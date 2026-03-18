“我实在是撑不下去了！”——日本年轻员工为何纷纷寻求代理辞职服务？

经营代理辞职服务“Momuri（モームリ）”（“已经不行了”之意）的公司，虽因涉嫌违反律师法而遭到搜查，但在社群媒体上，舆论矛头却多半指向了使用者，批评他们“对工作毫无责任感”。然而，现实中确实也有许多是由于职场本身就存在问题，才逼得员工喊出“实在是撑不下去了”，最后不得不求助代理辞职服务的情况。

难以开口提辞职的职场环境

所谓的“代理辞职”，是代替员工本人向公司传达辞职意愿的服务，其使用者的数量正逐年增加。

经营求职与转职网站的“Mynavi”在2024年10月公布的调查报告中指出，使用代理辞职服务的理由（有效样本800份、可复选），以“被公司挽留”或“觉得会被挽留”（40.7%）为最多，其次则是“职场气氛让人难以自行提出辞职”（32.4%）。而在实际采访中，最常听到的也多属后者的情况。

举例来说，一位年近30岁、完全没有相关经验而转职为工程师的男性就表示：“如果继续这样工作下去，只会造成大家困扰，所以我使用了代理辞职服务。”

他原本随团队常驻在客户端（驻点），职场环境也算良好。为了提升技能，他下班后仍持续努力进修，但始终拿不出绩效，觉得自己“在拖累大家”，愧疚感日益强烈。工作满一年后，他开始出现睡眠障碍，也逐渐陷入抑郁的状态，缺勤次数愈来愈多。始终处在无法做出正常判断的状态，虽然他也曾和上司面谈，但始终说不出自己已经到达极限了。

在这个案例中，企业本身并没有过失，但对于责任感强、个性认真，却正处于心理低潮的员工而言，光是要向上司开口提“辞职”二字，便可能造成极大的心理压力。

职场霸凌

另一方面，也有企业方负有重大责任的情况，其中最典型的例子就是职场霸凌。

有一位刚毕业的女性，进公司仅三个月就决定辞职了，并且向代理辞职服务求助。她多次在同事面前被上司嘲讽“是不是太胖了”，也常因莫名其妙的理由被大声斥责，导致她再也无法踏进公司一步，只能寻求代理辞职服务的帮助。

她任职的是一家大型企业，推测公司内部应该设有咨询或申诉窗口。然而，对于已经被逼到绝境的新进员工来说，要冷静分析自身处境并主动向窗口求助，其实不切实际。再者，即使申诉受害，情形也不一定能够真正获得改善。与上司直接对立的风险极高，这让“主动提出辞职”变得相当困难。

再举一个例子。一位刚转职到中小企业的40多岁女性，在职场上被上司表白示好。然而，她刚一拒绝对方的邀约，对方便开始不断粗暴地对她咆哮。她虽是一位在业务上屡创佳绩、也有多次转职经验的资深职场人士，但面对霸凌者，她仍无法与之直接面对。

结果，她被迫再次换工作，且辞职谈判迟迟没有进展。回顾当时，她感叹：“完全没想到自己竟然会需要用到代理辞职服务。”

辞职手续被刻意拖延

如同这位40多岁女性的例子，使用代理辞职服务的并不只是20多岁的年轻人。根据东京商工研究在6月2日至6日所做的调查，代理辞职服务的使用者中，虽然20多岁的族群占了53.7%，但30至49岁者也占了35%。可见这类需求并不限于年轻员工，中生代以上的职场人士也逐渐浮现需求。

无关于年龄层，企业对想要辞职的员工缺乏理解与配合被认为是选择代理辞职服务的最大原因。一位任职于大型制造商的30多岁女性表示：“尽管自己已经找到了新工作，公司却迟迟不给办理离职手续。”

该企业其实已经建置了完善的法遵制度等相关体系，但因为上司搁置离职程序，导致手续无法推进。据她表示，后来委托代理辞职服务介入后，人资部门才总算开始动作，让她得以按照原本希望的时程顺利辞职。

对员工而言，与公司的辞职协商未必能顺利进行，过去就常发生提出辞职却遭遇过度挽留、甚至被大声辱骂的情况。在强调年功序列或绩效至上的企业文化中，人资主管或上司很容易产生被辞职者背叛的感受。

过去，许多辞职者为了避免麻烦选择隐忍，导致相关问题长期未被正视；可以说，随着代理辞职服务的兴起，这些潜藏的问题才终于浮上台面，被具体显现出来。

必须完善相关制度

根据日本总务省公布的劳动力调查，2024年的转职人数约为331万人，而有转职意愿的人数则高达1000万人。

在终身雇用盛行的年代，因为辞职者本来就不多，即使由上司负责处理离职手续，也不太会产生问题。然而，随着转职风气普及、辞职人数增加，上司也疲于应对这些事务，进而容易对辞职者贴上负面标签。若这样的情况持续下去，企业在公司治理层面也可能衍生风险。

为了避免上述问题，企业有必要让内部充分掌握相关法律知识，例如“员工提前14天通知即可辞职”“辞职时可申请将带薪休假日数休完”等，并在此基础上依照就业规则，建立明确的辞职协商规范。此外，也有员工并不清楚辞职手续的流程，因此公开办理方式，或建立由第三方、人资部门、甚至系统介入的机制，都是重要的解决之道。

然而，要完善辞职相关制度与规范仍需要时间，在此之前，预料代理辞职服务的使用者仍会持续增加。此外，有意使用这类服务的人员，也必须多加留意。

目前的代理辞职服务提供者，包括了民间企业、工会以及律师事务所等。其中，不具律师资格的民间企业所提供的服务，原则上只能“代为传达”辞职意愿。因此，若涉及休完带薪假期、追讨积欠加班费等劳动条件的协商，仍可能须由本人出面。因为涉及劳动条件等具有法律性质的谈判，仅有律师才能够进行。若像“Momuri”的营运企业那样，在没有律师资格的情况下介入谈判，便会构成“非法执行律师业务”的事实从而触犯律师法。

在强调技能养成与自主打造职涯的现代，“辞职的透明化”已成为不可或缺的要素。我们是否最终能够迎来一个不再需要代理辞职服务的时代呢？

标题图片：PIXTA

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