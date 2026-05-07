自主航行技术领引世界，迈向无人船商业化运营

为实现到2040年50%的内航船舶自主航行目标，由53家企业与团体共同推动的“MEGURI2040”项目日前于东京都中央区的晴海客运码头举行了记者会。会上展示了凝聚日本造船与IT技术精华的新造船舶，以及从陆地同时支援多艘船舶自主航行的技术。

卓越的船舶自动化技术

经过多次自主航行实证实验的集装箱船“Mikage”号，于3月25日顺利通过日本国土交通省的船舶检验。至此，“MEGURI2040”项目的4艘示范船均已实现了在日本国内搭载旅客及普通货物，且在特定条件下无需人力操控、相当于自动驾驶L4级的商业航行。

航行于日本全国各地的这4艘船舶，皆由“陆上支援中心”通过卫星网络进行监控，在确认海况与航线情况的同时提供后援。该中心可谓一座“远程管制塔”，设在兵库县西宫市的固定设施与可移动的拖车型设施已正式投入运行。



全长134.9米的定期国内航线集装箱船“玄武”号。右侧拖车为移动式陆上支援中心



自主航行成功克服高难度的离靠岸环节

3月27日，在神户与东京之间运行的新造集装箱船“玄武”（Genbu）号停泊于晴海码头，向媒体展示由自主航行系统执行的离靠岸作业。此外，还通过网络直播了西宫陆上支援中心同时远程支援“玄武”号及正航行于濑户内海的渡轮“Olympia Dream Seto”号这两艘船舶的实况。

据悉，从陆上同步支援多艘商用船自主航行的尝试在全球尚无前例。谈及该项目取得的成果，主导方日本财团常务理事海野光行自豪地表示：“日本的造船业虽然落后于中国和韩国，但在自主航行领域，技术却领先各国两个身位。”



移动式支援中心内部。虽然空间紧凑，却具备与固定设施相同的功能，可远程支援各地的自主航行船舶



支援中心发送航线变更程序后，航行中的船舶随即同步更新



玄武号在示范航行中穿越东京的彩虹大桥

开启海洋未来的关键一步

内航海运承担了日本国内四成的货运量，是与国民生活息息相关的重要基础设施，但行业一线船员老龄化与人力短缺问题却日益严峻，而解决这些难题正是推动自主航行的主要动机。自主航行一旦实现社会化应用，不仅有助于稳定物流，更有望带来诸多附加效益，如减少人为失误占八成的海难事故、维持因被迫减班或停航而面临困境的离岛航线，进而带动港口作业与渔业的自动化进程。

MEGURI2040项目至今已启动了6年，已发展为跨越海事、通信、人工智能（AI）等行业界限，由50余家企业与团体共同参与的“All Japan”（全日本）体制。从实证实验阶段起，便相继获得大型船舶自动离靠岸、船舶密集海域自主航行等多项“世界首例”成果，被国内外上千家媒体广泛报道。作为该项目技术的集大成者，同步支援多船自主航行的技术可以说为海运的未来描绘了宏伟的蓝图。

要实现船舶的全流程无人化操作，相关法律法规的完善同样不可或缺。常务理事海野介绍说，未来计划“将航行数据共享给国土交通省，作为制定法规的参考，并希望这些数据也能应用于国际海事组织（IMO）公约的制定”。期待着日本的自主航行技术成为全球的典范。



玄武号的驾驶室很宽敞，采用的却是一名船员即可监控的设计



如宇宙飞船般的驾驶室。前来参观的孩子们纷纷表示“想乘坐这艘船”，这也起到了培养未来海事人才的作用



出席记者会的项目相关人员。左起依次为海野光行、全日本海员工会委员长松浦满晴、国土交通省事务次官水岛智、日本财团会长尾形武寿

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：上起顺时针依次为自主航行中的集装箱船“玄武”号、“Mikage”号、离岛航线船“Olympia Dream Seto”号、滚装船“第二北连丸”。中央为可统筹管理所有船舶的陆上支援中心（日本财团）

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