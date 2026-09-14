“小达摩”诞生的故事——《加古里子诞辰一百周年展》

绘本作家加古里子（1926-2018）一生著作逾600部，其中代表性的有《小达摩和小天狗》（福音馆书店）、《乌鸦面包店》（偕成社）等故事绘本，还有科学、历史、游戏等诸多领域的作品。目前正在横滨市神奈川近代文学馆举办的“加古里子诞辰一百周年展”中，展出了其绘本原画、草稿、纸芝居等约250件展品，向观众展示其贴合孩童视角的创作轨迹。

笔下角色映衬现实里遇见的孩子

加古里子代表作“小达摩”系列的主角，原型取自日本吉祥物“达摩（类似不倒翁）”。加古将其塑造成一个好奇心旺盛的孩童形象，与拥有长鼻子的“小天狗”、以日本鬼怪形象将打雷具象化的“小雷神”等植根于日本民间传承与信仰的形象一同嬉戏、冒险。据加古的长女铃木万里女士介绍，小达摩身上融合了加古曾经遇见的形形色色孩子们的影子。



《小达摩和小天狗》，加古里子著，1967年于福音馆书店出版



“加古里子诞辰一百周年展”中展出的小达摩相关作品。墙上挂着的是2008年该馆首次举办加古里子展时，加古专门全新绘制的海报原画

本次展览的一大看点，便是“小达摩”系列的原画专区。《小达摩和小天狗》的草稿与原画一上一下，对照陈列，方便观众直观地了解加古对细节反复打磨的过程。比如，为了让穿着木屐的小天狗和小达摩的视线平齐，有意识地调整画面高度等。



《小达摩和小天狗》原画（图片：加古综合研究所）



《小达摩和小天狗》草稿（图片：加古综合研究所）

“小达摩”系列还包括《小达摩和小雷神》（1968年）、《小达摩和小兔子》（1972年）、《小达摩和小老虎》（1984年）、《小达摩和大黑神》（1991年）等多部作品，部分作品的英语、汉语、韩语等译本已经出版。



《小达摩和小天狗》原画展示区

儿童支援活动铺就绘本创作之路

加古在东京大学攻读应用化学专业期间，积极投身戏剧表演活动。1948年大学毕业后，他一边上班，一边在神奈川县川崎市参与“社区睦邻活动”。那是一项大学生与市民深入社区的社会公益活动，内容覆盖儿童玩学陪伴、居民生活支持等。



加古青年时的照片与亲笔字迹（图片：加古综合研究所）

当时，加古创作纸芝居（日本传统连环纸戏剧），绘制图画，陪孩子们玩耍。他将孩子们在语文学习会上写的作文和在儿童会上画的画融入纸芝居作品《我的妈妈》中，真切地表达了在战争中失去父亲的孩子们，对辛苦劳作撑起全家的妈妈的感恩之心。本次展览除了这部作品，还首次展出了一批奠定他创作原点的手绘原稿。



纸芝居《我的妈妈》（1953年）

不久之后，加古因一幅画作得到了福音馆书店编辑的赏识，后凭借《大坝上的叔叔们》（1959年）正式以绘本作家身份出道。为他开启这条路的，正是此前和孩子们相伴的时光。

本次展览的副标题“活着，本就是一件欢喜之事”，表达了加古寄托在绘本里的心愿——愿孩子们尽情地感受生命的喜悦。

《小偷学校》《乌鸦面包店》

加古的人气作品之一《小偷学校》（偕成社）以一所培养小偷的学校为故事舞台。校长有些迷糊，常常和学生们一起做出各种蠢事儿。这部作品同样脱胎于他当年为逗孩子们开心而创作的纸芝居。



《小偷学校》（1973年）原画（图片：加古综合研究所）

加古还创作了不少以乌鸦为题材的绘本，其代表作《乌鸦面包店》讲述了一家能做出84种新奇面包的小店生意火爆的故事，趣味十足。蘑菇面包、斑马面包、铅笔面包、锯子面包、飞机面包、小提琴面包……整版跨页排满了造型各异的面包，让孩子们看得满心雀跃。



《乌鸦面包店》（1973年），加古里子著，偕成社出版

乌鸦主题系列绘本，同样融入了加古在社区睦邻活动等交流经历中练就的“孩童视角”。他在《乌鸦面包店》的后记中写道：“……故事是以……我送给一位前辈的结婚贺礼——手绘绘本为底本，后来在儿童会工作时最终完成的。”本次展览还展出了加古在正式出版之前就绘制的乌鸦主题画作。

《乌鸦面包店》已有英语、汉语、意大利语等译本。同系列作品还有《乌鸦糕点店》《乌鸦蔬果店》《乌鸦天妇罗店》《乌鸦荞麦面店》（均由偕成社于2013年出版）。

科学和孩子，都不会说谎

除了故事绘本外，加古还出版过大量的科学绘本，如《河流》（1962年）、《牙齿的故事》（1970年）、《人类》（1995年）等。



加古创作的多部科学绘本

就父亲观察孩童的视角，铃木万里解读说：“孩子们拥有直击事物本质的能力。无趣的东西，他们会主动远离；但能触动内心、让他们心生向往的事物，他们会满怀兴趣。孩子们是赤诚的。父亲认为，这份赤诚和科学精神相通。科学从来不是死记硬背那些符号和公式，而是从眼前的微小事物里发现差异、看见新知——这才是科学真正的起点。我想他就是抱着这样的想法，为孩子们创作科学绘本的。”



加古的长女铃木万里女士

亲眼去看，独立思考

在19岁的年纪亲历战败的加古，对曾经盲从军国主义的自己深感失望。基于这段经历，他希望孩子们不要一味听信大人的说辞，要学会亲眼观察、独立思考，进而付诸行动。

以他战时见闻为蓝本创作的《秋》（讲谈社，2021年），描绘一只水母寻找战死在南洋的士兵之旅的《小水母帕波》（讲谈社，2025年），都是在他离世后才被发现原稿，最终得以出版的作品。本次展览还同时展出了他呼吁和平的海报及相关史料。



加古在1952年左右手绘的和平海报

2015年，加古在福音馆书店的月刊《母之友》上发表的文章中写道：“试图用战争解决国家间争端的领导者，是最拙劣的领导者。无论胜负，各个国家里弱小、贫苦的民众都将沦为最不幸的群体。我们必须看清：是那些妄图借战争牟利、扩张霸权的阶层，一直在全球范围内谋划，扶持这类领导者，以坐收渔利。”

铃木万里女士说，父亲从不在家中高谈和平大义，但他通过故事绘本、科学绘本，以及和孩子们相处的活动，持续传递这份信念。



离场时，每名观众可领取一张“加古里子语录卡片”（图片：神奈川近代文学馆）

在展厅出口处共准备了八款语录卡片，这些文字都摘选自加古里子口述自传《致未来的小达摩》（文艺春秋，2014年），其中就包括本次展览的副标题“活着，本就是一件值得喜悦的事”。观众可在离场时带走任一张卡片。

这些话语，既写给当年曾是“小达摩”、如今已经长大成人的那代人，也在静静叩问当下这代前路难料的孩子们。



在展览入口处迎接观众的“小达摩”。它的胸口等处印有绘本作家的签名

加古里子诞辰一百周年展——活着，本就是一件欢喜之事

※未署名照片均为笔者拍摄

标题图片：左图为在自家书房的加古里子，右图是加古为2008年神奈川近代文学馆“加古里子《小达摩和小天狗》展”专门绘制的海报原画（加古综合研究所）

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