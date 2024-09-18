小车里的大世界：日本“轻卡”，魅力无穷

“轻型车”是日本独有的汽车文化。它是指车身尺寸长340公分、宽148公分、高200公分、排气量660cc以下的日本国产最小规格汽车。其中，有一款符合轻型车规格的“轻型货车（轻卡）”，已经深入日本民众之心，在他们的生活扮演着不可或缺的角色。本篇就为读者介绍这款作为户外活动及个人休闲爱好之工具也备受世界瞩目的“轻卡”的魅力和享受方法。

植根于日本人生活的“轻卡”

双人座轻卡的座位后方配备有大型载货空间，方便运用于各种行业，包括农渔业、庭园造景业、建筑业、酒品贩卖店、摩托车店等。这种轻型货车既能轻松行驶于狭窄小巷，车辆后方又带有惊人的载货空间。



大发的HIJET货车，是轻卡的代表性车款之一，最大载重量规定为350公斤 ©DAIHATSU

轻卡不仅可以大量装载农用货柜等箱形物品，也可载运角材、板材等长条形货物和摩托车。由于轻型车的税金、保险、高速公路通行费、消耗品等驾驶成本较低，对使用者来说相对具有经济效益。日本民众昵称它为“轻卡”，因为它实用性高，同时广泛应用于日常生活中。



农业、渔业等各项工作离不开“轻卡”（图片：PIXTA）

日本典型的皮卡车款为丰田的HILUX，虽然车身巨大，但轻卡拥有比它更加宽敞的货厢。

HILUX车身全长大约是轻卡的1.6倍。然而，对比两者的货厢长度，HILUX仅156.5公分，轻卡却长达203.3公分。另外，从货厢宽度来看，HILUX约138公分，轻卡则为141公分。

在美国和澳洲，日本的轻卡被称为“Kei Truck”或“Mini Truck”。作为“操控灵敏且经济实用的车型”，被广泛使用于农场等面积广阔的地方。

虽然不是一件值得夸耀的事情，但有一项数据表明日本轻卡在海外受到高度关注。根据日本警视厅于2024年3月1日公布的《依车款分类的遭窃车辆状况》文书，轻卡遭窃数量较前一年大幅增加。排名前十位中，轻卡车款铃木CARRY系列与大发HIJET也分别占据了第六、七名。

此外，轻卡也受到喜爱日本客制化车款的消费者欢迎，被认为是“象征日本的酷炫汽车文化”。

活用于休闲生活，可能性无穷

现今日本轻型车的使用习惯正在改变，比如用于休闲时的户外活动之类。汽车厂家提供了丰富多元的功能可供选择，除了高人气的特殊涂装车款外，也有其他如拥有分时四驱系统（Part-Time 4WD）或控制轮胎速度差异的差速器锁（Differential lock）等“农业用等级”功能车款，可提升在崎岖道路上的驾驶性能，进而畅行无阻。另外还拥有许多外部零件，如轮胎、轮圈、消音器、减震悬吊系统、空力套件等，可根据个人喜好安装享受客制化乐趣。



铃木的Super Carry特別版“X Limited”采用了汽车专用装饰转印图案和亚光涂漆，演绎出彪悍的形象。它借轻卡热之机推出，算是一种厂家客制 ©SUZUKI

以下将介绍充分运用轻卡货厢的日本独特客制化风格。

高底盘货车人气飙升



4WD客制店“4×4Presents”改造的高底盘铃木CARRY ©4×4Presents

随着近年来户外活动的盛行，有越来越多人将轻卡作为休旅车使用。这种高底盘设计正是顺势将越野车四轮传动的特色融合到轻卡的小巧车身中的巧妙呈现。

底盘部分采用升降式减震悬吊系统来抬升车辆高度，当面对崎岖道路时，大直径越野轮胎能更加畅行无阻。有些客人也会要求客制化具有越野元素的防护设备或LED灯条等，以强调野性形象。它那深受国外卡车迷喜爱的可爱酷炫外观、可装载各式户外用品的货厢、自由自在的越野驾驶性能，都展现了轻卡的极致魅力。

货厢搭配帐篷式遮雨棚，适用于户外活动



Bug-truck的遮雨棚内部空间既可以用于载货，也可以用于生活，能充分享受户外休闲生活 ©CAR FACTORY TARBOW

“Bug-truck”是来自青森县的汽车销售公司CAR FACTORY TARBOW旗下的车款。此车款的货厢配备了多功能帐篷套组，因此备受户外休闲爱好者青睐。车款名字的由来，是因其盖上遮雨棚的车身貌似一只昆虫（Bug）而得名。

在货厢上安装好分离式框架，并且盖上帐篷式的遮雨棚，如此一来，轻卡的货厢便可迅速转换成私人居住空间。

无论是去冲浪，还是去钓鱼、露营等，户外休闲活动皆相当舒适自在。此款帐篷式遮雨棚采用耐用的牛皮帆布材质，并由工匠精心手工缝制而成。再搭配高底盘套组、防护设备、车顶置物架等配件，便能打造出狂野的越野风格。这种风格十分适合喜欢刺激的户外活动爱好者。

移动的山间小木屋风格



“Quokka”将送货用箱体轻卡的货箱改造成木质的居住空间 ©三岛大发



用富士桧木打造出山间小木屋风格（图片：岩田一成）

在露营车市场，静冈县汽车经销商“三岛大发”所制造及销售的原创轻型露营车款“Quokka”，即因其独创设计而广受瞩目。

该款原是后方带货箱的大发HIJET货车。内部装潢采用静冈县所产“富士桧木”的珍贵原木改造后，能让人感受到全木材山间小屋的温暖。改变四个木箱的配置，便能将其变换成床铺等。另外也可加装空调或相关锂电池设备来提升舒适度。

北美风格的极简露营车



轻卡的货厢搭载可拆式房车外壳的小型露营卡车“MiniPop Parakeet” ©MYS MYSTIC



木质风格的室内空间足以容纳3名成人床位（图片：岩田一成）

“MiniPop Parakeet”是山梨县露营卡车专卖店“MYS MYSTIC”所贩售的露营车款，它将轻卡的货厢安装独创的露营风外壳，打造出居住空间。其舒适性和宜居性媲美传统露营车，充满野性的户外美式风格设计正是风靡众人的魅力所在。

外部采用铝制建材的水平弹出式设计，整体感觉与正宗北美露营车如出一辙，宛如其迷你版本！

它有两种使用方式，卸下可拆式房产外壳便可做轻卡使用，反之，安装好外壳即成为露营车。内部空间有3人份的床位，餐厅和厨房也一应俱全。也可弹性选择安装所需家电，如锂电池设备、空调、暖气、冰箱等，种类相当多元。

小型移动房



Youtube博主“KenCen”的移动式住宅。宛如来自童话世界的独创设计带有鲜明个性（图片：渡辺圭史）

车主可将自己DIY制作的露营式外壳安装到轻卡上，这种玩法已悄然地在露营车驴友中形成一股风潮。

这些车辆被称为“移动式住宅”或“旅行式住宅”，使用者通常会把生活空间装设于后方货厢上，利用轻卡的机动性，便可自由自在到各地旅行。它的成本远低于市售露营车，还可以根据个人喜好客制化内装及外观。这项日本独有露宿文化也通用于海外的露营车生活，现今正以轻卡为中心渐渐形成一股流行风潮。

日本引以为傲的汽车文化

轻卡的广泛应用，早已深深扎根于日本人日常生活之中。从商业用途到户外休闲，它的用途在不断扩展，以年轻人为主的众多使用者也将它认知为“日本引以为傲的汽车文化”。小小的车身中充满着无限的可能。

标题图片：CAR FACTORY TARBO的“Bug-truck”，货厢配备多功能帐篷套组 ©CAR FACTORY TERBOW

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