馆茶室，游客能欣赏到一整套点茶动作与礼仪，还能一边眺望窗外景致，一边品尝抹茶与时令日式点心，尽情体验茶道乐趣。来自芬兰的贝娅拉・塞帕宁女士（39岁）说：“我本身就喜欢抹茶，觉得很有趣。赫尔辛基也有茶道学校。”与贝娅拉同行的丹尼尔・科霍巴卡（39岁）在日本曾有过陶艺实习的经历，他说：“在这里也可以学到日本文化与历史。”一位来自中国的女士告诉我们，她在中国也喝抹茶拿铁，但日本抹茶的品质是最棒的，还有一位来自法国的女士表示，抹茶很健康，她的家乡也有很多人喝抹茶。大家对日本抹茶都赞不绝口。



游客还可以体验用专用石臼碾茶，静冈县岛田市（图片：笔者）

绿茶出口规模不断创新高

包括抹茶在内的日本绿茶出口量与出口额正持续攀升。贸易统计显示，2024年绿茶出口量约为8798吨，较上年增加16.1%（1219吨），是10年前的2.5倍。受日元持续贬值影响，绿茶出口额为364亿日元，同比增长24.7%（72亿日元）。2025年1月至8月的出口额已达380亿日元，超过了2024年全年水平。

第一大出口目的地是美国（占32%），其次是东南亚（占20%）、台湾地区（占19%）、欧盟及英国（占16%）。在出口的绿茶中，抹茶等粉末茶为5092吨，占总量的58%，超过了叶茶等（3706吨）品种。由于不同国家和地区的口味偏好各不相同，出口美国和欧盟、英国的抹茶所占比例较高，而在台湾地区叶茶更受欢迎。

起源于中国，在日本得到独特发展

抹茶是绿茶的一种，起源于中国，据说八百多年前传入日本。现今只有日本完整保留了抹茶的传统品鉴文化，其栽培方法与制作技术也形成了独特体系。

抹茶的原料“碾茶”需在遮阴环境下种植，通过抑制新芽的光合作用以加深叶色，从而提升茶叶的甘美成分与独特香气。采摘后的鲜叶经蒸汽杀青，不经揉捻便用高温进行干燥。随后去除茶梗与叶脉，用石臼研磨成抹茶，近年也有用机器进行抹茶加工的。

抹茶能让人直接摄取茶叶中的营养成分，在海外一直很有人气，尤其深受年轻人青睐，被视为新式饮品与特色食品。而植根于日本茶道精神的待客文化，更助推了抹茶的热潮。

着手制定国际标准，将日本抹茶品牌化

尽管抹茶在国际上受到越来越多的好评，认知度也有所提高，但海外对碾茶的加工工艺和抹茶生产工艺的了解仍十分有限。为此，国家级研究机构——农业与食品产业技术综合研究机构（以下简称“农研机构”）牵头，协同行政部门一起推动抹茶的国际标准化定义工作。2022年4月发布的国际标准化组织（ISO）技术报告，介绍了在日本发展成熟的抹茶栽培、生产工艺以及历史等内容，抹茶的国际标准制定工作也正式启动。

农研机构果树茶业研究部门表示说：“（若国际标准被采纳）那些不符合标准却冠以‘抹茶’之名的产品，其流通将会减少，从而减少日本产抹茶在市场上的障碍。虽然仅靠国际标准无法实现市场规模的扩大，但在推动品种改良、生产技术革新以及品牌建设方面，国际标准化将发挥一定的作用”。

国内主要产地也开始增加产量

在静冈县滨松市的山区，有一家拥有碾茶种植和粗茶（采摘后经过蒸汽杀青、干燥的茶叶）加工工厂的农业合作社法人“天龙爱倶里农场”。他们借着抹茶高涨的人气，新添了具备更高品质生产体系的设备，并于2025年5月投入运行。不过，近年来茶叶消费萎缩、瓶装茶饮增加，导致煎茶价格持续低迷，农场也认识到行业的不景气。负责种茶与工厂管理的大石成身（36岁），从小就看着身为茶农的父亲四处操劳。为谋求茶农的生存之道，父亲创办了研究会，并以京都宇治、爱知西尾等抹茶的知名产地为目标付出了很多努力。

每当听到海外买家称赞碾茶“香气好、色泽佳”时，大石成身的工作热情就会高涨，更有了干劲。他说，“今后将继续专注于生产高品质的碾茶”。



大石成身在砖砌的碾茶炉前，静冈县滨松市（图片：笔者）

利用社交媒体扩大海外销路

福冈县八女市的“大石茶园”集生产、加工和销售于一体，于2010年前后正式开展茶叶出口业务。茶园的第四代负责人大石贤一（42岁）曾留学法国，一直希望“将日本传统茶文化传播至世界”。他敏锐地发现，日本国内的抹茶消费量虽然在减少，但海外消费者正逐渐将抹茶融入日常生活。



覆盖种植前的福冈县八女市茶田（图片：大石茶园）

“抹茶消费量近五年来快速增长”，大石贤一切身感受到这股势头。他在海外的点心生产商、咖啡馆、冰淇淋生产商的官网以及Facebook、Instagram等社交平台发布产品信息，其销售网络已扩大到英国、法国、台湾地区、泰国、美国等40个国家与地区，共500家企业。公司也有来自台湾地区、法国、印度尼西亚、尼泊尔等地的员工，能够精准对接海外市场的多样化需求。



在销售茶和经营咖啡的直营店，大石贤一（前排中央）与外国游客交流（图片：大石茶园）

不断进行产品开发

抹茶相关商品与菜单也不断推陈出新。从用牛奶或豆浆调制的抹茶拿铁、抹茶甜点，到发泡酒、啤酒风味的无酒精饮料等，种类繁多。访日游客倾向于选购抹茶相关商品，回国后也能继续享用。

在此背景下，World Matcha公司提出“将抹茶带回家享用”的理念，开发出抹茶版意式咖啡机（抹茶机），并进行销售。当抹茶在美国作为健康饮品备受关注，并在咖啡馆大受欢迎时，为让消费者在家也能轻松享受味道纯正的抹茶，该公司反复进行研讨，最终研发出这款抹茶机。它注重还原“用石磨研磨碾茶、用茶筅点茶”的传统手法，于2020年在美国发售，次年进入日本市场。目前业务网络已覆盖20个国家，截至2025年10月累计售出1万余台。同时，公司还销售获得有机JAS认证的日本产叶片碾茶“抹茶Leaf”，成为连接生产者和消费者的桥梁。

公司宣传负责人塚田志乃（50岁）强调：“希望大家通过亲手制作一杯抹茶的体验，感受茶叶从茶园到餐桌的蜕变，享受品味抹茶的美好时光。”



在美国举办的抹茶机快闪活动。现磨抹茶制成的饮品深受欢迎（图片：World Matcha）

抹茶作为新兴出口商品，受到越来越多消费者的青睐。对此，日本贸易振兴机构（JETRO）农林水产食品部看好抹茶的市场前景，认为抹茶的海外市场仍有进一步的拓展空间。

标题图片：在海外颇有人气的抹茶（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。