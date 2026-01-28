致命的美味：战胜数百倍于氰化钾的剧毒，成就河豚美食文化

河豚含有剧毒，自丰臣秀吉发布禁令后，曾长期被列为禁食鱼类。然而，百姓无法抵挡其美味的诱惑，屡屡违禁品尝。本文将为读者解读河豚和日本人的不解之缘。

冬季是海鲜肥美的季节。在鱼肉中，如果说蓝鳍金枪鱼是红肉之王，那么河豚就是当之无愧的白肉之王。河豚肉口感紧实弹性十足，入口鲜美唇齿留香，无论是做火锅，还是生鱼片、油炸，光是想象就感到无比幸福。

几小时即可致命

虽然河豚如此美味，但棘手的是其内脏和卵巢等部位含有剧毒的河豚毒素（TTX）。据说它的毒性是氰化钾的800至1000倍，仅1到2毫克便足以致命；而且，这种毒素具有耐热性，即使经过烹煮或烧烤，毒性也丝毫不减。



豹斑河豚（上）的可食用部分仅肌肉和鱼白（精巢）；虎河豚（下）的皮也可食用（图片：筑地天竹）

食用河豚中毒后，从嘴唇到舌尖、指尖都会发麻。轻者头痛、呕吐，感到不适，重者则神经麻痹，无法呼吸，4到5小时内就会死亡。而且很遗憾，目前还没有针对河豚中毒的治疗和解毒方法。

丰臣秀吉发布禁令

河豚广泛分布于全球温带至热带海域，已确认有400多种。日本近海栖息着50多种河豚，其中可食用的有22种。有毒部位因河豚种类而异，例如虎河豚的皮可以食用，而豹斑河豚的皮有毒，不可食用。

日本食用河豚的历史悠久，千叶县市川市的姥山贝塚（公元前5000-3000年）等绳文时代遗址均有河豚牙齿和骨骼出土。至于绳文人是掌握了区分河豚能否食用的方法，还是甘愿冒险满足口腹之欲，至今仍是不解之谜。

认识到河豚毒素之威力并发布禁食令的是丰臣秀吉。出兵朝鲜时，他动员了15万西国武将，陈兵于现在的佐贺县唐津市。等待出兵时，武士们用烹饪普通鱼的方法烹饪河豚，食用后接连中毒身亡。丰臣秀吉不忍坐视，便于1598年发布了禁食令。

百姓一直偷食河豚

即使到了德川时代，禁食令也没有解除。如果武士家的家主因食用河豚中毒身亡，则会被视为“因贪吃而枉送了本应效忠主公的性命”，面临“断绝家名”“没收俸禄”等严重处罚。

然而，民间百姓却一直偷偷享用河豚。江户时代初期的食谱《料理物语》中便记载了用味噌做河豚汤的方法，还详细介绍了避免中毒的要点，如“去皮去内脏”“仔细清洗至血色尽褪”“用酒浸泡”等。

江户后期创作的古典落语《河豚锅》中描述了这样的场景：商家主人和客人在河豚锅前相互谦让，请对方先吃。二人都想品尝，却怕中毒。就在这时，后门来了个乞丐，二人便灵机一动，决定让乞丐试毒。过了一会儿，二人又去后门查看，发现乞丐没有丝毫中毒迹象，依旧精神饱满。既然如此，二人便忐忑地开始品尝，由于滋味过于鲜美，竟完全停不下筷子。等火锅见底，乞丐又来到二人跟前。二人说：“没有剩余的可以给你了。”乞丐答道：“这样啊！那现在该我慢慢品尝了。”

河豚就是这么危险的食材，连饥肠辘辘的乞丐都不敢轻易食用。



（图片：PIXTA）

害怕吃河豚的松尾芭蕉带着几分轻蔑警告说：“明明可以放心吃鲷鱼，竟去喝河豚汤，太不明事理了。”

河豚汁や 鯛もあるのに 無分別 （鲷鱼食无忧，却非要喝河豚汤，实在太荒唐）

而与之相对的是年过五旬才发现河豚美味的小林一茶，他甚至断言：“那些没有胆量吃食河豚的人，不配膜拜富士山。”

河豚食わぬ 奴には見せな 不二（富士）の山 （不吃河豚者，毫无胆量不配见，巍峨富士山）

河豚也因为其与危险相伴的特性，或者说正因为存在危险，才始终吸引着人们。

始自东京的资格考试

直到明治维新后河豚禁食令才得以解除，人们终于可以光明正大地品尝河豚了。第一任首相伊藤博文于1887年年末返回老家山口县时，曾到访一家高级日料店，提出想要吃鱼。可那天风急浪高，未能捕获优质鲜鱼，老板娘束手无策，便冒着受罚的危险端上了当时被明令禁食的河豚。

伊藤博文为河豚的美味所震惊，他在1888年解除禁令，授予这家高级日料店“河豚料理经营许可第一号店”的资格。此后，以山口县下关、福冈县北九州、大阪府等西日本地区为中心，有资格经营河豚的餐饮店不断增加。

关东地区品尝到河豚料理则是1949年日本首次在东京举办河豚烹饪师资格考试之后。后来，各都道府县都完善了河豚食用安全性保障条例，并开始实施河豚经营资格考试。

考试内容各地不同，但基本都是由笔试和实操测试两部分构成。笔试考查河豚相关基础知识，实操则考查河豚种类鉴别，以及区别河豚可食用和不可食用部位的技巧。

河豚的血液也有毒，烹饪时需注意避免沾染其他食材，所以要设置解剖河豚的专用厨房，和平时的厨房隔开。有毒部分必须保管到能上锁的容器内，并到指定地点进行最终处理。通过以上措施，强制餐饮店进行严格管理。



不可食用的部分。中间黄色的是肝脏，上面的是肾脏（图片：筑地天竹）



丰洲的除毒所。餐饮店取出的河豚有毒部位送到这里处理（图片：作者）

安全食用制度完善后，如今河豚已不再是危险食物。每年发生的少数几起河豚中毒事件，几乎都是垂钓者偶尔钓到河豚后做出外行判断，认为“肯定是可食用的鱼种”“只要去除内脏就没问题”。

回转寿司店和居酒屋的招牌菜品

以前如果没有持河豚烹饪师资格证的厨师，餐饮店则不能经营河豚料理。而现在预先去除毒素的“去毒处理河豚”已实现流通，所以餐饮店里即使没有持证的厨师，也能提供河豚料理。

如今，河豚已成为回转寿司店和居酒屋的招牌菜品，超市的鲜鱼区摆满了在家小酌时可供佐酒的河豚生鱼片和火锅套餐，河豚转而成为触手可及的食材。



富含胶原蛋白的河豚冻（图片：筑地天竹）

关西人把河豚比火枪

河豚料理中最受欢迎的是“河豚生鱼片”和“河豚火锅”。河豚肉质紧实且富于弹性，可切成薄如蝉翼的生鱼片，甚至能透过鱼肉看清盘底的花纹。而装盘时将其摆成菊花造型，外观看起来也令人赏心悦目，这也是展示厨师技艺的关键之所在。



透过鱼肉隐约可见盘底美丽的花纹（图片：筑地天竹）

制作河豚火锅也可充分利用鱼骨熬制成的高汤。虎河豚的鱼皮富含胶原蛋白，可放入一同食用。冬天的鱼白（精巢）也很美味。用鲜香浓郁的汤汁熬成的河豚粥也是一绝。顺便一提，河豚火锅也叫“河豚ちり”（fugu-chiri）。“ちり”指的是以白鱼肉为主要食材的火锅。“ちり”在日语里有收缩的意思，所以有说法认为这一名称表达的是鱼肉遇热收缩的状态。



以鲜香浓郁的火锅汤熬制而成的什锦粥（图片：筑地天竹）

在关西地区，河豚生鱼片被称作“铁刺身”（tessa），河豚火锅叫“铁ちり”（tetchiri）。其命名源于关西人把河豚比作“铁砲”（teppou，火枪），因为两者的共同点是“中招即死”。

虽然河豚普遍被视为冬季食材，但其实它是洄游鱼，日本沿岸全年均可捕捞。近些年，北海道、福岛县、千叶县最顶级的河豚——虎河豚的捕捞量持续增长。不过，由于去毒处理及有毒部位的最终处理体系不够完善，各地捕捞的河豚大多会运到山口县下关进行预处理。为此，集散地下关便成为河豚的著名产地。

标题图片：薄如蝉翼的河豚生鱼片摆盘（筑地天竹）

