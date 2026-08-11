中村鹰之资变身“女形”， 欧洲巡演传播歌舞伎魅力

日本电影《国宝》是一部聚焦歌舞伎世界的影片。它创下日本真人电影票房天花板，还成功入围奥斯卡最佳化妆与发型设计奖。随着影片登陆北美及全球多国院线，海内外掀起了一股歌舞伎热潮。在这股风潮的助推下，实力派青年歌舞伎演员中村鹰之资开启了人生的首次欧洲巡演。在舞台上，他实际演示“女形”角色上妆以及服饰穿着的过程，化身娇俏灵动的“藤娘”翩翩起舞，深深吸引了各国观众。

本名渡边大，1999年4月生于东京，是人间国宝五代目中村富十郎的长子，毕业于学习院大学经济学部。2001年以“中村大”之名初登舞台，2005年参演歌舞伎《鞍马山誉鹰》，展现了初代中村鹰之资的风采。

女形是歌舞伎的根基

本次巡演定名为“MEET KABUKI - The Art of ‘Onnagata’ Europe Tour”（遇见歌舞伎——欧洲巡演 女形的诞生）。今年4月9日至23日，中村鹰之资先后到访法国巴黎、意大利罗马和德国科隆，在三座欧洲城市登台献艺。

中村鹰之资平日主要演歌舞伎中的男性角色“立役”，此番却特意表演歌舞伎中的女性角色“女形”的舞蹈。去欧洲前，他在东京举办了媒体见面会，表示想让海外观众领略歌舞伎女形的魅力。



欧洲公演首秀前夕，中村鹰之资接受媒体采访（2026年2月，东京银座）（图片：nippon.com日本网 编辑部）

“女形是歌舞伎的基本构成要素。我平日里大多出演立役，但在舞蹈剧目里也会挑战女形表演。想要把男性角色演得立体到位，读懂女性角色的内心同样重要。所有的歌舞伎演员从小都要学习女形舞蹈。”

本次巡演选定的剧目《藤娘》，聚焦了少女懵懂青涩的初恋思绪。在中村鹰之资看来，“这支舞浓缩了女形的基础、日本传统舞蹈与歌舞伎舞蹈的精髓，是平日练习绕不开的经典”。15岁时，他在个人艺术成果展演“翔之会”上，首次登台表演了《藤娘》。



“女形的诞生”巡演在欧洲三座城市的国际交流基金日本文化会馆举行。巡演海报使用了中村鹰之资在翔之会表演《藤娘》时的剧照（图片：nippon.com日本网 编辑部）

四百年打磨的技艺

歌舞伎起源于1603年，由女性艺人出云阿国创立。早期，歌舞伎表演风靡市井街巷，江户幕府却以败坏民风为由，以一纸禁令禁止女子登台演出。从此，歌舞伎里的女性角色全由男演员扮演。四百余年过去了，女形表演艺术在一代代歌舞伎演员的打磨中不断精进成熟。

中村鹰之资凭借粗犷豪放的演技“荒事”崭露头角，其舞蹈功底也毫不逊色，备受业内称赞。他的父亲是已故“人间国宝”五世中村富十郎（1929-2011年），是兼顾立役、女形两大领域的舞蹈名师。

活跃于江户中期的初代中村富十郎，是日本歌舞伎史上里程碑式的女形名家。他戏路广，尤其擅长“所作事”（歌舞伎中的舞蹈类剧目）。由他首演的《京鹿子娘道成寺》，已成为女形舞蹈的标杆之作。

初代中村富十郎的生父，正是传奇女形表演家芳泽菖蒲（1673-1729年）。他留下的表演感悟集《菖蒲草》流传后世，书中记录了他毕生钻研女形的心得体会。其中，“想要演活女形，日常起居就要效仿女子的仪态举止”等观点，深刻影响了后世钻研女形的演员们。



巴黎公演中，中村鹰之资还带来立役经典剧目《石桥》。这是出发前夕他在歌舞伎座进行全剧联排（图片：松田忠雄）

妆容落笔，角色性格一目了然

往常，表演妆造都是在后台化妆间完成，而此次欧洲巡演，上妆以及服装穿着的过程特意被搬上舞台，进行实景展示。伴随着“tsuke”（歌舞伎现场音效，用木槌敲击木板发声，以加强表演张力）的清脆节拍，中村鹰之资登台亮相，摆出标志性的定格造型“见得”（歌舞伎经典表演手法，演员瞬间定住摆造型，放大角色情绪）。原本英气硬朗的立役，在梳妆镜前敷上白粉底、佩戴假发、更换华服，一步步蜕变成温婉动人的藤娘。如此新颖的舞台设计让现场观众大呼新奇。

对歌舞伎演员而言，化妆是完全进入角色的关键一环。妆容打造没有专业化妆师代劳，全靠演员自己，因此学习化妆技法也是演员的必修课。作为上妆第一步，先将全脸涂抹上“鬓付油”（润肤底油），让粉底更加贴肤，再用油性粉底膏将眉眼、嘴唇全部涂白。然后，扑上定妆白粉，细细勾勒眉形。要画出贴合人设的眉峰，对演员来说，十分考验其专注力及功底。



每一位歌舞伎演员都是自己的专属化妆师（图片：松田忠雄）

用妆容区分人物的身份及性格，是歌舞伎的特色之一。可以说，面部妆色是角色人设的直观缩影。对于立役的妆容，有约定俗成的规矩：少年、良善之人或是王公贵族多用全脸白妆；性情暴躁凶悍的角色偏红调；市井百姓则选用贴近原生肤色的底妆。另外，“隈取”是歌舞伎的标志性脸谱画法，需用各色颜料勾勒面部筋络、血管纹路。比如，红色纹路代表正直勇猛、血气方刚，而青、茶等配色纹路也各有象征意义。不同的颜料配色与纹路构图，暗藏着不同的人物设定。

女形妆容以厚敷白粉为基底，眼部周围与脸颊轻叠一层胭脂，描画嘴唇时刻意收窄轮廓，画成小巧圆润的唇形。妆容、服装、假发三样全部穿戴完毕后，才算完成整套装扮。女形专用的服装下摆比一般和服更长，穿上后下摆拖地，这样既能完整展现衣身的精美花纹，又能衬出优雅的身姿。还有，上方衣襟特意适度敞开，修饰出纤细的肩线，这也是女形造型的一个巧思。



正式演出前，从妆面绘制、服饰穿着到舞蹈彩排，每个环节都精心打磨准备（图片：松田忠雄）

《藤娘》的一大看点是瞬间换装，被称为“引拔”。多层和服先用棉线临时缝接，舞台协助人员“后见”在暗中扯断缝线，外层衣衫瞬间脱落，内层华服展现在眼前。黑色、紫藤色、红色等色彩斑斓的衣装接连变换，视觉效果格外惊艳。

演出时使用的假发全部按照演员头围定制，由专业人员“床山”花费数小时进行盘发、加以装饰。《藤娘》中别着紫藤簪饰的假发看起来可爱灵动，实则有两公斤重，而演员要顶着沉甸甸的头饰翩跹起舞。



正式演出时，化妆台做了挖空镜面的设计，观众可直观看到中村鹰之资从素面变身为女形藤娘的全过程 ©SHOCHIKU

硬朗男儿身，练就温婉女儿姿

中村鹰之资说，“我会全身心投入表演，希望观众既能感受到歌舞伎的华丽绚烂，又能体会到女形独有的温润柔美。”

“男演员扮演女性角色，身段体态的把控是关键。男性骨架天生自带硬朗感，很容易显得笨重粗犷，如何弱化硬朗线条、尽显女子的柔美，是女形表演的核心难点。旧时学习女形表演，有一套严苛的基础训练：肩胛骨向内收拢下沉，双膝夹纸、内八字行走，纸片不能落地。相较于立役，女形对肢体仪态的要求要严苛许多。”

除此之外，细腻的共情力也是女形演员的必修课。舞台表演中，女形的一举一动都要呼应同台立役的表演，依靠细节之处的贴心互动，自然而然烘托出女性特有的氛围感。



《藤娘》的换装是剧目亮点之一。摄于巴黎公演 ©SHOCHIKU

巴黎公演中，在表演完《藤娘》表演后，中村鹰之资紧接着献上了立役名作《石桥》。其表演风格瞬间从温婉女形切换为雄浑男角，演绎威风凛凛的瑞兽雄狮。这支舞蹈改编自传统能乐，演员画上特色妆容，头戴蓬松白毛狮头套。标志性的甩毛动作“毛振”（狮舞经典动作，大幅度甩动头套长毛）是整个剧目的高光桥段。

中村鹰之资在个人社交平台发文称，每到一座城市，都能从观众的反响中收获满满的成就感。他希望未来能登上父亲曾与四世中村雀右卫门同台演绎《二人椀久》的巴黎夏特雷剧院舞台，并在海外各大知名剧场演出，展现歌舞伎的魅力。



在巴黎演出时，《石桥》剧目的表演赢得观众热烈掌声 ©SHOCHIKU

视频请看Youtube

采访/撰文/视频剪辑：板仓君枝、土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：中村鹰之资通过妆造完成蜕变，化身藤娘（松田忠雄）

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