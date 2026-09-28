对象难觅，日本父母代子女相亲，婚恋产业生意兴隆

在日本，未结婚人群、晚婚人群持续增多。在此背景下，婚恋交友软件、线上婚介平台等各个相亲渠道层出不穷。然而，许多单身男女缺乏恋爱经验，想要步入婚姻仍然非常困难。家有年过三十、尚未成家的儿子的笔者，带大家直击婚恋服务行业的真实生态。

瞄准父母焦虑的“代相亲”

不少父母满心苦恼：自家孩子性格温和、踏实上进，有不错的学历、稳定的工作，可就是结不了婚。根据2020年日本国情调查数据，30岁至34岁青年未婚比例，男性达51.8%，女性为38.5%。可见，在这个年龄段，单身男性人数已超过已婚男性。

当然，结婚与否是个人自由，婚姻并不等于幸福的保障。但依旧有无数父母深陷焦虑：担心孩子老来孤身一人；害怕家中无后、家业无人传承。婚恋服务行业瞄准这类家长的心理，如今做得风生水起。

其中最有代表性的便是“父母帮孩子相亲”——家中有单身子女的父母线下聚在一起，帮孩子牵线搭桥、创造见面和交往机会。这类活动在日本各地都有举办，不少家长拼尽全力，亲自上阵为儿女寻找另一半。

手持“履历表”，和“候选亲家”谈条件

我自己作为一名拥有三十多岁未婚儿子的母亲，从2022年起，兼带采访目的，一共参加了三次父母帮孩子相亲的活动。

第一次活动是在东京市中心的一家酒店，参加费用为16000日元。我提前交了报名表，写明大儿子（当时36岁）的身高、住址、工作、学历、兴趣爱好，以及母亲眼中孩子的优点等信息。活动一周前，主办方发来一份名单，上面列有所有参加活动的未婚儿女的基础信息，方便家长提前锁定意向人选。

活动当天，大约一百位家长胸前挂着与子女名单相对应的号码牌。大家手里拿着写有子女个人资料及家庭构成等更详细信息的“履历表”，和心仪人选的家长进行沟通。

亲身参与后，我深切体会到这类相亲会的现实与残酷。不少家长一上来就问：“您儿子年收入多少？”“是在上市公司工作吗？”比起人品性格，收入、工作这类硬性条件是第一考量。另一边，一位单身女孩的母亲无奈感叹：“女孩子相亲，外貌和年龄才是硬通货。”

还有一位父亲直言，履历表上的家庭信息——比如兄弟姐妹、父母的学历与工作，也至关重要。每家子女的条件大同小异，人人都写着“性格温和、踏实、有稳定工作”。想要在众多候选人里脱颖而出，家庭背景就成了拉开差距的附加因素。

第二次、第三次参加这类活动，情况如出一辙。每位家长都怀着极大期待，将选择标准定得很高。

花费150万日元相亲，最终却一无所获

很多人认为，没必要让父母出面，单身青年自己去相亲就可以。

的确，可选择的渠道很多，比如婚恋交友软件、婚介所、政府扶持的相亲活动等。我的大儿子从34岁开始，曾在大型连锁婚介所进行了一年半的相亲。

他每天在专门的APP筛选相亲对象，每次线下见面要支付11000日元相亲费，会面地点统一安排在高端酒店的大厅。和过去规则一样，相亲费仅向男方收取，见面喝茶的开销也由男方承担。

婚介所的流程看似清晰：双方见面若互生好感，便进入“试交往”阶段，通过约会进一步互相了解；相处融洽则开始一对一的“正式交往”；最终到谈婚论嫁的阶段，即“成婚”。但现实远没有这般顺利。

儿子前后和约二十名女性见了面，有的进行了短期交往，却始终未能走到谈婚论嫁那一步。入会费、每月服务费、约会开销加起来，共花费150万日元。最后他心灰意冷，说自己根本不适合相亲，于是彻底放弃。

那时我对婚恋服务的实情完全不了解，满心疑惑：为什么次次相亲都失败？难道是我的孩子哪里不够好？带着这些疑问，我决定以父母帮孩子相亲的活动为切入点，并对婚恋软件、婚介所、政府扶持的相亲项目等进行调查采访。

婚恋交友软件：便利背后的精神内耗

当下，婚恋交友软件是年轻人最主要的相亲渠道。不同软件的定位有所不同：有的主打以结婚为目标的严肃交友，有的主打轻松的短期约会，有的专门面向再婚人群，但基本逻辑大体相同——用户上传个人资料与照片，设置理想对象的年龄、年收入、工作等条件，系统会自动匹配候选人；刷到心仪的对象可发送“喜欢”，双方互相发送即为匹配成功，可开启一对一私信聊天。

行业的收费模式通常为：男性按月付费，女性免费。只要有手机，随时随地都能从数万人的会员里挑选心仪对象，可反过来，自己也要在大量的人当中接受挑选。

一边期待能遇到更合适的人，一边又担心这次相处依然无果而终，两种情绪交织，让不少婚恋软件使用者背负了心理压力。有的人为提高匹配概率，高价充值以获得增值服务；也有人遭遇了以交往为名的性骚扰、投资诈骗等各类纠纷。

婚介所的“成婚率”计算存在误导

越来越多的未婚人士认为交友软件虽然便利但风险高，转而选择线下婚介所。在婚介所注册时，需要提交学历证明、收入证明、政府开具的单身证明，身份核验因此更有保障。许多机构会以专业婚恋顾问的全程跟进为卖点，或者大力宣传其拥有“超高成婚率”。

然而，婚介行业至今没有统一的“成婚率”计算标准，每家机构都按照对自身有利的方式进行统计。而且，他们所说的“成婚”，和大众认知有所不同，容易造成误导。

有的机构将见面后连续交往满三个月视为成婚，有的机构将一同外出过夜约会视为成婚。在大众看来，登记结婚、举办婚礼才等同于成婚，可婚介所只要判定达成“成婚标准”，就会向客户收取数十万日元的成婚服务费。

婚介所制定的规则和收费体系十分复杂。即便年轻人努力相亲，真正能领证、办婚礼的人又有多少？

各机构公布的数据属于“自说自话”，我们来看几个可信度较高的数据：

1.经济产业省于2006年公布了《少子化时代婚恋相关产业发展调研资料》，这份20年前的报告显示，婚介所会员一年内的成婚率，男性为8.4%，女性为10.1%。也就是说，近九成相亲者以失败收场。报告备注还写明，对于部分“成婚者”，如无法准确判断其是否登记结婚，则“依据婚介所的主观说法或推测”。可见，即使是这个数字，也含有一定水分。

2.民间调查机构“Recruit Bridal Research Institute”发布的《2024婚恋现状调查报告》显示，2023年结婚的人群中，仅15.3%使用过婚恋服务，其中，通过婚介所相识结婚的人，占比为2.4%。由此可见，所谓的“高成婚率”名不副实。

政府扶持的相亲项目，收效甚微

近年来，“官方扶持的相亲项目”规模持续增大。日本政府认为，促成单身男女结婚能缓解少子化、应对人口减少。于是，自2013财年起开始向各地发放专项补贴，用于相亲活动补助。2013年财政预算为30亿日元，到2025财年已增至93亿日元，达到3倍。

各地政府也推出了多项举措，如补贴未婚居民在婚介所的相亲费用、搭建本地专属匹配系统等。东京都推出的公益相亲平台“TOKYO缘结”，既具有交友软件的便捷性，又提供婚介所的专人咨询服务，将两者进行了结合。

平台提供AI匹配度测算、专职婚恋顾问一对一咨询，两年会费仅11000日元，费用不足部分由财政税金填补。简而言之，就是政府将税收拨付给合作企业，即民间婚介机构。

但效果不尽如人意：截至2025年11月，平台注册用户约3万人，仅1.57%的人进入一对一正式交往；平台定义的“成婚”（确定以结婚为前提进行交往并退出系统）人数比例，仅为0.4%。如此低的成功率，是否能真正应对少子化问题，需要打一个问号。

大量单身男女缺乏恋爱经验及性经验

交友软件、婚介所、政府扶持的相亲项目等，虽然提供了男女相识的渠道，却无法突破通往婚姻道路的重重阻碍。

除年龄、收入、职业等作为筛选条件外，很多年轻人对恋爱关系及性关系怀有畏惧。日本内阁府的调查显示，在20至39岁的未婚人群中，三分之一的男性、四分之一的女性从未有过恋爱经历。

根据国立社会保障与人口问题研究所2021年的调查数据，30至34岁的未婚人群中，近四成男性、近五成女性没有性经历。

虽然有各种各样的婚恋平台，但对缺乏情感经验及性经验的年轻人而言，从众多候选人里选择他人，或者在众多竞争者中被别人选择，都是极大的负担。而且，相亲既花钱又花时间。不少未婚人士虽有结婚意愿，却不知该如何是好，无法规划自己的人生。

日本儿童家庭厅2025年的一项调查显示，53.5%的单身人士表示“希望尽快结婚”或“未来想要结婚”，但2024年的另一项调查显示，在单身人群中，67%的人想结婚却不清楚具体该怎么做，66%的人对找到合适伴侣不抱希望。尽管有结婚意愿，却明显感觉到他们没有自信、甚至想放弃。

为人父母者同样深处迷茫。不少人认为“父母有义务让子女成家”，由此很自责，甚至怀疑是不是自己的教育方式出了问题。父母帮孩子相亲不只是家长单纯的一厢情愿或期望，也是在“为人父母的责任”这一自我束缚下所产生的行为。

站在婚姻的人生重大岔路口，单身男女与他们的父母都处于困惑与纠葛之中。对我而言，如果说不为自己没结婚的儿子担心，那是假话。那种“未尽到为人父母责任”的焦虑与纠结，不会轻易消解。即便如此，即使儿子最终不结婚，只要他能坦然走出属于自己的幸福人生之路，那我也会尊重他的这份选择，并以此为傲。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。