“江田岛庄”为何荣获“酒店界奥斯卡奖”？

广岛县江田岛市地处濑户内海，气候宜人、自然景观丰富。该市一家名为“江田岛庄”的酒店，在被誉为“酒店界奥斯卡奖”的“World Luxury Hotel Awards 2024”评选中荣获三项大奖，并入选《米其林指南 Hotel Selection 2025》。这间规模不大的酒店，为何如此备受关注？

触碰日常的旅程，才是不寻常的体验

由濑户内海上的江田岛、能美岛及周边岛屿组成的江田岛市，风景秀丽，气候温暖湿润，盛产橄榄、柑橘类水果以及各种蔬菜，在渔业方面以牡蛎养殖而闻名。

从JR广岛站搭乘路面有轨电车、再换乘快船，大约1小时即可抵达。通过当地公共交通工具一路而来，单是这段路途，便让人有不寻常的体验。



江田岛庄的外观，庭园内摆放着可眺望海景的躺椅

江田岛庄正对着长濑海滩，离海滩很近。酒店规模不大，但从所有客房及前台都能眺望濑户内海。洒满阳光的大厅内设有“向阳柜台”，提供江田岛产的蔬菜、水果、饮品和点心。清晨现摘的黄瓜格外水灵。“江田岛市的黄瓜产量是广岛县第一”，一边听着工作人员的介绍一边品尝，更能感受到这座岛屿物产的丰饶。在“向阳柜台”，客人与工作人员自然而然地进行交流，体现了酒店的设计巧思。



在“向阳柜台”，可品尝到当地产的蔬菜等食材（图片：江田岛庄）

酒店餐厅提供法式风格的创意料理，用牡蛎、橄榄、特色蔬菜等当地食材制作，广受好评。

旁边的江田岛温泉平时也对当地居民开放，不过早晚时段仅供酒店住客使用。

有别于奢华的另一种享受

2024年，江田岛庄荣获世界奢华酒店奖“World Luxury Hotel Awards”。该奖每年都会吸引来自150多个国家和地区的酒店参评，有30多万人投票，按地区与类别进行评选。江田岛庄在“小型酒店”与“全包式酒店”两个类别中获亚洲第一，在温泉类别中获全球第一。



如今的濑户内海是日本首屈一指的牡蛎养殖产地，海面上漂浮着“牡蛎筏”

该奖的主要评选标准包括服务、奢华感与呈现方式三项。评审不仅着眼于硬件设备是否豪华，更重视酒店提供给客人的“体验品质”。所谓的“奢华”，并非单指物质上的富足或高级感，而是超越这些层面、能够丰富内心的舒适感，以及独特体验。



餐厅料理使用早晨现摘的当地蔬菜

2025年，江田岛庄还入选了收录全球约7000家酒店的《米其林指南 Hotel Selection》（日本约340家入选）。这家2021年开业的小酒店，连续两年登上了国际酒店评价榜单。对此，江田岛庄总经理阿部直树表示：“这不仅是对客房、室内设计和设施的认可，更是对包括周边环境在内的整体空间营造、温泉、美食、景观以及人与人交流等综合体验的高度评价。”



江田岛庄总经理阿部直树

2023年七国集团广岛峰会期间，江田岛庄曾是德国总理随行代表团的下榻酒店。以此为契机，来自欧洲的长住客人也随之增加。阿部总经理说，“奢华不等同于内心得到满足。我们获得认可，是因为空间营造、温泉、美食与景观等综合体验得到了良好评价。”

扎根当地、守护“秘汤”

在江田岛庄的独特奢华体验中，最具代表性的莫过于江田岛温泉。当地自古便有人们以温泉为中心聚集交流的历史。在面向濑户内海的露天温泉与私汤，可饱览充满自然野趣的庭园景致，并感受自然微风的吹拂。



紧邻酒店的江田岛温泉（图片：江田岛庄）

江田岛温泉是从地下1700米处涌出的“化石海水型温泉”。据说，这是数万年前的海水经过漫长岁月在地层中过滤形成的。阿部总经理表示：“可能是被封存在地底的远古海洋记忆，经过漫长岁月的酝酿，如今以温泉的形式重现于地表。泡在汤池里，遥想这段历史，本身也是一种奢侈。为向客人更好地介绍温泉特点，工作人员也在不断学习，我们还制作了介绍温泉魅力的小册子。”

江田岛温泉属于“钠、钙－氯化物强盐温泉”，据说保温与保湿效果极佳。此外，它还是少见的含有极微量放射性元素“氡”的温泉。温泉每分钟涌出240升泉水，源泉温度为31.8度，泉水源源不断注入浴池。客人可交替浸泡未加热的“温汤”与加热后的“热汤”，让身体由内而外暖和起来，达到放松身心的效果。

2025年，江田岛庄加入了“日本秘汤守护会”。该会秉持“贴近旅人内心，秘汤即人”的理念，而江田岛庄对温泉的态度以及培养员工的方式，正体现了这一理念。江田岛庄向守护会干事表达了扎根岛屿的决心，最终获得认可。阿部总经理说，“在我看来，江田岛庄的方针得到了认同。我们重视每一位客人，也珍惜这片土地上的资源。这种扎根地方、守护温泉的全新秘汤理念能够被接纳，我感到很高兴。”

客人办理入住时，工作人员会逐一递上一份小册子，里面写着只有到访江田岛庄才能体验到的温泉信息。



享受足汤的同时，可以眺望海景

挖掘地方资源，开展多方合作

江田岛庄大厅的主墙与客房壁纸，采用了当地老字号企业“津岛织物”生产的传统织物“纸布”。纸布是将和纸裁成细条、捻搓成线，再织制而成。日本目前仅存两家纸布织造工厂，“津岛织物”就是其中之一。



悬挂于江田岛庄大厅的“光柱”，这是日本知名和纸艺术家堀木Eriko的艺术作品

大厅内悬挂着和纸艺术家堀木Eriko以江田岛自然风光与居民故事为灵感创作的艺术照明作品“光柱”。作品底部有麒麟图案的纹饰，据介绍，该图案由本地漆艺家六角紫水设计，与麒麟啤酒所用图案属同一系列。以这件艺术作品为契机，当地还开了一家由麒麟啤酒提供技术支持的精酿啤酒酿造厂。



光柱底部配有与当地颇有渊源的麒麟啤酒的同款纹饰

大厅的小型图书角摆放了与江田岛及广岛有关的书籍，还有“写乐（Sailor）钢笔”（源自广岛县吴市）多达130余种颜色的墨水。客人可以使用广岛县熊野町的熊野笔，蘸取墨水写信或作画。



馆内设计充满巧思，小型图书角摆放着广岛企业产的钢笔与墨水

酒店的设计与服务充分融入了地方资源，希望客人感受到其中的魅力。

目标是成为“江田岛市的骄傲”

江田岛庄所在地原本是一座深受当地居民喜爱的公共温泉。后来，江田岛市做出规划，准备打造全新旅游设施，由此启动了该项目。然而，由于温泉使用费上涨等原因，2021年开业初期曾引发部分当地居民的不满。

不过，阿部总经理确立了这样的目标：“一步一步拉近与当地居民的距离，打造一家让市民引以为傲的酒店”。开业前，他便推进酒店的整体建设，涵盖服务理念、运营方式、员工培训等各方面。有关酒店名称，将地名与让人联想到日本古代旅宿的“庄”字进行了结合。另外，酒店内张贴的标识牌等几乎全部使用日文。在他看来，“接触到日文的地方越多，越能感受到这片土地独有的风貌”。

江田岛庄约有60名员工，其中九成为江田岛市居民。为判断应聘者能否成为共同践行酒店服务理念的伙伴，招聘面试有时长达3至6个小时。江田岛庄没有优先聘用有酒店行业服务经验的人，而更重视与当地人才一同打造酒店的独特风格。



木纹风格的房卡（右），以及可兼作书签使用的卡套

希望打造有地方特色的酒店

江田岛庄的服务理念，源自阿部总经理的个人经历与信念。据介绍，即使员工没有长期的酒店服务经验，也从未收到过客人因对服务不满而提出的投诉。阿部总经理说，“我们希望先将江田岛庄独有的服务做到极致，再去打造奢华空间。”



酒店内外有多处可眺望濑户内海的休憩空间，比如户外沙发等

阿部总经理从东京的日本酒店学校毕业后，在关岛拉古娜喜来登度假酒店工作。此后，他曾参与横滨凯悦酒店的筹备，以及地方酒店的重建工作。品牌连锁酒店在人才培养方面做得较好，能够在世界各地保持统一的服务品质，但另一方面，难以充分展现当地特色与酒店本身的个性。阿部总经理谈到，“我希望江田岛庄是一家扎根当地、由生活在这里的人们共同打造其理念的酒店。通过自然真诚的接待，让客人卸下心防，回归真实的自己，重新积蓄能量。为了他人的笑容与喜悦而付出努力，这不仅能让员工成长，也能锻造酒店优质服务的内核。”

走出江田岛庄时，可以看到阿部总经理与客人打招呼、挥手。从他不断追求江田岛庄独有服务品质的身影，可以感受到日本独特的奢华与待客之道。

文内图片：笔者（署名图片除外）

标题图片：从江田岛庄客房眺望宁静的濑户内海（笔者）

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