女子组合Perfume暂停活动，她们的音乐缘何取得成功？

日本女子电音三人组合Perfume在迎来正式出道20周年纪念日的2025年9月21日当天，宣布于同年12月31日起暂停活动，进入“冷冻休眠”模式。她们是在全球范围内都非常少见的、长期活跃于音乐舞台上的女子组合，其魅力与成功源自何处？本文与读者一同回溯Perfume的音乐生涯。

团名取自成员名字中共有的“香”字

Perfume是由樫野有香（艺名：Kashiyuka）、西胁绫香（艺名：A～chan）、大本彩乃(艺名：Nocchi)三人组成的女子组合。1999年，就读于广岛演员学校的樫野有香和西胁绫香，最初与河岛佑香共同建立组合，因三人名字中都有的“香”字而取名为Perfume。后来河岛佑香退出，2001年大本彩乃加入，组成了现在的阵容。三人同为广岛演员学校的第一批学员，该校为日本演艺圈输送了许多演艺人员，其中包括日本流行金属乐队BABYMETAL的成员SU-METAL（中元suzu香）等。

2002年，三人以“ぱふゅ〜む”（Perfume的日文音译——译注）的名义发行了首张CD。2003年，地方偶像逐渐受到关注，她们前往东京发展，并将组合名正式确定为Perfume，随后发行了单曲《Sweet Donuts》。该曲由日本音乐制作人中田康贵作曲、编曲及制作，而且自此以后，中田康贵参与了Perfume所有音乐的制作工作（不久后，歌词的创作也全部由中田康贵负责）。

中田康贵担纲制作人

Perfume最大的魅力，无疑在于其歌曲本身的品质与趣味性。让三名成员演唱电子流行乐“Technology Pop”，并选择中田康贵为制作人——Perfume团队的这种慧眼令人惊叹。2003年前后，电子流行乐在日本大众层面尚未流行。但仅仅过了三四年，包含电子流行乐在内的电子舞曲（EDM）热潮便席卷日本，Perfume的音乐也一跃登上了时代的最前沿。

在早期，Perfume音乐的人声效果处理就显露出了相当的独特性。自2005年前后，“人声处理”开始风靡全球，而中田康贵是日本最擅长运用这一技术的音乐人，Perfume大热单曲《Polyrhythm》就是使用这一技术制作而成的。起初，成员们强烈反对“人声处理”，也反对中田康贵“抑制起伏进行演唱”的要求。但后来，三人逐渐理解了中田康贵“一切以歌曲质量为先”的理念，开始与他密切合作，创作出“乐曲至上主义”的作品，颠覆了人们对偶像的传统认知。



2024年11月27日，Perfume荣获日本时尚类奖项“第53届最佳着装奖”艺人奖（图片：共同社）

Perfume的另一大魅力在于其独特的歌词风格，尽管词句充满未来主义意象且高度抽象，但仍能将三名成员的个性表达得淋漓尽致。她们的歌词并不局限于男女爱情，而是描绘更宏大的“爱”，这种纯真、坦诚的情感表达，令与她们同时代，乃至更年轻的Z世代受众产生了强烈共鸣。当听到她们柔声吟唱纯真细腻的内心情感时，人们便能理解，除了音乐风格，Perfume在歌词层面也继承了黄色魔术交响乐团（Yellow Magic Orchestra，简称YMO）开创的日式电子流行乐传统。

MIKIKO操刀编舞

由于所有歌曲均与中田康贵合作创作，Perfume的音乐呈现出相当罕见的统一性。可以说，统一性是描述Perfume时不可或缺的关键词之一。另一方面，几乎所有歌曲的编舞均出自日本编舞家MIKIKO之手，这使得她们的舞蹈同样充满统一性。自Perfume成立之前MIKIKO便与三位成员相识，独属于MIKIKO的编舞风格在当时极具创新性，引发大量关注。随着视频网站兴起，翻跳艺人舞蹈并拍成视频的行为在十几岁到二十几岁的年轻人中风靡，而Perfume就是非常受欢迎的翻跳对象，成为“以舞蹈为标志性特征的艺人”先驱。她们在多种层面，都以惊人的方式捕捉到了时代的脉搏。

在视觉设计方面，影视导演关和亮长期负责Perfume的唱片封面和音乐视频（MV）。2018年以后，Perfume还与真锅大度领导的日本知名创意团队Rhizomatiks合作，运用最前沿科技提升舞台表演的独创性。在视觉表达和舞台表演方面的高度统一性，同样是Perfume的重要魅力所在。三名成员一直表示“现场演出是Perfume活动的核心”，但她们的演唱会DVD和蓝光光碟销量亦在日本长期名列前茅。可见对于粉丝来说，“Perfume的每一场演出都是珍贵的作品”。此外，由于其视觉风格和舞台表演与日本动画以及日本“科技神话”的气质契合，因此也大大提升了她们在海外的人气。

严守发型与服装要求

本着“在取得成功、被大众记住之前绝不改变”的信念，她们三名长期保持一贯的发型，服装方面也始终穿着迷你裙、连衣裙和短裤，即便在走红之后亦未曾改变，展现了组合整体形象的一致性，给人们留下了深刻的印象。三人牢记自己作为“Perfume一员”的身份，始终以克制的态度，将团队置于个人之上，这在欧美，尤其对艺人来说是很难想象的。

然而，当你聚焦三位成员个人时，会发现她们的个性与组合的整体形象之间的鲜明反差，这种“反差萌”同样吸引着粉丝。在演唱会的谈话环节或接受采访时，她们毫不做作，总是坦率地表达自己的感受，有时甚至称得上“毒舌”。这种表里如一、对粉丝充满真诚的性格，使她们在日本乃至全世界俘获了无数人心。Perfume的成功建立在无数奇迹之上，而这三名成员的相遇，无疑是其中最大的奇迹。

25年来多次登上全球各大音乐舞台

2005年，Perfume以单曲《Linear Motor Girl》与主流唱片公司签约出道，2007年凭借单曲《Polyrhythm》走红。同年8月，她们在大型音乐节“Summer Sonic 2007”上征服观众，开创了偶像出演摇滚音乐节的先河。2008年在日本武道馆、2010年在东京巨蛋成功举办专场演唱会。2012年，她们开启了首次海外巡演，足迹遍布韩国、新加坡、香港等国家和地区，此后又多次在亚洲、欧洲及北美举办巡演。Perfume还多次登上海外知名音乐节的舞台。2015年，她们作为主表演艺人，在美国德克萨斯州奥斯汀市举办的融合音乐与科技的跨界艺术节“西南偏南”（SXSW）上献唱。2019年，成为首登美国大型音乐盛会科切拉的日本女艺人。2023年，又受邀在西班牙巴塞罗那春之声音乐节演出。可以说，25年来，Perfume作为女子组合取得了前所未有的成功。



2025年11月11日，西胁绫香宣布与圈外男友结婚（2024年4月25日摄于东京都涩谷区，时事社）

宣布暂停活动两天后，2025年9月23日，三人在东京巨蛋举行暂别演唱会。尽管目前尚未确定回归时间，但她们表示，此次暂停活动是为了让三人能以组合形式一直发展下去。因此，我相信我们终将再次欣赏到Perfume奇迹的续章。未来几年，随着人工智能等高科技的进一步发展，无疑Perfume团队也会为观众们带来比以往任何时候都更加精彩的表演与惊喜。而且，樫野有香、西胁绫香和大本彩乃三名成员应该比任何人都期待那一刻的到来。

标题图片：Perfume成员樫野有香、西胁绫香和大本彩乃（从左至右）。2024年4月25日摄于东京涩谷（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。